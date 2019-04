DHA YURT BÜLTENİ-17

Şehit Sözleşmeli Er, Iğdır'da gözyaşlarıyla toprağa verildi



HAKKARİ'de Irak sınırında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul (26), memleketi Iğdır'ın Aralık ilçesine gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Iğdır'ın Aralık ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi ilk önce Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından, Gözel ve Ahmet Çiyapul çiftinin 8 çocuğundan biri olan şehit Erhan Çiyapul için Karasu Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Vali Enver Ünlü, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, kurum müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un cenazesi Asri Mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Polis özel harekat aracı dereye yuvarlandı: 6 polis yaralı



GİRESUN’da sürücüsünün kontrolünden çıkan polis özel harekata ait zırhlı araç, Çağlayan Deresi'ne yuvarlandı. Kazada 6 özel harekat polisi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Çağlayan köyü mevkiinde meydana geldi. Giresun’dan görev için yola çıkan polis özel harekata ait zırhlı araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak takla atıp, yakyaşık 35 metre mesafedeki Çağlayan Deresi'ne yuvarlandı. Araçtaki polislerin yardım çağrısı üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler tarafından 6 yaralı polis araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 6 polis, Şebinkarahisar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İlçe Kaymakamı Taner Sengir, hastanede ziyaret ettiği polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Otomobil takla attı: 3 yaralı

DÜZCE’de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Düzce Muncurlu Mahallesi Yeşilköy Yolu üzerinde meydana geldi. Nihat Cöymen idaresindeki 81 FP 494 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla atıp yoldan çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Nihat Cöymen, İlyas Işıldak ile Tarık Şen yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Bu arada, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin aracı olay yerinde çamura saplandı. Köylülerin yardımı ile çamurdan çıkarılmaya çalışan itfaiye aracı ağır olduğu için içindeki su boşaltıldıktan sonra traktörle çekilerek çamurdan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da turist bereketi



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının turizmde 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi ile beraber Şanlıurfa'da turist bereketi yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından turist çeken kentte, Ramazan Bayramı tatilinin de 9 gün olarak belirlenmesinin ardından rezervasyonlarla otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Kenti ziyaret etmek isteyenlere erken rezervasyon çağrısı yapıldı.

Hazreti İbrahim, Hazreti Lut, Hazreti Yakup, Hazreti Eyyup, Hazreti Elyesa ve Hazreti Şuayb'ın yaşadığı rivayet edilen, 'Peygamberler Şehri' Şanlıurfa'da, 2019 yılının turizmde Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle birlikte turist yoğunluğu yaşanıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler en büyük ilgiyi 'Hazreti İbrahim'in doğduğu ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer' olarak rivayet edilen Balıklıgöl yerleşkesi ile UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Göbeklitepe'ye gösteriyor. Tarihi ve turistik güzellikleriyle öne çıkan kente artan ilgi dolayısıyla, rezervasyonsuz gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler konaklama sıkıntısıyla karşılaşıyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yapılan rezervasyonlarla otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, bölgenin bu yıl turizm alanında çok ciddi ivme yakaladığını belirterek, "Kentte ziyaretçilerin yer bulmak için 1-2 ay öncesinden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Turizmde en önemli olan otel. Onu ayarladıktan sonra ulaşım da rehber de güzergah da çok daha kolay ayarlanabiliyor. Planını erken yapan insanlarımız bölgeye gelince yer problemi yaşamaz. Şu an kent merkezlerinde yıldızlı ve yıldızsız birçok otel dolmuş durumda. Hatta turistlerimiz, şehir merkezinde yer olmadığı için bazı büyük ilçelerde konaklıyor. Bölgemizde daha fazla konaklama tesisine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'GÖBEKLİTEPE'Yİ DÜNYAYA TANITACAĞIZ'

İnanç turizmin başkenti olan Şanlıurfa'ya olan yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de şunları söyledi:

"Şanlıurfa'mız coğrafi konumu, tarihi değerleri, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle turizmin bütün potansiyellerini içinde barındıran bir şehirdir. Bu yönüyle Urfa, Hz İbrahim'den kendisine miras kalan misafirperverlikle, dört mevsim huzur ve güven içinde misafirlerine ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip bir şehirdir. 12 bin yıllık geçmişiyle, yapılan her arkeolojik bulguda, dünya tarihinin yeniden şekillenmesine vesile olan Göbeklitepe. Medeniyetlerin ve uygarlığın buluştuğu, kaynaştığı, hoşgörünün ve muhabbetin başkentinden, bir gün yolunuz mutlaka Urfa'dan geçmelidir. Dünyada değişen bir turizm algısı var. Kültür, tarih ve gastronomi turizmi de her geçen gün daha fazla rağbet görmektedir. İnsanlar artık sadece dinlenmekle, sadece gezmekle yetinmiyor, gittikleri yerlerde hayatın her alanına ulaşmak, tanımak, tecrübe etmek istiyorlar. Elbette bu büyük bir değişimdir, şayet doğru şekilde değerlendirebilirsek ki değerlendiriyoruz, bu yeni turizm anlayışından en kârlı çıkacak şehir Şanlıurfa olacaktır. Çünkü Şanlıurfa, hem eşsiz bir tarih laboratuvarı ve açık hava müzesidir hem de üç semavi dinin mensupları için ruhani ve manevi bir mekândır. Çünkü Şanlıurfa, inanç ve kültürlerin toprağında doğduğu, medeniyetlerin kavşağında buluştuğu, mutfak kültürüyle dünyaya nam saldığı, mimarinin ve üç semavi dinin ilk defa şekillendiği, yanık ve içli nağmelerin gür seslerde türküye dönüştüğü, tarihin başlangıç noktasıdır."

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin mutlaka Şanlıurfa'yı gezmeleri gerektiğini söyleyen Göbeklitepe Dernek Başkanı Yusuf Sabri Dişli de, "Bizim rezervasyonlarımız 2 Mayıs'a kadar dolu. Ama bayramda bu rezervasyonlar açık, onun için acele edin diyoruz. 9 günlük tatilde Şanlıurfa'da ne yapacağız diye düşünmeyin. 12 bin yıllık insanlığa ışık tutmuş Göbeklitepe'yi gezersiniz. Masalımsı bir sıra gecesinde eğlenebilirsiniz. Halfeti'de bir sahil turu yapabilirsiniz? Birecik'te haşhaş kebabı yiyebilirsiniz. Harran'ı gezip konik evleri görebilirsiniz. Yine çok güzel bir müzemiz var. Oldukça zengin bir kültürümüz var. Sin tapınaklarını görebilirsiniz. Eğer Şanlıurfa'ya gelirseniz dünya kapsülünde zamanda bir yolculuk yaparsınız" diye konuştu.

Meriç Nehri'nde 'kano festivali'

EDİRNE'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Meriç Nehri'nde Kano - Kayak Maraton Yarışı Festivali düzenlendi. Çekişmeli geçen yarışı Bulgaristan'dan gelen Hrısto Lunaov ve Angel Angelov ikilisi kazandı.

Edirne Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Doğa Sporları Kulübü, (EDOSK) Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Meriç Nehri'nde Kano - Kayak Maraton Yarışı Festivali yapıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nun da izlediği yarışmaya Bulgaristan'dan da gelen 12 takımdan 24 sporcu katıldı. Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprü mevkisinde Vali Ekrem Canalp'ın start vermesiyle başlayan yarış yaklaşık 2.5 kilometrelik parkurda oldukçe çekişmeli geçti. Yarışın birinciliğini Bulgaristan'dan gelen Hrısto Lunaov ve Angel Angelov ikilisi kazandı. Tamer Saygılı ve Serdar Bağra çifti ikinci olduğu yarışmada üçüncülüğü de Melih Şenavcı, Muhammet Saatçi oldu.

KANO DEVRİLDİ

Yarışmayı uzun süre önde götüren Kubilay Aslan ile Gökhan Zorlun ikilisi finişe 50 metre kala kanolarının devrilmesi sonucu suya düştü. AFAD ekipleri suya düşen sporcuları botla kurtarıp kıyaya çıkardı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Edirne Valisi Ekrem Canalp ile eşi Ayten Canalp, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu verdi.

Vali Canalp, Edirne'de turizm sezonunun iyi başladığını belirterek, "Edirne'deki bütün oteller şu anda dolu. Boş oda arasanız zor bulursunuz. Sezon gayet iyi başladı ve iyi geçiyor. Bundan sonraki dönemde de ümit ediyorum Edirne ve Edirne esnafı için harika bir dönem olacak. Yapmış olduğumuz bu tür etkinliklerde turizm sezonunu canlı ve diri tutmaya yönelik. Bu hem turizme hem de Edirne'nin doğal hayatına renk katıyor" dedi.

EDOSK Başkanı Orkun Akman, festivalin ikincisini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Çok güzel bir yarış oldu. Bu bir spor faaliyeti olarak gözükebilir ama aynı zamanda tanıtım ve turizm faaliyeti. Kaza geçiren arkadaşlarımızın da durumları gayet iyi hiçbir sorun yok" dedi.

Yarışma birincisine 1500, ikincisine 1250 ve üçüncüye 1000 liralık hediye çeki verildi.

