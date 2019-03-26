DHA YURT BÜLTENİ-17

(ÖZEL)

1)KIZI SAÇLARINDAN TUTUP TEKME TOKAT DÖVDÜLER, DEHŞETİ KAYDETTİLER

KÜTAHYA'da, S.K. (16) adlı kız, hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği yaşıtı kızı, hemzemin geçitte iki kız arkadaşıyla birlikte dövdü. Üç arkadaş, kızı saçlarından tutarak sürükleyip, tekme tokat dakikalarca döverken, arkadaşları da telefonla dehşeti kaydetti. Görüntülerin arkadaşlar arasında paylaşılmasının ardından polis, üç kızı ifadeye götürdü. Kütahya yaşayan S.K., arkadaşları S.Y. ve H.S. ile birlikte, hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği S.A. adlı kızı Vefa Mahallesi'ndeki hemzemin geçide götürdü. Burada taraflar bir süre konuştu. Ardından S.K. ve iki arkadaşı, saçlarından tutarak sürükledikleri S.A.'yı küfür ederek tekme tokat dövdü. Dehşet anları dakikalarca sürdü. Bu sırada kızların yanındaki erkek arkadaşları müdahale etmeye çalıştı. Dakikalarca süren dehşet anlarını S.Y.'nin başka bir kız arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.

POLİS SORUŞTURMA AÇTI

Cep telefonu görüntülerinin arkadaşlar arasında paylaşılmasının ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, kimliklerini belirlediği kızlardan S.K. ile arkadaşları S.Y. ve H.S.'yi ifade için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürdü.

Şiddete uğrayan kıza ulaşılması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu görüntüleri

-Küçük kızı tekme tokat dövmeleri

-Polis eşliğinde şubeye götürülmeleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()-

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2)EVDEKİ PATLAMADA AFGAN ÇİFT YARALANDI



ERZURUM'da, Afganistan vatandaşı Aamina Kamalı (23) ve eşi Zabiullah Atayee (32), evlerinin mutfağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralandı. Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki Rabia Ana Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı binanın 2'nci katında yaşayan Aamina Kamalı ve eşi Zabiullah Atayee evde oldukları sırada mutfakta patlama meydana geldi. Gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada mutfak duvarı yıkılırken, odaların camları kırılarak dışarıya savruldu. Patlamada yaralanan çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Kırılın camlar ve yıkılan duvar detay

-İtfaiye ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinden detay

-Görgü tanıkları ile röp

-Afganlı karı kocanın resimleri

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

SÜRE: 02.41 BOYUT: 300 MB

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3)BAKAN SELÇUK: BU MİLLET ALIN TERİNİ, EMEĞİNİ TERÖRİSTLERE BIRAKMAYACAK

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğu ve güneydoğuda seçilen HDP'li belediye başkanlarının hizmet yerine, terör örgütleriyle el ele yürümeyi tercih ettiğini belirterek, "Hiç kimse boş hayal kurmasın. Bu millet alın terini, emeğini teröristlere bırakmayacak. Bu coğrafya kardeşlik coğrafyası. Hiç kimsenin birliğimize, kardeşliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Batman'a gelen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, valilikte Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti. Burada AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'un da bulunduğu koordinasyon toplantısına katılan Bakan Selçuk, şehirlerde gönül buluşmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Batman'a son 17 yılda yaklaşık 16 milyar liralık yatırım yapıldığını anlatan Bakan Selçuk, "Sadece bakanlığımız alanında yapılan yardım 3,5 milyar lirayı aşmış durumda. Gıda, eğitim, sağlık desteklerini içine alan sosyal yardımlarda da 50 bini aşkın haneye ulaştık. Bu kapsamda 2003'ten bu yana Batman'a 2,5 milyar lira tutarında aktarım oldu. İşkur ile de 30 bin vatandaşımız 2002'den bu yana işe yerleşmiş durumda. 50 bin vatandaşımız işbaşı, girişimcilik ve mesleki eğitim programları, mesleki eğitim kurslarından faydalandı. Vatandaşlarımızın bu kurslardan daha etkin bir şekilde faydalanmalarını istiyoruz. Derdimiz şehrimizi daha ileri bir seviyeye çıkarmak" dedi.

Buradan AK Parti seçim koordinasyon bürosunu ziyaret eden Bakan Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve sevgilerini size getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu seçim bir beka meselesi. 31 Mart yerel seçimlerinde yeni bir başarı destanı yazmak zorundayız. Bu başarı destanına Batman da ortak olmalı. Buna hazır mıyız? Bizler Türkiye'yi adım adım gezerek projelerimizi anlatıyoruz. Diğer partiler gibi seçimden seçime çalışan bir parti olmadık. Yerel seçimde Batman'da büyük değişim olacak. İnşallah, Batman ak belediyeciliğine, gönül belediyeciliğine kavuşmuş olacak" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE EL ELE YÜRÜDÜLER'

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, HDP'li yerel yöneticileri de eleştirerek, şöyle devam etti:

"Batman'da ve diğer bölge illerinde iş başına gelen belediye başkanları maalesef halka hizmet etmek yerine terör örgütleriyle el ele yürümeyi tercih ettiler. Devletimiz de bu duruma elbette seyirci kalmadı. Hendekler kazarak, şehirlerimizi harap eden bu teröristlere karşı güvenlik görevlilerimiz çetin bir mücadele verdi. Sivil vatandaşlarımıza zarar gelmesin diye polislerimiz, askerlerimiz, jandarmalarımız şehit düştü. Güneydoğu'ya yatırım ve hizmet gelmesin diye her yolu denediler. Şu anda fırsat bu fırsat, ülkemize, ilimize, Batmanımıza yatırım, gelsin, istihdam gelsin diye gönül belediyeciliğini desteklemek zorundayız. Belediye Başkanvekili olarak atanan Vali Yardımcımız kısa sürede Batman'ın çehresini değiştirdi. İnşallah belediye başkan adayımız, Batman'ın çehresini daha da değiştirecek. Güzel projeleri var. Bu projelerle birlikte istihdam gelişecek, yatırımcılar gelecek. Şehrimizde çukur siyaseti yapanlara fırsat vermeyeceğiz. Hiç kimse boş hayal kurmasın. Bu millet alın terini, emeğini teröristlere bırakmayacak. Bu coğrafya kardeşlik coğrafyası. Hiç kimsenin birliğimize, kardeşliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz."

Görüntü Dökümü

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- Bakan Selçuk'un valilik ziyareti

- Seçim koordinasyon merkezi ziyareti

- Bakan Selçuk'un konuşması

- OSB ziyareti

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/ BATMAN, ()

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4)RUS DENİZALTISI 'VELİKY NOVGOROD' ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

RUS Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi'nden bugün saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, saat 16.10'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ve güvertesinde askerler bulunan Rus denizaltısına, 2 Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönen Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, 2017 yılında Akdeniz'de görev yaparken, Suriye'nin İdlib kentindeki El Nusra Cephesi (yeni adıyla Fetih el Şam) hedeflerini Kalibr tipi kruz füzeleriyle vurmuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus denizaltından genel ve detay görüntü.

-Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus denizaltıdan görüntü.

-Dur Yolcu yazısı önünden geçen Rus denizaltından görüntü.

-Türk Bayrağı önünden geçen Rus denizaltıdan görüntü.

-Rus denizaltısını takip eden sahil güvenlik botlarından görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 316 MB



