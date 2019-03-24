DHA YURT BÜLTENİ-17

Destici: Siyasi bölücülere karşı mücadele edeceğiz



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dağdaki PKK'lı terörist ne ise onun Meclis'e gönderdiği, onun Meclis'e sokmaya çalıştığı siyasi bölücülere karşı biz mücadele edeceğiz" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Zonguldak Ereğli'de AK Parti'den istifa ederek, BBP'den 31 Mart yerel seçimi için aday olan mevcut belediye başkanı Hüseyin Uysal'a destek vermek amacıyla ilçeye geldi. Asker ve polisin, PKK ile dağda mücadele ettiğini vurgulayan Destici, şunları söyledi:

"Bazı siyasi partiler, daha da ileri giderek, bu siyasi bölücülerle örtülü, gizli kapaklı iş birliklerine girdiler. Ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Askerimiz, polisimiz, Mehmetçiğimiz içeride ve dışarıda hain PKK'lı teröristlere karşı PYD'lilere karşı YPG'lilere karşı kahramanca mücadele ediyor. Biz de bu mücadeleye ortak olalım, dedik. BBP olarak seçim daha başlamadan, bütün siyasi partilere şu teklifi yaptık. Dedik ki 'Bakın, Türkiye'de şu anda terörden de daha büyük bir tehdit var. O da siyasi bölücülüktür. Nasıl askerimiz, polisimiz sınır içi ve sınır dışında canını vererek, şehit olarak teröristlerle mücadele ediyorsa gelin bizde el birliği ile güç birliği ile ayrım yapmadan, tüm partiler bu bölücülere karşı siyasi bölücülere karşı birlikte mücadele edelim' dedik. Biz siyasi bölücülere karşı hep beraber mücadele edelim, dediğimizde maalesef alacakları 3- 5 bin fazla oydan kazanacakları birkaç fazla belediyeden vazgeçemediler. Hatta bazıları bunun da ilerisine gittiler. Siyasi bölücülerle örtülü, gizli kapaklı iş birliklerine girdiler. Ben buradan o partilerimizi uyarıyorum. Diyorum ki bunu yapmayın. Bu, devlete kötülüktür. Bu, ülkeye kötülüktür. Bu, millete kötülüktür. Dağdaki PKK'lı terörist ne ise onun Meclis'e gönderdiği, onun Meclis'e sokmaya çalıştığı siyasi bölücülere karşı biz mücadele edeceğiz."

Görüntü Dökümü

-Mustafa Destici’nin otobüsle ilçeye gelişi

-Yakılan meşaleler

-Mustafa Destici’nin konuşması

-Mitinge katılan partililer

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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MHP'li Karakaya'dan, 'Cumhur İttifakı' uyarısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, partililerden Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun çalışmalarını isteyerek, "Hiç kimse Cumhur İttifakı'na zarar verecek tavır ve davranışlar içerisinde olmayacak" dedi.

MHP'li Mevlüt Karakaya, seçim çalışmaları kapsamında Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine geldi. Burada partisi tarafından düzenlenen mitinge katılan Karakaya, toplanan kalabalığa seslendi. Partisinin İlçe Belediye Başkan adayı Veysel Aydemir'e destek isteyen Karakaya, seçimlere kısa bir süre kaldığını belirtti. Karakaya, "Bildiğiniz gibi Veysel Başkanımız 1999 ile 2004 yılları arasında partimizden Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Kendisi siyasete ara verdi, ancak hemşerilerinin tekrar baskısı sonucunda bugün tekrar aday oldu. Kendisine desteğinizi bekliyoruz. Bugün yine MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin selamlarını sizlere getirdim. Veysel kardeşimizi Genel Başkanımız sizlere emanet etti" dedi.

Seçimlere kısa bir süre kaldığını söyleyen Karakaya, toplanan kalabalıktan Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun çalışmalarını istedi.

Cumhur İttifakı'nın ülkenin bekası için kurulduğunu vurgulayan Karakaya, şunları söyledi:

"Hiç kimse Cumhur İttifakı'na zarar verecek tavır ve davranışlar içerisinde olmayacak. Ben buradan seçime bir hafta kala teşkilatlarımızı uyarıyorum. Sayın Cumhurbaşkanının 2 gün önce bu konuyla ilgili bir açıklaması var. 'Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar vereni kapının önüne korum' dedi. Çünkü hem bürokrasinin içerisinde hem siyasetin içerisinde Cumhur İttifakı’ndan rahatsız olanlar var. Hatta onların çoğunun adına 'kripto' diyorlar. Kriptolara müsaade yok. Buna ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de Genel Başkanımız müsaade veriyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mitingden görüntü

-Mevlüt Karakaya'nın açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()

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Liseli Bora, ölümünün 2'nci yıldönümünde unutulmadı

İZMİR'de iki yıl önce alkollü bir sürücünün otomobille çarpması sonucu ölen 16 yaşındaki Bora Aşçılar, kazanın yaşandığı yerde anıldı. Bora Aşçılar'ın ailesi ve sevenleri ölümünün 2. yılında Bora'yı anmak için gökyüzüne adalet yazılı balon bıraktı.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınlarında 2017 yılında meydana gelen kazada, özel Rota Koleji 2'nci sınıf öğrencisi olan Bora Aşçılar, gitar kursuna giderken yolun karşısına geçmek istediği sırada Mehmet Emrah K.'nın kullandığı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aşçılar, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası 1.03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, sürücü Mehmet Emrah K. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Dava süreci devam ederken, Bora Aşçılar'ın ailesi ve sevenleri ölümünün ikinci yıl dönümünde kazanın yaşandığı yerde anma töreni düzenledi. Kazanın yaşandığı yerin yakınında bulunan Göztepe köprüsüne 'Başka Bora'lar ölmesin' yazılı pankart asılırken, anmaya katılanlar ellerindeki 'Adalet' yazılı balonları gökyüzüne bıraktı. Burada bir açıklama yapan baba Osman Aşçılar, sürücünün alkollü olmasına rağmen serbest kalmasını kabul edemediklerini belirterek, "Bora'yı öldüren sürücü alkollü olmasına rağmen iki senedir trafikte. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. İsyanımız büyük. En sonunda Bora'nın yaşamını yitirdiği yerde açlık grevi yapacağım" dedi.

Açıklamanın ardından anma sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Anmadan görüntü

- Balonların havaya bırakılması

- Osman Aşçılar açıklama

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: / İZMİR, ()

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İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında yer alan Çakırca mevkisindeki sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayılan yangın için çevre ilçelerden de takviye ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri bölgeye sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Devam eden yangın nedeniyle bölgeden yükselen duman ise ilçenin pek çok noktasından görüldü.

Görüntü dökümü;

-Sazlıktan detaylar

-Yangından detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),()

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Yüksek gerilim hattı direğinde intihar girişimi



İZMİR'in Kınık ilçesinde, G.S. (41) yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 2,5 saat boyunca direkte kalan G.S., tesadüfen olay yerinden geçen iş adamı tarafından ikna edilip, bulunduğu yerden indirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde anne ve babasıyla yaşayan bekâr tarım işçisi G.S., bugün saat 14.00 sıralarında Kınık'ın kırsal Poyracık Mahallesi'ndeki yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekiler durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tedbir amacıyla şişme yatak açarken, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Oral Kaymak, G.S.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, G.S., direnerek direkten inmedi.

İkna çalışmaları sürerken tesadüfen olay yerinden geçen Kınık'ta konserve fabrikası sahibi Sinan Açıkgöz, G.S.'ye yardım sözünü verip, inmesini istedi. Bunun üzerine yaklaşık 2,5 saat sonra ikna olan G.S., çıktığı 15 metre yüksekliğindeki direkten indi. Açıkgöz'e teşekkür eden G.S., jandarmanın olay yerinde ifadesini almasının ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İntihar girişiminde bulunan Göktürk S.'nin çıktığı yüksek gerilim hattında görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açması

-Göktürk S.'nin ikna olup, Sinan Açıkgöz'in elini öpmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()