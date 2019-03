DHA YURT BÜLTENİ-17

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den İzmit'te ortak miting



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimi öncesi kurdukları 'millet ittifakı'nın ortak mitingi için İzmit'te partililerinin karşısına çıktı. İki liderin birlikte alandakileri selamladığı mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, "Kavgadan uzak, barış içinde yaşamak istiyoruz. Öyle bir atmosfer yarattılar ki bu memleketin yarısı terörist, yarısı vatansever. Bayrağını seven, vatanını seven herkes vatanseverdir. Kavgadan, gerilimden medet umuyorlar" diye konuştu. Ekonomiyi ve işsizliği konuşmaya devam edeceklerini belirten Akşener ise "Bu yalan ve talan düzenini değiştirmek ve o kulağı çekmek sizin elinizde" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'millet ittifakı'nın 31 Mart yerel seçimi için ortak mitingi kapsamında, İzmit'te halka seslendi. Milli İrade Meydanı'ndaki mitingde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bugün nevruz ve bayramınız kutlu olsun. Hep birlikte bu ülkeye demokrasi baharını getirmek için gönül mücadelesi vereceğiz. Beraber vereceğiz; işsizler, çocuklarımız, esnaf rahat siftah yapabilsin, diye. Barışı ve huzuru, birlikteliği, huzur içinde yaşamak için demokrasi baharını getirmeye kararlıyız. O nedenle İYİ Parti'yle iş birliğimiz var. İşsizlik, yoksulluk, gerilim var. Biz memlekette huzur, her evde tencere kaynasın, her evde bereket huzur olsun, istiyoruz. Herkesin işi, aşı olsun istiyoruz. Kavgadan uzak, barış içinde yaşamak istiyoruz. Öyle bir atmosfer yarattılar ki bu memleketin yarısı terörist, yarısı vatansever. Bayrağını seven, vatanını seven herkes vatanseverdir. Sanki savaşa gidiyoruz. Kavgadan, gerilimden medet umuyorlar. Niye kavgadan medet umuyorlar? Sanki memleketin yarısı terörist. Neymiş? Hal esnafı terörist, pazarcı terörist. Onlara oy vermeyen herkes terörist. Bu anlayışı kınıyoruz, reddediyoruz" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRECEĞİM

AK Parti'ye oy verenlere seslendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Son 1 yılda kuru soğan yüzde 219 zamlandı. Patates yüzde 135, ıspanak yüzde 135. Soğana muhtaç ettiler. Adına 'varlık kuyruğu' diyorlar. 2018 döneminde varlık kuyruğuysa ne oldu, Türkiye bu hale düştü? AK Parti'ye geçmişte oy verenler, 'Benim düşünme zamanım, doğruları söyleme zamanım', 'Ne oluyor bu memleketin hali?' diye sor. Vergi istediler, verdin. Aldıkları bu paraları nereye harcadılar, bunu da bir sor. Son 1 yılda işsiz kalan vatandaşların sayısı 1 milyon 11 bin kişi. 1 milyon kişinin işsiz kalması; 1 milyon eve para gelmemesi huzur olmaması, babanın çocuğuna para verememesi demektir. 8 milyon hane 8 milyon gencimiz işsiz, perişan vaziyette. Ben bu ülkede, bütün baskılara rağmen demokrasiyi güçlendireceğim. Oyunuzu İYİ Parti'li belediye başkanı varsa İYİ Parti, CHP varsa CHP, Saadet Partili varsa Saadet Partiliye verin" dedi.

'FERİŞTAHI GELSE DİZ ÇÖKMEYİZ'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, isim vermeden, Akit TV muhabiri Mehmet Özmen'in canlı yayındaki kendisine yönelik sözlerine de değinerek, "Mutfakta ateş var. Kandırıyorlar, gönderiyorlar bir muhabiri, gündemi değiştirmek için 'Kılıçdaroğlu'nun idamı gerekiyor'. Sakın bunlara takılmayın. Onların feriştahı gelse bile biz diz çökmeyiz. Beraber, birlikte iyi olacağız. Yönetimler iyi olacak. Martın sonunda bahar gelecek. Huzurlu bir Türkiye, güzel bir Türkiye için caddelerinde, fabrikalarında, güler yüzlü bir Türkiye için beraber mücadele edeceğiz" diye konuştu.

AKŞENER: YALANLA SEÇİM KAMPANYASI GÖTÜRÜYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Malum arkadaş; Kocaeli'ne geldi, attı, tuttu, gitti. Ben çiftçiye 'terörist' dediğini söyledim. 11 milyon CHP seçmenine 'terörist' dediğini söyledim. 1 milyon Demokrat Parti seçmenine 'terörist' dediğini söyledim. Cumhurbaşkanı'nın 'terörist' dediği Kocaeli kardeşlerim, iyi misiniz? Bize 'PKK'lı' dedi. Bu arkadaş, bunu hep yapıyor. Bir yerde resmin olmasın, en küçük ilçe dahil Sayın Erdoğan'ın resmi var. Mutfak bu iktidarı sallıyor. Yani Tarzan zorda zorda. Onun için yalanla bir seçim kampanyası götürüyor. Hepimize 'terörist' dedi, EYT'liler hariç. Bize 'PKK'lı', size 'türedi' dedi. Ey Kocaeli, 13 sıfır belediye verdiniz. 15 yıldır yönetiyorlar. Teleferik yapıldı mı? Yatırım getirildi mi? Zenginleştiniz mi? Malınız değerlendi mi? Hayır, siftah yapmadan dükkanını kapatan esnaf kardeşim. Bu seçimde, 31 Mart'ta inşallah Kocaeli'nden başlayarak, kulak çekmesi yapacaksınız" dedi.

'O KULAĞI ÇEKMEK SİZİN ELİNİZDE'

Ekonomiyi konuşmaya devam edeceklerini vurgulayan İYİ Parti lideri Akşener, "Bugün hiçbir şekilde aranıza gelmeyen, benim şehrimde milyonlara konuşmuş. Şimdi yalanın ipinin ucunun kaçtığı görülüyor. Kulak çekilince pamuk olacak pamuk. Gözünüzün içine bakacak. Baktı pabuç pahalı sonra 'Seçmen velinimetimdir' diye gezecek. Ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz, tencereyi konuşmaya devam edeceğiz, işsiz gençleri konuşmaya devam edeceğiz. 'FETÖ'nün ayağını çıkaracak mısınız?' dedik. Muhteremlerin iradesiyle ret oldu. Bu yalan ve talan düzenini değiştirmek ve o kulağı çekmek sizin elinizde" diye konuştu.

Bakan Soylu, depremin vurduğu Denizli'de (2)

'TÜRKİYE CESET TORBASI BULMAKTAN ACİZDİ'

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 5.5 büyüklüğünde depremin yaşandığı Karahöyük Mahallesi'nde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra düzenleyeceği miting için Çivril ilçesine geçti. Burada partililer tarafından karşılanan Soylu, Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslendi. Bakan Soylu, Acıpayam'da yaşanan depremde can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Evleri yıkılan vatandaşlara yardım elini uzatacaklarını ifade eden Bakan Soylu, "Yaklaşık 350 ev hasar gördü. Gittik orada depremle karşı karşıya olan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Dünden itibaren devletimizin tüm kurumları bir araya geldi ve yaraları sarmaya başladı. 1999 depremini yaşayan bir kardeşinizim. O günkü Türkiye'nin nasıl bir Türkiye olduğunu, ceset torbası bile bulmaktan maalesef aciz bir hale geldiğini, sabah Avcılar'a Yalova'ya gittiğimizde cesetlerinin yüzlercesini yerde yatarken gördüm. Bugün hem önlemini alacağız hem de Allah'a sığınacağız" dedi.

'HUZURUMUZA KİM MUSALLAT OLURSA KAFASINI EZECEĞİZ'

On yıllardır Türkiye'ye ABD ve Avrupa'dan parmak sallandığını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize 'Haddinizi bilin' dediler. 'İktidar olduğunuzda muktedir mi olacaksınız' dediler. 'Muktedir olan biziz' dediler. 'Efendiniz biziz, kararı biz veririz' dediler. Hiç yakamızdan düşmediler. Bir sabah uyandık yüzde 200 fakirleştik. Bize hep operasyon yaptılar. Terörle anarşizmle bu ülkeyi zayıflatmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanımız da dünyaya not bıraktı; 'Ey Dünya, bu coğrafyada biz karar vermedikçe kimse oyun kuramaz. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne, tarihi miraslarımıza, geleceğimize huzurumuza, çocuklarımıza kim musallat olursa, kafasını ezeceğiz'" diye konuştu.

'BURUNLARINDAN GETİRECEĞİZ'

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini aktaran Bakan Soylu, "Diyorlar ki; biz İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar yürüyeceğiz. Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için eylem yapacağız. Tövbe estağfurullah. Ben de dedim ki; 'Sizi yürüten adam değildir. Yürüyebildiler mi? Yürüyemediler. Eskidendi o işler eskiden. Doğu ve Güneydoğu'da 13- 14 yaşındaki kızlarımızı analarının kucağından alıp da dağa getirip, o hayvan Murat Karayılan'a hayvan Cemil Bayık'a masa mezesi yapıp tecavüz ettirenlerin burnundan fitil fitil getirtmezsek Allah bize hesap sorsun" diye konuştu.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NA SERT ÇIKTI

Mitingde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na eleştiren Bakan Soylu, şöyle dedi:

"24 Haziran'da PKK'yı meclise ben mi taşıdım. MHP İl Başkanımız mı taşıdı? Buradaki AK Partili milletvekillerimiz mi taşıdı? Kim taşıdı? Kimin taşıdığı belli. Zillet ittifakı taşıdı. Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu bana laf atıyor, 'Ahlaksız bir seçime doğru gidiyoruz' diye. Ahlaksız ben miyim? Yoksa, iki milletvekilini TBMM'ye sokacağım diye PKK'ya Milli Görüş'ü satmaya kalkan sen misin? Ahlaksız. Erbakan, bu ülkenin değerlerine sahip çıktığı için 'Milli Görüş' ismini verdi. Şimdi siz, PKK'yla pazarlık yapıyorsunuz. 'Sezai Temelli' diye bir adam var. Adamın yüzünde meymenet yok. Diyor ki; Kürdistan'da biz kazanacağız. Kürdistan neresi? Var mı öyle bir yer. 'Batıda da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diye bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyorlar."

'74 HDP-PKK'LIYI LİSTEYE KOYDUNUZ'

Türkiye'nin kendi insansız hava aracını, helikopterini ürettiğini belirten Bakan Soylu, 2017- 2018 yıllarında 3 bin 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Türkiye'nin önündeki 4.5 yıl güçlü adım atamaması için yeni bir tezgah hazırlandığını öne süren Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu zillet ittifakı, 299 HDP ve PKK iltisaklıyı CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti'den listelerine aldı. O yüzün de meymenet olmayan adam canlı yayında konuştu. Dedi ki 'Ey İmamoğlu, Ey Yavaş, bizim oylarımızla seçileceksin. Alacağımızı alacağız' dedi. Bana cevap vermesinler, iki de bir cevap yetiştirmesinler. Cumhurbaşkanımıza cevap vermesinler. Yürekleri yetiyorsa PKK'nın temsilcilerine cevap versinler. Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirdik. 94 belediyelerine el koyduk. PKK'ya destek oluyorlardı. Buradan Saadet Partisi Genel Başkanı'na söylüyorum. 74 tane HDP- PKK'lıyı listeye koydunuz. İçinde PKK'dan tutuklu olanlar var. İçerisinde PKK'ya haraç toplayanlar var. İçlerinde milislik, iş birliği ve kuryelik yapan var. PKK'nın propagandasını yaptığı için gözaltına alınanlar var. Temel Karamollaoğlu, sen o adamların hiç birisini tanımıyorsun. Senin öyle bir kabiliyetin de yok zaten. Sana listeyi Kandil verdi. Dağda olanların babalarını kardeşlerini listeye yazdın. Bu ülkede aynısını İYİ Parti yaptı. Aynısını CHP yaptı."

'İTFAİYECİ DEĞİL İÇİŞLERİ BAKANIYIM'

Türkiye'nin başına bir bela gelmemesi için çalıştığı belirten Bakan Soylu, "Bakın şimdi bir de FETÖ çıktı. 'Ekrem Dumanlı' denilen bir hayvan. FETÖ'nün Türkiye'deki temsilcisiydi. Çıkmış 'Bu hükümet gidecek. Ne beka meselesi, göreceksiniz ne olacağını' diyor. 15 Temmuz akşamı, hanginiz biliyordunuz bunların darbeye kalkışacağını. 7 Haziran'da HDP yüzde 13 oy almadı mı? Yüzde 13 oy almışsın, daha ne istiyorsun? Gittiler, yaktılar, yıktılar oraları. Dertleri oy değil. Bunların hiç birisinin kendi inisiyatifi yok. Amerika gelir, generalleri talimat verir. Avrupa gelir talimat verir. Kandil'den de buradaki robotlarına talimat verirler. 'Yakacaksınız, yıkacaksınız' diye. İtfaiyeci değilim, bu ülkenin içişleri bakanıyım. Ülkemin başına bir bela gelmeden önce nasıl tedbir alınacağını düşünmesi gereken insanlardan biriyim. Bu ülkede benim gibi çok insan var. Ama bu memleketten bir tane var. Gözünü dikenin gözünü oyarız" diye konuştu.

HDP ADANA İL BİNASI OPERASYONU AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Adana il binasına dün düzenlenen ve 12 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin olarak ise "HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar, çek senetçilik yapıyorlar. Üç vatandaş geldi ihbar etti, 'Orada kozmik oda var, o kozmik odaya sadece bunların milletvekilleri giriyor. '7 ajanda ve paralar ele geçirdik. Elektrik parasını ödeyemiyorlar, kasada para tutuyorlar. Onun ötesinde başka illere de sıçrayacak birçok bilgiler ele geçirdik" dedi.

'TERÖRİSTLER KAFASINI ÇIKARAMAYACAK'

İnsansız hava aracıyla ilgili yeni bir yazılım geliştirdiklerini vurgulayan Bakan Soylu, "PKK'ya yapacağımızın yarısı aklımızda yok. İHA'larımızın altına öyle bir şey yaptık ki. Bir kademe daha yukarı taşıdık. Bir yazılım yaptık. Altına bir aparat takacağız. Artık teröristler bırakın dağda yürümeyi, kafalarını çıkaramayacak. Okullarımızın etrafında uyuşturucu satışı yapanları gördüğünüzde, 'Ayağını kırın' demiştim. Yanlış mı dedim? Çocuklarımızın ezan ve bayrağı öğrenmesini, değerlerini, aile yapılarını bozacaklar, çocuklarımızın zihniyetini teslim alacaklar. Bizim buna müsaade etmemiz mümkün değildir. Biz bunu da bir terör olarak görüyoruz" dedi.

Bakan Soylu, konuşmasının sonunda vatandaşlara karanfil dağıtıp, mitingine son verdi. Bakan Soylu, helikopterle Muğla'nın Bodrum ilçesine geçti.

Bakan Dönmez: HES'lerde Avrupa ülkelerinden daha ilerideyiz (2)

'İLK DEFA ÇATLATMA YÖNTEMİYLE PETROL KEŞFİ YAPTIK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt'te, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Dönmez, Türkiye'de ilk kez Diyarbakır'da hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol çıkarıldığını açıklayarak, 3 bin 700 metre derinlikte, günde 20 varil petrol çıkarılacağını söyledi. Dönmez, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz Siirt, Adıyaman Diyarbakır, Batman bölgesinin yer altı zenginlikler, açısından petrol açısından şanslı bir yerdir. Son yıllarda yaptığımız arama ve araştırmalardan sonra bu bölgede de petrol çıkarmaya başlıyoruz. Bugün ilklerle dolu 3 sahamızla ilgili yeni keşifleri milletimizle paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. Diyarbakır'daki 'Mermer-1' sahamızda, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak, Türkiye petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık. Eskiden klasik olarak sondajla iniyorduk varsa çıkarıyorduk. Ama bazı yerlerde petrol ve gaz çok sıkışık olduğu için onu çıkaramıyorsunuz, çatlatmanız gerekiyor. İşte şimdi ilk defa Türkiye'de, Diyarbakır'da petrol çatlatma yöntemiyle keşif yaptık. Bu ne demek? Dünyada son yıllarda hızla yaygınlaşan, yeni üretim tekniği olan hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol ve doğal gaz üretimi yapan ülkenin anasında yer almış olduk. Kayaların gözeneklerine hapsolmuş petrolü artık bu şekilde üretebileceğiz. Özellikle Amerika'da bu yöntem son 10 yıldır çok fazla kullanılıyordu. Amerika son yıllara kadar bu yöntemi kullanmak suretiyle neredeyse petrol ve gaz ihraç edecek hale geldik. Şimdi bu tekniği biz de kullanmaya başladık. İlk kez denediğimiz bu operasyonla yüksek basınca rağmen üretim de gerçekleştirme imkanı gerçekleştirmiş olduk. 3 bin 700 metre derinlikte günde yaklaşık 200 varil üretecek kuyumuz, bu derinlikte üretim yapacak en derin kuyumuz da olmuş olacak. Sahada bulduğumuz yüksek kalite değerine sahip petrol, kalite bakımından da yine dünyada kabul edilen standartların üzerinde bir değere sahip. İnşallah sahadaki 5 milyon varillik petrolü de hızla ülke ekonomisine kazandıracağız."

Emine Erdoğan: Hedefimiz engellilerin ihtiyaçlarının karşılamasını sağlamak(2)

KELEBEK VADİSİ'Nİ AÇTI, SERTİFİKA DAĞITTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan beraberindeki bakanlarla, Gaziantep Hayvanat Bahçesi içerisinde oluşturulan Kelebek Vadisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Hayvanat bahçesini dolaşan Erdoğan, geçen yıl Sudan Devlet Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen 4 yavru aslanı da ziyaret etti.

Emine Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Şehitkamil Nikah Salonu'nda düzenlenen 'Okuma Yazma Seferberliği' programı sertifika törenine katıldı. Törende konuşan ve yaklaşık 50 sene önce dünya nüfusunun 15-24 yaşları arasındaki kısmının dörtte birinin okur-yazar olmadığını ifade eden Emine Erdoğan, yüzde 100 okuryazar bir toplum olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları dedi:

"Allah'ın izniyle, sınırlarımız içinde çok kısa bir zamanda bu zorluğu yaşayan hiç kimse kalmayacak. Yüzde 100 okuryazar bir toplum olacağız. Bundan yaklaşık 50 sene önce dünya nüfusunun 15-24 yaşları arasındaki kısmının dörtte biri okuryazar değildi. Bu rakam, küresel olarak da iyileşme gösteriyor. 15-24 yaşları arasında okuma yazma bilmeyen kişiler şu anda yüzde 10'luk bir seviyeye inmiş durumda. Yine de UNESCO’nun rakamlarına göre, dünyada 750 milyon kişi halen okuryazar değil ve bu kişilerin üçte ikisi kadın. Okur-yazar olmayanların çoğunluğunun kadınlardan oluşuyor olması, maalesef dünya çapında gözlemlenen nahoş bir durum. Bildiğiniz gibi, biz toplumumuzun güçlendirilmesinin yegâne koşulunu, kadınların güçlendirilmesi olarak görüyoruz. Dolayısıyla, her bir vatandaşımız ama öncelikle kadınlarımızın her biri, okur-yazar olana dek bu seferberliği sürdüreceğiz. Bugün iletişim ağlarının gelişen teknolojiyle günden günde daha çok arttığı ve en çok talep edilen şeyin bilgi olduğu bir çağda yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmanın olmazsa olmaz gerekliliği, eğitim çıtasını sürekli yukarı taşımak. Böyle bir çağda okuma-yazma bilmemek tam anlamıyla karanlıkta kalmak demek. Okuryazar olmamak artan fakirlik ve sosyal problemler demek. Özellikle okur-yazar olmayan yetişkinler, haklarının istismar edilmesi noktasında çok daha kırılgan bir kesimi oluşturuyorlar. Okuryazarlığın kişisel hayatları dönüştürücü gücü kadar, toplumun genelini de dönüştürücü etkisi var. İnsanlar okuryazar oldukça demokratikleşme ve ekonomik kalkınma, doğal sonuçlar haline geliyor. Okuryazarlığın yüksek olduğu toplumlar, gerek toplumsal sorunları, gerekse kriz hallerini çok daha kolay atlatıyorlar."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise terörle mücadele gibi okuma-yazmayı, eğitim ve kültürü de beka meselesi olarak görerek seferberlik yoluyla hareket ettiklerini vurgulayarak, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bütün çalışmalarda eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla bu ihtiyacın giderilmesine ve okuma-yazmanın artmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursu tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Diyarbakır'da nevruz; toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu (2)

ATEŞ YAKILDI, HALAYLAR ÇEKİLDİ

Diyarbakır'da düzenlenen nevruz kutlamasına katılanlar, valiliğin izin verdiği 11.00 ile 16.00 arasında baharın gelişini kutladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, HDP milletvekilleri ile yerli ve yabancı davetlilerin de katıldığı kutlamada nevruz ateşi yakılırken, alanda toplanan yaklaşık 30 bin kişi, müzik eşliğinde uzun süre halay çekti. Kutlamalar sırasında bazı gruplar zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açtı. Görevliler tarafından uyarılan gruplar, sloganlara devam edince, sesleri artırılan müzikle bastırılmaya çalışıldı. Kutlamalarda HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ tarafından, başlattığı açlık grevini Diyarbakır'daki evinde sürdüren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in yazdığı mektup okundu.

PERVİN BULDAN KONUŞTU

Konuşmaların yapıldığı platforma çıkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise nevruzu kutladı. Buldan, partisinin tutuklu milletvekillerine de selam göndererek, şöyle dedi:

"Ben buradan, bu görkemli alandan, dünyanın dört bir yanındaki bütün Kürtlerin nevruzunu kutluyorum. Tüm Kürtlere, dünya halklarına ve Ortadoğu halklarına selam olsun buradan sesimizin ulaştığı bütün dostlara, bütün yoldaşlara. Selam olsun Selahattin Demirtaş'a. Selam olsun Figen Yüksekdağ'a. Selam olsun Gülten Kışanak'a, İdris Baluken'e. Selam olsun Sırrı Süreyya Önder'e. Selam olsun bugün 134 gündür bedenini açlığa yatıran sevgili Leyla Güven'e. Selam olsun zindanlarda ve dışarıda bedenlerini açlığa yatıran bütün yoldaşlarımıza. Bu nevruz sizin nevruzunuzdur. Yine yaşatmak için kendi yaşamını feda eden Zülküf Gezen'in anısı önünde saygıyla, minnetle eğiliyorum. Zülküf Gezen, Kemal Kurkut'a, Mazlum Doğan'a milyonların önünde sözümüzdür; yaşam kazanacak, barış kazanacak, çözüm kazanacak. 6 yıl önce Öcalan'ın mektubunu, yine bu meydanda ben okumuştum. 6 yıl önce bu meydanda hepimizin geleceğe dair barış umutları yeşermişti. O gün bu süreci bitirmeselerdi bugün bu meydanda sevgili Selahattin Demirtaş olacaktı, sevgili Leyla Güven olacaktı, sevgili Gültan Kışanak olacaktı. Bir kez daha bu halkın; barıştan, demokrasinden, özgürlüklerden vazgeçmeyeceğini söylüyoruz."

Buldan, 31 Mart seçimlerinde destek isteyerek, seçimlere halkın, emeğin, kadınların ve en önemlisi Kürtlerin ittifakıyla girdiklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Sevgili halkımız işte 21 Mart, işte 31 Mart. Evet seçimlere 10 gün kaldı. 31 Mart'ta bizler, seçimlere gireceğiz. Bizler AK Parti- MHP rejimine karşı seçimlere gireceğiz. Bizler kadınları her alanda, her yerde yok sayan, tekçi, erkek rejimine karşı seçimlere gireceğiz. Bizler, 'Tek dil, tek millet, tek ben' diyen zihniyete karşı seçimlere gireceğiz. Bizler biliyoruz ki halkımız 31 Mart seçimlerinde iktidara karşı bizimle beraber yürüyecek. Değerli halkımız, sevgili yoldaşlarım seçimlere halkın ittifakıyla, emeğin ittifakıyla, kadınların ittifakıyla ve en önemlisi Kürtlerin ittifakıyla giriyoruz. Bu ittifakın tarihsel bir önemi var. Binlerce yıllık öz topraklarımızdan bizi kovanlara, bize 'Defolun gidin' diyenlere karşı kurduğumuz bir ittifaktır. Buradan bir kez daha hep birlikte haykırıyoruz. Bu topraklara, bu ülkeye biz başka diyarlardan gelmedik, kimsenin buyruğuyla da bu toprakları terk edip gitmeyeceğiz. Bizlerden rahatsız olanlar varsa da buyursun gitsin, kapı açık, yol açık. Biz bir barış partisiyiz. Savaş kolaydır ama barış yürek ister, cesaret ister. Nevruz ateşi, bu karanlığı aydınlatacak bunu biliyoruz. Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Sevgili halkımız mutlaka kazanacağız."

Konuşmaların ardından alanda toplananlar , saat 16.00'ya kadar izin verilen alandan erken ayrılmaya başladı.

Bingöl'deki 'Adalet Ormanı'na 180 fidan dikildi

BİNGÖL'de, Adalet Ormanı'na denetim serbestlik kapsamındaki yükümlülerin katılımıyla 180 fidan dikildi.

Orman Haftası kapsamında, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bingöl- Solhan Karayolu'nun 20'nci kilometresinde oluşturulan Adalet Ormanı'nda fidan dikim yapıldı. Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, denetimli serbestlik yükümlüleri ile birlikte fidan dikti. 180 fidanın dikildiği etkinlikte konuşan Başsavcı Fatih Çoban, "Bingöl'ün yeşillenmesi ne güzelleşmesine doğal yönden katkı sağlar ve inşallah faydalı bir eser bırakmış oluruz. Bu alana 180 fidan diktik buraya. Tüm protokol ve katılımcıların katkılarıyla inşallah bittiğinde güzel bir ormanın ortaya çıkacağını ümit ediyoruz" dedi.

