DHA YURT BÜLTENİ -17

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Antalya'da ortak miting

KILIÇDAROĞLU: DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimi öncesi kurdukları Mmillet İttifakı'nın ortak mitingi için Antalya'da partililerinin karşısına çıktı. Birlikte alandakileri selamlayan iki lider, ittifakın Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Muhittin Böcek'e destek istedi.

Kepez ilçesinde bulunan Turgut Özal Spor Salonu önündeki alanda düzenlenen, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı mitingde, Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki ortak adayı Muhittin Böcek ve 19 ilçe adayı ile iki partinin milletvekilleri de yer aldı. Miting öncesi alandakiler tarafından 'Andımız' hep bir ağızdan okundu. Kılıçdaroğlu ve Akşener, miting öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muhittin Böcek'in elini sahnede birlikte kaldırdı ve halkı selamladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk konuşmayı Muhittin Böcek yaptı. CHP ve İYİ Parti'nin Antalya ortak mitinginde liderlerden ilk olarak sahneye Meral Akşener çıktı. Akşener, Antalyalıları "800 yıllık Türk yurdu Antalyalılar, Atatürk'ün bir sözü var. 'Toroslarda bir Yörük çadırı kalsa o Yörük çadırının bacası tütse bize hiç kimse bir şey yapamaz, biz ilelebet var oluruz'. Antalya'nın Yörük çadırlarının sahipleri" diyerek, selamladı.

AKŞENER: EMEKLİ MAAŞIMA HACİZ KOYDURURSUN OLUR BİTER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini mahkemeye verdiğini hatırlatan Meral Akşener, "Sayın Erdoğan çıktı, beni 250 milyon TL'lik yani 50 milyon dolarlık mahkemeye verdiğini söyledi. Şimdi arada bir diyorsunuz ya 'Sen konuş, biz öderiz'. Valla ne siz ödeyebilirsiniz ne de ben. Sayın Erdoğan, olsa dükkan senin ama yok. Emekli maaşıma haciz koydurursun olur, biter" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözlerini mitingde tekrarlayan Akşener, "Şimdi çok kızdı ya terörist işine, söyleyeyim mi? Var mısınız? Antalya'nın teröristleri nasılsınız, iyi misiniz? Evet; pazarcıya, domates yetiştiricisine, çiftçiye, 11 milyon oy aymış CHP seçmenine, 5 milyon İYİ Parti seçmenine 'terörist' dedi mi, demedi mi? Eyvallah, dedi. Meral Akşener ayna tutunca karşılığı 250 milyon TL, 50 milyon dolar. Şimdi size şunu açık açık söyleyeyim. Battı balık yan gidermiş. Sonuç itibarıyla 250 milyon değil, bir dahakine 500 milyon versin" diye konuştu.

'SÖYLEYECEĞİ SÖZ BİTTİ'

Yerel seçime gidildiğini vurgulayan İYİ Parti lideri Akşener, şunları söyledi:

"Aslında Muhittin Böcek, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş kardeşimin projelerini dinlemek durumundaydınız ama Muhittin Böcek'in rakibi Tayyip Erdoğan, ilçe belediye başkan adaylarının da rakibi Tayyip Erdoğan. Belediye başkan adaylarının projesi yok, konuşulamıyor. Peki Sayın Erdoğan niçin yerel seçimleri bir savaş alanına çevirmek istiyor? Çünkü söyleyeceği söz bitti. Çünkü birbirinizle kavga eder, dövüşürseniz, kutuplaşacaksınız sonuç itibarıyla yanan mutfak, kaynamayan tencere, işsiz gençler, EYT'liler, çiftçinin kullandığı 6- 6,5 liralık mazot, narenciyenin öldürülmesi, bunlar konuşulmayacak. Dolayısıyla söyleyeceği söz bitti. Ama bu aziz Türk milleti, Antalyalılar bu söyleme prim vermediler. Arkasını göremiyorum, hay maşallah, burayı şereflendirdiniz ve ilgili arkadaşın sinirlerini yeniden bozdunuz. Bakalım ne diyecek?"

'TURİSTLERİN 3 ÜLKEYE BAĞLI OLMASI DOĞRU MU?'

Konuşmasında 'üreten belediyecilik' vurgusu yapan Meral Akşener, "Bizim belediye başkan adaylarımız üreten belediyeciliği bu ülkede en iyi şekilde uygulayan arkadaşlar olacak. Turizmden memnun musunuz? Peki Antalya'ya gelen turistlerin 3 ülkeye bağlı olması doğru mu? Niye yapmıyorlar; çünkü vizyonları yok, bütün hedefleri cep doldurmak, beton. Otellere geliyor turistler, mecburen kalıyorlar, esnaf sinek avlıyor. 15 milyon dolarlık meyve suyu ithal eden bir Türkiye, niye? Antalya'da bu konuda fabrika yapılmadığı için. Bu fabrikayı devlet yapmıyorsa Sayın Böcek siz yapacaksınız. Çiftçinin üretmesinin önüne geçildi, EYT'lilere 'türedi' denildi. Ama siz şanslısınız; bize 'PKK'lı', 'terörist', size 'türedi'. Devletin, iktidarın görevi çiftçinin ürününü ucuza üretmesini sağlamaktır. Mazotu indireceksiniz. Siz indirmezsiniz biz indireceğiz. 6,5 lira mazot alan bir çiftçinin ucuz ürün üretmesi mümkün mü? Putin'le kavga ederse domates portakallar gelir; ama siz pazar payını genişletmezsiniz elbette 3 ülkenin insafına kalırsınız. Üreten belediyecilikle çiftçinin yüzü gülecek" diye konuştu.

'O KULAĞI ÇEKECEKSİNİZ'

Vatandaşın 17 yıl boyunca büyük imkan tanıdığını dile getiren Akşener, "Hani 24 Haziran'dan sonra her şey uçacaktı, aşacaktı, kaçacaktı. Ne oldu, hayatınızda ne değişti, daha iyiye mi, daha kötüye mi gittiniz? Daha kötüye gittiniz. Ve o kulağı çekeceksiniz. Kulağı çekeceksiniz ki gelip, sizin gözlerinizin içine baksın, tekrar 'Mili irade önemlidir' desin" dedi.

Millet İittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'la ilgili Akşener, "Bir cumhurbaşkanı, bir belediye başkan adayını 'seçimi alıyor' diye açık, apaçık şekilde tehdit edebilir mi? Milli iradeye ihanet etti. Bu kulağı çekeceksiniz. Düşünün 31'ini, akşamı Antalya'da Muhittin Böcek, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Balıkesir'de İsmail Ok, Denizli'de Bahtiyar Bey, Samsun'da Hayati Tekin. Ne olacak biliyor musunuz? 'Eyvah' diyecek, 'Eyvah ki eyvah ben milletimden koptum, işsiz gençlerimi unuttum. 4,5 yıl sonra buradan ben oy isteyeceğim. Onun için onları dinlemem, gözünün içine bakmam lazım diyecek'" diye konuştu.

'SEÇMEN VELİNİMET'

Esnaf için müşterinin olduğu gibi seçmenin de siyasi için velinimet olduğunu kaydeden Akşener, "'Ceketimi assam seçilir' anlayışından seçmenin, oy verenin velinimet olduğu bir Türkiye'yle karşı karşıya kalacağız. Ama 31'inde her şey devam ettiği takdirde ertesi gün zam yağmuruyla karşılaşacaksınız. İşsizler ordusuna yenileri katılacak. Resmi rakamlara göre 4 milyon 302 bin işsizimiz var, yüzde 24'ü genç. Tencere kaynatamayan kadınlar. Rahmetli Demirel'in sözünü hatırlatayım, 'Tencere bütün iktidarları sallar'. Tencere bu iktidarı sallamalıdır, o kulak çekilmelidir. Öyle çekilmelidir ki ben daha evvel diyordum ki kızartın hafif ama şimdi morartabilirsiniz. Öyle bir çekin ki bu kulak morarsın. Eğer kabus gibi bir Türkiye'ye uyanmak istemiyorsanız, umut ve huzur dolu bir Türkiye'ye uyanmak istiyorsan 31 Mart akşamı o kulağı çekeceksiniz" dedi.

'MHP VE AK PARTİ'NİN SEÇMENİNE, KARDEŞİMİZDİR, DEDİK'

Kendilerine 'PKK'lı' denildiğini kaydeden İYİ Parti Lideri Akşener, şunları söyledi:

"Söyleyecek çok söz var ama lafı uzatmak istemiyorum. Yalnız biz ne Sayın Kılıçdaroğlu ne ben Cumhur İttifakı içinde yer alan partilerin yani MHP ve AK Parti'nin seçmenine 'kardeşimizdir' demekten başka tek kelime söylemedik. 'Canımızdır, ciğerimizdir, kardeşimizdir' dedik. Onlar size 'illet', 'zillet' dedi; hepsini misliyle ikisine iade ediyorum. Ama Sayın Erdoğan son zamanlarda çok milliyetçi oldu. O bizi ha bire imtihana çektiğini sanıyor da ben size Sayın Erdoğan'ın milliyetçiliğini sizin huzurunuza getirmek istiyorum. Diyor ya ha bire 'tek bayrak' diyor. Amenna; soruyorum hangi bayrak? 'Tek millet' diyor, hangi millet? 'Tek devlet' diyor, hangi devlet? 'Tek vatan' diyor, hangi vatan? Şimdi duydu; ama daha önce de bir şey dedi. 'Bu ülkücüler Fatiha bilmez'. Sayın Paçacı Fatiha öğrendiniz mi? Sayın Bahşi? 'Şimdi Fatiha bilmez' denilen ülkücüler size 'ırkçı', 'kafatasçı', 'kandan beslenenler' diyenlerle beraber olacak mısınız? Sayın Erdoğan'ın bütün uğraşmalara rağmen ağzından 'Türk' sözünü duyamadık. Şöyle 15 gün bize hakaret edip, iftira atmak yerine her gittiği yerde bir sorun bakayım, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyebilecek mi?"

KILIÇDAROĞLU: DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da, Millet İttifakı'nın diğer ortağı, İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı ortak mitingde hitap etti. Kendisinden önce konuşan Akşener'in, Türkiye'nin sorunlarına değindiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sorunları var. Bu sorunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Sorunları aşmak mümkün. Biz bu sorunları aşabiliriz. Kurtuluş Savaşı'nı birlikte verdiysek ayrım yapmadıysak 'doğu- batı', 'kuzey- güney' demediysek hep birlikte bayrağımız, vatanımız için mücadele ettiysek şimdi demokrasi için mücadele edeceğiz. Hiç kimsenin önünde diz çökmeyeceğiz. Kimsenin baskısına 'evet' demeyeceğiz. CHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin belediye başkanları kazanır ve Türkiye genelinde iyi bir çıta yakalarsak bütün dünya, iktidarın bütün baskılarına rağmen Türkiye'de halkın demokrasiden yana oy kullandığını söyleyecektir" dedi.

'BİREYSEL VE KİŞİSEL ÇIKARIN PEŞİNDE DEĞİLİZ'

Demokrasi, ekmek, onur ve her evde huzur ile bereket olsun, diye mücadele verdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim mücadelemiz Kuva-yi Milliye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz işsizlik mücadelesidir. Bireysel ve kişisel bir çıkarın peşinde değiliz. Cennet gibi bir ülkeyi, her şeyin olduğu ülkeyi neden cehenneme döndürdüklerini sorma zamanıdır. Niçin kavga ediyoruz, hangi gerekçe ile kavga ediyoruz? Hangi gerekçe ile hep türlü iftirayı bize atıyorlar? Çünkü beylerin söyleyecek sözü yok. Ekonomi batmış, işsizlik yükseldi; 'Çiftçinin, esnafın, sanayicinin durumu iyi değil' diyemiyorlar. Herkesi suçlamaya başladılar. 'Şu terörist', 'bu terörist'. Oturduğun koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu, işgal ettiğin koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu. İnsanların kimliği ve onuru ile oynamayacaksın, yaşam tarzıyla oynamayacaksın Sen oradan temiz ve güzel mesajlar vereceksin. İnsanların inancını siyasete alet etmeyeceksin. Sanıyor ki milleti kavga ettirirsem koltukta ömür boyu oturacağım. Bir koltukta ömür boyu oturmak, diye gerekçe olmamalı. Arkada hoş seda kalmalı. Dinden, imandan bahsediyorlar; ama Yunus Emre, Mevlana, Erzurumlu Emrah, Karacoğlan, Dadaloğlu ve yörükleri bilmiyorlar. Ne olduğunu bilmiyorlar. İnsanları kandırıyorlar" diye konuştu.

'DEMOKRASİDEN YANA OLAN ADAYLARA OY VERECEĞİZ'

Konuşmasında AK Parti'i seçmenlere seslenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "17 yıldır omuzlarınızda taşıyorsunuz. Ne istedilerse verdiniz. 17 yıldır AK Parti'ye çalışan kadınlar vardı. Doğru dürüst ayakkabıları bile yoktu. Kapı kapı gezdiler. 17 yılın sonunda bu güzelim insanlar, soğan kuyruğuna girdi. Bu soruyu her vatandaşın, özellikle AK Parti'ye oy verenlerin kendisine sormasını isterim. 17 yıl sonra seni getirip, soğan kuyruğuna sokuyorsa 'Dur' demen lazım. Milliyetçi olmak için bayrağını, vatanını seveceksin. Milliyetçi olmak için yatağına aç giren birisi varsa rahat uyumayacaksın. İnsanları kucaklayacaksın. Milliyetçi olmak için yeri geldiğinde yedi düvele meydan okuyacaksın. İlk etapta 31 Mart'ta birlikten, demokrasiden yana olan belediye başkan adaylarına; CHP, İYİ Parti ve başka bir yerde birliktelik sağlanmışsa Saadet Partisi'ne oy vereceğiz" dedi.

Emeklilikte yaşa takılanların derdini bildiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, buna yönelik teklif verdiklerini; ancak AK Parti ve MHP'nin reddettiğini söyledi. Polislere 3600 ek göstergeyi her seferinde dile getirdiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, buna yönelik kanun teklifinin de reddedildiğini belirtti.

AKŞENER'E ÇİÇEK VERDİ

Konuşmaların ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener, belediye başkan adaylarıyla sahnede fotoğraf çektirdi. Mitinge katılanların çiçek verdiği Kılıçdaroğlu, bu çiçekleri sahnedeki Akşener'e verdi.

Öte yandan miting alanı yanındaki Kepez Belediyesi Hasan Doğan Stadyumu'nda, Kepez Belediyesporlu oyuncular antrenman yaptı. Futbolcular, İstiklal Marşı okunduğu sırada da hazır olda durdu.

Bakan Soylu'dan Eruh'ta HDP'ye tepki: Bunlar PKK'ya, Kandil'e tapmışlar (2)

'ÇOCUĞU DAĞDA OLAN 1000 AİLE İLE GÖRÜŞÜYORUZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pervari'de partisi tarafından düzenlenen mitingde konuştu. Yılbaşından bu yana ikna yoluyla 61 teröristin teslim olduğunu belirten Bakan Soylu, jandarma, polis ve güvenlik korucuların şu an çocuğu dağda bulunan 1000 aile ile görüşmeler sağladığını söyledi. Bakan Soylu, "On yıllardan beri bu ülkenin kardeşliğini, bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlar var" diyerek, "Bu memlekete on yıllardır büyük sıkıntılar verdiler. Darbeler, ekonomik saldırılar, yoksulluklar, terör, anarşi neler yapmadılar? Her on yılda bir bu ülkede darbe yaptılar. Güçlü bir Türkiye olmasın istediler. Sevincimiz hep kursağımızda kalsın istediler. Bu ülkeye her zaman maliyet ödettirdiler. Gezi olayları yaptılar, bu ülkeye 150- 200 milyar dolar maliyet ödettirdiler. Bu milletin insanları maliyet ödedi. Her darbe biraz umudumuzu kırdı. Her darbede 'Efendiniz biziz' dediler. Bize dediler ki; 'Ey şalvarlılar, ey köylüler, bu ülkeyi siz idare edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? İktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız' diyenlere, 'Sizin 50 gramlık oy pusulanız bu ülkeyi yönetemez' diyenlere, 'Biz sizin efendininiz' diyenlere hep öyle cevaplar verdiniz ki, Allah sizden razı olsun. Buradan haykırdınız. Hem geleceğimize hem geçmişimize haykırdınız. Dediniz ki; 'Ey Türkiye, ey dünya, ey bize efendi olmak isteyenler, biz hem bu toprağın efendisiyiz, hem de iktidarız, hem de muktediriz' dediniz. On yıllardır hep aynı şeyi yapıyorlar. İstiyorlar ki yoksulluğumuz devam etsin. Bu cennet coğrafyada ayaklarımızın üzerinde durmamızı istemiyorlar. Türkiye'yi hep bir kaosa itmek istiyorlar" şeklide konuştu.

'ANAMIZDAN EMDİĞİMİZ SÜTÜ BURNUMUZDAN GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Bakan Soylu, 31 Mart'ta AK Parti'ye destek çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Türkiye, 21'inci asrın başından itibaren Tayyip Erdoğan ile büyük bir sözleşmeye imza attı. Şimdi de Cumhur İttifakı ile beraber onu güçlendirmeye çalışıyor. Türkiye, önümüzdeki 4,5 yılda seçimsiz bir döneme geriyor. İstiyorlar ki, Türkiye'de Gezi olayları, 17-25 Aralık darbesi, 6-7 Ekim olayları gibi, ardından 7 Haziran sonrası çukur olayları gibi, ardından bu ülkenin geleceğini karartmak için Amerika'nın döviz operasyonlarıyla Türkiye'nin ekonomisini sarsıp, milletimizle iktadar arasında acaba bir karmaşa oluşturabilir miyim gibi davrandığı gibi, önümüzdeki 4,5 yılda da anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmeye çalışıyorlar. 28 Şubat'tan sonra bu ülkede 15 yaşında küçük çocuklar Kur'an okumayacak diye karar çıkardılar. Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2002'de iktidara geldi, bunu kaldırdı. Türkiye'de bir çok devrim yapıldı. Türkiye eski Türkiye değildir."

'O ÇOCUKLARIN HESABINI KARAYILAN VE BAYIK'TAN SORMAZSAK NAMERDİZ'

Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Bakan Soylu, yılbaşından bu yana 61 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu anlatarak, dağda çocukları bulunan 1000 aileyle görüşmelerin yapıldığını söyledi. Bakan Soylu, şunları ifade etti:

"13 ,14 yaşındaki çocuklarımızı dağa götürenlere, hem İçişleri Bakanı olarak hem de bir kardeşiniz olarak söylüyorum; O Murat Karayılan, Cemil Bayık'ın burunlarından fitil fitil getirip, o çocukların hesabını sormazsam namerdiz. Terörle mücadelede çok güçlüyüz. Sizin çektiklerinizi, gelecek nesil çekmesin istiyoruz. Bu sıkıntıları çekmesin istiyoruz. Bunları sizlerle dertleşmeye geldim. Bunların sonu karanlıktır, onları süpürüyoruz. Neresi olursa olsun. Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye kadar, Türkiye'nin içerisine kadar. Bugün güçlü bir Türkiye var. Sadece PKK ve terör örgütleri değil, Amerika, Avrupa, Türkiye'ye diz çökertmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Terörü bitireceğiz. Etrafımızdaki coğrafyaya barış getireceğiz. HDP, PKK'nın siyasi koludur. PKK, 'a' demeden HDP hiç bir şey yapamaz. 7 Haziran'dan sonra neden yakıp, yıktılar buraları? HDP yüzde 13 oy aldı. Peki neden yakıp, yıktılar? Oyunu almışsın, ne istiyorsun? O oyları alanların karar verebilecekleri bir durumları yok. Dertleri demokrasi değil. Dertleri huzursuzluk, kaos, bölücülük. 30 yılda terör örgütüne katılımın en düşük noktasındayız. 2018 yılında Türkiye'de terör örgütüne 138 kişi katıldı, 450 kişi teslim oldu. Bunların önemli bir bölümü ikna edilerek teslim oldu. Jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız giderek, aileleriyle görüştü, 'çocuğunuzu getirin teslim edin' dedi. Şu anda bin aile üzerinde böyle bir çalışma yapılıyor. Aileler çağırılıyor. Yılbaşından bu yana 61'i ikna ile teslim oldu, normal teslim 100'ü aştı. Terör örgütünü çöküyoruz, çözüyoruz. Ama şunu da söylemek istiyorum, sizlerin de güçlü bir irade ortaya koymanızın zamanıdır."

Pervari SİİRT,()

Telefon hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde telefon bayisinde yaşanan hırsızlık anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Manavgat'ta telefon bayisi sahibi Şenol Ay, dün tezgahta bulunan telefonlardan birinin eksik olduğunu fark etti. İş yerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen Şenol Ay, içeri müşteri gibi gelen kişinin çalışana sorular sorduğunu, iş yeri çalışanının başka bir müşteri için arka tarafa gitmesinden faydalanarak, tezgahtan cep telefonunu aldığını gördü. Olayın ardından Şenol Ay polis merkezine giderek hırsızlık şüphelisinden şikayetçi oldu.

Şüphelinin piyasa değeri yaklaşık 3 bin 500 lira olan son model telefonlardan birini aldığını söyleyen Şenol Ay, "Pazartesi saat 12.00 sıralarında, 50-55 yaşlarında, 1.80 boylarında takım elbiseli bir şahıs iş yerimize gelerek, kızına yüksek modelli bir telefon almak istediğini belirterek, telefon modellerine bakıyor, çalışanımızın başka bir müşteriyle ilgilendiği zaman diliminde birkaç saniye içinde tezgahın arkasına geçerek, yaklaşık 3 bin 500 lira dolayında fiyatı olan bir cep telefonunu, görüntülerde görüldüğü gibi tezgahtan alarak arka cebine koyarak iş yerimizden ayrılmış. Kendisinden davacıyız, adli süreci başlattık, görüntüleri emniyete verdik" dedi.

Uyuşturucu taciri 3 kişi tutuklandı

Malatya'da polis, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenlediği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir miktar uyuşturucunun da ele geçirildiği şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 17 ve 18 Mart tarihleri arasında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Narkotik Polisi, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 9 şüpheli gözaltına alındı. 6 adreste yapılan aramalarda 2 kilo 23 gram reçine esrar, 506 gram uyuşturucu madde skunk, 384 adet uyuşturucu hap, 12 gram toz esrar, 6 gram plaka esrar ve 3 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

Kadın polisi darbeden sürücü tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sivil kadın polis memurunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü Mehmet Sütlü (27), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Aynı Ali Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Manisa Ticaret ve Anadolu Meslek Lisesi'nde görevli sivil polis memuru Solmaz C. (43), okuldan çıkacak arkadaşını aracında bekleyen Mehmet Sütlü'den bekleme yapmamasını istedi. Bunun üzerine 45 M 9817 plakalı hafif ticari aracına binen Mehmet Sütlü, okul önünden uzaklaştı. 3317 Sokak ile Sakarya Caddesi kesişiminde, Mehmet Sütlü yönetimindeki araç, Muhammed Emre Kıran (26) yönetimindeki 34 BT 8389 otomobile sağ tarafından çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kıran ile aracındaki Zehra Zengin (38) yaralandı.

Kaza sonrası, okul önünde bekleme yapmasına izin vermeyen polis memuruna öfkelenen Mehmet Sütlü, geri döndü. Mehmet Sütlü, polis memuru Solmaz C.'ye saldırdı. İddiaya göre, Mehmet Sütlü tartıştığı Solmaz C.'yi saçlarından tutarak sürükledi, darbetti. Ardından kaçan Mehmet Sütlü, ihbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Mehmet Sütlü'nün, polis memuru Solmaz C.'yi sürüklerken elinde kalan saçları tuttuğu görüldü. Polis memuru ile kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Solmaz C.'nin tedavisi sürürken, diğer yaralılar taburcu edildi.

TUTUKLANDI

Yapılan kontrolde 1.9 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet S., işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Cemil SEVAL/MANİSA, ()-