DHA YURT BÜLTENİ-17

İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük (6)

'GÖÇÜK YALNIZCA YAĞMUR SUYUNA BAĞLANMAMALI’

İzmir’de Büyükşehir Belediyesi’nin, ihalesini yaptığı ve özel bir firma tarafından çalışmaları sürdürülen yeraltı otoparkı inşaatında yaşanan göçüğün ardından, bölgede inceleme yapan İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürkan Erdoğan, olayın sadece aşırı yağmurlardan kaynaklanmadığını söyledi. Olay yerinde gözlem yaptıklarını belirten Erdoğan, "Diyafram duvarın, arkasındaki zeminde bulunan su nedeniyle oluşan basıncın neticesinde, göçüğün meydana geldiğini tahmin ediyoruz. Diyafram duvarın bir tanesi imalat esnasında aşağı inmeden önce çöküyor. Burada iki katlı şerit halinde inşaat yapılıyor. Son kata inilirken bu olay meydana geldi" dedi.

Göçüğü sadece yağmur suyuna bağlamanın doğru olmadığını da kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Detaylı inceleme yapmak gerekiyor. Yağmur suyu hep olacak. Projelerin bunun hesaba katılarak yapılması gerekiyor. Projelerin incelenmesi gerekiyor. Yapılan projeler doğru mu, yerinde yapılan imalatlar da projeye uygun mu? Bunların incelenmesi gerekiyor. Süreç içerisinde bunlar incelenecek. Çalışma yapılan alanda yüzeysel bir drenajla yağmur suyu uzaklaştırılabilir. Eğer yağmur suyu yer altı sularında bir yükselmeye neden oluyorsa daha uygun aylarda çalışmalar yapılabilir. İmalat veya proje hatasının olup olmadığını söylemek için henüz erken. Burada detaylı çalışma yapılması gerekiyor. Bunlar yapıldığında olay netlik kazanacak."

Öte yandan göçüğün olduğu alanda, iki bekçi için arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Mehmet Ali Yalçın (65) ve Mehmet Çiftçi’nin (69) yakınlarının olay yerindeki endişeli bekleyişi de devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İzmir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Erdoğan’dan görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Gürkan Erdoğan’ın açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

Bakan Pakdemirli'den 'ithal patates' açıklaması



TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, patates ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması ile ilgili olarak, "Türkiye şu an yağışlı bir sezon geçiriyor. Bu nedenle biraz ekimler gecikti, hasat tarihi de 15-20 gün gecikebilir. Tedbir amaçlı, ihtiyaten bir emniyet sübabı oluşturmak için özel sektöre Türkiye üretiminin yüzde 3'ü 5'i kadar bir kota tanımladık. Gelip gelmeyeceği de belli değil" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunup, açılışlara katılmak üzere Çankırı'ya geldi. Kentte ilk olarak Çankırı Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Pakdemirli, Belediye Başkanı Hüseyin Boz'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Pakdemirli, ardından partisinin seçim bürosu açılışına katıldı. Açılışta toplananlara seslenen Bakan Pakdemirli, Türk milletinin İstiklal Marşı ve ezan gibi değerlerin altında toplandığını belirtti.

'BİZİMKİSİ HİZMET SİYASETİ'

Bakan Pakdemirli, 31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye'nin istikrarı ile ilgili kararın verileceği bir seçim olacağını söyledi. Bu seçimin çok önemli olduğuna vurgu yapan Pakdemirli, "Hem yerel seçim var, hem de beka meselesi. Kalede, surda delik açmaya çalışıyorlar, surda delik açılmasına müsaade edecek miyiz ? Bizimkisi hizmet siyaseti onlarınki laf siyaseti. Onların işi laf siyaseti, onlar çamur atmaktan başka bir şey bilmiyor. Halktan o kadar kopuklar ki, 81 ili dolaşıyoruz sahada yoklar, sahada sadece bizler ve sizler varsınız" dedi.

'BİZ ÜRETİCİYİ DE TÜKETİCİYİ DE KORUYACAĞIZ'

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin her zaman patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde olduğunu bildirdi. Pakdemirli, patates ithalatı ile ilgili olarak, şöyle konuştu:

"Teknik bir karantina ile ilgili bir konuyu alıp bizi yalanlarla yıpratmaya çalışıyorlar. Yok efendim ithalat, yok efendim şu. Türkiye şu an yağışlı bir sezon geçiriyor. Bu nedenle biraz ekimler gecikti, hasat tarihi de 15-20 gün gecikebilir. Tedbir amaçlı, ihtiyaten bir emniyet sübabı oluşturmak için özel sektöre Türkiye üretiminin yüzde 3'ü 5'i kadar bir kota tanımladık. Gelip gelmeyeceği de belli değil. Herhangi spekülatif bir piyasa hareket olmasın diye. Tüketicilerimiz patatesi pahalı yemesin diye. Onu da diyorlar ki; 'Türkiye'de yasakladınız, artık her şeyi ithal ediyorsunuz' Yalan ve iftira. Bunların işi çamur siyaseti. Çamur at izi kalsın. Bir de demişler ki; 'bakanın danışmanı olduğu bir firma bu patatesleri getirecek' O da tamamen yalan. O bahsettikleri firma dondurulmuş patates yapıyor. Bizim bahsettiğimiz Türkiye'ye gelmesi muhtemel patates kabuklu patatesi. Yani burada hedef belli hedef hükümetimiz. Biz üreticiyi de tüketiciyi de koruyacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Pakdemirli'nin açıklaması

-Açılıştan görüntü

Haber-Kamera: Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, ()-

'Postacı' ve 'kurye' kılığında dolandırıcılığa 15 gözaltı

KAYSERİ'de 'postacı', 'kurye', 'vergi dairesi çalışanı' kılığına girip tebligat imzalatma yöntemini kullanarak hileli yollarla senet imzalattıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığ'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'kurye', 'postacı', 'vergi dairesi çalışanı' kıyafetleriyle daha önce belirledikleri iş insanları ve maddi durumu iyi olan vatandaşları dolandırdığı iddia edilen suç örgütünü takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 15 kişi 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek', 'örgüte üye olmak', 'örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık' ve 'tehdit' suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ilgili kurumların çalışanı gibi davranıp iş yerlerine gittikleri kişilere teblgat imzalatma yöntemini kullanarak hileli yollarla senet imzalattıkları belirlendi. Şüphelilerin, üzerine yüksek meblağlar yazdıkları senetleri daha sonra işleme koyduğu, ödeme yapmayanlara icra takibi başlattıkları saptandı.

Bu şekilde dolandırıcılık yapıp haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şüphelilerin hastaneye sağlık kontrolüne getirilişi

- Sağlık kontrolü sonrası polis araçlarına bindirilmesi

- Diğer görüntüler

Süre:3.04Boyut:344 MB

Haber -Kamera:-Muhammed KISIR/KAYSERİ, ()

Çiçek Pasajı yenilenen yüzü ile hizmete girdi

MERSİN'de yaşayanların 'Çiçek Pasajı' olarak bildiği Gökçay Kapalı İş Merkezi'ndeki restorasyon çalışmaları sona erdi. 5.5 milyon TL ödenek ile yenilenen pasaj, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kent sakinlerinin düğün, nişan, kına ve doğum günü gibi özel günler öncesinde mutlaka ziyaret edip dekoratif ürünler aldığı Çiçek Pasajı'nın açılış törenine TBMM Plan Bütçe Komisyonu ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk başta olmak üzere davetliler, pasaj esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Yaptığı konuşmasında, restorasyon çalışmalarının takdir topladığını belirten Lütfi Elvan, "İnsanların içine girmeye çekindiği bir pasajın ne hale gelebileceğini tüm Mersinli hemşerilerimize göstermek istedik. Burada bulunan esnaflarımızın daha iyi gelir temin etmeleri, daha güzel koşullarda hizmet verebilmelerini sağlayalım istedik ve yola koyulduk. Yaklaşık 5.5 milyon liraya bize mal oldu ama örnek bir pasaj oldu. Şimdi vatandaşlarımıza soruyorum, herkes şunu söylüyor: 'Ne kadar güzel bir Çiçek Pasajı olmuş. Çiçek gibi olmuş, güzel olmuş' diyorlar. Biz de gururlanıyoruz, mutluluk duyuyoruz" dedi.

Pasajın yenilenmesine katkı sunan Elvan'a teşekkür eden Vali Ali İhsan Su ise "Bu işyerlerinde çalışanların hepsine hayırlı işler, hayırlı kazançlar diliyorum" ifadesini kullandı.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ise projede klasik ve modern çizgilerin harmanlandığını dile getirerek, esnaflara hayırlı kazanç diledi.

Konuşmaların ardından Gökçay İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Bozaner tarafından Elvan ve Vali Su'ya teşekkür plaketi takdim edilirken, protokol üyeleri açılış kurdelesini birlikte kesti.

Görüntü Dökümü

- Protokolün görüntüsü

- Katılımcılardan görüntü

- Pasajdan görüntüler

- Lütfi Elvan'ın konuşması

- Vali Ali İhsan Su'nun konuşması

- Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk'un konuşması

- Açılış kurdelesinin kesilmesi

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

Tavus kelebeği görenleri şaşırttı

AYDIN'da kanat açıklığı ve boyu yaklaşık 15 santimetre olan 'tavus kelebeği' olarak bilinen kelebek, görenleri şaşırttı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli personel Erhan Öztürk, çiçek fidelerinin yer aldığı bölümde dolaşırken, kanat açıklığı ve boyu yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda olan üzeri benekli tavus kelebeği gördü. Kelebeği görünce şaşıran Öztürk, cep telefonuyla görüntüledi. Kelebeğin ayak kısmındaki tırnaklar da uzunluğuyla dikkat çekti. Bir süre sonra uçan kelebek, kayıplara karıştı. Öztürk, kelebeğin video ve fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bahar aylarında kelebeklerin daha sık görüldüğünü belirten Ertan Öztürk, "Kelebeği gördüğümde çok şaşırdım. Hayatım boyunca ilk kez bu kadar büyük bir kelebek gördüm" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kelebekten görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

