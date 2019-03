DHA YURT BÜLTENİ -17

Bakan Pekcan: İş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere geldi (2)

'İHRACATIMIZI ARTIRMAYI BAŞARDIK'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen 'Bölgesel İstişare Toplantısı' nda iş insanları ile bir araya geldi. İhracatla ve ekonomik verilerle ilgili açıklama yapan Pekcan, "Biz 2018 yılında Cumhuriyet tarihinin rekoru 168 milyar dolar ihracatla kapattık. Ama bu arada bir önemli adım daha vardı ki ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63'ten, yüzde 75'e geldi. Demek ki biz dış finansman ihtiyacımızı bu doğrultuda azalttık. 2019 hedefimiz de bu doğrultuda olacak. Hem dış finansman ihtiyacımızı azaltırken bir taraftan da Türkiye'nin büyümesine dış ticaret olarak katkı sağlıyoruz." dedi.

Şu anda küresel ekonominin küçülmekte olduğunu ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:

"Dünyadaki dış ticaret verilerinin küresel ekonomiye oranı azalmakta. 90'larda küresel ekonominin başına bu oran yüzde 30'larda, 2008'de yüzde 61'de, 2018'de yüzde 58'e gerilemiş. IMF verilerine göre küresel ekonomide ki büyüme beklentisi yüzde 4'ten, 3.9'a, 3.7'ye ve sonra 3.5'e revize edildi. Dünya Ticaret Örgütü'ne göre de dünya ticaretinin büyümesi 3.9'dan, 3.7'ye revize edildi ama 19 Şubat'ta Dünya Ticaret Örgütü'nün açıklaması var, Ocak ayı ön verilerine göre dünya ticaretinin büyümesini 3.7'den aşağı doğru revize edebiliriz. Avrupa Birliği'nin büyümesi revize edildi IMF tarafından. En büyük ticaret ortağımız Almanya'nın büyümesi 2'den 1.3'e, geriledi. Bizim en büyük ihracat yaptığımız ülke Almanya'nın Aralık ayı ithalatı yüzde 4.7 düştü. İkinci en büyük ihracat yaptığımız ülke İngiltere'nin aralık ayı ithalatı yüzde 4.2 düştü ama bütün bu koşullara rağmen biz ihracatımızı artırmayı başardık, bu gerçekten büyük bir başarı. Türkiye'deki rakamları dinlerken dünya nereye gidiyor ona da bakmamız gerekiyor." dedi.

Görüntü Dökümü

---------

-Bakan konuşmaları

-Salona katılanlar

Haber: Ergün AYAZ/Kamera: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, ()

====================

Bakan Çavuşoğlu: Artık İsrail'in pervasızlığına dur demek gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’nın imamlarına ve görevlilerine saldırmasına ilişkin "Artık İsrail'in bu pervasızlığına dur demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın da buna tepki göstermesi gerekiyor" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde turizm ve çilek üretim merkezi konumundaki Kadriye bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kadriyelilere seslenen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, öncesinde Belek'te esnafı ziyaret ettiğini belirterek, “Esnafımız maşallah dinamik. Yani turiste çarşıda fena değil, iyi gündüz olmasına rağmen, değişik ülkelerden turistler geliyor. En çok da Almanya'dan geliyor. Dolayısıyla öyle gereksiz uyarıların falan da artık ciddiye alınmadığını Alman dostlarımız da bize söylüyor. Biraz önce Alman Dışişleri Bakanıyla da görüştük. Kendisiyle birkaç konu var onları da değerlendirdik. Özellikle Mescid-i Aksa'ya bu saldırıyı da gündeme getirdik. Artık İsrail'in bu pervasızlığına dur demek gerekiyor ve kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın da buna tepki göstermesi gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde farklı dinlere mensup ibadet yerleri olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, “Sinagoglar, havralar, kiliseler var. İşte burada Kadriye'de aynı şekilde Dinler Bahçesi var. Hem mescit, hem havra hem de kilisenin küçüğü var. Bunda ne zarar var? Biz bu kadar hoşgörü gösterirken artık İsrail'in bu pervasızlığına tüm dünyanın tepki göstermesi gerekiyor. Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucunda İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz, peşindeyiz, kutsal davalarımızı, milli davalarımızı bırakmayız ve inşallah bu konularda hiç merak etmeyin Türk dış politikasının Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her sorunun üstesinden geleceğine yönelik inancınız tam olsun. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- Partililer detay

- Bakan Çavuşoğlu açıklama

Haber: Mehmet ÇIANR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

===================

Malatya'da işyerine tabanca ile ateş edip kaçtı

Malatya'da, beyaz eşya mağazasına tabanca ile ateş açıldı. Polis, mağazaya 3 el ateş edip kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kabaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi cadde üzerindeki beyaz eşya mağazasının önüne gelip, belindeki tabancayı çıkarttı. Ardından da mağazaya doğru 3 el ateş etti. Mağaza çalışanları ile müşterilerin panik yaşadığı olayda yaralanan olmazken işyerinin camları kırıldı. Silah seslerine duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, boş kovanları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------

- Olay yeri

- Polisler

- Kurşunların isabet ettiği iş yeri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 97 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,()

====================

İstavritin kilosu 10 lira

Sinop'ta bolluğu yaşanan istavritin kilosu, 10 liraya geriledi.

Karadeniz'de son 10 yılın en verimli palamut sezonunun ardından bu kez de istavrit sezonu yaşanıyor. Sinop'ta bolluğu yaşanan istavrit tezgahlarda yerini almayı sürdürüyor. Geçen hafta 15 liradan satılan istavritin kilosu, 10 liraya geriledi.

Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, istavritin bol olduğunu belirterek "Kayıklarımız 250-300 kasa istavrit avlıyor. Havaların ısınması ile insanlar balığa uzak kalmaya başladı. 10 liraya istavrit bedava ama satış yok" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Balık avından havadan görüntüler

-Detaylar

-Balıkçı Olcay Karabulut açıklamaları

-Balık avından havadan görüntüler

(SÜRE:01:44 Dk) (BOYUT: 192 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP, ()

======================

Restore edilen tarihi okul belediye hizmet binası ve kütüphane olacak

Kütahya'nın Simav ilçesi Naşa beldesindeki 93 yılık tarihi geçmişe sahip, 2 katlı 5 derslikli tarihi Naşa İlkokulu restore edildi. Binanın üst katı belediye hizmet binası, alt katı ise kütüphane ve okuma salonu olarak hizmet verecek.

Simav'ın Naşa beldesindeki 73 yıl hizmet veren ilkokul, 1999 yılındaki depremde hasar görünce eğitime kapatıldı. Atıl durumdaki okul 2011 yılındaki deremde bir kez daha hasar gördü. Tarihi okul binasının ayağa kaldırılması için 2 yıl önce harekete geçildi. 2 katlı, 5 derslikli okulun restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Kütahya İl Özel İdaresi ile Naşa Belediyesi sefer oldu. Yaklaşık 1 milyon lira harcanan okul binası aslına uyun olarak restore edildi. Restorasyonu tamamlanan okul binasının üst katının belediye hizmet binası, alt katının ise kütüphane ve okuma salonu olarak hizmet vereceği bildirildi. Tarihi binanın restore edilmesi belde halkını sevindirdi.

Naşa Beldesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Çakmak, "Tarihi okul binamız, 1924 yılında yapımına başlanıp, 2 yılda tamlanıp, hizmete açılmış. 73 boyunca da eğitime hizmet verdi. Depremde zarar gördüğü içinde uzun yıllardır atıl durumdaydı. Beldemizdeki birçok kişi bu okulda eğitim, öğretim gördü. Hepimizin bu binada anıları var. Restore edildiği için çok mutluyuz. Bu görkemli binamızın tarihe kazandırılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında emeği geçenleri kutluyoruz" diye konuştu.

Belde sakinlerinden 47 yaşındaki İbrahim Yavuz da, "Köy halkı olarak çok mutluyuz. Böylesine ihtişamlı ve bir zamanlar tarihe tanıklık eden Cumhuriyet döneminin ilk eğitim yuvalarından biri olan okulumuzun aslına uygun restore edilerek günümüze aktarılmasında emeği geçen büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------

-Restore edilen tarihi okul binasının görüntüsü

-Belde sakinlerinden Ahmet Çakmak ve İbrahim Yavuz ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()