DHA YURT BÜLTENİ -17

Bakan Gül: 'Erdoğan ve AK Parti gidecek' paydası üzerinde ittifak yapıyorlar

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Karşı tarafta oy isteyen partilere bakın. 'Fazla ihracat yapacağım, Türkiye'yi daha fazla büyüteceğim, hizmet yapacağım' diyen bir proje, bir vaatleri yok. Ne diyorlar? 'Erdoğan ve AK Parti gidecek.' Bunun paydası üzerinde ittifak yapıyorlar" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Artvin Borçka'da, partisinin ilçe başkanlığınca organize edilen seçim irtibat bürosu açılış programına katıldı. Burada konuşan Bakan Gül, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili açıklamalarda bulunup, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi. Hükümetleri döneminde IMF'ye olan borçların sonlandırıldığını, diğer partilerin Türkiye'yi büyütmek gibi amaçlarının olmadığını kaydeden Bakan Gül, şunları söyledi:

"AK Parti yokken bu ülkede yine hastaneler vardı; ama o hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımız vardı. AK Parti geldi, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedi. 'Hastanede rehin vatandaşımız kalmayacak' dedi. Cebimizdeki parayı IMF'ye borç olarak götürdüğümüz, cebimizdeki parayı bankacıların hortumladığı bir dönemi yaşadık; ama AK Parti geldi, 'Milletin parası milletin cebinde kalacak' dedi. Hortumlayanları, bankacıları, IMF borçlarını sona erdirdi ve milletimizin cebini düşünen bir siyaset yaptı. Karşı tarafta oy isteyen partilere bakın. 'Borçka'yı daha fazla büyüteceğim, daha fazla ihracat yapacağım, Türkiye'yi daha fazla büyüteceğim, hizmet yapacağım' diyen bir proje bir vaatleri yok. Ne diyorlar? 'Erdoğan gidecek, AK Parti gidecek'. Bunun paydası üzerinde ittifak yapıyorlar. AK Parti yoktu, Recep Tayyip Erdoğan yoktu; milletin parasını faize götürüyordunuz, IMF'ye götürüyordunuz. Bu ülkenin başbakanı; memura, emekliye para ödeyemiyordu. 'Ne olur Türkiye'ye kredi verin' diye ülke ülke gezip, kredi ve para istiyorlardı."

Datça'da piknikte kaybolan kadın bulunamadı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yakınları ile gittiği piknikte ormanlık alanda ortadan kaybolan 69 yaşındaki Emine Özer'den 24 saattir haber alınamıyor. Özer'in bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Datça'da yaşayan Emine Özer, dün (pazar) kızı Buket Aydın, damadı Yılmaz Aydın ve bir grup yakını ile ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Domuzçukuru Aşlama Mevkisi'ne pikniğe gitti. Özer, ot toplamak için bir ara kızı ile gruptakilerden ayrıldı. Orman yolunda ağaçların arasında kızının bir an gerisinde kalan Özer, ortadan kayboldu. Etrafa bakan Buket Aydın, annesini bulamadı. Uzun süre dönmemeleri üzerine merak eden diğer yakınları da o bölgeye gittiklerinde, Buket Aydın'ı annesini ararken buldu. Kendi imkanları ile arama çalışmalarından sonuç alamayan Buket Aydın ve bareberindekiler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarmanın yanı sıra Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de sevk edildi. Geniş bir bölgede yapılan arama çalışmalarına bazı köylüler de katıldı. Gece boyunca devam eden aramalar bugün de devam etti ancak Özer'e ulaşılamadı.

Bakan Koca: Sağlıkta dışa bağımlılığı azaltacağız (2)

'ACİL HİZMETLERDEN KATILIM PAYI ALMIYORUZ'

Zonguldak'ta bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına açıklama yaparak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Koca, Türkiye'de 16 yıl önce 635 olan ambulans sayısını ilaveyle 5 bin 300'e çıkardıklarını söyledi. Şair İsmet Özel'in sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Koca, "Kendisinin izni olmadan hakkında konuşmamızın doğru olduğuna inanmıyorum. Telefonla görüştük, genel durumunda bir sorun yok. Yakından takip ediyorum. Türk edebiyatının son dönem önemli bir şairi ve aynı zamanda önemli bir fikir adamı olan şair İsmet Özer'e buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Gazetecilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hastanelerde vergi ve para alındığına dair açıklamalarını sorması üzerine Bakan Koca, şunları söyledi:

"Bizim sağlık sistemimizde, geri ödeme sistemi, 82 milyon vatandaşımızı kapsayan ve geniş çeşitliliği ile hiçbir kısıtlamaya tabi tutmadan hizmet veren, dünya ölçeğinde benzeri olmayan bir sağlık ödeme sistemine sahibiz. Sağlıkla ilgili de biz katılım payı olarak acil hizmetlerden almıyoruz; yoğun bakımda yatan hastadan, ameliyat olan hastadan, tetkiklerden almıyoruz. Peki nereden alınıyor? Sadece poliklinik gibi acil olmayan hizmetlerde özellikle 6- 8 lira gibi rakamlarla kronik olmayan, kanser olmayan hasta grubunda. Bu da sadece talebi ve istismarı önlemek için alınan katılım payı. Dünya ölçeğinde böyle bir oran yok."

'DÜNYA ÖLÇEĞİNDE BÖYLE KATILIM PAYI YOK'

Katılım paylarının sağlık gideri içindeki toplam katkı payının yüzde 2,7 olduğunu belirten Koca, "Bütün sağlık gideri içindeki payını söylüyorum. İlaçlarda alınanlarla birlikte, kansere benzer ilaçlardan almıyoruz, bütün sağlık gideri içindeki payı yüzde 5,9. Dünya ölçeğinde böyle bir katılım payı yok. Her geçen gün bir şekilde hizmeti daraltan, katılım payını artıran bir yaklaşım içinde. Bizse her geçen gün bunu genişleten birçok yurt dışında ve benzeri ilaçların ödemeleri dahil olmak üzere Türkiye geri ödeme listesini almaya devam ediyor. Biz her geçen gün vatandaşın cebinden çıkan paranın daha az olduğu hatta özel sektörden hizmet alarak vatandaşın hizmete erişimini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Amerika'nın toplam gayrisafi yurt içi hasılasında sağlıktaki gideri yüzde 10,3. Türkiye'nin şehir hastaneleri dahil toplam sağlıktaki gayrisafi yurt içi hasılası yüzde 4,5" dedi.

'ŞEHİR HASTANELERİNDE EK ÜCRET ALINMAYACAK'

Bakan Koca, 14 Mart'ta 9'uncu şehir hastanesini açacaklarını duyurarak, "Gelen hastalarımızdan 'Bu kadar lüks ve ileri teknoloji hizmeti gördükten sonra ekstra bir ücret olacak mı?' diye sorduklarını biliyoruz. Bugüne kadar hangi hastaneden, nasıl hizmet alıyorlarsa bundan sonra da ekstra bir ödeme yapmadan sadece poliklinik hizmetlerden olmak üzere hizmete vermeye devam ediyor olacağız. Yani şehir hastanelerinden ek ücret talep edilmeyecek" diye konuştu.

Batman'a 5 metrelik Atatürk heykelinin açılışı yapıldı

BATMAN Cumhuriyet Meydanı'nda, 3 ton ağırlığında 5 metre uzunluğundaki Atatürk heykelinin açılışı törenle yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, Vali Hulusi Şahin, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy ve çok sayıda davetlinin katılımıyla, heykeltıraş Metin Yurdaner'in yaptığı 3 ton ağırlığında 5 metre uzunluğunda Atatürk heykelinin açılışı yapıldı. Heykelde, sevgiyi ve kardeşliği sembolize eden elinde çiçek bulunan kız çocuğu ve Türk bayrağı taşıyan erkek Atatürk'ün yanında yer alıyor. Anıt kaidesinde Atatürk'ün 'Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe, yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez' sözleri yer alıyor.

Açılış töreninde konuşan Vali Hulusi Şahin, Atatürk anıtının dikilmesinde emeğe geçenlere teşekkürlerini illetti. Vali Şahin, "Batman, kadim ve modern bir şehirdir. Batman cumhuriyetin eseridir. Bu eser son derece anlamlıdır. Çok kıymetli eseri cumhuriyetin vefakar insanlarına emanet ediyoruz" dedi.

Batman Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy ise Batman'a yaraşır bir Atatürk anıtına ihtiyaç olduğunda dolayı böylesi bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Batman’a yaraşır anıtına ihtiyaç duyduk. Bu anıt ulu önder kurucumuz, varlığımızın, birliğimizin, refahımızın mimarı Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığımızın bir sembolüdür" diye konuştu.

İnsansı robota yüz eklendi, mimik kabiliyeti artırıldı

KONYA'da üretilen insansı robota, yüz eklenip, mimik ve yürüme kabiliyeti artırıldı. Robotun, ayrıca, interneti ve tatma hariç 4 duyuyu kullanabildiği, yapay zekâ sayesinde de insanları tanıyıp, cevap verebildiği belirtildi.

Konya'daki Akınrobotıcs fabrikasında üretilen insansı robotlar, her geçen gün yeni teknolojiler eklenerek geliştiriliyor. Yüz eklenen robot, bünyesinde bulunan yüz motorlarıyla insan mimiklerini yapabilmenin yanında; yürüme, yön değiştirme, basamak çıkma gibi hareketleri başarıyla gerçekleştirdi. 'Akıncı-4' adı verilen robot, 'Mini Ada' verilen diğer robotla sembolik olarak sohbet edebiliyor.

Akınsof ve Akınrobotıcs Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, fabrikada üretilen insansı robotların tamamının yerli imkanlarla üretildiğini belirtti. Akın, "İnsansı robotlarımız 'Akıncı-4' ile 'Mini Ada'nın barındırdıkları yapay zekâ sayesinde birbirleri ile olan sohbetine tanıklık ediyoruz. 'Akıncı-4' sahip olduğu eklem yapısıyla başta yürüme faaliyeti olmak üzere insansı hareketleri çok rahat gerçekleştirebiliyor. Tatma hariç 4 duyuyu kullanabiliyor, interneti kullanabiliyor ve yapay zekâ sayesinde de insanları görüp tanıyabiliyor, onlara cevaplar verebiliyor" dedi.

