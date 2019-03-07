DHA YURT BÜLTENİ -17

YANGINDA MAHSUR KALAN ANNE VE BEBEĞİ İTFAİYE KURTARDI

İZMİT'te bir evde çıkan yangında balkona sığınan anne ve bebeği itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

Öğle saatlerinde, İzmit 28 Haziran Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın birinci katında oturan Gülşen Aydın'ın evinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine evden çıkamayan Gülşen Aydın, 1 yaşındaki bebeği Ümit Özçelik'i alarak balkona çıktı. Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, evin balkonunda mahsur kalan anne ve bebeğini kurtardı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Anne ve bebeği kontrol amacıyla ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında ev büyük hasar görürken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yanan evin görüntüsü

-İtfaiyenin çalışmaları

-Bina sakinleriyle röp.

-Anne ve bebeğin ambulans içerisinde görüntüsü

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANGIN ÇIKTI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç, kullanılamaz hale geldi. Denizli- İzmir Karayolu üzeri Akçay Mahallesi'nden 20 K 6268 plakalı otomobiliyle ilerleyen Halil Tüpcil'in aracından, bugün saat 15.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Tüpcil, otomobilini yol kenarına yanaştırdı. Aracın motor kısmı yanmaya başladı. Alevler içindeki otomobil yangını itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil, metal yığınına döndü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma yaptı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

- Yanan otomobilden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasından görüntü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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MEZARLIĞIN DEMİR KAPISINI ÇALDILAR, MUHTAR İSYAN ETTİ

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinin İshakça Mahallesi Mezarlığı'nın demir kapısı çalındı.Mahalle Muhtarı Bilal Temurtaş, "Karnım aç desin, param yok desin, ben para vereyim ama böyle çalmasınlar. Kapıyı satmadıysalar geri getirsinler. Parasını ben vereceğim" dedi.

Malkara'nın kırsal İshakça Mahallesi Mezarlığı'nın girişindeki yaklaşık 3 metre uzunluğundaki demir kapı henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Kapının bir kısmını çalınırken, diğer kısmını yerinden sökülmeyince zarar verildi. Hırsızlık olayı mezarlığa ziyarete giden vatandaşlar tarafından fark edilerek, yetkililere bildirildi. İshakça Mahalle Muhtarı Bilal Temurtaş, hırsızlağa tepki gösterdi. Hırsızlara da seslenen Temurtaş, şunları söyledi:

"Ayıptır, günahtır. Bu demir kapıyı neden çalarlar ki? Kapıyı demir kazığıyla birlikte söküp çalmışlar. Biz bu mezarlık kapılarını köylünün parasıyla sıfır yaptırdık. Kapıları yaptırırken de çalınmasın diye menteşelerin bile kilitlettirdik. Ama adamlar kapıyı demir direğiyle birlikte söküp almışlar. Bu kapıları çalan insanların ölülere hiç saygısı yok. Böyle bir saygısızlık olmaz. Bu tür hırsızlara da yapanlara da yazıklar olsun diyorum. Bunlar toplum ahlakına sığmaz. Burada insanlarımız yatıyor. Hayvan, haşarat girmesin diye, mezarlara zarar verilmesin diye kapıları yaptırdık. Tel örgü çektirdik. Ama bu insanların ne ölüye, ne diriye saygısı var, ne de saygı kalmış. Ben muhtar olarak karnım aç desin, param yok desin gelsin ben vereyim. Yeter ki bunları yapmasınlar. Sabahtan beri Malkara'da kapı arıyorum. Tüm aranacak yerleri gittim tek başıma aradım, ulamadım. Eğer ki bu kapıyı çalanlar kapıyı kesip satmadıysalar, parçalamadıysalar getirsinler parasını ben vereceğim. Yeter ki, kapıyı yerine getirsinler."

Yakınlarının mezarını ziyaret eden Sunay Yılmaz ise, mezarlık kapısının çalınmasını ölülere büyük saygısızlık olduğunu belirterek,

"Bunu köylü olarak şiddetle kınıyoruz. Bu bir vicdansızlıktır. Bu kapıyı çalanlar yarın öbür gün mezarlara da terbiyesizlik yaparlar. Bir mezarlık çalmak ne demek hem de demirin köküyle çıkartıp çalmışlar. Yazıklar olsun" dedi.

Yetkililer, mezarlıktaki demir kapı hırsızlığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Çalınan demir kapıdan detay

- Muhtar Temurtaş'ın konuşması

-Sunay Yılmaz'ın konuşası

-Çalınan kapının bulunduğu bölge

-Mezarlıktan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

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CHP’li Tekin: 1 Nisan’dan sonra Türkiye’de tablo değişecek

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, vatandaşlarla bir araya gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "1 Nisan’dan sonra Türkiye’de tablo değişecek" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin ‘Halkın Otobüsü’ ile Balıkesir'in Edremit ilçesine geldi. Burada partilileri ile buluşan Tekin’e, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve İl Başkanı Serkan Sarı eşlik etti. Vatandaşlara hitap eden Tekin, beka meselesi tartışmasına dikkat çekerek, "Vatandaşlarımız temsilcilerini seçecek. Sandığa gidecek, kendisini temsil edecek muhtarlarını, belediye başkanlarını, il genel meclis üyelerini seçecek. Ne oldu da bir başka noktaya geldik? Bir beka meselesine dönüştü. Nedendir biliyor musunuz? 16 yıldır kullanmadıkları hiçbir şey yok. Bütün değerlerimiz, bütün inançlarımız bütün aklınıza gelebilecek ne varsa hepsini kullandılar"dedi.

Bir basın mensubunun, "Büyükşehirleri kaybederseniz genel başkan istifa edecek mi?" sorusu üzerinde Tekin, şöyle konuştu:

"İstanbul, Ankara, Bursa benim gezdiğim illerdeki düşüncelerimi ifade edim. Hiç sıkıntı yok. Cumhuriyet Halk Partisi adayları çok rahatlıkla kazanacak. Ama daha çok ilçelerde, özellikle bir çok yere çok sayıda ilçeleri katacağız. Adana, Mersin Antalya hiç merak etmeyin yani 1 Nisan’dan sonra göreceksiniz Türkiye’de tablo değişecek. Eğer bu tablo değişmezse o zaman başka bir sıkıntı var. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bu ekonomik krize rağmen dış politikada yaşadığımız bu sorunlara rağmen Türkiye’de vatandaşın milletin iradesiyle bir değişim olmayacaksa bir siyasetçi olarak gerçekten o zaman çok kaygı duyarım."

Tekin, Halkın Otobüsü ile yaptığı gezinin ardından lçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Görüntü Detayı: Halk Otobüsünün seçim bürosu önüne gelmesi

- Gürsel Tekin’in otobüsten inmesi ve vatandaşlarla selamlaşması

- Gürsel Tekin’in partilere hitaben konuşması

- Gürsel Tekin ile röportaj

- Gürsel Tekin otobüsle ilçeden ayrılması

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), ()

Süresi: 7 dakika 06 saniye, Boyutu: 530 MB

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DSP’Lİ ADAY KAMPANYASINI SIPASI 'MİSTER' İLE YÜRÜTÜYOR



MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde, DSP'den Belediye Başkan adayı olan turizmci Alp Erdem (35), seçim kampanyasını sahibi olduğu otelin maskotu, 'Mister' isimli sıpa ile yürütüyor. Erdem, 'Mister' ile çarşı, pazar gezerek, destek istiyor.

Yerel seçime sayılı günler kala, adaylar,oy almak ve kampanyalarını duyurmak için farklı tanıtımlara imza atıyor. DSP'nin Çamlıyayla ilçesi Belediye Başkan adayı Alp Erdem de, kampanyasına dikkat çekmek için, her gün 'Mister' isimli 2 yaşındaki sıpa ile ilçeyi baştan sona dolaşıyor. Mister ile birlikte gezdiği çarşı, pazar ve caddelerde vatandaştan destek isteyen Alp Erdem, büyük ilgi görüyor.

Kanada’da turizm üzerine üniversite eğitimi alan ve 10 yıl bu ülkede yaşayan Erdem, 6 yıl önce ailesinin Kuzey Irak'taki inşaat işleri nedeni ile Erbil’e yerleşti. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönen Erdem, Mersin'de babaannesi Esamet Erdem’den kalan araziye turizm tesisi kurdu. 2 yıldır tesisin işletmeciliğini de yapan Erdem, Çamlıyayla ilçesinde yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Alp Erdem, yaşadığı yere katkı sunmak için siyasete girdiğini anlatarak, "Belli bir eğitim aldım, belli bir vizyona sahibim. Bu vizyon ve eğitim doğrultusunda, yaşadığım yere, Çamlıyayla'ya bir katkı sunabileceğime inanıyorum. Çamlıyayla hem Torosların hem de Türkiye’nin en önemli yaylalarından bir tanesi. Ama Türkiye gibi potansiyelinin çok altında seyrediyor. Bu potansiyeli gerçekleştirmesi konusunda benim de bir katkımın olabileceğine inanıyorum. Bu yüzden de aday oldum" dedi.

Erdem, aday olmasının asıl amacının farkındalık ve fark yaratmak olduğunu kaydederek, "Benim gibi eğitimli, vizyonlu olan genç arkadaşlarımın özellikle kendi yerel yönetimlerinde söz sahibi olmak için biraz heveslenmesini istedim. Umarım bu konuda biraz başarılı olmuşumdur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alp Erdem'in seçim çalışması için hazırladığı video

-Çarşıda esnaf ve vatandaşları sıpası ile ziyaret etmesi

-Genel ve detay

-Alp Erdem ile röp .

(BOYUT:314,77 MB) (SÜRE:2,48 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/ÇAMLIYAYLA(Mersin), ()

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İlaçla uyutup, keselere sıkıştırdığı papağanlarla sınır kapısında yakalandı (3)

HAYTAP, SAHİPLENDİRECEK

Kapıkule'de ele geçirilen ve 2'si telef olan 24 papağan, HAYTAP temsilcisi Zuhal Arslan tarafından yediminden teslim alındı. Arslan, "HAYTAP olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız protokol gereği papağanları kliniğe aldırdık ve onları buradan teslim almaya geldik. Veteriner arkadaşlarımız ilk müdahalesine rağmen 2 papağanımız maalesef öldü. Fazla narkoz verdikleri için muhtemelen. Biz HAYTAP olarak bunların hepsini sözleşme karşılığı yani atılmaması, satılmaması ve üretilmemesi karşılığında sahiplendirip yuvalandıracağız. Hayvanlar mal gibi kaçırılıyor ve çoğu maalesef ölüyor. Petshoplarda artık hayvanların satışının durdurulmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Papağanlardan genel detay

Zuhal Arslan ile röp

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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FRANSIZ AİLE, EV GÖRÜNÜMLÜ KARAVAN İLE DÜNYA TURUNA ÇIKTI

FRANSIZ Sylvain Pagas (39), ile aynı yaştaki eşi Audrey Pagas, çocukları Anais (12) ve Victor (9) ile birlikte 8 Ekim 2018 tarihinde, ev görünümlü karavanları ile dünya turuna çıktı. Fransa'nın Lyon şehrinden başladıkları dünya turunda birçok yeri gezen ailenin son durakları, Nevşehir'in Kapadokya bölgesi oldu. Fransız aile, Kapadokya'ya hayran kaldı.

Pagas ailesi, ev görünümlü karavanları ile 8 Ekim 2018 tarihinde dünya turuna çıktı. Birçok yeri gezen Fransız ailenin son durağı Nevşehir'in turizm bölgesi Kapadokya oldu. Pagas ailesi, Kapadokya'ya hayran kaldı. Sylvain Pagas, ailesi ile çıktıkları dünya turunda şimdiye kadar birçok şehri gezdiklerini söyledi. Sylvain Pagas, "8 Ekim 2018'den bu yana ülkeleri ziyaret ediyoruz. Yeni yüzlerle tanışıp, farklı iklimlerde yaşıyoruz. İlk kışı İber Yarımadası ve Fas'ta geçirmeyi planlıyoruz. Daha sonra Temmuz ve Ağustos 2019'da 2 ay geçirmek için Moğolistan'a gideceğiz. Güney Doğu Asya'da 6 ay geçireceğiz. Güzel geziler yapıyoruz. Kapadokya da çok güzel. Buraya hayran kaldık" diye konuştu.

Öğretmen olan Audrey ise, 16 yıllık öğretmenlik hayatından sonra böyle bir geziye başladığını belirtti. Çocukları Victor ile Anais'e bu gezilerde okul eğitimlerini kendisinin verdiğini ifade eden Audrey Pagas, "16 yıl boyunca öğretmenlik mesleğimden sonra böyle bir tura çıktık. Bizim için çok güzel bir hikaye olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

NEVŞEHİR, ()-

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Kurtuluş töreninde, meslek sahibi kadınlardan horonlu kutlama

ARTVİN'in Şavşat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalarda, Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, eşi Nazan Göktaş ve ilçede görev yapan kadın daire müdürleri, doktor ile avukatların yöresel kıyafetlerle halay çekip Şavşat oyunları oynaması beğeni topladı.

Şavşat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama töreninde, Kaymakam Musa Göktaş, tebrikleri kabul etti. Kurtuluş etkinlikleri, hava muhalefeti nedeniyle, Şavşat Belediye düğün salonunda devam etti. Törene, Kaymakam Musa Göktaş, Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, Şavşat Adliyesi hâkim ve savcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Evran, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalarda, Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, eşi Nazan Göktaş ve ilçede görev yapan kadın daire müdürleri, doktor ile avukatlar yöresel kıyafetler giyerek halay çekip Şavşat oyunları oynadı. Halk oyunları gösteri, katımcıların da beğenisi topladı.

'BU TOPRAKLAR KOLAY KAZANILMADI'

Burada bir konuşma yapan Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, Şavşat’ın düşman işgalinden kurtulması sürecini anlattı. Öztürk, “Dış güçlerin ülkemiz üzerinde oynamak istediği oyunlara rağmen milletimizin el ele gönül gönüle kutlamış olduğu bu bayram onlara en güzel cevaptır. Ne mutlu bizlere ki; Çiçek ninenin torunlarıyız. Bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimiz rahmetle anıyorum. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Bizlerde o şehitlerimize gazilerimize layık olarak bu vatanımızı en güzel şekilde koruyarak gelecek nesillere sorunsuz bir şekilde bırakacağız" dedi.

'İLÇEMİZİN KURTULUŞ GÜNÜ'

Şehitleri rahmet ve minnetle anan Kaymakam Musa Göktaş da, “İlçemizin kurtuluş günü. Hava muhalefetine rağmen ilçe halkının yoğun katılımında oldukça memnun oldum. Eşimin de içlerinde bulunduğu, doktorumuzun, avukatımızın ve ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kadın personellerimizin hepsinin yöresel kıyafetler giyerek Şavşat oyunları oynaması günün anlamına yakışır bir şekilde oldu. Bizlere bu günü kazandıran bütün şehitlerimiz rahmetle minnetle anıyorum" diye konuştu.

'MUTLULUK DUYDUM'

Kaymakam Musa Göktaşın eşi Nazan Göktaş da, etkinliklerle mutluluk duyduklarını söyleyerek, “Dört beş aydır Şavşat’tayız. Şavşat’ta olmaktan Şavşatlılarla olmaktan Şavşat yöresel oyunlarını yöresel kıyafetler ile oynamaktan büyük bir mutluluk duydum. Şavşat’ımızın oyunları ilk defa burada öğrendim ve oynadım. Şavşat insanı çok sıcak çok cana yakın. Oyunları da kendileri ile örtüşüyor. Herkesin bu güzel kurtuluş bayramını kutluyorum. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Şehitlerimizi de rahmetle minnetle anıyorum. Hareketli oyunları var" ifadesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kutlama etkinlikleri

Halk oyunları gösterisi

Konuşmalar

HABER KAMERA: Nurbay USTA/ŞAVŞAT(Artvin),() -

