DHA YURT BÜLTENİ -17

24 kişinin öldüğü faciada, minibüs sahibine 10 yıl hapis (Geniş haber)

İzmir'den Muğla'nın Marmaris ilçesine, 'Anneler Günü' kutlamasına gidenlerin taşındığı midibüsünün, yaklaşık 2 yıl önce, Sakar Geçidi'ndeki virajda alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, midibüsün sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ'ın 10 yıl hapsine, tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan'ın ise beraatine karar verdi.

Kaza, 13 Mayıs 2017'de meydana geldi. İzmir'den 'Anneler Günü' kutlaması için yola çıkan 34 kişinin bulunduğu, Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü, Muğla- Marmaris yolunun Sakar Geçidi bölümünde, keskin virajların olduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, 30 metre yüksekten alt yola düşen midibüstekilerden 24'ü yaşamını yitirdi, 10'u ise yaralandı. Kaza sonrası midibüsteki arızanın belirlenebilmesi için hem akademisyen hem de çekirdekten yetişmiş tamircilerin yer aldığı bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hurdaya dönen midibüste inceleme yapan heyet, aracın fren aksamında teknik arıza bulunduğunu saptadı. Bilirkişi heyeti, raporunda, kazanın nedeni olarak 'sağ arka tekerlekte bulunan fren teker silindiri ringinin yırtılmasıyla sağ arka tekerlekten fren hidroliğinin tamamen boşalması ve araç sahibinin aracın orijinal fren sistemi üzerinde değişiklik yapması' gösterildi. Raporda, ayrıca kazada ölen midibüs sürücüsü Armağan Sertbaş'ın kurallara uyduğu, bu nedenle kusurunun bulunmadığı belirtildi.

Turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında da ek bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda; Özkamalı ve Ceylan, turu düzenlemeleri için gerekli belgelerinin olmaması, araç koltuk sayısına ve aracın teknik durumuna dikkat etmemeleri nedeniyle kusurlu bulundu. İki bilirkişi raporunu da dikkate alan savcılıkça, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ ile turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında, 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması, bugün görüldü. Duruşmada, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ, ölenlerin yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada son sözü sorulan Çetintağ, "Böyle bir kazanın olmasını istemezdim. Ailelerin hepsine tekrar başsağlığı diliyorum. Kazadan önce aracın tüm bakımlarını yaptırmıştım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Savcı, mütalaasında, tutuklu sanık Bülent Çetindağ'ın cezalandırılmasını ve diğer sanıklar Aysun Özkamalı ile Murat Ceylan'ın beraatini talep etti. Kazada ölenlerin yakınları da sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti; suçun işleniş biçimi, zamanı, meydana gelen zarar, failin taksire dayalı kusurunun ağırlığı, sanığın sosyal durumu, olaydaki ölü ve yaralı durumunu dikkate alarak, tutuklu sanık Bülent Çetindağ'a önce 12 yıl hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki 'iyi hali' göz önünde bulundurulu ve ceza 10 yıl hapse indirildi. Sanık Çetindağ'ın ayrıca sürücü belgesinin 2 yıl süreyle alınmasına da karar verildi. Tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan ise beraat etti.

EŞİ, CEZAYI AZ BULDU

Kazada hayatını kaybeden Serpil Kaldırımcı'nın eşi Ahmet Kaldırımcı, duruşma çıkışı yaptığı açıklamada, cezayı az bulduklarını söyledi. Midibüsün sahibi Bülent Çetindağ'ın kızı Hatice Çetindağ ise "Verilen ceza, sadece babama değil bize de verildi. Ben 20 yaşımdayım, kardeşim ise 10 yaşında. Cezayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Buradan babamı öpüyorum ve aslanlar gibi arkasındayım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazada eşi Serpil Kaldırımcı'yı kaybeden Ahmet Kaldırımcı ile röp.

-Sanık Bülent Çetindağ'ın kızı Hatice Çetindağ ile röp.

-Adliye binasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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Kanalizasyon kazısında çıkan yılanı, fare deliğine bıraktılar

Konya'nın Kulu ilçesindeki iki gün önce bir işyerinde yapılan kanalizasyon kazısı sırasında toprak altından yılan çıktı. Yılan bir çuval içerisine konularak Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği yöneticileri Murat Uludağ ve Serdal Alıcı'ya getirildi. Dernek üyeleri, yılanı, bir araziye götürüp fare deliğine sokmak istedi. Ancak yılan ilk seferinde fare deliğine girmedi. Daha sonra başka bir fare deliğine götürülen yılan burdaki deliğe girerek gözden kayboldu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yılanın fare deliğine bırakılarak gözden kaybolması ile Murat Uludağ ve Serdal Alıcı'ın bu işten duydukları memnuniyet dile getiriliyor.

Görüntü Dökümü

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- Yılanın deliğe bırakılması

- Yılanın deliğe girerek gözden kaybolması

Haber-Kamera: KONYA ))

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Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 kişi başvurdu

Afyonkarahisar'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 6 aylığına işe alınacak 15 kişi için 1040 kişi başvurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne alınacak 15 kişi için yapılan kura çekimi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kura çekimi Afyonkarahisar 3. noteri katibi Hüseyin Derin huzurunda yapıldı. Kura çekimi öncesi başvurularla ilgili bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Yasin Evcin, merkez ve 4 ilçede görev yapacak 15 kişilik kadro için 1040 kişinin başvurduğunu, daha önce engelli ve eski hükümlülere öncelik tanınarak ayrı bir kura çekildiğini kaydetti.

Açıklamanın ardından kura çekimi yapılacak cam fanusa konulan isimler, kuraya gelen başvuru sahipleri tarafından çekilerek belirlendi. Kura çekiminde adı çıkanlar İŞKUR tarafından belirlenen işe başlama takvimine göre işe başlayacak ve 6 ay boyunca çalışacak.

Görüntü Dökümü

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- Kura çekimine katılan işçilerden detay

- Noterden detay

- Genel detaylar

- Kura çekiminden detay

- Müdür Yardımcısı Evcin'in konuşması

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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Bursa'da Cem Yılmaz izdihamı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Bursa’da öğrencilerle bir araya geleceği programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte salonda yer kalmayınca binlerce kişi dışarıda kaldı.

Uludağ Üniversitesi Radyo Televizyon Topluluğu ile özel bir firmanın sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, ünlü komedyen Cem Yılmaz Bursa’ya gelerek üniversite öeğrencileriyle Soru-Cevap etkinliğinde buluştu. Uludağ Üniversitesi Polis Memuru Hüseyin Akyüz Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe binlerce kişi akın etti. Salon kapasitesinin beklenilen saatten erken dolmasının ardından kapılar kapatılınca, binlerce kişi dışarıda kaldı. Dışarıda kalan öğrenciler salona girmek için saatlerce bekledi. Öğrenciler, alkış ve ıslıklarla durumu protesto etti.

ARABASINA NOT BIRAKTI

Cem Yılmaz’ı çok sevmesine rağmen içeri giremeyen bir öğrenci, Yılmaz’a not bırakarak Uludağ Üniversitesine davet etti. Öğrenci, “Abi seni çok bekledik. Kapının önünde çok sıra vardı içeri almadılar. Bu yüzden sana bu notu bırakmak istedik. En kısa zamanda Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne bekleniyorsunuz. Sevgilerleö yazılı notu Cem Yılmaz’ın arabasına bıraktı.

Cem Yılmaz 2 saatlik gösterinin ardından sahneden inerek Bursa’dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Uzun kuyruktan görüntüler

-Bekleyen öğrencilerden detaylar

-Kapıda yaşanan tartışmalar

-Salonun dolduğuna dair uyarı ve öğrencilerin durumu protesto etmesi

-Öğrenciler ile röportaj

Süre:4.10 Boyut: 467 MB

Haber:Muammer İRTEM/ Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,()

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Menemen Ovası sular altında kaldı, ıspanağın fiyatı yükseldi (2)

'38 YILDIR YAŞANMAYAN FELAKETİ YAŞADIK'

Menemen'in Musabey Mahallesi'nde üreticilik yapan Emin Doruk, Gediz taşmadan önce üretimde sorun yaşamadıklarını söyleyerek "Gediz taşınca yollarımız yarıldı, sulama sistemlerimiz çöktü ve toprakta oyuklar oluştu. Yeni sezon geliyor. Domates, pamuk ve mısır üretmemiz lazım. Sular çekilse dikim yapacaktık" dedi. 50 dönümde ıspanak, 15 dönüm de bakla ürettiğini anlatan Doruk, bu yıl tüm ürünlerin heba olduğunu dile getirdi. Doruk, sigortanın zararın bir kısmını karşıladığını söyledi.

Gediz'in iki yılda bir taşmasına alışık olduklarını ifade eden Aydan Dönmez ise bu yıl mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Gediz iki yılda bir taşar ama yatağın temizlenmemesi suyun akışını engelledi. Daha önce bu kadar zarara yol açmıyordu. Doğma büyüme Musabeyliyim. Lahana, ıspanak ve karnabahar üretiyorum. En son 1981, 1982 yıllarında böyle felaket gördüm. Bu yıl çok mağdur olduk."

GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ

Haber: Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()

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DSP Lideri Aksakal: Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar (2)

SERİK'TE AÇILIŞA KATILDI

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İbradı ve Manavgat ilçelerinin ardından Serik ilçelerinde partisinin seçim ofisi açılışına katıldı. Partisinin Serik Belediye Başkanı Adayı Mehmet Habalı, İlçe Başkanı Yusuf Öztürk ve partililerle birlikte Belkıs Mahallesi'nden seçim ofisine araç konvoyu eşliğinde gelen Önder Aksakal, açılışta yaptığı konuşmada, "Ülkenin paylaşmaya ihtiyacı var. Bizi 17 senedir yok etmeye çalışan bir uluslararası sistemle mücadele ediyoruz. DSP'yi de, bu ülkeyi de kimse yok edemez. Bu millet 10 bin yıllık bir geçmişe sahip bu topraklarda. Kimse bizi 1000 seneye, 1500 seneye sıkıştırmaya kalkmasın. Türk milleti 10 bin senedir bu toprakların sahibidir. Bu millet var olduğu sürece, hiç kimse bu vatanı ele geçiremez. DSP 33 yıldır kurulu bir parti. 3 defa devleti yönetti. Bu topraklarda gözü olan emperyalist güçlere en büyük dersi Bülent Ecevit vermiştir. Kıbrıs'ta soydaşlarımızı bu zalimlerden kurtaran Bülent Ecevit'tir" dedi.

Serik Belediye Başkanı Adayı Mehmet Habalı, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a Serik bıçağı hediye etti.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan detaylar

-Önder Aksakal'ın konuşması

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()