DHA YURT BÜLTENİ -17

DEAŞ'lı Parkash'ın davası karara kaldı

ABD'nin ölüm listesinde bulunan ve Kilis'te yakalanarak tutuklanan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi olan ve Avustralya tarafından vatandaşlıktan çıkarılan Neil Christopher Prakash'ın yargılanmasına devam edildi. Prakash, mahkemedeki savunmasında DEAŞ'a katıldığı için çok pişman olduğunu yineledi.

24 Ekim 2016 tarihinde Suriye sınırındaki Kilis'in İnanlı köyünde kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan aralarında Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash'ın da bulunduğu bir grup DEAŞ üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Terör örgütü DEAŞ'ın yöneticilerinden olduğu ve ABD'nin ölüm listesinde yer aldığı belirlenen Prakash, terör örgütüne üye olmak suçu ile yargılandığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Avustralya Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ve Avustralyalı gazetecilerin de takip ettiği duruşmada savunma yapan Neil Christopher Prakash, terör örgütü DEAŞ'a katıldığı için pişman olduğunu tekrarlayarak, "DEAŞ'a katıldığım için çok pişman oldum ve ayrıldım" dedi.

Mahkeme heyetinin Avustralya hükümetinin kendisini vatandaşlıktan çıkardığını bundan haberi olup olmadığını sorması üzerine Prakash, Türkçe "Haberim var" karşılığını verdi. Parkash, duruşmayı Avustralya Büyükelçiliği yetkilileri ile gazetecilerin takip etmesine ilişkin soruyu ise, "Beni ilgilendirmiyor" şeklinde yanıtladı.

Mahkeme duruşmayı karar vermek üzere 15 Mart tarihine erteledi.

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan Neil Christopher Prakash’ın avukatı Reşat Devran, gerekli savunmayı kararın verileceği duruşmada yapacaklarını ifade etti. Müvekkili hakkında terör örgütü üyeliğinden ceza istendiğini hatırlatan Devran, "Buna göre iddianame hazırlanmıştı ve 15 yıla kadar ceza alması söz konusu. Kendisi DEAŞ’tan pişman olduğu için kaçtığını ifade etti. Etkin pişmanlıktan faydalandırmak isterse, alacağı cezadan indirim olacaktır. Son duruşmada detaylı savunma yaparak, tahliye ve beraatını talep edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Adliye sarayından görüntü

- Avukatın duruşma hakkında konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:100MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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Müzik sesinden rahatsız oldu, oğlunu pompalı tüfekle öldürdü (2)

MÜZİK SESİNDEN RAHATSIZ OLDU, OĞLUNU POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ (GENİŞ HABER)

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Fevzi S. (75) müziğin sesini kısmasını istediği oğlu Orhan S.'yi (40) çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak, öldürdü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Bekar olan ve babasıyla birlikte yaşayan Orhan S., akşam saatlerinde eve geldi. Odasına girip müzik dinlemeye başladı. İddiaya göre baba Fevzi S., yüksek sesten rahatsız olup, oğlunu uyardı. Bunun üzerine baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fevzi S. evde bulunan pompalı tüfeği alıp, oğluna bir el ateş etti. Karnından vurulan Orhan S. kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Orhan S. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Baba Fevzi S. ise gözaltına alındı. Fevzi S.'nin Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu sürerken, Orhan S.'nin cenazesi morga konuldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Oğlu Orhan S.'yi çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak, öldüren Fevzi S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından Fevzi S. polis eşliğinde Gazipaşa Adliyesi'ne getirildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sivil polis aracının adliye binasına gelişi

- Şüphelinin araçtan indirilişi

- Şüphelinin adliye binasına götürülmesi

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()

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Otomobil çelik kapı dükkanına girdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra çelik kapı satışı yapan dükkana girdi. Araçtan inen sürücü olay yerinden kaçtı.

Olay dün gece saatlerinde, Darıca İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. 35 FM 916 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptıktan sonra yol kenarında bulunan çelik kapı satışı yapan dükkana girdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre sürücü ve yanında bulunan kişi araçtan inerek kaçtı. Olay yerine gelen polis, incelemede bulunurken, sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. Otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Çelik kapı satışı yapılan dükkana giren aracın çekici ile kaldırılması

Araçtan görüntü

Aracın girdiği dükkandan görüntü

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

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Alperen’in öldüğü gün düzenlenen doğum günü partisinin görüntüleri incelendi

İzmir’in Çiğli ilçesinde, 3 yaşındaki Alperen Sakin’in unutulduğu anaokulu servisinde ölümüyle ilgili hakkında ihmal suçlamasıyla dava açılan öğretmen Nurcan A.’nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme hakimi, olay günü okul bahçesinde düzenlenen doğum günü partisi görüntüleriyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunun dava dosyasına ulaştığını ancak görüntülerde Alperen'in olup olmadığı yönünde bir tespit bulunmadığını bildirdi.

Çiğli'nin Köyiçi Mahallesi'nde 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket Sakin ve Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören(47) ile rehber personel Dilara K.'ya teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada Dilara K., ağlayan bir öğrenciyi alıp, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, yaşamını yitirdi. Acı olayın ardından, anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında 'taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek' suçlarından dava açıldı. Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen yıl 19 Temmuz'daki karar duruşmasında, Alperen'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle sanıklardan servis şoförü Taner İşgören 9 yıl, rehber personel Dilara K. 9 yıl, İşgören'in eşi ve anaokulunun sahibi olan Yurdagül İşgören 5 yıl, görevliler Arzu Gülmez 6 yıl, Bekir Gül 5 yıl, Ahmet Somun 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz edilen kararın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nce bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamada anaokulunun sahibi Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, servis şoförü Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, rehber personel Dilara K.'ya 5 yıl, Arzu Gülmez'e 2 yıl 6 ay, Bekir Gül'e 3 yıl 20 gün ve Ahmet Somun'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Anaokulu öğretmenlerinden Nurcan A. hakkında ise 'ihmal' suçlamasıyla dava açıldı.

Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Nurcan A., avukatı ve Sakin Ailesi'nin avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Duruşma hakimi, okul bahçesinde düzenlenen doğum günü partisine ait görüntülerde Alperen'in olup olmadığının belirlenmesi amacıyla istenilen bilirkişiye raporunun dava dosyasına geldiğini bildirdi. Bilirkişi raporunda doğum gününe ait görüntüler üzerinden tespitlere yer verildiği ancak Alperen'in görüntülerde olup olmadığına yönelik bir tespit bulunmadığı kaydedildi. Sakin Ailesi'nin avukatının bilirkişi raporunu incelemek üzere ek süre istemesi üzerine duruşma ertelendi.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, ()

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