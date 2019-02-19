DHA YURT BÜLTENİ -17

Eski eşini darp eden kocayı, linç edilmekten polis kurtardı

Zonguldak'ta sokak ortasında boşandığı eşini darp eden Nazmi A.'ya çevredeki vatandaşlarlar tepki gösterdi. Öfkeli kalabalığın linç etmek istediği Nazmi A.'yı polis kurtardı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olan Nazmi A., caddede karşılaştığı ismi öğrenilemeyen eski eşine çocuğunun yanında vurmaya başladı. Darp edilen kadın ve çocuğunun yardımına çevredeki esnaf koştu. Nazmi A.'ya müdahale eden esnaf Engin Ekşioğlu, yere yatırdı. Çevredekilerin de tepki gösterdiği Nazmi A.,'yı linç edilmekten olay yerine gelen polis kurtardı. Polise de direnen Nazmi A., gazetecilere "Çek çek nerede paylaşacaksın onu?' diye tepki gösterdi.

Kadını kurtaran Engin Ekşioğlu, "Durumu izledim. Çocuk ağlıyordu. Az ileri gidince adam, kadına bir tokat attı. O zaman gittim müdahale ettim. Yere yatırıp polisi aradık." dedi.

Gözaltına alınan Nazmi A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Yerde yatan Nazmi A.

-Polisin gelmesi

-Nazmi A.'nın gözaltına alınması

-Polise direnmesi

-Gazetecilere tepkisi

-Engin Ekşioğlu ile röp.

Süre: (2.38) Boyut: (296 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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Kalp krizinden ölen polis memuru gözyaşlarıyla toprağa verildi

İzmir'in Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sezer Pulatkan (27), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verilen Pulatkan'ın sosyal medya hesabından, "3 günlük dünyada kimsenin kalbini kırmamak, kimseyle küs kalmamak gerek" mesajını paylaştığı görüldü.

Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne görevli polis memuru Sezer Pulatkan, önceki gün evinde dinlendiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Pulatkan'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine getirildi. Sezer Pulatkan'ın Cedit Ali Paşa Camisi'ndeki cenaze namazına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmara Ereğlisi Kaymakam Vekili ve Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ile genç polisin yakınları ve ilçe sakinleri katıldı.

'ÜÇ GÜNLÜK DÜNYADA KALP KIRMAMAK GEREK'

Cenazede Sezer Pulatkan'ın annesi Aynur Pulatkan, "Güzel yavrum, canım yavrum benim. İçim yanıyor" diyerek gözyaşı döktü. Pulatkan'ın sosyal medya hesabından, "3 günlük dünyada kimsenin kalbini kırmamak, kimseyle küs kalmamak gerek" mesajını paylaştığı görüldü. Polis memuru Sezer Pulatkan, cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin getirilmesi

-Tören mangasının cenazeyi taşıması

-Cenaze namazı

-Annesinin ağlaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN- Şafak- TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),()-

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Kayıp balıkçı 7 gündür aranıyor, sonuç yok

Balıkesir’in Manyas ilçesinde geçtiğimiz hafta Salı günü Manyas Gölüne balık tutmak için açılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Birol Dayı için geniş bir arama çalışması başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta Salı günü Manyas’ın kırsal Kocagöl Mahallesinden 4-5 kayıkla birlikte Manyas Gölüne balık avına çıkan ancak arkadaşlarının geri dönmesine rağmen geri dönmeyen balıkçı Birol Dayı’yı arama çalışmaları sürüyor. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı, AKUT, Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği, Çanakkale su altı polisi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile birlikte bugün de Bandırma Bereketli Mahallesinden 25 balıkçı teknesiyle Kocagöl Mahallesinden balıkçı arkadaşları da Manyas Gölünde geniş çaplı bir şekilde aramalar yapılıyor. Geçtiğimiz Cuma günü kayıp balıkçının kayığına şamandıradan yola çıkılarak en son göründüğü yerde mile kapanmış halde bulunmuştu.Arama çalışmalarıyla ilgili olarak 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy “Manyas- Kocagöl mahallemizde geçimini balıkçılıkla sağlayan Birol Dayı’nın aranma çalışmasına katılmak üzere buradayız. Sadece biz değil yerelde balıkçı arkadaşlarımız da bu arama faaliyetlerine destek veriyor,kooperatifimiz başkanlığımızda lojistik destek sağllıyor.Bu bağlamda çalışmalar devam ediyor,soğuk havada ekiplerimiz sırasıyla dalış yapıyor,botlarla kıyı taraması yapıyoruz,dronlarla sazlık alanları tarıyor,suyun altı derecelerde olmasından dolayı ısınmak zorunda kalıyoruz.ö

Görüntü Dökümü

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-Arama çalışması görüntüleri

-Mustafa Gürsoy konuşması

-Detaylar

Süre:1 dk 40 sn- Boyut:186 mb

Haber-Kamera:Süleymen ÖZAYDIN/BALIKESİR,()

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Başkan Bozbey’den, Orhaneli çıkarması

Bursa’nın en fazla göç veren ilçelerinden biri olan Orhaneli ilçesinde temaslarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Orhaneli ilçesini, değerleriyle birlikte göç alan bir kent haline getireceğiz. Orhaneli’de değişimin başlayacağı gün bugündür" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, doğasıyla, tarihiyle ve kütürel değerleriyle büyük öneme sahip Orhaneli’de temaslarda bulundu. Bozbey, ilçede temaslarına başlamadan önce Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu’nu makamında ziyaret etti. CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ve İYİ Parti Orhaneli Belediye Başkan Adayı İsmail Asa da ziyarette Bozbey’e eşlik etti. Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ile 20 yılı aşkın dostlukları olduğunu söyleyen Mustafa Bozbey, "15 yıldır ilçede verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu da 15 yıl önce belediye başkanlığına adaylığını öğrenen ilk isimlerden birinin Mustafa Bozbey olduğunu söyleyerek belediye başkanlığı boyunca birçok konuda dayanışma içinde çalıştıklarını belirtti. Bozbey ve beraberindekiler Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu’yu da makamında ziyaret etti.

“ORHANELİ’DE DEĞİŞİMİN BAŞLAYACAĞI GÜN BUGÜNDÜR"

Ziyaretlerin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İYİ Parti Orhaneli Belediye Başkan Adayı İsmail Asa’nın, Orhaneli Belediyesi Kına Evi’nde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına katıldı. İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey yöreyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Bozbey konuşmasına, "Bugün önemli bir gün, çünkü Orhaneli’de değişimin başlayacağı gün bugündür. Bugüne kadar Orhaneli ilçemizi yöneten belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun ama şimdi sıra İsmail Asa’ya geldi" dedi. Orhaneli’nin, Bursa’nın en çok göç veren ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken Bozbey şöyle konuştu, "Orhaneli’nin gelişmeye ihtiyacı var, göç vermeye değil, göç almaya ihtiyacı var. Bugün Bursa’da 350 bini aşan Orhanelili nüfus var. Bursa’daki Orhanelili nüfusu dağ bölgesini geçmiş. Neredeyse Orhaneli’nin 8-10 katı kente göçmüş durumda. Buradaki insanlarımız iş, aş kaygısından dolayı kente göçüyor. Bu göçü bizler tersine çevirmek zorundayız" dedi.

İSMAİL ASA PROJELERİNİ ANLATTI

İYİ Parti Orhaneli Belediye Başkan Adayı İsmail Asa da aday tanıtım toplantısında projelerini açıkladı. Asa, "Orhanelili mutsuz. Biz seçildiğimizde tarıma yönelik belediye bünyesinde oluşturulacak belediye şirketi ile seracılığı geliştireceğiz. Organik ürünlerimizi yetiştirip önce iç piyasaya göndereceğiz. Jeotermal kaynaklarımızla ilgili önemli çalışmalarımız var. Bütün köy muhtarlarına ait çalışma ofislerini oluşturacağız. Elleri öpülesi yaşlılarımız için de huzurevi açacağız" diye konuştu. Aday tanıtım toplantısının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ve Orhaneli Belediye Başkan Adayı İsmail Asa esnaf ziyaretinde bulunarak sorunları ve önerileri dinledi.

Görüntü Dökümü

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-Ziyaret Görüntüsü

-Mustafa Bozbey konuşması

-Detaylar

Süre:3 dk 31 sn- Boyut:394 mb

Haber-Kamera:BURSA,()

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Hastaneye çocuklarını güvenlik kemeriyle getirdiler

Samsun'da hastaneye getirdikleri çocuklarını, Türkiye'de sık kullanılmayan çocuk güvenlik kemeri takarak dolaştıran aile, görenlerin dikkatini çekti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hikmet Binası'na gelen anne ve baba, 4- 5 yaşlarındaki oğullarını sırtına taktığını çocuk güvenlik kemeri ile yanında dolaştırdı. Türkiye'de çok sık kullanılmayan çocuk güvenlik kemerini görenler, o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Bir süre hastane koridorunda görülen aile ve güvenlik kemeri takılı çocuk, daha sonra binadan ayrıldı.

GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()-

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Cezaevindeki FETÖ sanığına gönderilen flash bellekten Gülen videosu çıktı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 'FETÖ/PDY üyeliği'nden tutuklu bulunan E.K.'ye, eşinin kargoyla gönderdiği ceketin cebinde flash bellek bulundu. Flash belleğe bakıldığında, içinde FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in sohbet videosunun bulunduğu belirlendi.

Edirne'de, FETÖ/PDY'nin dershanesinde öğretmen olarak görev yaptığı sırada yürütülen soruşturma kapsamında 'örgüt üyeliği'nden tutuklanan E.K., F Tipi Cezaevi'ne konuldu. E.K., iddiaya göre, duruşmaya çıkmak için eşi Ü.K.'den takım elbise istedi. Ü.K.'nin cezaevine kargoyla gönderdiği cekette inceleme yapan jandarma ekipleri, cep kısmında flash bellek buldu. Durumun Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi üzerine flash bellek, Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenmeye alındı. İnceleme öncesi hedefi dışında açılması durumunda içindeki bilgileri silebilecek özellikte ayarlanmış olabileceği ihtimaline karşı flash belleğin imajı alındı. Ardından açılan flash belleğin içinde, FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in sohbet videosunun bulunduğu tespit edildi. Durumun bildirildiği Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali Can ZERAY/EDİRNE, () -