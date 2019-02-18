DHA YURT BÜLTENİ -17

Milas'ta maden ocağında göçük: 2 işçi öldü, 1 işçi enkaz altında (6)

ENKAZ ALTINDAKİ İŞÇİLERDEN BİRİ DAHA ÖLDÜ

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisindeki feldspat madeni çıkarılan ocakta meydana gelen göçükte, kayanın altında kalan işçilerden birinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi. İşçinin

kimliği henüz belirlenemezken, kayaların altından çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Çalışmalarda biri polise, diğeri jandarmaya ait 2 arama- kurtarma köpeğinin de kullanıldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mehmet Can MERAL/MİLAS (Muğla), ()

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Gaziantep'te CHP İl Yönetimi istifa etti

Gaziantep'te, geçen ay CHP İl Başkanlığı'na getirilen Melih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

Bir ay önce göreve getirilen Melih Meriç ve CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyelerinin belirlenmesinde yaşanan sıkıntı sonrası istifa kararı aldı. İstifasını CHP Genel Merkezi'ne ileten Melih Meriç yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Belediye meclis üyeliği listelerinin belirlenmesinde yaşanan sıkıntı sonrası, il yönetimi olarak istifa etme kararı aldık. İstifa dilekçelerimizi de genel merkeze gönderdik. Artık genel merkez, bu dilekçelerle ilgili kararını verecektir. Listelerin belirlenme sürecinde il yönetimimiz, parti tabanı ile farklı düşünce ekseninde olduğunu görmüştür. Parti tabanının yapmayı planladığımız dönüşüme uzak olduğunu fark ettik. Bunun üzerine partimize de zarar vermemek adına yönetimden çekilmeye karar verdik."

GAZİANTEP, () -

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Kocaeli'nde 'hayalet konteyner' operasyonu (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'de, internet sitesi üzerinden konteyner satışında dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen S.B. (30), Y.M.(35), D.T. (27), H.A. (39), tutuklanırken A.M.K. (21) ve T.Y. (22) adli kontrol ile serbest bırakıldı.

KOCAELİ,()

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Alanya'da güneşi gören sahile indi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağmurlu havanın yerini güneşli havaya bırakmasıyla vatandaşlar ve tatilciler sahilde güneşlendi.

Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 15 derece, nem oranının yüzde 42 ölçüldüğü ilçede, vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı. Kleopatra Plajına gelen vatandaşlar ve tatilciler kumsala uzanarak güneşlendi. Bazı vatandaşlar balık tutarken bazıları da yürüyüş yaptı.

Üniversite öğrencisi Dilen Tuncer, havanın güneşli olmasından faydalanarak arkadaşıyla yürüyüşe çıktığını söyledi. Yağmurdan sonra güneş açması üzerine herkesin sokağa döküldüğünü söyleyen Tuncer, "Herkes sahile inmiş, biz de geldik. Biraz deniz havası, biraz güneş Alanya'da güzel bir gündü. Güneş çıktıkça sahildeyiz" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, yarın bulutlu havanın hakim olacağı Alanya'da, çarşamba gününden itibaren hafta boyunca yağışın etkili olacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sahilden ve güneşlenenlerden görüntü

-Dilen Tuncer röp

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), () -

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Deve güreşlerine katılan Hanımağa ilgi çekti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen deve güreşleri, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşlere 300 bin TL değerindeki altın takılarla katılan 'Hanımağa' Zekiye Çelebi ise, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Nazilli Belediyesi'nin katkılarıyla, Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan Sümer Deve Güreşi Arenası'nda 10'ncu Deve Güreşleri Festivali gerçekleştirildi. Güreşlere, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinden 154 pehlivan deve katıldı. Girişlerin ücretsiz olduğu festivale, halkın ilgisi yoğun oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar yer kapmak için alana akın etti. Çalınan davul ve zurnalar eşliğinde keyifli zaman geçiren yaklaşık 10 bin kişi, güreşlerin başlamasıyla mücadeleleri izledi.

Şampiyon develerin dışında, güreşlere 300 bin TL değerinde altınla gelen Hanımağa Zekiye Çelebi de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının başkan adayı Haluk Alıcık da vatandaşlardan ilgi gördü. Hanımağa Çelebi, Alıcık'a, halıdan yapılma portresini hediye etti. Artık bu uygulama kalksa da eskiden deve güreşlerinde ağalık yaptığı için 'Hanımağa' olarak bilinen Zekiye Çelebi, altın takıları üzerinde taşımaktan korkmadığını ifade ederek, "Bakın benim şu anda üzerimde 300 bin TL değerinde altın var. Bizler Osmanlı torunlarıyız. Bizler Allahtan başka hiç kimseden korkmayız. Benim, ülkemizdeki deve güreşlerinde 15 ağalığım var. Ben Ege, Marmara ve Ege bölgelerinde düzenlenen tüm deve güreşlerine giderek katılmaya çalışıyorum. Çünkü gençlerimize bu güzelliği, geleneklerimizi göreneklerimizi göstermemiz ve kendilerini her konu da bilgilendirmemiz gerekiyor. Ülkemizde yaşatılan bu Yörük kültürü ve gelenekleri dünyanın hiçbir yerinde yok" dedi.

Başkan Alıcık ise ücret almayarak güreş festivalini herkesin izlemesini ve heyecana ortak olmasını istediklerini belirterek, "Festivalimizde herkes birlik beraberlik içinde kaynaşmış vaziyette güreşleri takip ediyor, bu da bizi mutlu ediyor. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Başkan Alıcık'ın ev sahipliğinde yapılan güreşleri; Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Kuyucak Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakının Başkan adayı Metin Ertürk, Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Germencik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Efeler Belediyesi Başkan adayı MHP'li Ümmet Akın, Cumhur İttifakının Karacasu Belediye Başkan adayı Zeki İnal, muhtarlar, sivil toplum temsilcileri de güreşleri izledi. Kaymakam İbrahim Küçük ve Nazilli Belediye Başkan Haluk Alıcık'ın aralarında yer aldığı protokol üyeleri, dereceye giren develerin sahiplerine kupalarını verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Nazilli Deve Arenasından görüntü

- Deve güreşlerinden görüntü

- Güreş severlerden görüntü

- Kupaların verilmesinden görüntü

- Kupa güreşlerinde güreşen deve güreşlerinden görüntüler

- Seyircilerden görüntüler

- Hanım ağanın 5 adet fotoları

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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