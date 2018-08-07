DHA YURT BÜLTENİ 17

Şehit Polis Fethi Sekin'in adı, memleketinde şehir hastanesine verildi (2)

ŞEHİT BABASI, OĞLUNUN ADININ VERİLDİĞİ HASTANEYİ GEZDİ

Şehit polis Fethi Sekin'in adının, memleketi Elazığ'da yapılan şehir hastanesine verilmesinin ardından, hastaneye gelen şehit babası Mehmet Zeki Sekin, Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat tarafından karşılandı. Şehit babası ile birlikte hastaneyi gezen Doç.Dr. Polat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ilimizi ziyaretleri esnasında kahramanımız, şehit polis Fethi Sekin'in adının yeni yapılacak şehir hastanesine verilmesi konusunda talimatları vardı. Dün itibari ile Sağlık Bakanlığı tarafından şehir hastanemizin ismi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak tescillenmiştir" dedi.

ŞEHİT BABASI: BU ŞANLI KAVGANIN DESTANINI TARİH ELBETTEKİ YAZACAKTIR

Şehit polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin de yaptığı konuşmada, oğlunun isminin hastaneye verilmesinin kendisini gururlandırdığını belirterek, "Yapımı tamamlandıktan sonra 1 Ağustos tarihinde hizmete giren Elazığ Şehir Hastanesinin adı bildiğiniz gibi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak değiştirilmiştir. Devletimizin bekası ve milletimizin bütünlüğü üzerinde iç ve dış karanlık eller pis oyunlarını sahnelemeye devam etmektedirler. Milletimizin ve devletimizin bu oyunları bozacak aklı, tecrübesi ve iradesi vardır. Fethi Sekin bu kahramanların sözcüsü ve bayraktarı olmuştur. Elazığ'ın ve Türkiye'nin sembol isimlerinden biri olmuştur. Bu şanlı kavganın destanını elbette ki tarih yazacaktır. Bizden sonra gelen nesillere büyük Türkiye'nin nasıl kan ve irfanla yoğrularak ve hangi ateşten gömlek ile kurulduğunu hatırlatmak için abide isimler başta olmak üzere sınırda ve sınır ötesinde bu amansız mücadeleyi vermekte olan binlerce yiğidi saygı ile selamlıyorum. Bu devasa hastaneye Fethi Sekin'in adının verilmesi bu bakımdan bizi şereflendirmiştir. Fethi'nin kanı diğer kanlardan, Fethi'nin canı diğer canlardan, Fethi'nin kahramanlığı diğer kahramanlardan daha kıymetli olduğundan değil, sembol olduğundandır" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-Şehit babası ve başhekimin hastaneyi gezmesi

-Yapılan konuşmalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()-

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Liseli Damla, 'Genç Çiftçi Projesi'yle baba mesleği arıcılığı tercih etti

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018 yılı Genç Çiftçi Projesi kapsamında 25 genç çiftçiye arı ve arıcılık malzemesi dağıtıldı. Projeye başvuran liseli Damla Güzel(18), babasının mesleğini devam ettirmek için projeye başvurduğunu ve arıcılık mesleğini yapmak istediğini söyledi.

2018 yılı Genç Çiftçi Projesi kapsamında Tokat'ta 25 genç çiftçiye arı ve arıcılık malzemesi dağıtım töreni Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapıldı. Dağıtım törenine Tokat Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Ali Demir ve genç çiftçiler katıldı. Proje kapsamında her biri genç çiftçiye 30 bin lira değerinde 15 kalemden oluşan ekipman ve 48 adet arılı kovan verildi.

Genç Çiftçi Projesi kapsamında, arıcılık projesinden hak kazanan genç çiftçilere her birine yaklaşık 48 adet arılı kovanları verildiğini söylen Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, "Arıcılıkta kullanacakları 15 kalemden oluşan ekipman ve malzemelerin dağıtımını yapacağız. Bakanlığımızın yapmış olduğu protokol kapsamında arılı kovan ve malzemeleri temin edildi. Bakanlığımız 2018 yılı Genç Çiftçi Projesi kapsamınca ilimize ayrılan 7 milyon 860 bin lira ödenekle Tokat 81 il sıralamasında 7'nci sırada bulunmaktadır. İlimize ayrılan bu miktarla 262 adet proje uygulanacaktır" dedi.

BABA MESLEĞİNİ SEÇTİ

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Durudere köyünde yaşayan açık lise son sınıf öğrencisi Damla Güzel de dedesi Cemal, anne-Cennet ve Bektaş Güzel'in mesleklerini devam ettirmek için Genç Çiftçi Projesine başvurdu. Arıcılık projesinden yararlanmaya hak kazanan Damla Güzel, 48 arılı kovan ve arıcılıkta kullanacağı 15 kalemden oluşan ekipman ve malzemelerini düzenlenen törenle teslim aldı. Arıları sevdiğini ve ailesinin mesleğini devam ettirmek isteğini söyleyen Güzel, "Hedefim arıcılığı büyütüp, ileride kendimi geliştirip daha büyük işletme yapmak. Çevremdeki insanlardan hep olumlu yanıt aldım. Bana bu konuda destek oldular" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Törenden görüntüler

-Konuşmalar ve malzeme dağıtımı

-Genç kızın görnütüsü ve konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

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Hemşehrileri festivalde Mesut Özil maskesi ile yürüyecek

ZONGULDAK Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, 29. Devrek Baston ve Kültür Festivali'nde halkın katılımıyla yapılacak kortej yürüyüşünde Mesut Özil fotoğrafından yapılan maskeyle yürüyeceklerini söyledi.

İngiliz kulübü Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in Almanya Futbol Milli Takımı'nı bıraktığını açıklaması üzerine memleketi Devrek'te bulunan 'Mesut Özil Caddesi' tabelasındaki Alman milli formalı fotoğrafı kaldırılarak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı asılmıştı. Özil'e desteğini devam eden Devrek Belediyesi, 17-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 29. Devrek Baston ve Kültür Festivali'nin ana temasını 'Mesut Özil'e sahip çıkıyoruz' olarak belirledi.

'HEPİMİZ MESUT ÖZİL OLACAĞIZ'

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, festivalin ilk gününde halkın katılımıyla gerçekleştirilecek kortej yürüyüşünde 'Ben Mesut Özil'im' dövizleri taşıyacaklarını söyledi. Özil'in gururları olduğunu ifade eden Semerci, aynı zamanda Mesut Özil'in fotoğrafından yapılan maskeyi yüzlerine takarak yürüyeceklerini ifade etti. Semerci, tüm dünyaya ırkçılığa karşı mücadeleye davet edeceklerini anlatarak, şöyle dedi:

"Mesut Özil Caddesi'ndeki Alman milli formalı fotoğrafını kaldırdık. Yerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğrafını koyduk. Özil bizim değerimiz ve gururumuzdur. Ona sahip çıkmaya devam edeceğiz. Festivalimize davet ettik ama sezon hazırlıkları nedeniyle gelemedi. Ailesiyle görüştük. Desteğimizi ilettik. Kortej de hepimiz Mesut Özil olacağız. Fotoğrafını yüzümüze takarak yürüyeceğiz. Tüm halkımızı korteje bekliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mustafa Semerci'nin konuşması

-Toplantıdan detay

-Mesut Özil'in değişen tabelası

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, ()