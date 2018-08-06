DHA YURT BÜLTENİ - 17

Lice'de 284 kilo uyuşturucu ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesine bağlı Örtülü köyü, Arpacık mezrasında adı açıklanmayan bir kişiye ait ev ve çevresinde yapılan aramalarda, 284.5 kilo toz, 115 gram kubar esrar olmak üzere toplam 284 kilo 615 gram uyuşturucu maddesi, 2 bin kök kenevir bitkisi ve 100 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Lice ilçesinde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili Diyarbakır Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi Örtülü köyü Arpacık mezrasında 06 Ağustos 2018 günü icra edilen özel birlik operasyonu esnasında, şüpheli bir şahsa ait ev, tarla ve evinin etrafında yapılan arama tarama faaliyetinde; 284.5 kg toz esrar ve 115 gr. kubar esrar olmak üzere toplam 284.615 kg uyuşturucu maddesi, 2 bin kök kenevir bitkisi ve 100 gr. kenevir tohumu ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Lice Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasına müteakip imha edilmiş, uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınarak 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Aserin çuval içerisindeki uyuştucuyu çıkarması

Çıkarılan uyuşturucuların sergilenmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Cami hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

KONYA'da çatı katından girdiği camide içerisinde 500 lira bulunan bağış kutusunu çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızın, imamın giydiği cübbeyi bile araması dikkat çekti.

Olay, gece yarısı 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. Caminin çatı katından içeriye giren hırsız, dolap içerisinde bulunan ve içerisinde yaklaşık 500 lira bulunan bağış kutusunu çaldı. Bir süre daha caminin içerisinde dolaşan şüpheli, imamın giydiği cübbeyi dahi araması dikkat çekti. Hırsız, camiden çıkarken ayakkabısını ve şapkasını camide unuttu. Sabah namazı için camiye gelen imam ise hırsızlığı fark edip durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hırsızlık anlarını gösteren güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kamyonet, otomobille çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Keşan-Beyendik Beldesi karayolu üzerinde meydana geldi. Keşan'dan, Beyendik Beldesi yönüne giden ve sürücüsünün ismi bilinmeyen 22 RB 286 plakalı otomobil, belde yakınlarında karşı yönden gelen Şahin Bayraktar (49) idaresindeki 22 FA 510 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, her iki araçta yoldan çıkarken, otomobil ters döndü. Otomobilde bulunan Mustafa Yergök, Muammer Gülverin ile Adem Dak (67) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kazada araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Şahin Bayraktar ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Bayraktar, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kaza kırım ekibince sıkıştığı yerden çıkartılarak, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada hayatlarını kaybeden Mustafa Yergök, Muammer Gülverin ile Adem Dak'ın cesetleri, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayı haber alarak olay yerine gelen ölenlerin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlar

-Sağlık ekipleri ve jandarmanın çalışması

-Araçlar genel gör.

-Araçlar detay gör.

-Çevrede toplananlar

-Cenazelerin çıkarılması

-Cenaze aracına alınmaları

-Yakınlarının kaza yerine gelmesi

-Detaylar

-Muammer Gülverin foto

-Adem Dak foto

-Mustafa Yergök foto

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne),()

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Tuzla'da otomobilin çarptığı 2 işçi öldü

İSTANBUL'un Tuzla ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, evlerine giden 2 tersane işçisine çarptı. Araçla duvar arasına sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Tuzla İçmeler Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı süratli olduğu belirtilen ve henüz ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirince, önce karşı kaldırıma sonra da yaya yolundan geçen tersane işçilerinden Güney Ersan (39) ve Ramazan Kuş (50) çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan iki işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Kaza yapan araç

-Sürücünün araçtan ağlayarak çıkması

-Aracın çarptığı tersane işçisi

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Erol POLAT / TUZLA(İstanbul),()

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Kırkağaç eski belediye başkanlarından Feyyaz Tanrıyar yaşamını yitirdi (2)

FEYYAZ TANRIYAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin eski belediye başkanlarından Feyyaz Tanrıyar (89) son yolculuğuna uğurlandı.

1984-1989 yılları arasında Kırkağaç Belediye Başkanlığı görevinde bulunan, evli ve 2 çocuk babası Feyyaz Tanrıyar, bir süredir Alzheimer tedavisi gördüğü Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde dün öğleden sonra yaşamını yitirdi. İçişleri ve Sağlık eski Bakanı ve Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından merhum Ali Tanrıyar'ın kardeşi olan Feyyaz Tanrıyar'ın Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi, bugün Kırkağaç Merkez Karaosmanoğlu Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Kırkğaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve Tanrıyar'ın sevenleri katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Türk Bayrağı sarılı tabuttan görüntü

- Cenazenin omuzlarda taşınmasından görüntü

- Cenaze namazından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ(Manisa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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