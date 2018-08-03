DHA YURT BÜLTENİ 17

2'NCİ NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR- SANAT FESTİVALİ BAŞLIYOR

CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği ve Belediyesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğinde 25 Eylül 2012 tarihinde yaşamını yitiren Türk halk müziğinin ünlü ozanı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş’ı anmak amacıyla düzenlenen '2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali' bu akşam başlıyor.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali’nin açılışı saat 19.30’da Cacabey Meydanı’nda Vali İbrahim Akın, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Erol Parlak ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci birer konuşma yapacak. Kırşehirli 20 esnafın açacağı stantların gezilmesinin andından Ferhat Göçer, Emre Kaya, Elif Buse Doğan, Aytuğ Özdemir ve Ahmet Yazgan birer konser verecek.

DEMİRÖREN MEDYA SPONSOR

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Türk Telekom ve Demirören Medya’nın sponsorluğunda gerçekleştirilen 2'nci Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nde 5 dalda müzik ödülleri vereceklerini belirtti. Bahçeci, Neşet Ertaş’ın Bağbaşı Mezarlığı’ndaki mezarının da yaz mevsimi ile birlikte ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Neşet Ertaş’ın Kırşehir ve Türkiye için büyük bir değer olduğunu, vefatının ardından 6 yıl geçmesine rağmen hala dillerde ve gönüllerde yaşadığını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci şöyle konuştu:

"Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş için düzenlediğimiz festivale yoğun katılımın olmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz Sayın İbrahim Kalın'ın öncülüğünde böyle bir festival başladı. Kendisi biliyorsunuz Türk halk müziğine gönül vermiş bir insan. Aynı zamanda çok önemli Neşet Ertaş hayranıdır. Birinci ölüm yıldönümünde de Neşet Ustamızı yine İbrahim Kalın Bey'le, onun desteğiyle bir anma programı yapmıştık. Şimdi bu festivali daha da kurumsallaştıracağız. Hem Türk halk müziğini gelecek nesillere aktarabilmek ve tanıtabilmek, hem de Neşet Ertaş'ı hayatı, anıları, felsefesi ve türküleriyle yaşatabilmek için festivalimizi devam ettiriyoruz. 5 Ağustos Pazar günü saat 15.00'te Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, Ankara Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, Türk halk müziği sanatçıları Kübilay Dökmetaş ve Okan Murat Öztürk’ün konuşmacı olarak katılacağı söyleşi programı düzenlenecek. Aynı zamanda burada Neşet Ertaş’ın Şehirleri konulu bir de sergi açılacak. Konserlerimizin yapılacağı alan etrafında 20 dükkândan oluşacak yeme, içme mekânları da oluşturulacak. Tamamı Kırşehir esnafı olacak stantlarda Akçakent kavurması ve döneri, Mucur köftecisi gibi yerlerde ailemizle hem yemeklerimizi yiyebileceğiz. Hem de muhteşem müzik ziyafetini dinleyeceğiz, 3 gün sürecek festivalde börek çeşitlerinden, kebap çeşitlerine, çiğköftesinden, sucuğuna kadar pek çok yöresel lezzet sunulacak. Yani insanlar ailesiyle gelip hem yemeğini yiyecek, hem de müzik dinleyecek. Yurt dışından da Neşet Ertaş müziği yapan sanatçılar gelecek. Zara, Kibariye, Ferhat Göçer gibi tanınmış sanatçıların yanı sıra ilk defa sahneye çıkanlar da olacak. Çırak, kalfa ve usta şeklinde bir sıralama olacak. Cacabey Meydanı'nda halka açık şekilde üç gün konserler gerçekleştirilecek."

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜNDE SANATÇI YAĞMURU

Festivalin ikinci gününde yarın saat 19.30’da Cacabey Meydanı’nda Kibariye, Yudum, Bob Beer, Erkut Özkan ve Mesut Dağlı konser verecek. Festivalin son günü olan Pazar günü ise program ise saat 15.00’te Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, siyasiler, bürokrat ve sanatçıların katılacağı programda konuşmalar yapılacak ve Neşet Ertaş’ı anlatan bir panel gerçekleştirilecek. Panelin ardından Neşet Ertaş’ın yaşadığı şehirlere ait fotoğrafların bulunduğu 'Neşet Ertaş’ın Şehirleri' konulu fotoğraf sergisi gezilecek. Akşam da yine Cacabey Meydanı’nda saat 19.30’da Zara, Grup Makas, Deniz Toprak, Hulusi Gökmeşe ve Hasan Meral birer konser verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Neşet Ertaş'ın kabri başında dua eden vatandaşlar

- Şehirden detaylar

- Belediye Başkanı Yaşar Bahçeçi röportaj

- Etkinlik alanı detaylar

Haber-Kamera: Salih GÜNER-Gökhan CEYLAN/KIRŞEHİR, ()-

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ZORUNLU İNİŞ YAPAN HELİKOPTERDEKİ ASKERLERE KÖYLÜLER YER SOFRASI KURDU



ANKARA'dan Isparta'ya taşınan Kara Havacılık Okul Komutanlığı'na ait helikopter, Afyonkarahisar'a zorunlu iniş yaptı. Helikopterin indiği bölgede bulunan köylüler, yemeklerini askeri personelle paylaştı. Köylülerin, kurdukları yer sofrasında yemeklerini askerlerle paylaşması, sosyal medyada paylaşıldı.

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın Isparta'ya taşınma esnasında havalanan askeri helikopter saat 13.10 sıralarında yağ lambasının yanması üzerine tedbir amaçlı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Anayurt köyü yakınlarına zorunlu iniş yaptı. Helikopterin indiğini gören köylüler hemen bölgeye koştu. Pilotların durumu anlatması ve sorun bulunmadığını belirmesi üzerine köylüler 2'si pilot 6 mürettebata yemek ikramında bulundu. Köylüler, kurdukları yer sofrasında askeri mürettebat ile yemek yerken çektikleri foçtoğrafları sosyal medyada hesaplarından paylaştı.

VALİLİKTEN KÖYLÜLERE TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Afyonkarahisar Valiliği de helikopterin zorunlu iniş yaptığını, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, askeri personelin, arızanın giderilmesinin ardından tekrar havalanarak Isparta'ya indiğini kaydetti. Açıklamada, askeri mürettebata yemek ikram eden köylülere de teşekkür edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ / (cep telefonu görüntüsü)

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-Askerler köylülerin getirdiği yemeği yerken detay

-İkram edilen yemekten detay

-Görüntüyü çeken gençten detay

-Helikopter'den detay

HABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ AFYONKARAHİSAR ()

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Yavru köpeği sopayla döverken görüntülendi (2)

"O KADINDAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Polonya uyruklu Monica Özkaya, bir kadının saldırısı sonucu 1'i darp edilmiş 10 yavru köpeği kurtardığını belirterek tanık olduğu olayı şöyle anlattı:

"İki ay önce Soğucak'ta zayıf bir sokak köpeği gördüm. Her gün ona yemek vermeye giderken, bu yavruları gördüm. Onlara yemek vermeye başladım. Dün yine gittim. Baktım ki bir kadın, köpek yavrularına vuruyor. Ne yapıyorsun dedim. Durdurmaya çalıştım. Durmadı, vurmaya devam etti. Ben müdahale edince, bana da vurdu. Bunun üzerine köpekleri başka yere götürdüm. Yaralanan yavruyu; tedavi ettirdim. Şimdi hepsine ben bakıyorum. Barınaktan aldığım 3 köpek var, onlarla birlikte kalıyorlar. O köpeklerden biri hasta. Onun için bu yavruların da hastalanmasından korkuyorum. O kadından şikayetçi olacağım" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Olayın basında ve sosyal medyada yer almasından sonra Kuşadası Belediyesi ekipleri de inceleme başlattı. Zabıta ekipleri ile Belediye Veterineri olay yerinde inceleme yaptı, Monica Özkaya'nın bilgisine başvurdu. Yetkililer, adının H.Y. olduğu belirlenen saldırgan kadınla ilgili suç duyurusunda bulunulacğını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Monica Özkaya ile röp

- Yavru köpeklerle ilgilenirken

- Yaralanan yavru köpekle birlikte

Haber- Kamera: Latif SÜNSÜR/ KUŞADASI (Aydın), ()

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HATAY’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

HATAY'da polis ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 123 bin 72 adet uyuşturucu hap ile 37 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Yapılan baskınlarda 2'si Suriyeli 4 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı. Tespit ettikleri adreslere baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 123 bin 72 adet uyuşurucu hap, 37 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2’si Suriyeli 4 kişi yakalandı. Adliyeye sevk ediler şüphelilerden, 1’i Suriyeli 3 kişi tutuklanırken, 1 Suriye vatandaşı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KARGODA UYUŞTURUCU

Ekipler ayrıca, Reyhanlı ilçesinde de kargo şirketi aracılığıyla yurt dışına uyuşturucu gönderileceği ihbarını aldı. Kargo şirketine baskın yapan polis, çekmeceli sandık içindeki tahtaların arasına gizlenmiş 39 bin 840 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 Suriyeli yakalandı.

Görüntü Dökümü

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- Ekipleri mobilyayı incelemesi

- Mobilya içinden çıkan uyuşturucular

SÜRE:03'38" BOYUT:271 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,()

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