DHA YURT BÜLTENİ -17

ŞEHİT ANNE VE 10 AYLIK OĞLU SON YOLCLULUĞUNA UĞURLANDI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 10 aylık oğlu Mustafa Bedirhan ile birlikte şehit düşen Nurcan Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle kararlılıkla mücadelenin süreceğini belirterek, terör suçları ve bazı konularda idam yasasının getirilmesi halinde onaylayacağını söyledi.

Yüksekova'da eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ziyaretleri sonrası dönüşte PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı inilak ettirmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya için Şarkışla Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Törene helikopter ile ilçeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Davut Gül, Ak Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habip Soluk ve Semiha Ekinci ile şehit Nurcan Karakaya'nın eşi Jandarma Astusbay Çavuş Serkan Karakaya, annesi Suudiye Demir ile yakınları ve yaklaşık 10 bin dolayında vatandaş katıldı.

İlçe Develet Hastanesi morgundan alınan anne-oğlun cenazesi tören alanına askerlerin omuzunda getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutların tören alanına bırakılmasının ardından şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü ve intikam yeminleri etti. Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, önce 10 aylık yavrusu Mustafa Bedirhan'ın tabutuna sarıldı, ardından da son kez eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. İkindi namazının ardından şehit anne ve oğlu için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı.

'İDAM MECLİSE GELİRSE BEN ONAYLARIM'

Şehit anne ve oğluna rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Makamlarını ifade etmemize gerek yok. Makamları belli. 'Hakkın yolunda öldürülenleri ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz'. Yerleri belli. Sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu. Böyle yüce bir makama uğurluyoruz ancak bir gerçeği sizlerin şahında tüm milletimize tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşlerimizin katilli olarak bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Bunların inine girdik, girmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bunları peşini bırakma yok. Son haftalarda son aylarda son yıllarda nedenli onlar kaçıp biz kovalıyoruz biliyorsunuz. Bunlarla mücadelemize son terörist kalıncaya dek devam edeceğiz. Bu milletin huzurunu bölmeye, bizi parçalamaya kimsenin hakkı yok. Her ne kadar birileri bu bölücü terör örgütünün yanında olmak sureti ile bunlara yol veriyor yol açıyorlarsa da, ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Biz bunların peşini bırakmayacağız. Bizim askerimiz, polisimiz, jandarmamız ve güvenlik korucularımız ile bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. İdam konusunda ki hassasiyetimi biliyorsunuz. Tüm mesele, parlamentoya geldiği zaman, parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. Biz biliyoruz ki bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumundadırlar. Bunun la ilgili inşallah atacağımız adımlar yakındır. Şunu bilmenizi istiyoruz. Bu konuda Hans ne der George ne der biz buna bakmayız. Hak ne der buna bakarız. Şehide ve yavrusunu uğurluyoruz. Serkan yavrumuza da sabırlar diliyoruz" dedi.

'RABBİM BİZLERE NASIP ETSİN'

Şehit ilesine seslenen Erdoğan şöyle dedi: "Biliyorum ki sizler oradaki bu görüşme ile birlikte belki sizin o çağrınıza karşı farklı bir seda ile size gelmenin oda huzuru içinde oldu. Bundan dolayı da hiç rahatsız olmayacağız. Çünkü bu yolculuk farklı bir yolcuk. Bunlar birer vesileydi. Rabbim inşallah bu vesile ile; 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' Diyerek bu yolculuk da sana geldim. Şehitler diyarındayız. Ta Çanakkale'den ta Bedir'e Uhud'a kadar o şühedanın izindeyiz. Rabbim Bizlere de aynı makamı nasip etsin. Bizler 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütü ile de bir mücadele verdik. Halen veriyoruz ve vereceğiz. Sizlerin duaları bu mücadelemizi daha güçlü kılacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Biz sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik ve sadece orada eğiliriz. Dualarınız gücümüzdür. Rabbim inşallah tecelli edecektir. Bu tecelli bizim için zafer olacaktır. Muhsin kardeşime tekrar rahmet diliyorum. Onunda mekanı cennet olsun inşallah. Tekrar hakkınızı helal edin. Şehitlerin buna ihtiyacı yok ama biz yinede bu helalliği bu teskiyeyi gerçekleştirmiş olalım diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından şehit Nurcan Karakaya'nın cenazesini eşi Serkan Karakaya ile birlikte omuzlayarak, cenaze aracına kadar taşıdı. Arkadan gelen 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın cenazesine ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu omuz verdi. Bakan Soylu da cenaze aracına kadar tabutu taşıdı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze aracına binen Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ile aracın başında yaklaşık 5 dakika boyunca konuştu. Daha sonra cenaze aracı İlçe Şehitliği'ne gitmek üzere alandan ayrılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı da bir süre peşinden gittikten sonra helikoptere yöneldi. Şehit anne ve oğlunun cenazesi İlçe Şehitliği'inde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Görüntü Dökümü:

-Tören görüntüleri

-Cenazelerin getirilişi

-Yakınlarının üzüntüsü

-Eş Serkan Karakaya'nın oğlu ve eşinin başındaki üzüntüsü

-Cenze namazının kalınması

-Katılanların görüntüleri

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

-Cenazeyi taşıması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER-Olcay DÜZGÜN/ŞARKIŞLA(Sivas), () -

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ERZURUM'DA SAĞANAK SELE DÖNÜŞTÜ

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak ve dolu sele dönüştü. Sel nedeniyle Oltu -Göle karayolu trafiğe kapanırken, onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Oltu'da bugün 15.30 sıralarında başlayan ve 10 dakika içerisinde sele dönüşen sağanak yağış sonrası tarım alanları zarar gördü. Oltu-Göle karayolunda ise sel suları yolu kapattı.

Onlarca araç yolda mahsur kalırken, Karayolları ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Oltu bölge trafik ekipleri yol güvenliğini aldı. Kapanan Oltu -Göle yolu bir saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yağmur ile dolu karışık yağarken

-Caddede vatandaş yağmur sularının yönünü değişrimesi

-Dereden gelen sular

-Yolda kalan araçların görüntüsü

-Batan araçlar

-Selde mahsur kalan araçların görüntüsü

-Vatandaş taşları temizlemesi

-Araçları vatandaşların itilemesi

-Yolda konvoy oluşturan araçların görüntüsü

-Asvalt üzerinden akan sel suları

-Vatandaş ile röp.



Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), ()

Süre: 3 .05DK BOYUT:337 MB)

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SIĞINDIĞI AĞACA YILDIRIM DÜŞEN SAVCI ÖLDÜ

KARABÜK Eskipazar ilçesinde Savcı İbrahim Yıldız(27) tarlada ailesine yardım ederken aşırı yağışta korunmak için altına sığındığı ağaca yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde savcı olarak görev yapan ve geçtiğimiz hafta Emel Yıldız ile Trabzon'da evlenen genç savcı İbrahim Yıldız, memleketinde ikinci düğünü yapmak için Karabük'e geldi. Önümüzdeki Cumartesi akşamı kına Pazar günü de Eskipazar ilçesi çarşı merkezinde bulunan bir düğün salonunda ikinci düğünlerini yapmak için planlayan savcı bu arada tarlada ailesine yardım etmek istedi. Tarlada su tankerinden su taşıdığı sırada biranda aniden bastıran yağıştan korunmak isteyen genç savcı bir ağacın altına sığındı. Bu arada genç savcının sığındığı ağaca yıldırım düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede genç savcının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yıldırım düşmesinde ayrıca Semih Arıcı (24), Muhammed Enes Yıldız (11), Sevgi Yıldız (52) ve Aziz Yıldız (71) adlı kişilerde yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ölen savcının fotoğrafı

-Olay yerinden görüntüler

-Köyden detaylar

HABER-KAMERA:BÜLENT DİKTEPE-KARABÜK-

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YAVUZ ARSLANGUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İSTANBUL'da kanser tedavisi gördüğü sırada yaşamını yitiren Mücadele Birliği kurucularından Yavuz Arslanargun Adapazarı'nda toprağa verildi.

Mücadele Birliği kurucularından Yavuz Arslanargun, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman ve Cemil Çiçek ve sevenlerinin katıldığı cenaze namazı sonrası Adapazarı'nda toprağa verildi

1960'lı yıllarda yükselen anarşiye karşı, anti-komünist, anti-emperyalist, anti-siyonist gençlerin teşkilatlandığı 'Yeniden Milli Mücadele' ve 'Mücadele Birliği' hareketinin öncüsü Yavuz Arslanargun (76), 4 yıldır kanser hastalığı sebebiyle tedavi görüyordu. Arslanargun, Salı akşam saatlerinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. Aslen Afyonkarahisarlı olan Yavuz Arslanargun'un cenazesi, akrabalarının bulunduğu Adapazarı'na getirildi.

Arslanargun'un tabutuna Türk Bayrağı örtüldü. Adapazarı'nda bulunan Tarihi Orhan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman ve Cemil Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek ile çok sayıda siyasi, bürokrat ve iş dünyasından isimler katıldı. Yavuz Arslanargun'un cenazesi Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER

Cenaze namazı

Cenazeye katılanlar

Ayrıntılar

Aziz GÜVENER Adapazarı (SAKARYA) ()