DHA YURT BÜLTENİ-17

KONYA'DA KUM FIRTINASI NEDENİYLE 20 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 17 YARALI

KONYA'da, kum fırtınası nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Ankara Karayolu 70'inci kilometresinde meydana geldi. Etkili olan kum fırtınasının görüş mesafesini sıfır noktasına kadar düşürmesi nedeniyle otomobil, TIR ve kamyondan oluşan yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya ve Cihanbeyli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, çift yönlü trafiğe kapanan Konya-Ankara Karayolu'nda, kazaya karışan araçların başka kazalara yol açmaması için çekicilerle yoldan kaldırdı. Yol, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat çift yönlü trafiğe kapatıldı. Karayolları ve polis ekiplerinin yoldaki çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan araçlar

- Ambulans

- Konya-Ankara Karayolu polisin çalışması

- Kazazede İdris Burak röp

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, ()

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KOYUNLARI HACZE GİDEN AVUKAT YANAĞINDAN ISIRILDI (2)

BURSA Barosu avukatlarından Cüneyt Bülent Şeker, koyunlarını haciz için evlerine gittiği borçlu ailenin oğlu tarafından yanağından ısırılması sonucu yaralandı. Avukatın şikayeti üzerine gözaltına alınan anne- oğul, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 27 Temmuz cuma günü, ilçenin Göynükbelen Mahallesi’nde meydana geldi. Avukat Cüneyt Bülent Şeker'in müvekkiline 4 yıldır borcunu ödemediği öne sürülen aileye haciz işlemi uygulandı. Avukat Şeker, haciz için jandarma ekipleriyle birlikte ailenin evine gitti. Haciz uygulanan yaklaşık 80 koyunu almak için kamyon geldiği sırada aile fertleri, tepki gösterdi. Önce koyunların sahibinin eşi sonra da oğlu avukat Şeker'e saldırdı. Çiftin oğlunun yanağından ısırarak, bir parça kopardığı Şeker, yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Şeker'in şikayeti üzerine anne- oğul gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadeleri alınan anne ve oğlu, serbest bırakıldı. Olay nedeniyle haciz işlemi de yapılamadı.

'YANAĞIMI ISIRDI, BİR PARÇA KOPARDI'

Avukat Cüneyt Bülent Şeker, ailenin evine jandarma ve icra memurlarıyla gittiklerini belirterek, "Görüşmemiz sakin geçti; ancak koyunları almak için kamyon geldiğinde borçlunun eşi, elinde bıçakla hakaret ve tehditler savurarak, ‘Nerede o avukat?’ diye üzerime gelmeye başladı. Kadın hakaret ve küfürlerle bıçağı sallayınca kendimi savunmaya çalıştım. Kadın sendeledi ve o sırada jandarmalar tuttu. Oğlu olan 30- 40 yaşlarındaki adam, üzerime atladı. Beni yumruklayarak, devirmeye çalıştı. Boğuşma sırasında beni deviremeyeceğini anlayınca yanağımı ısırdı ve bir parça kopardı. Jandarmalar etkisiz hale getirince de 'Bu burada bitmedi. Bu koyunları kaldırttırmayacağım. Seni tek yakalayacağım' diye tehdit etti" diye konuştu.

BARODAN TEPKİ

Bursa Barosu Başkanı avukat Gürkan Altun, meslektaşı Cüneyt Bülent Şeker’e haciz sırasında yapılan saldırıyı kınadı. Altun, avukatların üstlendikleri davalarla özdeşleştirilmeleri nedeniyle ciddi tehdit altında olduğunu söyledi. Hiçbir avukatın baktığı dava nedeniyle hasım olarak görülemeyeceğini kaydeden Altun, "Bu toplum, bu sakat bakış açısından ancak saldırganlara ciddi ceza verilmesiyle kurtarılabilir. Ne yazık ki en son saldırıya uğrayan meslektaşımız Cüneyt Bülent Şeker de bu sakat mantığın kurbanı olmuştur. Yine ne acıdır ki saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra salıverilmiştir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Saldırıya uğrayan avukat ile röportaj

Avukatın yarasından görüntüler

Berktuğ ÖNCÜ/Mehmet İNAN / BURSA, () -

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BAYRAM ZİYARETİNE GİDEN SURİYELİLER'DEN 3 BİNİ DÖNMEDİ

KİLİS'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için giden Suriyelilerden 3 bin 190'ı Türkiye'ye dönmedi.

Kilis Valiliği'nin izniyle 18 Mayıs- 13 Haziran tarihleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 52 bin 114 sığınmacı Suriye'ye geçti. 31 Temmuz'a kadar süre verilen Suriyelilerden 48 bin 924'ü Türkiye'ye döndü. Ülkesine giden Suriyeli 3 bin 190'ı ise dönmedi. Verilen sürede dönmeyen Suriyelilerin yurda alınmayacağı belirtildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gelen Suriyeliler

- İşlemleri yapılırken

- Yapılan röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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Apartmanın çatısına düşen yıldırım yangın çıkardı (2)

KÖYDEKİ EVLERİ SU BASTI

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'de etkili olan sağanak sonrası deredeki menfezlerin tıkanması nedeniyle tek katlı bazı evleri su bastı. İhbar üzerine köye gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, evlere dolan yağmur suyunun tahliyesi için çalışma başlattı.

Edirne ()



