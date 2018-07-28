DHA YURT BÜLTENİ 17

BAKAN SOYLU: CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖZÜ 2014'TE HATAY'DA KALDI



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afrin ve İdlip’te yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi almak üzere Hatay’a geldi. Soylu, "Bazen insan olarak nasıl bizim beklentilerimiz oluyorsa, büyük liderlerin de beklentileri vardır. Bizim gözümüz de, büyük liderimiz cumhurbaşkanımızın gözü de 2014’te Hatay’da kaldı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin ve İdlib bölgesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi almak üzere Hatay'a geldi. Hatay programı kapsamında ilk olarak Hatay Valiliği’ni ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Bakan Soylu, ardından Hatay Valiliği Abdurrahman Melek Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Afrin ve İdlib bölgesi ile Amanoslar'da yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıya, Hatay Valisi Erdal Ata, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Afrin Mülki İdari Amiri Şenol Bozacıoğlu, Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Afrin Genel Koordinatörü Nursal Çakıroğlu, Cinderes-Şeyh Hadid Mülki İdare Amiri Orhan Aktürk ve diğer yetkililer yer aldı.

'CUMHURBAŞAKANIMIZIN GÖZÜ HATAY’DA KALDI'

Bakan Soylu, valilik ziyaretinin ardından AK Parti Hatay İl Başkanlığı’na geçerek partililerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, önümüzde bir sınavımız daha var o da yerel seçimler diyen Bakan Soylu, "Çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz, çok mücadele edeceğiz ve yerel seçimlerde 2019 ile 2024 arası beş yıl boyunca bu ülkede tecrübesiyle, bilgisiyle, anlayışıyla birlikte nasıl yerel yönetimleriyle yeni hükümet sistemiyle birlikte hizmet vatandaşımızla birleştirilir, milletin nasıl hizmetkarı olunur, bunu hep birlikte göstereceğiz" dedi.

"Bazen insan olarak nasıl bizim beklentilerimiz varsa büyük liderlerin de beklentileri vardır" ifadelerini kullanan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gözümüz de, büyük liderimiz cumhurbaşkanımızın gözü de 2014’te Hatay’da kaldı. Şimdi onu 2019’da; şu seçimde elde ettiğiniz birincilikle başarıyla birlikte 2019’da Türkiye’de büyük bir hizmette buluşturmanın Hatay’a yapılacak yatırımlarla geleceğe ait güzel anlayışla ve bu ak davayla birlikte buluşturmanın zamanıdır. Şimdi şöyle önemli olan uçağın burnunu yukarı kaldırmaktır. Siz işin çoğunu gördünüz inşallah yerel seçimlerde, şunu söylüyorum, sözümüzde sözdür; Allah gelmek nasip etsin. Bana kahveye gir kahveye gir, eve gir eve gir, şöyle yap şöyle yap, şöyle git şöyle git deyin. Ne derseniz emrinize amadeyim. Bu teşkilatın burada büyük bir zafere imza atacağına inanıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hatay Valiliği'nde Bakan Soylu’ya karşılama

Bakan Soylu’nun valilik şeref defterini imzalaması

Toplantı salonundan görüntüler

Hatay Ak Parti il başkanlığından detay

Bakan Soylu’nun konuşması

Ak Parti il başkanlığından detay görüntü

SÜRE: 03.19

BOYUT: 101 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, ()

=====================================

TAKLA ATAN OTOMOBİLİ VE SÜRÜCÜSÜNÜ KORKULUKLAR KORUDU

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, önce takla attı, sonra da bir sitenin bahçesini çevreleyen korkuluk sayesinde metrelerce aşağıya düşmekten kurtuldu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi, Eskihisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Aslankılıç yönetimindeki 06 GFT 52 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Trafik levhasını devirdikten sonra takla atarak 3-4 metre sürüklenen otomobil, daha sonra bir sitenin bahçesini çevreleyen korkuluklara çarparak metrelerce aşağıya düşmekten son anda kurtuldu. Ters dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Aslankılıç, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, başka bir araçla tesadüfen olay yerinden geçen sürücü Yusuf Aslankılıç’ın yakınları, otomobili tanıyıp takla attığını fark edince sinir krizi geçirdiler. Yaralı Yusuf Aslankılıç’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Takla atan araç

-Aracı düşmesini engelleyen korkuluklar

-Görgü tanığı kazayı anlatırken

-Sürücünün yakınlarının feryadı

HABER-KAMERA:EROL POLAT / DARICA ()

======================================

Bakan Kurum: İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 65'i riskli (3)

BAKAN KURUM EGE ÜNİVERSİTESİ VE KARABAĞLAR KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINI DA ZİYARET ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndaki ziyaretinin ardından Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret ederek kampüsteki binalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Rektör Budak, Bakan Kurum'a merkez kampüsteki binaların bulunduğu maket üzerinde projeleri hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra rektör Necdet Budak eşliğinde kampüs içerisinde yeni yapılan merkez ameliyathane binasını gezdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNE İNCELEME

Bakan Murat Kurum daha sonra Karabağlar kentsel dönüşüm alanına bir ziyarette bulundu. Kurum'a AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız da eşlik etti. İnşaatı devam eden konutları gezen Kurum yetkililerden proje hakkında bilgi aldı. Kurum örnek daireleri gezdikten sonra havayoluyla kentten ayrılmak üzere hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Murat Kurum'un üniversiteyi gezmesinden görüntü

- Karabağlar kentsel dönüşüm alanından görüntü

- Bakan Murat Kurum'un inşaat alanları gezmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

========================================



