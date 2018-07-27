DHA YURT BÜLTENİ 17

AĞRI'DA 1'İ SAĞ, 3 PKK'LI TERÖRİST ELE GEÇİRİLDİ



AĞRI İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Ağrı Dağı'nda PKK terör örgütüne yönelik sürüdürdüğü operasyonda, 1'i sağ, 2'si ölü olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, AK Parti sandık müşahidi olan bakkal Mevlüt Bengi'nin öldürülmesinin planlayıcısı ve uygulayıcılarından oldukları tespit edildi.

Bölgede sürdürülen operasyonda, M-16 piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 5 el bombası, 10 Kalaşnikof şarjörü ve 2 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 güneş paneli, 1 dizüstü bilgisayar, 1 büyük telsiz, 1 küçük telsiz, 30 m. uzunluğunda elektrik kablosu ve çok miktarda erzak, doküman ve tıbbi malzeme de ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin sağ ele geçirdiği teröristin ilk ifadesine göre; ölü ele geçirilen 2 PKK'lı teröristin, 26 Haziran 2018 tarihinde Ağrı Dağı'nda, AK Parti sandık müşahidi olan bakkal Mevlüt Bengi'nin öldürülmesinin planlayıcısı ve uygulayıcılarından oldukları tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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(Bakan Süleyman Soylu'nun bakkal Mevlüt Bengi'nin ailesini ziyareti)

-Bakanın karşılanması

-Helikopterle hareketi

-Bakanın köye gelişi

-Bakanın anneyi teselli etmesi

-Bakanın telefonla Cumhurbaşkanı ile görüştürülmesi

-İlçe Müftüsünün dua etmesi

-Havaalanına geliş ve uğurlama

Haber-Kamera: AĞRI, ()

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3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BOĞAZINDA 'GAZLI BEZ' UNUTAN DOKTORA SUÇ DUYURUSU



TRABZON'da, bademcik ameliyatı sırasında boğazında 15 santimetre uzunluğunda sargı bezi unutulduğu öne sürülen 3 yaşındaki Beria Su Kolcu'nun ailesi, ameliyatı gerçekleştiren doktor M.İ. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından doktor ile ilgili soruşturma başlatılırken, ameliyatta ihmal olduğunu ileri süren anne Büşra Kolcu ise çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu ve beyaz önlük giyen herkesten korkmaya başladığını söyledi.

Tıpta çocuklarda, bademcik iltihabı, boğaz ağrısı, boyun bölgesindeki lenf bezlerinde şişme ve ateş gibi rahatsızlıklarla görülen ‘Pfapa’ hastalığına tanısıyla 4 Haziran’da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tedavi gören Beria Su Kolcu (3) için doktor M.İ., ameliyat kararı verdi. Hastaneden bademcik ameliyatının ardından taburcu olan ve evlerine giden Beria Su’nun yüzünde morluklar oluştu ve ardından da nefes almakta güçlük çekmeye başlayarak fenalaştı.

Beria Su’nun babası Burak Kolcu, ilk müdahalede bulunduğu kızının boğazında beyaz bir cismin olduğunu fark etti. Baba Kolcu, elini çocuğunun boğazına sokarak cismi çıkardı. Minik kız, boğazındaki cismin çıkarılmasıyla kendine gelirken, baba Kolcu ise, kızının boğazından eliyle çıkardığı cismin gazlı bez olduğunu anlaması üzerine şaşkınlık yaşadı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Kızının ameliyatı sırasında boğazında unutulduğu öne sürdükleri katlı halde 15 santimetrelik gazlı bez için hastaneyi arayan anne Büşra Kolcu, yetkililerden aldıkları yanıt üzerine ikinci şoku yaşadıklarını söyledi. Hastane yetkililerinden kendilerine dalga geçer cinsten cevaplar verildiğini söyleyen ve doktorun kendisine 'Ramazan kafası, oruçluyuz' cevabını verdiğini belirten Büşra Kolcu, hastane ve doktor M.İ. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

‘SARGI BEZİ OLDUĞUNU GÖRDÜK’

Anne Büşra Kolcu, ameliyat sonrası fenalaşan kızının boğazında gazlı bez bulduklarını ifade ederek, “Kızım ameliyatı oldu. 3 gün sonra Beria hiçbir şey yememeye başladı, her aldığı yudumu kusmaya başladı. Dili büyüdü, konuşmuyordu, hiçbir şey yemiyordu. Sonrasında mide ilacını yaptılar, mide ilacından sonra da ben tekrar tetkikler yapılmasını istedim. Sonra doktor, Beria'nın bu olayı çok abarttığını, biraz sakinleşmesi gerektiğini söyledi ve bizi gece saat 00.00’da taburcu etti. Saat gece 01.00'da evimize geldik, Beria uyudu. Sabah uyandığımızda Beria mosmor bir halde, nefes alamıyordu. Babasının yaptığı müdahalelerden sonra, boğazında küçük dilinin yanında beyaz bir parça gördü. Parçayı çekip çıkardığında 15 santimetre uzunluğunda bir sargı bezi olduğunu gördük. Bunun üzerine, doktor ve hastaneyi aradık. Bizimle birçok konuda dalga geçer gibi konuştular. ‘Dışkı yoluyla atabileceğini, ameliyatta unutulmuş, ramazan kafası oruç tutuyorlarmış, gibi şeyler söylendi" dedi.

'DOKTOR BİZİ HİÇ ARAMADI'

Olayın ardından doktor ile hiçbir şekilde iletişim kuramadıklarını söyleyen anne Kolcu, doktorun konuyla hiç ilgilenmediğini de belirterek, "Biz hastaneye gittiğimizde profesör M.İ. orada yoktu. Asistanlarıyla görüştük, sürekli asistanlarıyla muhatap olduk. Doktor bey bizi hiç aramadı. Beria'yı 4 gün sonrası için muayenehaneye çağırdı, ‘Orada muayene edeyim, tamponun bir etkisi olmuş mu’ dedi. Ben hastanede üzerine basa basa röntgen çekilmesini istedim, hala içeride bir şeyler kalıp kalmadığını bilmek adına. Bana hep ‘Prosedürlerimizde böyle şeyler yok’ dendi. Çıkan sargı bezi iltihapla kaplıydı, ben Beria'ya tahlil yapılmasını istedim. Verilen antibiyotiği kesmek istediler. Tahlil de yapıldığında enfeksiyon değerleri çok yüksek çıktı, antibiyotiğe tekrar başlattılar. Yani süreç, hep benim diretmelerim sonucunda ilerledi. Sonra ben Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Kızım ‘evet’ yaşıyor ama bundan sonra bu kadar küçük yaştaki çocuklara bu kadar ihmalkârlık yapılmış olması, bir canın kaybolmasıyla sonuçlanabilir. Böyle şeylerin yaşanmaması için sadece sesimi duyurmak istedim" diye konuştu.

‘ÖNLÜK GİYEN HERKESTEN KORKMAYA BAŞLADI’

Yapılan ameliyatta ihmal olduğunu ve yaşananların ardından çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu, beyaz önlük giyen herkesten korkmaya başladığını kaydeden anne Kolcu, "Beria hiçbir şekilde, hiçbir insanı kendisine dokundurtmuyor. Ben sağlık ocağındaki takiplerine dahil götüremiyorum. Beria, beyaz önlük giyen herkesten korkmaya başladı. Psikolojisi bu durumdan çok etkilendi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Anne Büşra Kolcu konuşma

Anne ve kızından detaylar

Ameliyat sonrası görüntüler

Minik kızın oynaması ve detaylar

Anne röp.

HABER: Uğur AYDIN KAMERA: Emre KOLTUK/TRABZON ()

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GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER, İZMİR'DEKİ BİRLİK VE KARARGAHLARI DENETLEDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İzmir bölgesindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi. Güler'in, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın da yer aldığı da belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte yine bugün sabah saatlerinde İstanbul bölgesinde inceleme ve denetlemelerde de bulunmuştu.

Haber: İzmir ()

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MOBİLYA MAĞAZASI YANDI, DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

İZMİR'in Buca ilçesinde, mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, fabrika büyük hasar gördü.

Bugün akşam saatlerinde, Buca'nın Karacaağaç Mahallesi Yolüstü Sokağı'nda bulanan mobilya ve yatak üretimi yapan fabrikada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle bir anda fabrikayı alevler sardı. İşçiler kendilerini dışarıya atarken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yaklaşık 20 araçla yangına müdahale ederken, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Havadan da görüntülenen yangında, fabrikanın tamamen yandığı görüldü. Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Fabrikada soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Havadan drone görüntüsü

Ekiplerden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera-Drone: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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YAĞMUR SUYUNU TEMİZLERKEN AKIMA KAPILIP ÖLEN ADAM TOPRAĞA VERİLDİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oturduğu apartmanın girişine dolan yağmur suyunu temizlerken akıma kapılarak ölen Sami Tutal (49), toprağa verildi. Sami Tutal'ın, cinayetten tutuklu kardeşi Burhan Tutal, asker nezaretinde cenazeye katıldı.

Dün akşam Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak'ta meydana gelen olayda, Sami Tutal, ailesiyle oturduğu apartmanın girişine dolan yağmur suyunu temizlemeye başladı. Tutal, iddiaya göre, bu sırada binanın elektrik tesisatındaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. Sami Tutal, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tutal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNDEKİ KARDEŞİ DE KATILDI

Sami Tutal için Hocaköy Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılındı. 1 Mayıs 2018 tarihinde tartıştığı Seçkin Memiş'i (45) baltayla öldüren Sami Tutal'ın kardeşi Burhan Tutal da cezaevinden izinli olarak cenazeye katıldı. Bir eli, yanındaki astsubayın eline kelepçelenen Burhan Tutal, cenaze namazında saf tuttu. Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katıldığı cenaze namazı ardından Sami Tutal, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze namazı

- Tutuklu kardeşin asker nezaretinde cenazeye katılması

- Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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YALOVA'DA SAĞANAKTA CADDE VE SOKAKLAR SUYLA KAPLANDI

YALOVA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 21 kilogram yağış düşerken, kent merkezindeki Cumhuriyet, Gazipaşa, İstanbul, Mimar Sinan ve Fatih caddelerinde bazı alanlar suyla kaplandı. Araçlar güçlükle ilerledi, vatandaşlar da yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı. Polis ekipleri, sürücüleri yönlendirirken belediye ekipleri de suların tahliyesi için çalışma yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yağıştan görüntü

-Suyla kaplanan caddeler

-Araçlar

-Yağmur altında yürüyenler

Süre: 1.19 Boyut: 148 MB

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

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