DHA YURT BÜLTENİ 17

15 Temmuz'da şehit olan eşinin izinden gidip, polis oldu

15 TEMMUZ darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda ikizi Ahmet Oruç ile birlikte şehit düşen Mehmet Oruç'un eşi Kübra Oruç, polis oldu.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde bugün düzenlenen törenle 275'i kadın 764 aday polisliğe ilk adımını attı. Aksaray Valisi Aykut Pekmez, protokol üyeleri ve polis adaylarının aileleri katıldığı törende duygulu anlar yaşandı. Törende, 764 adayla birlikte 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında ikizi Ahmet Oruç ile birlikte şehit düşen Mehmet Oruç'un eşi Kübra Oruç da, mezun olup polis oldu.

Gelinin mezuniyet törenine katılan şehit babası Ali Oruç, oğulları Ahmet ve Mehmet Oruç'un yazdığı şiirin okunması üzerine duygulandı. Şehit olan evlatları ve polis olan geliniyle gurur duyduğunu belirten Ali Oruç, '' Cenabı Allah onlara şehitlik nasip etti. Sonsuz şükürler olsun. Allah’ıma hamdolsun. Ben evlatlarımla gurur duyuyorum. Gelinimde burada mezun oldu. Evladımın bıraktığı yerden devam ediyor. Onun da görevinde başarılar diliyorum” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mezuniyet töreninden detay

- Şehit eşi ve babasından detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY ()

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Kuveyt'ten Samsun'a direk uçak seferi başladı

TÜRK Hava Yolları (THY), taarfından Samsun ile Kuveyt arasında direkt uçak seferleri başlatıldı. Bu gün Kuveyt'ten, Samsun-Çarşamba Havalimanı'na inen ilk uçakla gelen yolcular yokum ve gülle karşılandı.

Türk Hava Yolları (THY), tarafınan Kuveyt ile Samsun arasında direk uçuşların başlamasıyla birlikte ilk uçak kente geldi. Kuveyt’ten hareket eden ve Samsun-Çarşamba Havalimanı'na inen TK1417 sefer kodlu ilk uçak itfaiye ekiplerinin su tankı ve halkoyunları ile karşılandı. 23 Ağustos tarihine kadar her Perşembe günü karşılıklı olarak uçaşların yapılacağı belirtildi. Öte yandan bugün 107 kişilik kafile ile Kuveyt’ten Samsun’a gelen yolcular, Samsun Çarşamba Havalimanı’nda coşkulu bir şekilde karşılandı. Kuveyt yolcularına uçaktan inişleri sırasında havalimanı görevlileri tarafından gül ve lokum ikram edildi. Apronda ise Büyükşehir Belediyesi Halkoyunları ekibi tarafından da davul ve zurna eşliğinde gösteri yapıldı. Samsun'a ilk kez geldiklerini belirten Kuveytli turistler, Samsun başta olmak üzere Orta Karadeniz’deki şehirleri gezeceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-HD

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-Uçağın havada görüntüsü

-Uçağın inişi

-İtfaiyelerin uçağı ıslaması

-Yolcuların uçaktan inişleri

-Yolculara gül ve lokum ikram edilmesi

-Yolcuların dış hatlar terminalinden çıkışları

-Yolcularla röportaj

(SÜRE: 2.37 Dk) (BOYUT: 294 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

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Temizlik görevlisi, süpürgesine takılan altınları sahibine teslim etti

MERSİN'de temizlik görevlisi Yılmaz Altınsoy, süpürgesine takılan 6 cumhuriyet altınını sahibine ulaştırdı.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Sebze ve Meyve Hali'nde meydana gelen olayda Turan Turan, Adıyaman'da düğün yapacak kayınbiraderine göndermek istediği 6 adet cumhuriyet altınını gazete kağıdına sarıp, o kente gidecek bir minibüsçüye teslim etti. Bir müddet sonra alışveriş yapan minibüs şoförü, cebinden parasını çıkarırken gazeteye sarılı altınları düşürdü. Altınların cebinde olmadığını farkeden şoför, Turan'ı arayarak paketi düşürdüğünü söyledi. Turan hemen olay yerine gelerek şoförle birlikte altınları aramaya başlarken, bu sırada etrafı süpüren halin temizlik görevlisi Yılmaz Altınsoy, süpürgesine takılan gazete kağıdının içinde altın bulunduğunu gördü. Altınlar işçi tarafından müdüriyete teslim edilirken, hal hoparlörlerinden kayıp anonsu yapıldı. Anonsu duyan Turan Turan, müdüriyete giderek altınlarını aldı.

KENDİMİ RAHAT HİSSEDİYORUM

Yaşadığı olayı anlatan temizlik görevlisi Yılmaz Altınsoy, "Sabah saat 08.00 sıralarında mıntıkamızda temizliğe başladık. Etrafı süpürürken bir anda kovanın önünde altınları gördüm. Onları aldım ve saydım. 6 tane altın olduğunu fark ettim. Arkadaşımla birlikte idareye gidip teslim ettik. İdare de ilan verdi ve sonra ilanı duyan altın sahipleri idareye geldiler. Kendimi çok rahat hissediyorum. Yaptığım işin doğru olduğunu düşünüyorum. Yine bulsam yine aynısını yaparım. Helal paraymış ki sahibini buldu. Biz de çok rahatladık, sahibine teslim edildiği için. Şu anda da içim çok rahat. Görevimi doğru yaptığım için mutluyum. Bir daha olsa yine aynısını yaparım" dedi.

BÖYLE ADAM ZOR BULUNUR

Altınların sahibi Turan Turan ise temizlik görevlisine teşekkür ederek, "Kayıp anonsu üzerine geldik ve zabıtaların sorularını cevapladık. Soruları cevaplayınca altınlarımızı bize teslim ettiler. Böyle bir adam zor bulunur" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Altınların sahibi ile temizlik işçisinin görüntüsü

- İşçinin çalışmasından genel görüntüler

- Yolu süpürmesinden detay görüntü

- İşçi ile röportaj

- Altınların sahibi ile röportaj

(BOYUT: 146 MB) (SÜRE: 01.20 DK)

Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN,()

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Çöp arabasında köpek katliamı iddiası Acıgöl’ü ayağa kaldırdı

NEVŞEHİR’in Acıgöl ilçesinde geçtiğimiz hafta bir köpeğin çöp arabasına atılarak katledildiği iddia edilerek sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine, Hayvan Hakları Savunucuları Platformu üyelerinin ilçeye geleceği haberi üzerine vatandaşlar, belediye binası önünde toplandı. İlçe halkı, ‘’Hayvan hakları savunucuları, hayvan sevgisini görmek istiyorlarsa, ilçemize gelsinler. Bizi karalamak için geliyorlarsa, burada işleri yok, buna izin vermeyiz’’ dediler.

Belediye binası önünde toplanan Acıgöllüler , belediyenin köpekleri katletmediğini, bunun bir karalama kampanyası olduğunu ileri sürerek, Hayvan Hakları Savunucuları Platformu üyelerinin ilçelerine gelmelerine tepki gösterdi. İlçe sakinlerinden bazıları da, Pitbull, Amasya Malaklısı, Kangal gibi cins köpeklerini getirdiler. Acıgöllüler,‘’Bizim ilçemizde böyle bir köpek katliamı kesinlikle olmamıştır. Bunu yazanlar, ilçemizi karalamak istediler ama biz biliyoruz ki, bu doğru değildir’’ dediler. İlçede başıboş dolaşan köpeklerden şikayetçi olduklarını belirten kadınlar, ‘’Biz belediye başkanımızdan memnunuz. Köpekleri bizler şikayet ediyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız okula gidemiyorlar, köpekler onlara saldırıyorlar. Biz köpeklerin öldürülmesine karşıyız, öldürtmeyiz biz. Çevreden köpekleri getirip ilçemize atıyorlar. Acıgöl’ümüze, belediyemize atılan iftiraları şiddetle kınıyoruz. Bu bizim ilçemiz üzerinde oynanan büyük bir oyundur. Bu konuda da hukuki süreç başlamıştır. Acıgöl’de yaşayanların 10’da 9’u hayvan besliyor. O hayvanların teminatı bizleriz. Gelin Acıgöl’e hayvan sevgisi nasılmış görün. Biz hayvan sevgisini onlardan öğrenecek değiliz. Eylül’lere, Leyla’lara tecavüz edilirken sessiz kalan bu insanlar, nasıl aslı olmayan yalanlara inanıyorlar? Bunu şiddetle kınıyoruz. Biz hayvanların, köpeklerin öldürülmesine kesinlikle karşıyız’’ diye konuştular.

İlçe sakinlerinden biri de, 20 tane köpek beslediğini belirterek, ‘’Ben kazancımı köpeklere yediriyorum. O hayvan sevenler, bir tane köpeğe bakıyorlar mı acaba? Gerçek hayvan sever benim. Hayvanı sevmeyen, insanı sever mi?’’ dedi. Yurtdışında yaşayan ve bu olay yüzünden ilçe halkına destek vermek için geldiğini ifade eden Ecevit Çiftçi'de, ‘’Böyle bir katliam iddialarını kesinlikle doğru bulmuyorum. İlçemizde böyle bir olay yaşanmamıştır’’ ifadelerini kullandı. Acıgöl’ün 4 mahalle muhtarı da ilçelerinde kesinlikle hayvan katliamı yapılmadığını belirttiler. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Türk ise, ‘’İlçemize yapılan bu suçlamayı kesinlikle kabul etmiyoruz. İlçemizde böyle bir canilik, insanlık dışı uygulama kesinlikle yapılmamıştır ve yapılmaz da’’ dedi. İlçede aynı zamanda ticaret ve tarımla uğraşan bir başka muhtar ise, ‘’Geçenlerde 2 köpek benim bahçeme girdi ve 47 kazımı öldürüp bir kısmını da yedi. Ben o köpeklere hiçbir şey yapmadım, yakalayıp ilçenin dışında bir yere bıraktım. Onlara vurmadım, öldürmedim. Bu katletme iddiaları kesinlikle inandırıcı değildir’’ diye konuştu.

DİZİ OYUNCUSU İYDİGÜL, ACIGÖL’DE

Hayvan hakları savunucusu ve dizi oyuncusu Semih İydigül, olayı öğrendikten sonra yerinde inceleme yapmak ve olayın doğrusunu öğrenmek için ilçeye geldiğini belirterek, köpeğin içine atılıp preslenerek öldürüldüğü iddia edilen çöp arabasının başında açıklamalarda bulundu. İydigül, ‘’Eski bir çöp arabasını hayvan toplama aracı olarak kullanıyorlar. Bu araçta pres yok. Saldırgan ve ürkek bir hayvan. Belediyede çalışan arkadaşlarımız, hayvan yakalama aparatıyla köpeği yakalayıp araca getiriyorlar ve kucaklayıp içine koyuyorlar. Burada yanlış var mı? Evet ufak yanlışlar olabilir. Bu hayvanın veteriner hekimle birlikte alınması lazım. Ufak bir ilçe olduğu için veteriner hekim yok’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 500’den fazla hayvan barınağını gezdiğini ve incelemelerde bulunduğunu belirten İydigül, şunları kaydetti:

‘’Başıboş köpekler, hemen hemen bütün küçük ilçelerin ortak sorunu. Çevre köylerden kamyonlarla, çuvallarla köpekler getirilir, ilçe civarına atılır. Acıgöl Belediyesi de bu köpeği almış, 3-4 kilometre ileride bir yere bırakmış. Biz bu dönüşümü zaten çok çok iyi biliyoruz. Öldürmüyorlar, burada hayvan katliamı ya da öldürülmesi yok. Biz ne belediyeler gördük, hayvanları kamyonlara koyup ormanlara atan. Bu hayvanları toplayanlar, belediyenin adamları. Eğitimleri yok, bu işlerin nasıl yapılacağını bilmezler. Eğer bizler bir şeyler anlatabilseydik, eğitimden geçirseydik o tarz davranabilirlerdi. Hayvan saldırgan, mecburen hayvan yakalama aparatıyla yakalıyorlar, alıyorlar ve bu aracın içine koyuyorlar. Sonra da ileriye doğru itiliyor. Şimdi, köpek alındı, çöp arabasına atıldı ve preslenerek katledildi deniliyor. Yok böyle bir şey. Araçta pres yok. Hem öyle olsa, her yer kan olur ve bu işi yapan da bir insan, eğer vicdan ve merhamet sahibiyse oturup ağlar. Ben Acıgöl halkını belediyenin önünde gördüm ve takdir ettim. Herkes başkanına ve ilçesine sahip çıkıyor.’’

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI, İLÇEYE GELMEDİLER

Günler öncesinden 19 Mayıs günü saat 14.00’te Acıgöl’e gelerek belediye önünde açıklama yapacaklarını duyuran Hayvan Hakları Savunucuları Platformu üyeleri, program değişikliğine giderek önce Nevşehir’e gelerek Vali İlhami Aktaş’la görüştüler. Görüşmenin ardından muhabirine açıklamalarda bulunan platform üyeleri, geliş amaçları konusunda yanlış bilgilendirilen ya da geliş amaçlarını yanlış anlayan halkla karşı karşıya gelmemek için Acıgöl’e gelip açıklama yapmaktan vazgeçtiklerini ifade ettiler.

Bu arada, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, konunun taraflarca konuşulup bir çözüme kavuşturulması amacıyla, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ile Hayvan Hakları Savunucuları Platformu üyelerini Topuzlu Han'da bir araya getirdi. Taraflar arasındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüntü Dökümü:

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-Belediye önünde toplanan kadınlardan görüntü

-Kadınlarla röportaj

-Belediye önünde toplanan erkeklerden görüntü

-Erkeklerle röportaj

-Hayvan hakları savunucusu ve dizi oyuncusu Semih İydigül ile röportaj

-Belediye önüne getirilen köpeklerden görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ / NEVŞEHİR ()

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Engelliler, kafenin mühürlenmesini protesto etti

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, Engelli ve Engelli Aileleri Derneği üyeleri, sahilde derneğe ait kafenin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenmesini, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinasyon Daire Başkanlığı önüne siyah çelenk koyarak protesto etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, salı günü derneğin gelir kapısı olan sahildeki 'Çadır Kafe'yi ruhasatsız olduğu gerekçesiyle mühürleyerek işletmeye kapattı. Dernek Başkanı Hüseyin Uçar ve üyeler, Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinasyon Daire Başkanlığı önünde siyah çelenkle protestoda bulundu. Uçar, ruhsat için Büyükşehir Belediye Başkanı ile birçok kez görüşmek istediklerini; ancak randevu verilmediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"7 aydır derneğimize ait sahildeki kafe için Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Salı günü yuvamız, evimiz, misafirlerimizi ağıladığımız, çocuklarımızın yuvası olan derneğimizin tek gelir kaynağı kafemiz mühürlendi. Mühürlenme sebebi ruhsatsız olmasıdır. Ancak Bandırma sahilde ruhsatsız birçok yapı varken, kirasını ödemeyen birçok yapı varken, bir tek bizim derneğimizin kafesi mühürledi. Sayın Başkan Zekai Kafaoğlu’ndan talebimiz çadırımızı açıp, gönüllerimizi yapmasını bekliyoruz. Bizim sorunumuz ne kadar kendisine iletildi, bilmiyoruz; ancak gönlümüzü alacağına inanıyoruz."

'Çadırıma dokunma', 'Yuvamızı yıkma Büyükşehir', 'Engelliye engel olma' yazılı dövizler açan dernek üyeleri, açıklamanın ardından ruhsat sürecinde kendilerine destek veren Bandırma Belediyesi önüne de teşekkür etmek için beyaz çelenk bıraktı.

238 mb

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hüseyin Uçar’ın açıklamaları

Siyah çelenk bırakılması

Taşınan pankartlar

Haber-Kamera: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ( )-

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FETÖ'cü sosyal medya uzmanı Yusuf İnan tutuklandı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın, Ukrayna'da getirdiği FETÖ/PDY'nin sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, İzmir'de, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, MİT'in yaptığı operasyonla geçen Pazartesi günü öğle saatlerinde Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce internet siteleri kurduğu ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürüttüğü, Pensilvanya'nın talimatlarıyla bazı yayınlar yaptığı öğrenilen İnan, bugün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede, 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. İnan, cezaevine götürülmek üzere polis otosuna bindirilirken, gazetecilere, "Başkan'a söyleyin, adalet katliamı" diye seslendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İnan'ın polis otosuna bindirilişinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Pazarcılar incir tezgahı yüzünden silahlı kavga etti

ADANA'da semt pazarında incir tezgahı açmak isteyen 2 pazarcı esnafı birbirleriyle kavga etti. Av tüfeği ve tabancaların kullanıldığı olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bulunan kapalı semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, yanyana incir satmak isteyen pazarcılar yer kavgası yüzünden tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine birbirlerine yumruk ve sopalarla saldıran iki grup daha sonra araçlarında bulunan av tüfeği ve tabanca ile hava ateş açtı. Bu sırada alışveriş yapan vatandaşlar panik halinde pazardan kaçtı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kavga edenlere biber gazı sıktı. Motorlu yunus ekipleri ise, hava ateş eden şahısların ellerindeki av tüfeği ve tabancayı aldı. Çıkan olayda 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki kalabalık ve polis ekiplerinden görüntü

- Pazar yerindeki koşuşturma

- Polisin koşması

- Şahısların koşarak kavga halinde pazar yerinden çıkmaları

- Bir şahsın polis tarafından götürülmesi

- Pazar yerinin önünde bekleyen polisler

- İncir tezgahı ve incirlerden detay

- Yerdeki silah

- Biber gazından etkilenen taraflardan bir pazarcının görüntüsü

- Pazarcının aracı

- Aracın içindeki polpalı tüfek

- Diğer araç ve kalabalıktan görüntü

- Gözaltına alınan bir pazarcının polis aracına bindirilmesi

- Olay yerindeki polis ekiplerinden detaylar

- Aracın altındaki silahtan görüntüler

- Kalabalık ve polisin görüntüsü

- Polisin elindeki uzun namlulu silah

- Polis aracının gidişi

- Semt pazarının tabelası ve genel görüntüsü

SÜRE: 03'06" BOYUT:189 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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