DHA YURT BÜLTENİ 17

VAN, BİTLİS VE HAKKARİ'DE '15 TEMMUZ' ŞEHİTLERİ İÇİN ANMA PROGRAMLARI DÜZENLENDİ



VAN, Bitlis ve Hakkari'de '15 Temmuz Şehitleri' için anma programları ve yürüyüşler düzenlendi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, şehitlerin önünde saygıyla eğildiklerini belirterek, "15 Temmuz Türk tarihine, Türk demokrasi tarihine, hatta dünya tarihine sizlerin sayesinde altın harflerle yazılmıştır. Bu gecede vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz" dedi.

Van'da şehitleri anma programı, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki meydanda yapıldı. İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Kurtuluş parkında bir araya gelen ve aralarında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin de bulunduğu binlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ile anma etkinliğinin yapılacağı Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş güzergahında polis geniş güvelik önlemi alırken, anma etkinliklerinin yapılacağı Cumhuriyet Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup dualar edindi. Ardından 15 Temmuz Şehitleri anısına hazırlanan slayt gösterisi yapıldı. Etkinlerin gecenin geç saatlerine kadar süreceği belirtilirken, etkinliklerin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda polis geniş güvenlik önlemi aldı.

BİTLİSTE ANMA PROGRAMI

Bitlis'deki anma programı ise, Merkez Ulu Cami Meydanı'nda yapıldı. Programa, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcıları Tolga Polat, Tekin Erdemir, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tatvan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz Şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, 15 Temmuz Şehitleri için hazırlanan slayt gösterisi yapıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ile devam etti. Şiirlerin okunduğu gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Şehitler köprüsündeki konuşması dev ekranda canlı olarak izlendi.

HAKKARİ'DE ŞEHİTLERE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ

Hakkari'de 15 Temmuz Şehitleri için düzenlenen anma programı yürüyüş ile başladı. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan AK Parti il binasının önünde bir araya gelen ve aralarında Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür'ün aralarında bulunduğu yüzlerce kişi ellerindeki Türk bayrakları ile Cumhuriyet Caddesi üzerindeki valilik binasına kadar yürüdü. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 15 Temmuz Şehitleri anısına hazırlanan slayt gösterisi yapıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Şehitler köprüsündeki konuşması dev ekranda canlı olarak izlendi.

Hakkari Valisi Toprak, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin önünde saygıyla eğildiklerini belirterek şöyle konuştu:

"15 Temmuz Türk tarihine, Türk demokrasi tarihine, hatta dünya tarihine sizlerin sayesinde altın harflerle yazılmıştır. Hepimizin ecdadının asil kanları ile elde ettiğimiz koruduğumuz bu vatana kimseyi dokundurtmayacağımızın dünyaya ilan edildiği gündür. Bundan 2 yıl önce 15 Temmuz tarihinde kalkışma teşebbüsünde bulundular. Bunlar 30-40 yıldır görüntüleri gayet legal, Müslümanlara, garibanlara hizmet ediyor görüntüsü altında en büyük stratejelerin bile, 'biz bu kadarına akıl erdiremeyiz' dedikleri şekilde ince ince işleyerek devletimizin her kademesine sızmışlar ve bunların iyi niyetli olmadıkları vatana, millete, insanımıza bir hizmet amacıyla buraları ele geçirip bu görüntüyü vermedikleri son 6-7 senedir bazı ortaya çıkarmış oldukları faaliyetleri ile kendilerini belli etmeye başlamışlardı. Artık devletimiz bu işin farkına varmıştı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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VAN

-Yürüyüşten detaylar

-Yürüyüşe katılan Vali Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu

-Cumhuriyet Caddene gelen kalabalık

-Meydandaki anma etkinlikerindenden detaylar

BİTLİS

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-Merkez ulu cami önündeki anma progamına katılanlar

-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

-Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için duaların okunması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şehitler Köprüsünde konuşması canlı verilirken

-Detaylar

HAKKARİ

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-Yürüyüş

-Yürüyüşe katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak

-Ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyen kalabalıktan genel ve detay

-Valilik önüne gelmeleri

-Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşması

-Kuran-ı Kerim tilavetinin okunması

-dualar edinmesi

-Detaylar

-Şehitler anısına hazırlanan slayt gösterisi

Haber-Kamera: VAN-BİTLİS-HAKARİ, ()

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KONYA'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' ANILIYOR



KONYA'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce kişi Mevlana Meydanı'nda buluştu.

15 Temmuz darbe girişimin 2'inci yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında öğle saatlerinde, Konya protokolü şehitliği ziyaret etti. Kentin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açıldı. Daha sonra '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri Mevlana Meydanı'nda devam etti. Alana katılan on binler ellerinde Türk bayraklarıyla mehter takımına eşlik etti. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile askeri yetkililer katıldı. 15 Temmuz'da darbe girişiminde, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olan Ömer Halisdemir'i anlatan bir sinevizyon gösterisi sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarına engel olamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşması, alana kurulan dev ekranlardan vatandaşlara dinletildi. Etkinlikler sabaha kadar sürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mevlana Meydanından görüntüler

-Alanı dolduran on binlerin ellerinde Türk bayraklarıyla görüntüleri

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinleyen vatandaşlar

-Detaylar

HABER-KAMERA:HASAN DÖNMEZ / KONYA,()

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Samsun’da 15 Temmuz'un yıl dönümünde meydanlar doldu taştı

SAMSUN'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda biraraya geldi.

Samsun'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Etkinliklere Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş, Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik mehter takımının marş çalmasıyla başladı. Ardından şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okunup, dualar edildi. Sonrasında İstiklal Marşı okundu. Ellerinde Türk Bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar sinevizyondan 15 Temmuz gecesi Türkiye’de yaşananları izledi. Öğrenciler 15 Temmuz şiirlerini seslendirdi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tunceli’de Vali olan Samsun Valisi Osman Kaymak, o gece Tunceli’de yaşadıklarını anlattı. Vali Kaymak, "Bu darbe girişimi Türkiyeyi bölmek ve parçalamak için yapılmıştır. Yurt dışı bağlantılı bir operasyondu. Ama Allah’a şükür olsun milletimiz buna karşı koydu. 15 Temmuz günü Tunceli’de Nazimiye ilçesine bağlı Kırköy karakoluna bir kamyonla teröristler bombalı saldırı düzenlediler. Bomba bizim önceden hazırladığımız bariyerler nedeniyle karakola giremedi ama dışarıda patlattılar. Dışarıdan patlayınca amacına ulaşamadı. Öğlen üzeri bir patlama oldu. Akşamüzeri de bunlar bir tepenin başında görüldüler. Bizde ihayla görüntü aldık. Ankara’dan da uçakları çağırırdık. Uçaklarda 15-20 dakikaya gelirdi. Ogün bir türlü gelmiyordu. İl Jandarma Komutanına sordum 'Uçaklar niye gelmiyor' diye. Oda bana Ankara’da bir sorun olduğunu, mühimmat bulunamadığını ve uçakların arıza yaptığını söyledi. O gün uçaklar gelmedi. Akşam üzeri de niye gelmediğini anladık ve Boğaziçi Köprüsü'nün tutulduğunu ve darbe yapıldığını gördük. Oradan şu karara varıyoruz ki, bizim Tunceli’deki teröristlerine atamadıkları bombayı TBMM’ye Ankara’daki masum insanları bombalamak için kullanmışlar. Yani PKK ile FETÖ’nin işbirliğine orada şahit olduk. O yönüyle bunlar işbirliği içerisinde uluslararası güçler aynı yerden besleniyorlar ama içimizdeki hainleri kullanıyorlar. Milletimizin uyanık olması lazım, bunların unutturulmaması lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-HD

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-Meydandaki vatandaşlardan detay

-Mehter takımından detay

-Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması

-Kuran tilaveti ve duaların yapılması

-Samsun Valisi Osman Kaymak ile röportaj

-Öğrencilerin şiir okumaları

-Vali Kaymak ve beraberindekilerin platformda bayrak sallamaları

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

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Zonguldak’ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliği

ZONGULDAK'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nde binlerce kişi meydanda toplandı.

15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılında vatandaşlar, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi'ndeki Madenci Anıtı önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplandı. Programa, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yaklaşık bin kişi katıldı. Meydanda toplananlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşmasını kurulan ekrandan canlı olarak izledi. Bu sırada kurulan sahneye çıkan Muhammet Y., polis ekipleri tarafından güçlükle sahneden indirildi. Alkollü olduğu öğrenilen Muhammet Y., direnince gözaltına alındı. Etkinlik, Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi. Ereğli ilçesinde ise Atatürk Anıtı önünde toplanan yüzlerce kişi darbe girişimini kınadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zonguldak'taki program

-Kalabalıktan detay

-Dua edilmesi

-Ereğli'deki program

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK-Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,()

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Amasya'da 10 bin kişi 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

AMASYA'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü'ne 10 bin kişi katıldı.

Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstasyon Köprüsü'nde toplanan binlerce kişi, Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü. 10 bin kişinin sloganlar atarak yürüdüğü Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü'ne, Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşte katılanlar büyük bir Türk Bayrağı taşıyıp 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Yavuz Selim Meydanı'na gelen grup burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yürüyüşün başlangıcından detay

-Yürüyüş ve Türk bayrağı detay

-Kalabalığın sloganından detay

-Yavuz Selim Meydanı’ndan detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()