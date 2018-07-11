DHA YURT BÜLTENİ-17

1)GENELKURMAY BAŞKANININ MEMLEKETİNDE SEVİNÇ VE GURUR

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in atanması komutanın memleketi olan Bayburt’ta büyük gurur ve sevinçle karşılandı.

24 Haziran seçimleri sonrası Yeni Hükümet Sisteminde Milli Savunma Bakanlığı’na getirilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar’ın yerine Genelkurmay Başkanlığı’na atanan Orgeneral Yaşar Güler’in doğduğu Bayburt’un Tuzcuzade Mahallesi’nde büyük sevinç ve gurur yaşanıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler’in doğduğu mahalle sakinlerinden Dursun Ali Emir, komutanın atamasını duyunca büyük bir sevinç ve gurur yaşadıklarını söyledi. Emir, “Yaşar paşamız burada Tuzcuzade mahallede yetişmiş, ender, nadide, insanlarımızdan biridir. Kendisi bir Bayburtlu olarak övünç ve gurur kaynağımızdır. Bu da Bayburt’un ne kadar güvenilir, ne kadar emin ellere teslim edildiğini bir nişanesidir. Paşamızla ne kadar gurur duysak azdırö dedi.

"PAŞAMIZLA GURUR DUYUYORUZ’

Yöre sakini Alim Keşkeş, hemşerileri Orgeneral Güler’in Genelkurmay Başkanlığı’na atamasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürler etti. Orgeneral Güler’le gurur duyduklarını anlatan Keşkeş, “Kentimizde doğan Yaşar paşamızın Türk Silahlı Kuvvetlerinin başına gelmesi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu durumda doğal olarak onur ve gurur duyuyoruz. Kendisine üstün başarılar diliyoruz. Ayrıca bu atamayı yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyorumö diye konuştu. Necati Baştürk ise iftihar duydukları Organeral Güler’e üstün başarı dileklerinde bulanarak “Yaşar Paşa’dan Allah razı olsun. Allah onun yar ve yardımcısı olsun. Bizim için iftihar edilecek bir durum. Paşamız Genelkurmay Başkanı oldu, mahallelisi olarak çok mutluyuz. Onu getiren de Allah razı olsun. Komutanımızla tüm Bayburt gurur duymaktadırö ifadesinde bulundu.

ORGENERAL GÜLER'İN ÖZGEÇMİŞİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 30. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, 1954 yılında Ardahan'da doğdu. Kara Harp Okulundan muhabere teğmen rütbesiyle mezun olan Güler, 1975-1984 yılları arasında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1986'da Kara Harp Akademisinden, 1988'de Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olan Güler, kurmay subay olarak 1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekat Başkanlığı, 1988-1991 yılları arasında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı, 1991-1992 yılları arasında 12'inci Piyade Tümen Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1992-1994 yılları arasında Silopi’de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askeri Başdanışmanlığı Proje Subaylığı yaptı. İtalya'daki NATO Güney Bölge Komutanlığında 1997-1999 yılları arasında Muhabere Başkan Yardımcılığı yapan Orgeneral Güler, 1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yerine getirdi. Tuğgeneral rütbesiyle 10'uncu Piyade Tugay Komutanlığı, Genelkurmay MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerine atanan Güler, tümgeneralliğinde MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı yaptı. 2009'da korgeneralliğe terfi ettirilen Güler, Harita Genel Komutanlığı, 4’üncü Kolordu Komutanlığı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2013'te Genelkurmay İkinci Başkanlığına getirilen Güler, 2016-2017 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı görevini yürüttü. Güler, 2 Ağustos 2017'de Yüksek Askeri Şura Kararları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı. Orgeneral Güler, evli ve bir çocuk sahibi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Mahalleden görüntüler

Mahalle sakinleri konuşma

Detaylar

Boyut: 283 mb

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,()

=====================================================

2)KAYBOLAN YUSUF'UN AİLESİNDEN 'DAĞA KAÇIRILDI' ŞÜPHESİ

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 1 Temmuz günü hayvan otlatmaya götürdükten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın ailesi çocuklarının dağa kaçırılmış olmasından şüpheleniyor. Baba Mehmet Şah Yılmaz, oğlunun dağa kaçırılmış olmasından şüphelendiğini belirterek, "Çocuğum 11 gündür kayıp. Dağı, taşı, suyu, heryeri aradık. Bu çocuktan hiçbir haber alamadık. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bana ulaşmasını istiyorum. Kendisinden bir haber almak istiyoruz"dedi.

Silvan ilçesine bağlı Çatakköprü köyünde ikamet eden Yılmaz ailesinin 15 yaşındaki oğlu Yusuf Yılmaz, 1 Temmuz tarihinde sabah saatlerinde hayvanları otlatmak için evden ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. AFAD, UMKE, Jandarma, güvenlik korucuları, su altı dalgıçları, köylüler, Yusuf Yılmaz'ın bulunması için yaptıkları arama çalışmaları sonuç vermedi. Son olarak İstanbul'da bir fırının güvenlik kamerasına yansıyan bir kişinin Yusuf Yılmaz'ın olduğu iddia edildi. Aile, görüntüleri izleyince önce söz konusu kişinin oulları olduğunu söyleyince Silvan'daki aramalar çalışmaları durdurulmuş, ardından daha net görüntüleri izleyen aile, görüntüdeki kişinin oğulları olmadığını belirtince arama çalışmaları yeniden başlamıştı.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

11 günden buyana kayıp olan Yusuf Yılmaz'ın ailesi endişeli bekleyişleri sürerken baba Mehmet Şah Yılmaz, oğlunun dağa kaçırılmış olmasından şüphelendiğini söyledi. Yılmaz, "Çocuğum 11 gündür kayıp. Dağı, taşı, suyu, heryeri aradık. Bu çocuktan hiçbir haber alamadık. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bana ulaşmasını istiyorum. Kendisinden bir haber almak istiyoruz. Kimse ona kızmayacak. İşten sıkılmış olabilir. Canı sıkılıp, çekip gitmiş olabilir. Ya da onu zorla kaçırmış olabilirler. Son zamanlarda çocuk kaçırma olayları arttı. Bu çocuk eğer ölmediyse, yaşıyorsa, eğer zorla götürülmüşse haberimiz olsun. Ölmüşse cesedini getireceğiz. Eğer yaşıyorsa da bir haberimiz olsun. 11 gündür ne gecemiz ne de gündümüz var. Sürekli ağlıyoruz, üzülüyoruz, perişan haldeyiz" dedi.

'YA ÖLÜ, YA DİRİ BİR HABERİNİ ALMAK İSTİYORUZ'

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir işyerindeki güvenlik kamerasına yansıyan 1 kişinin Yusuf Yılmaz olduğu iddilara yanıt veren baba Yılmaz, görüntülerdeki kişinin oğlu olmadığını söyledi. Yılmaz, "Görüntülerde benziyordu. İstanbul'a gittik, görüntülerin çekildiği yere gittik. Görüntüleri izledik çok benziyordu. Ama, o çocuk bizim çocuğumuz değil. Biz hiçbir zaman o çocuğun bizim çocuğumuz olduğunu söylemedik. Eğer bu çocuk dağa çıkmadıysa, organ mafyası onu kaçırmamışsa, her hangi biri onu alıp zorla bir yere götürmemişse. Çocuğumun üzerinde bir kimlik ve para yoktu. Allah razı olsun devletimizden. 6 dönümlük arazide arama çalışması yaptı. Her tarafa baktık onu göremedik. Ya ölü, ya diri bir haberini almak istiyoruz"diye konuştu.

ANNEDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Yufus'un annesi Fatma Yılmaz ise, çocuğunun bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı da bulundu. Anne Yılmaz, "Yusuf'u arıyoruz, arıyoruz bulamıyoruz. Hiç bir haber alamıyoruz. Çocuğumu bulsunlar. Meraktan ölülüyoruz, ağlıyoruz. Çocuğumu bulsunlar, burada ölüyüruz. Ya ölü, ya diri bulunsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, o da arasın çocuğumu"dedi. Öte yandan Yusuf'un bulunması için arama çalışmaları 11'inci günden devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Aileden görüntü

-Baba ve annenin konuşmaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-İhsan YIMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), ()

================================================

3)BİR KIVILCIM ÇİFTLİĞİ YAKTI, ÇOK SAYIDA HAYVAN TELEF OLDU

BURSA’nın Karacabey ilçesinde bir çiftlikte kaynak yapılırken samanlara sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı. Çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Karacabey ilçesi kırsal Fevzipaşa Mahallesi’ndeki bir küçükbaş besi çiftliğinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, kaynak yaparken sıçrayan kıvılcım samanları tutuşturdu ve alevler kısa samanda çiftliği sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Karacabey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Samanlardan yükselen alevlerin kısa zamanda küçükbaş hayvanların bulunduğu alana sıçradığı, yangında çok sayıda hayvanın yanarak telef olduğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çiftlikte önemli çapta hasara yol açarken, yaklaşık 2 saat süren soğutma çalışmalarına BUSKİ'ye ait su tankerleri ve Karacabey Belediyesi'ne ait iş makineleri de destek verdi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------

Yanan hayvanlar

Söndürme çalışmaları

Yangın söndürmeye çalışan ekipler

Görüntü bilgisi: 1107 yangın

Boyut: 113 mb, Süre:2,14

==================================================

4)HAFİF TİCARİ ARAÇ, TIR'A ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Kahramanmaraş- Adana yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Poyraz (23) yönetimindeki 46 LV 279 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın, olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Ramazan Poyraz ile araçtaki Oktay K. (12) ve Mehmet İsa K. (5) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü Ramazan Poyraz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırılırken, yaralı çocukların tedavilerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-TIR’a çarpan araç

- Olay yeri

- Polislerin inceleme yapması

- Aracın kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 126 MB

==================================================

5)ÖLÜ ARILAR ÇÖP KONTEYNERİNE ATILDI

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sanayi sitesinde ölen arılar kovanlarıyla çöpe atıldı. İlaçlamaya gelen ekibe vatandaş, "Haşere değil ki öldüresiniz" diyerek tepki gösterdi.

Sanayi sitesi içerisinde çöp konteynerine atılan ölü arıların da bulunduğu kovanlar içerisindeki canlı arılar çevreyi sardı. Olay çevredekiler tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne bildirildi. İlaçlama aracı ile olay yerine gelen ekiplere arı koruyucu kıyafet giymiş vatandaş tepki gösterdi. Bir taraftan kovanlardaki petekleri çıkartan vatandaşlar, canlı arıları görünce, "Bu bildiğiniz haşere, sinek değil ilaçlayarak öldüremezsiniz. İlçe Tarım Müdürlüğü'nden ekipler olmalıydı" dedi. Özel kıyafetli vatandaş arıları kutulardan petekleri çıkartarak, canlı olanların uçmasını sağlamaya çalıştı. İtfaiye ekipleri su ile çöp konteynerinin çevresini suyla yıkadı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Çöp konteynırına atılmış arı kovanları petekleri

- Özel kıyafetli vatandaş canlı arıların olduğunu söylemesi

- Olay yerine gelen ilaçlama ekibi ile vatandaşların konuşması

- Peteklerin sallanması ve canlı arıların uçması

- İtfaiye ekibinin çevreyi araç ile yıkaması

SÜRE: 01'55" BOYUT:86 MB

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

=================================================

6)KADIN BİSİKLETÇİLER ZAFER İÇİN PEDAL ÇEVİRİYOR

MERKEZİ Muğla'da olan Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından 81 ilde kadın bisikletçilere dikkat çekmeyi ve bisiklet kullandırmayı özendirmeyi hedefleyen, “Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu" projesi Muş'a ulaştı. Muşlu kadın bisikletçiler Bingöl’den teslim aldıkları bayrağı Erzurum'a götürmek üzere yola çıktı.

Muş’ta projede gönüllü olarak yer alan 5 kadın bisikletçi, teslim aldığı ay yıldızlı bayrağı, Erzurum’a götürmek üzere Muş’tan ayrıldı. Karayolunda tek sıra halinde seyir eden kadın bisikletçiler grubu, tarihi yapıları ve eşsiz tarihi güzellikleri de görme şansı elde etti. Yol kenarında Muş elmasının tadına bakan kadın bisikletçiler, Varto İlçe Kaymakamını ziyaret etti. Ardından Varto ilçesine bağlı Leylek, Sazlıca, Armutkaşı ve Çaylar köyleri ve Bingöl’ün Karlıova ilçesi güzergâhın dan Erzurum’a doğru yola çıktılar.

Bingöl temsilcisinden ay yıldızlı bayrağı devir alarak Erzurum’a götüreceklerini ve kadınların bu görevi üstlenmesinin önemli olduğunu belirten Muş ekibi sözcüsü Demet Deniz, proje aracılığıyla sağlıklı yaşam ve insanların mutlu olabilmesi için sporun ne kadar önemli olduğunu söyledi. Muş’un da bir kadın bisiklet grubu olduğuna dikkat çeken Deniz, şunları söyledi:

“Mor Pedal Bisiklet Derneği bir etkinlik düzenliyor. Ülke genelinde elden ele bayrak teslim edilecek. Bizde gönüllü olarak buna katılmak istedik. Bayrağı Bingöl’den teslim aldık. Şuanda yoldayız sabahın erken saatlerinden yola çıktık. Hem spor yapıyoruz hem de doğayla iç içeyiz. Böyle bir etkinliğe katıldığımız için hepimiz çok mutluyuz."

Kadınlar ekibini ağırlayan Varto İlçe Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin de, “19 Mayıs’ta başlayıp bütün ülke çapında bisiklet sürerek sporu yaygınlaştırma, bisiklet kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik bir faaliyet. Aynı zamanda 19 Mayıs’ta 30 Ağustos’un önemini de gençlere aşılama, milli duyguları uyandırma projesi. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı’nda da önde kadınlar var yani, kadınlarımız her yerde bizim. Ayrıca ikinci bir mutlulk kadınlarımızın Muş’ta bu işe önderlik yapmaları bizi sevindirdi" diye konuştu.

Ay Yıldızlı bayrağı Erzurum’a götürmek için zorlu yollarda pedal çeviren ekip üyesi Aylin Sinem Gültaç ise, “Muğla'dan yola çıkan Türk Bayrağımız çeşitli illeri dolaşarak Muş'ü kadar ulaştı. Muş’ta teslim aldık. Muş’tan yola çıkarak önce Varto’ya geldik ve bizi çok iyi ağırladılar. Buradan yola çıkarak Erzurum’a geçip bayrağı teslim edeceğiz. Bizim amacımız Türk kadınının gücünü göstermek." dedi

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Hükümet konağı

-Makamdan görüntü

-Bisikletlerden görüntü

-Bisikletle yolculuk

-Suyun kenarında dinlenme ve konuşmalar

-Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin röp

-Demet Deniz ve Aylin Sinem Gültaç ile röp

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,()