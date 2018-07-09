DHA YURT BÜLTENİ-17

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN 101 PARE TOP ATIŞI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlaması nedeniyle Eskişehir'de 101 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni ve Anıtkabir ziyaretinin ardından Eskişehir'de Garnizon Komutanlığı'na bağlı topçu birlikleri, Çankaya Mahallesi Şahintepesi Mevkii'ne yerleştirilen 2 top arabasından 101 pare atış yaptı. Polislerin geniş güvenlik önlemi aldığı top atışlarını bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla izleyip, atış sonunda sevinç gösterilerinde bulunarak tekbir getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Top atışından,

-Vatandaşların top atışı sonrasında tekbir getirmesinden çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/

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Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ

GİRESUN'un Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin (24) cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında ailesi, yakınları, askeri ve sivil yetkililer karşıladı. Şehidin annesi Fadime, babası Mehmet ve eşi Sümeyye Cevizci gözyaşlarını tutamadı. Şehidin 1,5 aylık bebeği Mehmet Akif''in kundağında babasının fotoğrafı olması ise dikkat çekti. Şehidin cenazesi Ilgın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehit cenazesinin uçakla getiriilmesi

- Şehit yakınlarından detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK Hasan DÖNMEZ / KONYA ()

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KANALİZASYONDA, YENİ DOĞMUŞ BEBEK CESEDİ BULUNDU

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kanalizasyonda yeni doğmuş bebeğe ait ceset bulundu.

Ereğli Belediyesi'ne bağlı temizlik personeli, temizlik yapmak için sabah saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan kanalizasyona gitti. İşçiler kanalizasyon çukurunda yeni doğmuş bebeğe ait cesedi görünce, polise haber verdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kanalizasyondan çıkarılan bebek cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bebeğin bulunduğu kanalizasyon

-Olayın hemen üst bölümündeki Devlet hastanesi

-Emniyet müdürlüğü binası

-Bebeğin fotoğrafı

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI



ŞANLIURFA’da pamuk çapasından dönen tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Bozova ilçesindeki bir pamuk tarlasında çapa yaptıktan sonra evlerine dönen işçileri taşıyan Mahmut Modanlı yönetimindeki 42 HPB 53 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Minibüste bulunan işçiler yolla savrulurken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Can pazarının yaşadığı kazada olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedavilerine başlanılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazadanın ardından hastaneye gelen tarım işçilerinin yakınları gözyaşı döküp kazaya tepki gösterdi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinde ambulansa konulan yaralılar

- Acil servise getirilen yaralılar

- Acilde bekleyen yaralı yakınları

- Yaşananlara tepki gösteren Faruk Kırmızı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

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KIRKPINAR'A BURUK AÇILIŞ

EDİRNE'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin anısına belediye bandosu, davul ve zurna çalınmadan başlatıldı.

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, belediye önünde oluşturulan kortejle başladı. CHP milletvekilleri Erdin Bircan ve Okan Gaytancıoğlu'nun yanı sıra açılışa Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Ağası işadamı Seyfettin Selim'in katıldığı kortej Edirne Belediyesi'nden Atatürk anıtına kadar yürüdü. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası nedeniyle belediye bandosu, davul ve zurna çalınmadı. Programda sadece Kırkpınar marşı seslendirildi.

Atatürk'ün anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylenirken, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, tren kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, "Vahim kazada ölmüşlere rahmet ailelere sabırlar diliyorum. 657’nci Kırkpınar hayırlı olsun. Kırkpınar hamisi olarak Kırkpınar olduğu müddetçe her zaman müdahale edeceğim. Her zaman ağalığa hazırım" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'da dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 24 kişi anısına Kırkpınar açılışının sessiz bir şekilde yapıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Kırkpınar ecdadımız tarafından her yıl her şeye rağmen mutlak suretle gerçekleştirilmiştir. Geçen yıllarda FETÖ darbe girişiminin ardından Kırkpınar güreşlerini gerçekleştirdik. Bu yılda dün akşam ki, kazadan sonra Kırkpınar ritüelimiz olan davul zurnayı çaldırmadık. Kortej yürüyüşümüzde de bando tek ezgi dahi çalmadı. Bu akşam Saraçlar Caddesindeki konseri Perşembe akşamına erteledik. Bu bizim kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımıza duyduğumuz saygıdır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dünya var oldukça Türk Milleti ebediyen var olacaktır. Türk milleti gelenekleriyle görenekleriyle sevinçleriyle hüzünleriyle kahkahalarıyla hep beraber şanlı yiğit millettir. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kılacak millettir"

KARSLIOĞLU: YAĞLI GÜREŞ FEDERASYONU KURULMALI

Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu da tren kazasını hatırlatarak hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Kırkpınar'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karslıoğlu, "9 - 15 Temmuz arasında Edirne güreşle yatıp güreşle kalkacak ve Edirnemize önemli bir ticari ekonomik canlılık sağlayacak.

Buna rağmen yağlı güreşler Edirne'nin beklentilerini tam karşılayamamaktadır. Bunun birçok sebepleri var. En önemli sebebi Kırkpınar'ın bir mevzuata sahip olmaması. Yerel yönetimlerin sorumluluğunda bir mevzuat düzenlemesi yapmak suretiyle, bütçesi, gelir kaynağı, her şeyden önce bir yağlı güreş federasyonunun kurularak kurallarının belirlenmesi ve kurumsallaşması gerekmektedir. Bu konuda büyük eksiklik var. İkinci eksiklik, özellikle Kırkpınar'ın sahip olduğu objelerinin görsel aktivitelerle, eğlencelerle desteklenerek sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması lazım. Kırkpınar'ı turizm ürününe dönüştürerek, Edirne'nin turizmde bir marka kent olmasında alt bileşen olarak desteklenmesi lazım. Bu konuda tanıtılması ve uluslararası alanda da tanıtımına ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

KONSER VE EĞLENCELER İPTAL EDİLDİ

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında yapılması planlanan konserler ve eğlenceler Perşembe gününe ertelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüş korteji

-Belediye bandosu

-Protokol üyeleri

-Yürüyüşe katılan kalabalık

-Anıta çelenk konulması

-Kırkpınar marşı

-Seyfettin Selim'in konuşması

-Recep Gürkan'ın konuşması

-Mustafa Karslıoğlu'nun konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

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POLİS, PARK KAVGASINDA SİLAHINI ATEŞLEDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

SAMSUN'da park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından darp edildiği önü sürülen polis memuru Adem Y. tabancasıyla ateş açtı. Polisin islahından çıkan kurşunların hedefi olan 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar mahallesinde meydana geldi. İddialara göre Samsun İlyasköy Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Adem Y. ile iş yeri sahibi Rasim Sabah (34) ve Fatih Ç. (36), arasında otopark yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine darp edildiği iddia edilen polis memuru Adem Y., beylik tabancası ile iş yeri sahibi Rasim Sabah ve Fatih Ç.'ye rastgele ateş etti. Olayda Rasim Sabah ve Fatih Ç., ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren polis memuru ise yakınlarda bulunan bir cep telefonu mağazasına sığındı.

Polis memuru, çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Rasim Sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatih Ç.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Görünü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

-Hastaneden detaylar

(SÜRE: 57 sn) (BOYUT: 108.95 Mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

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