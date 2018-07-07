DHA YURT BÜLTENİ - 17

İzmir çocuk tacizlerine karşı ayakta

İZMİR, çocuk ölümleri ve çocuk tacizlerine karşı ayaktaydı. Kentin dört bir yanındaki bir çok kişi 'Çocuklar ölmesin' diye haykırdı. İzmir Kadın Platformu da hadım ve idam gibi tartışılan konuların çözüm olmadığını, sorunun kalıcı öneriler ile çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Çocuk tacizlerine karşı ilk eylem İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde, Konak Kent Konseyi'nce gerçekleştirildi. Çocuk istismarına karşı eylem yapan Konak Kent Konseyi üyesi yaklaşık 40 kişilik grup, üzerinde 'Çocuk susar sen susma', 'İstismara sessiz kalma ses ol', 'Çocuk bedenime dokunma' yazılı dövizler taşıdı. Basın metnini okuyan Konsey Başkanı Hamit Mumcu ölüm cezası ve hadım gibi cezaların suçların işlenmesine engel olmadığını ifade etti. Şiddetin şiddeti doğuracağını söyleyen Hamit Mumcu, "Şiddete şiddet ile karşılık vermek değil, çocukların korunması için aile içinde başlayan ve eğitim kurumlarında devam edecek ve hayatımızın her alanını etkisini göreceğimiz eğitim, koruma tedbirleri ve bunların uygulaması için yasal düzenlemelerin yapılması ve hayata geçirilmesi zorunludur. Konak Kent Konseyi olarak çocuklarımızı her tür şiddet ve istismardan korumak ve onları yaşatmak için bugüne kadar verdiğimiz mücadelemizi bugünden sonra da bu yolda arttırarak sürdüreceğiz" dedi.

Eyleme katılan CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ise, "Türkiye'de toplumsal barış bitti. Adalet süreci zedelendi. Ekonomik dar boğazda olan insanlarımız var. Aileler çöküntü içerisinde ve boşanmaların arttığı bir ortamda yaşıyoruz. Ne yazık ki çocuklarımız da bundan nasibini aldı" diye konuştu.

CAYDIRICI ÖNLEM İSTEDİLER

Alsancak'ta çocuk tacizlerine karşı bir diğer eylem ise İzmir Kadın Platformu tarafından yapıldı. Alsancak'ta bulunan ÖSYM önünde toplanan kadınlar, hadımın çözüm olmadığını, koruyucu önlemlerin alınmasını istedi. Kadınlar üzerinde, 'Eylül ve Leyla son olsun, çocuklar ölmesin. Çocuklarımızı yaşatmak için ses çıkarıyoruz' yazılı pankart ile Alsancak'ta yürüdü. Eylül ve Leyla cinayetlerinin son bulmasını isteyen kadınlar, 'Tacize, tecavüze karşı ses çıkar' sloganları attı. Grup adına açıklama yapan Juliana Gözen, çocukların hayatlarının devlet tarafından korunmadığı için çalındığını ileri sürdü. Gözen, "Bu toplumsal dönüşümün temel sorumlusu olan AKP, devletin çocukların istismara uğradığı şartları ortadan kaldırma ve koruyucu-önleyici hizmetleri kurumsallaştırma görevini yerine getirmek bir yana, istismarı sadece hastalık ve ceza eksenine yerleştirmekte, hadım gibi insan haklarına aykırı çözümler ortaya atmakta. Toplumda açığa çıkan öfkeyi gerçek sorumlu ve sebeplerden uzaklaştırarak söndürmeye çalışmaktadır" dedi.

"CEZA İNDİRİMİ UYGULANMASIN"

Çocuk istismarının araştırılması önergesini TBMM'de reddedenlerin; Eylül, Leyla ve daha nice çocuğun ölümünden sorumlu olduğunu söyleyen Gözen, "Fail, çocukların istismarcısıyla evlendirilmesini öngören önergeyi utanmadan meclise getirenlerdir. İstismar Yasası için 'Çocuğun rızasıyla yapılan işler' diyenler AKP'li bakanlardır fail. Fail, Ensar Vakfı'nda gerçekleşen istismarın üstünü göz göre göre örtenlerdir. Ensar Vakfı'na sahip çıkanları tebrik etmek için mecliste kuyruğa girenlerdir" diye konuştu. Kadınlar, çocuk istismarı ve cinayetlerinin son bulması için taleplerini de açıkladı. İstanbul Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasını isteyen kadınlar, bakanların koordinasyonunda hazırlanan Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi'nin uygulanması gerektiğini açıkladı. Kadınların talepleri arasında, ceza indirilmelerinin uygulanmaması önerisi de yer aldı.

İDAM KONUSU GRUBU BÖLDÜ

İzmir'de çocuk istismarına karşı bir diğer protestoyu da Gündoğdu Halk Konseyi gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, çocuk istismarını protesto etmek için buradan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü. 'Çocuk susar sen susma', 'Çocuğa dokunan eller kırılsın', 'İzmir uyuma çocuğuna sahip çık' sloganlarıyla yürüyen gruptan bazıları idam istedi. Yine aynı grupta yer alan başkaları ise idama karşı çıkınca kısa süreli gerginlik yaşandı. Grubun yürüyüşü Gündoğdu Meydanı'nda son buldu. Burada açıklama yapan Konsey Başkanı Necati Tüysüzoğlu, "Biz Gündoğdu Halk Konseyi olarak son zamanlardaki çocuklarımızla ilgili istismar, taciz, tecavüz konularında zaten hassasız. Çocuklarımıza gerektiği gibi toplum olarak sahip çıkalım, onun için bir araya gelelim dedik. Sesimizi duyurabilmek için yürüyeceğiz. Bizim tek amacımız var. Özgür, mutlu, sevinçli bir yaşamı olsun çocuklarımızın. Onun için çalışıyoruz" dedi.

Protestolar, yapılan açıklamalarının ardından son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gündoğdu Halk Konseyi üyelerinin Cumhuriyet Meydanı'ndan toplanmasından görüntü

- Kalabalığın Gündoğdu Meydanı'na yürümesinden görüntü

- Grup arasında yaşanan kısa süreli gerginlikten görüntü

- Konsey Başkanı Necati Tüysüzoğlu'nun açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN-Tekin GÜRBULAK /İZMİR,()

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Parka otururken üzerlerine ateş açılan iki kardeş yaralandı

KARAMAN'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce parkta oturanların üzerine ateş açılması sonucu 2 kardeş yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yeşilada Mahallesi 316 sokak üzerinde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, Cem Adıgüzel (23) ve ağabeyi Atilla Adıgüzel (35), arkadaşları ile birlikte evlerinin karşısındaki parkta oturdukları sırada, bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Adıgüzel kardeşler özel araçları ile Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganların otomobil ile kaçarken düşürdüğü tüfek üzerinde inceleme yaptı. Saldırıda park halindeki bir otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri detay

- Polisin incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,()

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Marmara Adası'nda kadınlar istismara karşı yürüdü

BALIKESİR'e bağlı Marmara Adası'nda çoğunluğunu tatilci kadınların oluşturduğu kalabalık grup yürüyüş gerçekleştirdi.

Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetlerinin ardından Marmara Adası'ndaki vatandaşların katılımıyla çocuk istismarına karşı yürüyüş düzenledi. Sivil toplum kuruluşlarının ve ada sakinlerinin organize ettiği ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı yürüyüş İskele Meydanı'ndan başlayıp sloganlar eşliğinde adada atılan turdan sonra aynı noktada sonlandırıldı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grupta yürüyüş boyunca, "İstismara uğrayanların hesabını sor", "Sessiz kalma, suça ortak olma", "Çocuk susar sen susma" ve "Çocuk istismarı insanlık suçudur" gibi pankartlar da açıldı.

GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüşten detaylar

Haber-Kamera: BALIKESİR,()

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Çöp kamyonu alev alev yandı

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda motoru tutuşan çöp kamyonu alev alev yandı.

Yangın gece saatlerinde, TEM Otoyolu Üçyol mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Serdar Kaymaz idaresindeki 06 BER 465 plakalı çöp kamyonunun motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı emniyet şeridine çekerek hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında kamyonun ön kısmı hurda yığını haline geldi. Söndürme çalışmaları sırasında yol ulaşıma kapatılırken, bir süre sonra tek şeritten ulaşıma açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kamyon yanarken görüntü

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,()

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Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde çiftçi Ömer Bakır, tarlasında traktörü ile su kanalı açmaya çalıştığı sırada tarihi eser buldu.

İlçeye bağlı Aziziye Mahallesi'nde bulunan tarlasında traktörü ile su kanalı açmaya çalışan Ömer Bakır, traktörün pulluğuna bir taşın takılması üzerine durdu. Aşağıya inip bakan Bakır, taşın tarihi eser olduğu fark edip durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, tarla etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Tarihi eser, olay yeri incelemelerinin ardından Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada yapılacak çalışmanın ardından tarihi eserin hangi döneme ait olduğu belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tarihi eserin bulunduğu tarladan detay

- Jandarma ekiplerinin tarlada yaptığı inceleme

- Tarihi eserin müzeye getirilmesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ,(Konya),()

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