DHA YURT BÜLTENİ - 17

Ufuk'u arama çalışmaları dağdan köye kaydırıldı (3)

DEDE VE BABAANNE FENALIK GEÇİRDİ

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Hassa ilçesindeki Arpalıuşağı Mahallesi’nde 3 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar’ı bulmak için Amanos Dağı eteklerinde yapılan çalışma hız kesmeden devam ediyor.

Açıklamaya göre, Hassa ilçesinde görevli 10 kişiden oluşan 2 jandarma asayiş timi, 7 kişiden oluşan 1 jandarma iç güvenlik timi, 18 kişiden oluşan 2 genel kolluk timi olmak üzere ilçeden toplam 35 kişi drone desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Hassa dışından ise 30 kişiden oluşan 2 jandarma özel harekat timi, 30 kişiden oluşan 2 komando timi, 11 kişiden oluşan jandarma arama kurtarma timi, özel arazi arama insansız hava aracıyla birlikte 23 kişilik AFAD birimi, 7 gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 UMKE görevlisi, 3 özel eğitimli iz takip köpek unsuru olmak üzere toplamda 142 görevli personel ve vatandaşların desteğiyle arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, Ufuk Tatar’ın dedesi Mustafa Tatar ve babaannesi Zeynep Tatar da torunlarından haber alamadıkları için fenalık geçirdi. Göz yaşı döküp ağıtlar yakan dede ve babaanneye sağlık ekipleri müdahale etti. Ufuk Tatar’ın ikiz kardeşi Uğur ise olan bitenleri şaşkınlıkla izledi.

Arama çalışmalarının akşam ve gece saatlerinde de devam edeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fenalaşan dededen genel detaylar

- Ufuk'un halalarından ve babannesinden detaylar

- Ailenin konuşmaları, ağlamaları

- Sağlık görevlilerinin müdahalesi

Haber-Kamera: Kasım NARCI /HASSA,(HATAY),()

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(ÖZEL) Eski damatlarının öldürdüğü amca- yeğen yan yana toprağa verildi



KAHRAMANMARAŞ'ta eski damatları Alaaddin Çiftçi (44) tarafından av tüfeği ile öldürülen Mehmet Ölübey (38) ile amcası Atilla Ölübey (51) yan yana toprağa verildi. Mehmet Ölübey'den geriye ise öldürülmeden bir gün önce kızının düğününde oynarken çekilen görüntüler kaldı.

Dün akşam merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Alaaddin Çiftçi, iddiaya göre 17 yıl önce boşandığı eşi Dürdane Ölübey'in erkek kardeşi Mehmet Ölübey ve amcası Atilla Ölübey ile tartıştı. tartışmanın büyümesi üzerine Çiftçi, av tüfeği ile amca yeğene ateş etti. Hastaneye götürülen Atilla Ölübey ile yeğeni Mehmet Ölübey doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Alaaddin Çiftçi ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Çiftçi, jandarmadaki sorgusunun ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Atilla Ölübey ile Mehmet Ölübey'in cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Amca- yeğenin cenazeleri ilk olarak Şerefoğlu Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü. Helallik alınmasının ardından Atilla Ölübey ile yeğeni Mehmet Ölübey mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

BİR GÜN ÖNCE KIZINI EVLENDİRMİŞ

Ablasının eski eşi tarafından öldürülen Mehmet Ölübey'in olaydan bir gün önce kızını evlendirdiği ortaya çıktı. Hayatının en mutlu günlerinden birini yaşayan Mehmet Ölübey'den geriye kızının düğününde oynarken kaydedilen görüntüler kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mezarlıkta toplanan kalabalık

- Atilla Ölübey için helallik alınması

- Atilla Ölübey'in cenaze namazının kılınması

- Mehmet Ölübey'in cenaze namazının kılınması

- Mehmet Ölübey için helallik alınması

- Cenazelerin omuzlara alınması

- Mezarlığa götürülmesi

- Mehmet Ölübey'in düğünde oynaması

- Jandarma aracının gelişi

- Alaaddin Çiftçi'nin araçtan indirilişi

- Askerlerin gelişi

- Çiftçi'nin hastaneden çıkarılması

- Jandarma aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

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Benzin tankeri devrildi, sürücü yanarak can verdi



AKSARAY'da benzin tankerinin şarampole devrilip alev alması sonucu meydana gelen kazada sürücü Adnan Alıç (47) yanarak can verdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Aksaray istikametine giden Adnan Alıç idaresindeki 01 DEK 23 plakalı benzin dolu tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın hemen ardından başlayan yangın kısa sürede tüm tankeri sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Tankeri kontrol eden ekipler sürücü Adnan Alıç'ın yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri detay

- Jandarma ve itfaiyenin çalışmaları

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY,()

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Hakkari ve Van’da PKK’nın finans kaynağına darbe



HAKKARİ ve Van’da 200 polis ile 17 şüpheli kişiye yönelik 26 adrese operasyon düzenlendi. Eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 6 bin 559 paket gümrük kaçağı sigara ile 458 bin 600 ABD dolaları (2.1 milyon TL) para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari ve Van’da 200 polisin katılımıyla 26 ayrı adrese terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonla ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"29.06.2018 günü 06:00 da eş zamanlı olarak yapılan planlı, teknik destekli operasyonla şahıslar gözaltına alınmış ve 6 bin 559 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Ayrıca şüphelilere ait bir işyerinde yapılan aramada 458 bin 600 Amerikan doları (2.1 milyon TL) ele geçirilmiş olup konu ile ilgili incelemeler devam etmektedir. Tahkikatları yapılan şüphelilerin Hakkari adliyesine sevk edilmelerinin ardından şüphelilerden bir kısmı serbest kalmış, 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 6 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edilmişlerdir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin belırlenen adreslere operaslon düzenleme anı

- Gözaltına alınan zanlıların adliyeye sevk edilmesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,()

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