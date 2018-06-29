DHA YURT BÜLTENİ-17

BURSA'da yalnız yaşayan Reşat Çağlayan (59) evinde ölü bulundu. Yaklaşık 10 günlük olduğu belirtilen cesede, evi ve sokağı böceklerin istila etmesi sonucu ulaşıldı. Cesedin yanında bir tabanca ve mermiler bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.Olay, merkez Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çamlıca Sokak'ta oturan mahallle sakinleri, bir süredir dışarı çıkmayan Reşat Çağlayan'ın evinin çevresini böceklerin istila etmesi ve evden çevreye kötü kokular yayılmasından şüphelenerek durumu polis bildirdi. Çağlayan'ın evine giren polis ekipleri, yaklaşık 10 günlük çürümüş cesetle karşılaştı. Cesedin yanında ise bir tabanca ve mermiler bulundu.Belirtilen adrese gelen Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel kıyafet giyip, maske takarak eve girebildi. Ekipler, kötü koku ve böcekler yüzünden zor anlar yaşadı. Silah ve mermilere el konuldu. Çağlayan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Reşat Çağlayan'ın, cinayet suçundan uzun süre cezaevinde yattığı ve 7 yıl önce tahliye olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

Olay yerinden görüntü

Detaylar

Böcekler



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4- Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın

KAHRAMANMARAŞ'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, kontrol alına alındı.



Yangın, merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere yerde 200 orman işçisi müdahale ederken, işçilere havadan 2 yangın söndürme helikopteri ile 1 yangın söndürme uçağı destek verdi. Çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alındı.



Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzeffer Ketmen, yangının örtü yangını olduğunu ve ormanın yangından etkilenmediğini söyledi. 2 saatlik bir çalışma sonunda yangının kontrol altına alındığını ve ekiplerin soğutma çalışmalarına başladığını kaydeden Ketmen, "Yangın 9 hektarlık bir alanda başladı ve çıkış sebebi bilinmiyor. Yangına 15 arazöz 7 su tankı, 2 dozer, 1 greyder, 200 orman işçisi, 10 civarında orman mühendisi ve teknik personel, 2 helikopter 1 de uçakla müdahale edildi. Orman işçilerinin özverili ve gayretli çalışmaları sonunda 2 saat gibi bir süre zarfında yangın kontrol altına alındı. Örtü yangını olduğu için orman yangından zarar görmedi" dedi.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yükselen dumanlar

- Helikopterin yangın yerine gitmesi

- Helikopterine alevlere suyu boşaltması

Haber: Ömer KOÇ-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)