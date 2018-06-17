DHA YURT BÜLTENİ-17

1)BAYRAM TATİLİNDE KAZALARDA 61 KİŞİ ÖLDÜ, 296 KİŞİ YARALANDI



RAMAZAN Bayramı tatilinde tüm uyarılar ve alınan önlemlere karşın kazaların önüne geçilemedi. Arife günü olan Perşembe gününden bayramın son günü olan Pazar günü saat 18.00’e kadar 80 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 61 kişi hayatını kaybetti, 296 kişi de yaralandı. Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar, akrabalarının yanında geçirmek veya tatil yörelerine gitmek için arife günü sabah saatlerinden itibaren yollara düştü. Karayollarında yoğunluk yaşanırken, trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen, aşırı hız, dikkatsizlik ve uykusuzluk kazalara neden oldu.

Arife günü olan 14 Haziran Perşembe günü Gaziantep, Manisa, Balıkesir ve Niğde'de ikişer, Antalya, Adıyaman, Elazığ, Denizli, Kütahya, Burdur, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Kırıkkale, Adana, Ordu ve Kahramanmaraş’ta birer olmak üzere toplam 23 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 22 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Ramazan Bayramı’nın birinci gününde 21 kaza meydana geldi. İstanbul’da 3, Adana ve Çorum’da 2’şer, Karaman, Erzincan, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Muş, Edirne, Manisa, Gümüşhane, Balıkesir, Sakarya, Karabük ve Nevşehir’de meydana gelen kazalarda, 8 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı.

Bayramın 2’nci günü Denizli, Gaziantep, Konya ve Tekirdağ’da ikişer, Aydın, Bolu, Kütahya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sivas, Uşak, Yozgat, Eskişehir, İstanbul, Şırnak, Ankara, Elazığ, Siirt, Karabük ve Kastamonu’da meydana gelen toplam 25 kazada, 25 kişi öldü, 112 kişi de yaralandı.

Bayramın son günü olan Pazar günü saat 18.00’e kadar 12 kaza meydana geldi. İzmir’de iki, Konya, Samsun, Kütahya, Bolu, Ankara, Elazığ, Antalya, Şanlıurfa, Bursa, Kayseri’de meydana gelen bu kazalarda 6 kişi öldü, 37 kişi de yaralandı.

Böylece Ramazan Bayramı tatili boyunca Arife gününden bugün saat 18.00’e kadar 80 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 61 kişi öldü, 296 kişi de yaralandı.

İSTANBUL, ()-

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2)İZMİR'DE BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ TRAFİK ADETA DURDU

İZMİR'e Ramazan Bayramı tatili için gelenler, dönüş yolunda büyük sıkıntı yaşadı. Araçlar durma noktasına geldi, trafik zor ilerledi, tatilciler saatlerce trafikte bekledi.

Bayram tatilinin son gününde yaşadıkları kente dönüşe geçen vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle kilitlenen trafikte zor anlar yaşadı. İzmir'de Işıkkent gişelerinde yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler uzun süredir yolda olduklarını belirterek bir an önce evlerine gitmek istediklerini ifade etti. Trafiğe takılan sürücülerden Barış Tanayyen, "Bayram tatili dönüşündeyiz şu an. Bodrum'dan İstanbul'a maalesef bu şartlar altında döneceğiz. Bodrum'da biraz tatil yaptık. Herkes pazartesi günü iş nedeniyle mecbur dönmek zorunda. Herkes bu trafiği çekmek zorunda" dedi. Tatil dönüşünde olduğunu belirten Salih Buru, "İzmir, trafik yönünden İstanbul'dan iyi durumda" diye konuştu. Antalya'dan geldiğini ve İzmir'de yoğunluk olduğunu ifade eden Barış Yeşil, "Sosyal medyada söylendiği gibi anlatmaya gerek yok görüyorsunuz" dedi. Gümüldür'den geldiğini dile getiren Cemil Turan, yoğunluğun bayram sonu arttığını söyledi. Mehmet Çelikeren, "Didim'den geliyorum çok fazla yoğun" diye konuştu. Marmaris'ten gelen Yunus Emre Torgan ise 15 saattir yolda olduklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Trafikten drone görüntüsü

- Sürücülerle röportaj

- Trafikten genel ve detay görüntü

Haber-Drone: Mehmet CANDAN Kamera: Tekin GÜRBULAK)

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3)KARATAŞ'TA DENİZE GİREN GENÇ BOĞULDU, 1 KİŞİ DE KAYIP

ADANA'nın Karataş ilçesinde denize giren 17 yaşlarındaki bir genç boğularak hayatını kaybederken 1 kişi de suda kayboldu. İlçede fırtına nedeniyle dalgalı olan denizde serinlemek isteyen 6 kişinin ise boğulma tehlikesi atlattığı bildirildi.

Ramazan Bayramı nedeniyle Karataş ilçesi sahilinde denize giren bir gencin suda çırpındığını görenler yardımına koştu. Kimliği saptanamayan genç, uzun uğraşlar sonucu sudan çıkarıldı ancak öldüğü anlaşıldı. Gaziantepli olduğu belirtilen gencin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu olaydan bir süre sonra kimliği saptanamayan bir genç daha dalgalara kapıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, denizde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçede gün boyunca şiddetli fırtına nedeniyle dalgalı olduğu belirtilen denizde serinlemek isteyen 6 kişinin de boğulma tehlikesi atlattığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Sahildeki kalabalık

- Sudan çıkarılan kişilene müdahale edilmesi

Haber-Kamera:KARATAŞ,()

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4)DURAĞAN'I SAĞANAK VURDU, HASTANEYİ SU BASTI

SİNOP'un Durağan ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İlçe Devlet Hastanesi'nde su baskını meydana gelirken, caddeler dereye döndü. Durağan ilçesinde bugün yaklaşık 1,5 saat süren sağanak ilçe merkezinde su baskınlarına neden oldu. Bazı ev ve işyerinin giriş katlarını su basarken, ilçe devlet hastanesi de zarar gördü. Giriş katına yağmur suları dolan hastanede su tahliye işlemi yapıldı. Yeni yapılan hastane binasının geçen 7 Haziran'da Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın katılımıyla açılışının yapıldığı belirtildi. Ayrıca yağmur sonrasında caddeler su birikintileri ile dereye döndü. Candar ve Sarılar köylerini birbirine bağlayan grup yolunda sel nedeniyle hasar meydana geldi. Yolun bazı bölümleri trafiğe kapandı.

Görüntü Dökümü:

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-Selden detay

-Su basan sokaklardan detay

Haber-Kamera:Emin ADIGÜZEL/DURAĞAN(Sinop), ()

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5)MAHİR ÜNAL: MUHARREM İNCE, ÖNCE HADDİNİ BİLECEK

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin millete saygı duyuyorsa, milletin yüzde 52 ile Cumhurbaşkanı seçtiği Recep Tayyip Erdoğan'a saygı duyması gerektiğini belirterek, "Bir insanı sevmek zorunda değilsin ama bir siyasetçi öncelikle saygısını, seviyesini muhafaza eder. Böyle meydanlarda bir futbol maçındaki tribünleri coşturmaya çalışan amigo diliyle Cumhurbaşkanı adayı konuşmaz. Muharrem İnce önce haddini bilecek" dedi.

Kahramanmaraş'ta seçim çalışmalarını yürüten Mahir Ünal, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve partililerle birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Şehitlerin aileleriyle yakından ilgilenen ve çocuklarına çeşitli hediyeler veren Ünal, sivil toplum örgütleri ve esnaf ziyaretinde de bulundu.

'CUMHURBAŞKANIMIZA SALDIRMAKTAN BAŞKA PROJELERİ VAR MI?'

Ziyaretlerin sonunda değerlendirmelerde bulunan Türkiye gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta ne kadar huzur ve güven varsa Hakkari'de de, Şırnak'ta da, Diyarbakır ve Tunceli'de de aynı huzur ve güvenin olduğunu söyledi. Terör örgütünün belinin kırıldığını ifade eden Ünal, "Buradan ben Muharrem İnce'ye sesleniyorum. Türkiye, terörle mücadelesini demokrasisini korumak için, temel hak ve özgürlüklerini korumak için, huzuru ve güveni sağlamak için veriyor. Ve bu mücadeleyi verirken de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu mücadeleyi veren irade son derece stratejik bir şekilde ve son derce vizyoner bir şekilde bu mücadeleyi yürütüyor. Ve bunun sonucu olarak da Türkiye'miz huzur ve güven içerisinde. şimdi Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen ve meydanlarda doldur boşalt atış serbest şeklinde konuşan Muharrem İnce'nin terörle mücadeleye, dış politikaya, Münbiç görüşmelerine, sınır güvenliğine, Suriye'deki PYD, YPG yapılanmasına ilişkin tek bir cümlesini duyduk mu? PKK terör örgütüyle, DHKP-C ile, FETÖ ile DEAŞ ile Türkiye'nin yürüttüğü ve şu anda da ciddi anlamda sonuç aldığı bir süreç var. Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyenler, Türkiye'yi yönetmeye aday olduğunu söyleyenlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmaktan ve AK Parti'ye nefret kusmaktan başka bir projeleri var mı? Ben bunu merak ediyorum açıkçası" diye konuştu.

'KAHRAMANMARAŞ'TA BU TÜR MEYDAN OKUYANLARA 'YALANCI PEHLİVAN' DENİR'

Muharrem İnce'den bu sorulara cevap vermesini isteyen Ünal, şöyle devam etti:

"Bir de Muharrem İnce şunu yapmasın, çok komik oluyor. Kendince böyle bir alaylı, alaycı bir üslupla konuşuyor ve bununla da iyi bir şey yaptığını düşünüyor bir takım kıyaslar, mükayeseler. Şimdi senin bu millete saygın varsa öncelikle bu milletin 8 defa onayladığı, yüzde 52 ile Cumhurbaşkanı seçtiği ve bu milletin 'Milletin adamı, sağlam irade' dediği ve bu aziz milleti 2002'den alıp 2018'e taşımış, bir sürü badire atlatmasında bu aziz millete liderlik tapmış Recep Tayyip Erdoğan'a önce saygı duyacaksın. Bir insanı sevmek zorunda değilsin ama bir siyasetçi öncelikle saygısını, seviyesini muhafaza eder. Böyle meydanlarda bir futbol maçındaki tribünleri coşturmaya çalışan amigo diliyle Cumhurbaşkanı adayı konuşmaz. Muharrem İnce önce haddini bilecek. Sonra burası bir futbol maçı değil, biz de tribünde değiliz, kendisi, de amigo değil. Miting yapıyorsa millete projelerini anlatacak, millete bir vizyon koyacak. Öyle tribünlerde taraftarları coşturmayı çalışan amigo gibi konuşmayacak. Bu millet ariftir, bu milletin ölçüsü, tartısı sağlamdır. Bu millet de insanın sözüne bakmaz, adamına gözüne bakar puanını verir. Muharrem İnce bundan sonra gitsin kazanamadığı genel başkanlık seçimin, meydanlarda tribünleri, coşturmak için sarf ettiği o performansla beraber umarım CHP içerisindeki genel başkanlık yarışını kazanır. Gitsin kendi liginde oynasın. Cumhurbaşkanımız karışışında 8 defa yenilmiş bir genel başkanın karşısında yenilmiş bir adam gitsin önce genel başkanlık yarışını kazansın sonra gelsin meydan okusun. Şu anda Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş'ta bu tür meydan okuyanlara 'Yalancı pehlivan' denir. O peşrev er meydanında çekilmez. Er meydanının başka bir adabı, usulü vardır. Dolayısıyla kendi sıkletinde, kendi partisinde, kendi parti içi hesaplamaları düşünmeye davet ediyorum. Çünkü bir hafta kaldı, bir hafta sonra CHP içerisindeki bu çalkantıları bugünden bir düşünsün ona bir kafa yorsun. Bugüne kadar söylediklerinin hiçbirisinin içerisinde bu milletin geleceğine dair bir şey duymadık."

Görüntü Dökümü:

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- Mahir Ünal'ın şehit ailelerini ziyareti

- Esnaf ziyaretleri

- Ünal'ın açıklama yapması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 474 MB

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6) KANALINA GİREN ARAÇTAKİ BABA VE OĞLU YARALANDI

TEKİRDAĞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak su kanalına girdi. Kazada sürücü Aziz Mahmut Güney ile oğlu Mükerrem Güney (13) yaralandı.

Kaza Tekirdağ-Malkara karayolu Nusratfakı kavşağında meydana geldi. Aziz Mahmut Güney kullandığı 06 BZ 6863 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yol kenarındaki su kanalına giren araçtaki sürücü Güney sıkıştığı yerden ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yaralı olarak çıkarıldı. Kazada yaralanan Aziz Mahmut Güney'in oğlu Mükerrem ile birlikte ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araç

-Sağlık görevlilerin yaralılara müdahale etmesi

-Olay yerindeki ambulans, jandarma ve trafik ekipleri

-Yaralının ambulansa alınması

-Ambulansın yaralı ile hareket etmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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7)GÜNDÜR ARANIYOR

DÜZCE'de, 3 gün önce son olarak su kanalının yanında görüldükten sonra kaybolan 50 yaşındaki Ekrem Dinar'ı arama çalışmaları devam ediyor. Düzce’nin Hacıaliler Köyü’nde oturan Ekrem Dinar, Ramazan Bayramının İlk günü son olarak köyün içinden geçen DSİ’ye ait su kanalının yanında otururken görüldü. Ekrem Dinar’dan haber alınamayınca yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri DSİ’ye ait su kanallarında arama çalışması başlattı. Gün boyu devam eden arama çalışmalarından bir sonuç alınamayınca, arama çalışmaları sonlandırıldı. Arama çalışmalarının yarın devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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AFAD ekiplerinin arama yaparken görüntüsü

Jandarma ve DAKE ekiplerinin görüntüleri

Detaylar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () -



