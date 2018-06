DHA YURT BÜLTENİ-17

Suruç'ta AK Parti'lilere saldırı: 3 ölü, 9 yaralı (5)

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: SURUÇ'TAKİ MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: Suruç’taki menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi de saldırıda hayatını kaybetti. Tüm aileye başsağlığı diliyorum. Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır.

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-------------------

-Hastane önünden görüntü

-Arbededen genel ve detaylar

- Polisin müdahalesi

- Olay yeri

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

====================================================

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Suruç'ta, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindekilerin esnaf ziyareti sırasında çıkan olaylarda yaralanan 1 kişi daha kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölü sayısının 4'e yükseldiği olaylarda, yaralanan 8 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Haber: Mücahit YOLCU / Şanlıurfa ()

===================================================

BAKAN EROĞLU: ABD'NİN SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMESİ LAZIM

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Menbiç'le ilgili yaptığı açıklamada, "Yaptığımız görüşmelerde, Menbiç'ten terör örgütü silahları bırakarak çekilecekti. Bu görüşmeler de devam ediyor. ABD'nin sözünü yerine getirmesi lazım. Söz verdi. Terör örgütünün silahları bırakarak Menbiç'ten çekilmesi lazım" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar merkezde esnaf ziyareti yaparak 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye destek istedi. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser ve teşkilat mensupları ile birlikte esnafı dolaşan Bakan Eroğlu'na vatandaş da yoğun ilgi gösterdi. Bakan Eroğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyerek, birlikte poz verdi.

'İSRAİL'İN UYGULADIĞI VAHŞET'

Bakan Veysel Eroğlu, gezisinde gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin 'BM'nin, Filistin halkına koruma talep eden kararı kabul etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusu üzerine Bakan Eroğlu, "Özellikle biz vicdan sahibi devletlerin Birleşmiş Milletler'de temsilcileri durumu görüyor. Orada İsrail'in uyguladığı vahşet. Tam manasıyla mezalim var. Yahudilerin bunu yapmaması lazım. Esasen problem Yahudilerde değil, onların yöneticilerinde. Yöneticiler Siyonizmin etkisiyle orada büyük bir zulüm, imha, yok etme şeklinde gerçekten büyük bir mezalim icra ediyor" dedi.

'DÜNYA 5'TEN BÜYÜK'

Yahudilerin 600 yıl önce İspanya'da büyük zulme uğradığını, Osmanlıların onları kurtardığını ve Selanik'e yerleştirdiğini anlatan Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Hatırlarsanız özellikle Hitler Almanya'da bütün ekonomiyi ellerine aldıkları için Yahudileri imha hareketine girişti, Türkiye'ye kaçanları aldık. Bizim milletimiz merhametli davranıyor ama Yahudi her zaman zulüm gördüğünü gerek İspanya'dan gerek Almanya'dan Hitler zamanında zulüm gördüklerini iddia etmelerine rağmen kendilerinin bu zulmü oranın yerlisi olan, sahibi olan Filistinli kardeşlerimize gerçekten uygulaması anlaşır bir şey değil. Dolayısıyla bunu lanetliyoruz. Kudüs'ü hiçbir zaman İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyoruz. Kabul etmeyeceğiz. ABD kabul edebilir ama özellikle ABD tabii Birleşmiş Milletler'de hep İsrail'den yana tavır alıyor. Ancak Cumhurbaşkanımız her zaman şunu söylüyor; 'Dünya 5'ten büyük'. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in de yeni dönemde mutlaka yeniden bir organize olması lazım. Etkisi yok görüyorsunuz. Karar alıyor ama kararını uygulayacak herhangi bir tesirin, etkisinin olmadığını görüyoruz. İnşallah yeni dönemde bunların hepsinin düzeleceğini ümit ediyorum. Tabii bunun için de Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Bütün İslam âleminin ve Türk âleminin birlik, beraberlik, kardeşliğini pekiştirerek özellikle tek yürek gibi çarpması gerekir. Azerbaycan'la olduğu gibi 'iki devlet ama tek millet' anlayışıyla bu şekilde daha güçlenirsek dünyada söz sahibi oluruz ama bölük pörçük olursak dünyada söz sahibi olamayız."

'24 HAZİRAN SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ'

24 Haziran seçimlerinin tarih açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, "Çünkü gönül coğrafyamızın son kalesi Türkiye'dir. Dolayısıyla Türkiye'yi dimdik ayakta tutmak gerekir. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı birinci turda gümbür gümbür seçmemiz gerekir. Güçlü Meclis, güçlü özellikle hükümetle ve cumhurbaşkanıyla Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecektir. 24 Haziran o bakımdan çok önemli. Ben buradan bütün milletimize, bütün vatandaşımıza, oy veren herkese sesleniyorum, tarihimizdeki en önemli seçim 24 Haziran seçimidir. Ya geri vitese takarak eskiye doğru gideceğiz veya 2023, 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştireceğiz. Bunun için 24 Haziran'da herkesin mutlaka sandığa gitmesi ve milli iradeden yana ve Cumhur İttifakı'ndan yana tavrını koymasını bekliyoruz" dedi.

'MİLLETİMİZ KARARLIDIR'

Menbiç operasyonuyla ilgili gazetecilerin sorusu üzerine konuşan Bakan Veysel Eroğlu, şunları söyledi:

"ABD'lilerle görüşmemiz vardı. Biz Fırat Kalkanı Harekâtı’nı yaptık. Batı istemiyordu neticede, orada terör bağlantılı böyle sözde devlet kurmasına asla müsaade edemezdik. Daha sonra özellikle terör örgütünün faaliyetlerini durdurmak için biliyorsunuz Afrin'de, Zeytin Dalı Harekâtı'nı yaptık. Şimdi biz yaptığımız görüşmelerde, Menbiç'ten terör örgütü silahları bırakarak çekilecekti. Bu görüşmeler de devam ediyor. Özellikle bu konuda da çok kararlı hükümetimiz, Cumhurbaşkanı kararlıdır, milletimiz kararlıdır. Suriye'de Süleyman Şah Türbesi var. Orada toprağımız var, DEAŞ'ın tehdidi döneminde biz onu sınırımıza yakın bir yere çektik. Onun da dikkate alınması gerekir. ABD'nin sözünü yerine getirmesi lazım. Söz verdi. Terör örgütünün silahları bırakarak Menbiç'ten çekilmesi lazım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Bakan Eroğlu esnaf ziyareti ederken

- Bakan Eroğlu vatandaşlarla fotoğraf çektirirken

- Bakan Eroğlu'ndan detay

- Bakan Eroğlu röp

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

====================================================

BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE YAĞMURA YAKALANDILAR

AFYONKARAHİSAR'da Ramazan Bayramı için alışverişe çıkanlar sağanağa yakalandı. Alışveriş merkezleriyle dükkanların tenteleri ve cami avlusuna sığınanlar yağmurda ıslanmamaya çalıştı.

Afyonkarahisar'da öğleden sonra sağanak etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak kent merkezinde bayram alışverişi yapanlara zor anlar yaşattı. Sağanağa yakalananlar alışveriş merkezleriyle dükkanların önlerindeki tentelerin altına ve cami avlusuna sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı kişiler ise sağanağa rağmen alışverişini sürdürdü.

Afyonkarahisar Meteoroloji 5'inci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, öğleden sonra etkili olan ve belirli aralıklarla yağan sağanağın bayram süresince de devam edeceği belirtildi. Gök gürültülü sağanak sırasında metrekareye 14 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Yağmur yağarken

- Vatandaşlar yağmurdan korunurken

- Yağmur yağarken bekleyen polis aracından detay

- Vatandaşlar yağmurun altında yürürken detay

- Esnaf yağmur esnasında dükkanının önünü temizlerken detay

- Yağmur yağarken araçlar geçerken

- Yağmur esnasında araçlar geçerken

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

===================================================

SOSYAL MEDYA 'UMUT' OLDU

MERSİN'in Mezitli ilçesinde, sosyal medyada başlatılan kampanyayla, Spastik Serebral Palsi (beyin felci) hastası Muhammet Umut Özelçi'ye (4) yürüteç alındı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve hayırsever işadamı Yiğit Gökşen, sosyal medyada başlatılan kampanyayla alınan yürüteci, Muhammet Umut Özelçi'nin evine giderek teslim etti. Yürüteçle ilk adımlarını önce korkarak sonra sevinçle atan Umut'un ve ailesinin mutluluğuna Başkan Tarhan, işadamı Gökşen de ortak oldu.

Belediye çalışanlarının sürekli kendilerini ziyaret ederek Umut'la yakından ilgilendiğini belirten baba Bekir Özelçi, "Başkanımıza çok teşekkür ederiz. 4-5 aydır gerek başkanımız gerekse belediye çalışanları bizden ilgiyi eksik etmediler. Şimdi de değerli hayırseverimiz Yiğit Bey ile tanıştırdılar. Biliyorum ki bundan sonra da hep Umut'umuzun yanında olacaklar" dedi.

İşadamı Gökşen ise belediyenin bu yürüteci alabileceğinin farkında olduğunu ancak hayırseverleri bu tür kampanyalara ortak ederek insanlar arasında dayanışma ruhunu harekete geçirdiğini ifade ederek, "Umut'umuzun bu heyecanını ve sevincini görmek her şeye değer. Bize bu fırsatı sunduğu için Başkanımız Neşet Tarhan'a teşekkürlerimizi sunuyorum. Umut'a umut olduysak ne mutlu bize" diye konuştu.

Umut'un vücut hareketlerini geliştirmesi için uzaktan kumandalı araba hediye eden Başkan Tarhan, tüm vatandaşların mutluluğu için çalıştıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Biz istiyoruz ki bayram günlerini hiçbir insanımız hastanelerde, cezaevlerinde geçirmesin. Herkes ailesinin yanında olsun. Ramazan Bayramı arifesinde Umut'u ve ailesini ziyaret ederek, onlara destek olmak istedik. Belediyemizin sağlık ekipleri bundan sonra da yavrumuzun sağlık durumunu sürekli olarak kontrol edecekler. Umut ediyorum ki Umut, bu destekler sayesinde önümüzdeki bayrama bizimle birlikte daha iyi durumda girecektir."

Görüntü Dökümü

------------------------

- Muhammet Umut Özelçi evdeki görüntüsü

-Yürüteç kurulumu yapıyırken

- Muhammet Umut Özelçi'n yürümeye çalışması, sevinmesi

- Evdekilerin görüntüsü

- Baba Bekir Özelçi ile röp

- Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile röp.

- İş insanı Yiğit Gökşen ile röp

Süre: 05'13" Boyut: 396 MB

Haber-Kamera: MERSİN, ()

===========================================

Karamanlı'da sağanak ve dolu tarım arazilerini vurdu

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak ve dolu 10 bin dönümden fazla tarım arazisinde zarara yol açtı.

Karamanlı ilçesinde saat 14.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak ve dolu Karamanlı Ovası'ndaki rezene, kişniş, nohut, mısır, pancar, arpa ve buğday ekili arazilerde büyük oranda zarara yol açtı.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Başkanı İzzet Akbulut ve Karamanlı İlçe Başkanı Nuri Erdem ile birlikte zarar gören arazilerde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Göker, "Bayram öncesi yağan dolu Karamanlı'mızın ekili arazilerinin yüzde 30- 40'ına ciddi anlamda zarar verdi. Tarım İl Müdürlüğü gerekli hasar tespitini yapacaktır. Bu tespit yapıldıktan sonra ben de Tarım Bakanına ulaşıp çiftçimize gereken desteğin yapılması için adım atacağım. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun" dedi.

İlk etapta çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesi için girişimlerde bulunacaklarını anlatan Göker, çiftçilerin hasat sezonunda ödemek üzere hibe destekli sulama borusu aldıklarını kaydetti. Göker, bunda da devletten yardım ve anlayış beklediklerini vurguladı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtilirken, 10 bin dönümden fazla tarım arazisinin zarar gördüğünün tahmin edildiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Arazideki dolu birikintileri

- Milletvekili Mehmet Göker arazide

- Milletvekili Göker'in açıklamaları

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/KARAMANLI (Burdur), ()

============================================

Damadını önce tabanca, sonra da tüfekle vurarak öldürdü (2)

KAYINPEDER VE OĞLU TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Ali Temiz (43) ve oğlu A.T. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Ali Temiz ve oğlu basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Ali Temiz ve oğlu mahkeme tarafından tutuklanarak Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Öldürülen damat Ersin Telli ise ikindi namazı sonrası Alacabal Mahallesi Camisinde kılınan cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Baba oğlun adliyeye götürülüşü

Haber-Kamera: TOKAT, ()

============================================

Helikopter pilotlarından nefes kesen gösteri

TUNCELİ'de, Jandarma teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlerde, helikopter pilotlarının gösterisi büyük beğeni topladı. Tören alanının üzerinde alçak uçuş yapan 2 helikopter, daha sonra burunlarını indirip, kaldırarak alanda bulunanları selamladı.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü nedeniyle Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törene Vali ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende bir konuşma yapan Tunceli İl Jandarma Tomutanı Albay Tekin Aktemur, jandarmanın her zaman halkının yanında ve hukuk kuraları çerçevesinde, kararlılıkla görevini yürüttüğünü belirterek, "Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar, yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle, kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında gece-gündüz, soğuk-sıcak, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürüne sahip personeliyle, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımıyla her zaman milletin yanında yer almıştır ve almaya devam edecektir. Jandarma teşkilatı Atatürk'ün izinde, hukuk kurulları çerçevesinde görevini her zaman başarıyla sürdürmüştür, sürdürecektir."dedi.

Törende bir konuşma yapan Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise, jandarma teşkilatının terörle mücadelede önemli başarılara imza attığını belirterek, "Kahraman güvenlik güçlerimiz, Tunceli'mizi, şu eşsiz coğrafyasında, bu güzel vatanın bu güzel köşesini, huzur şehri yapmak için canla başla uğraşmaktadırlar. Her şartta halkımızın huzuru ve güveni için çalışan çabalayan jandarma teşkilatımıza minnettarız. Geçenlerde bir operasyonda gazilerimiz vardı. Gözümün önünden gitmiyor. Yaralanma haberi geldi ve tüm arkadaşlarımızla hastaneye koştuk. Arkadaşlarımız o halde bile tebessüm ediyor, vatan sağ olsun diyor. Kimi canıyla, kimi kanıyla, kimi gözüyle, kimi ayağıyla, kimi koluyla bu vatana, bu toprağa canımız feda olsun diyorlar. Dün olduğu gibi bugün de, yarında bu ülke üzerinde oyunlar oynanacak. Hainler hainliklerini yaparken, bizlervde bu hainlere fırsat vermeyeceğiz. Çünkü bu ülke kolay kazanılmadı. Fazla söze gerek yok. Hakikaten hepiniz birer aslan parçasısınız. Sizlerle gurur duyuyoruz."dedi.

Konuşmaların ardından Vali Tuncay Sonel ile Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, terörle mücadelede üstün başarı ve cesaret gösteren jandarma personeline ödüllerini verdi. Daha sonra Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görev yapan 2 Skorsky ve 2 Kobra helikopter, tören alanı üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Skorsky helikopterlerin alçak uçuş sonrası, tören alanında bulunanları selamlaması, izleyenlerin beğenisini topladı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Tören alanından görüntü

- İl Jandarma Komutanı'nın konuşması

- Vali'nin konuşması

- Helikopterlerin gösteri uçuşu

- Dedektör köpeklerin gösterisi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Ferit DEMİR/TUNCELİ,() -

===========================================