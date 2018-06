DHA YURT BÜLTENİ - 17

Erdoğan: Bunların kimlerle oturup, kalktıkları ortada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Diyarbakır'da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgi; bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP'li. Bay Kemal de Hakkari'ye gitmişti. Bir tane Türk bayrağı yoktu. Şimdi ders almışlar. Arada ön taraflarda yine yabancı bayraklar var. Bunlar böyle. Kimlerle oturup, kalktıkları ortada" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki Vilayet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. AK Parti'nin, 16 yıldır ülkeye sadece eserler kazandırdığını vurgulayan Erdoğan, "Bu ülkede herkesin hak ve özgürlüklerinin de refahının da teminatı AK Parti'dir. Bu ülkede 16 yıldır terör örgütleri ve onları destekleyenler, dışında hiç kimse incitilmemiştir. Milletimize karşı ne kadar hizmet aşkıyla doluysak teröristlere karşı da o derece tavizsiz bir mücadele yürütüyoruz. İstiklal Harbimizin 5 büyük savaşından 3'ünün geçtiği Eskişehir, bu konuda bizi en iyi anlayacak yerdir. Bu şehrin demokrasiden de kalkınmadan da geri adım atılmasına izin vermeyeceğine inanıyorum" diye konuştu.

'GEYİK MUHABBETİ YAPIYORLAR'

Diğer cumhurbaşkanı adaylarından farklı olarak meydanlarda yaptıklarını, şehirlere kazandırdıklarını anlattıklarını kaydeden Erdoğan, "Milletimize ve şehirlerimize kazandırdıklarımız, en büyük referansımızdır. Halen yapmakta olduklarımızı, devam eden projelerimizi ifade ediyoruz. Böylece hizmette sürekliliği ortaya koymuş oluyoruz. Bir de yeni projelerimizi sizlerin takdirine sunuyoruz. Türkiye’yi nasıl daha fazla büyüteceğimizi, geliştireceğimizi hedeflerine ulaştıracağımızı anlatıyoruz. Peki ötekiler ne anlatıyor? Gençlerimizin deyimiyle ifade edeyim; ötekiler, bol bol geyik muhabbeti yapıyor. Emin olun, biz olmasak kürsüde söyleyecek söz bulamayacaklar. Biz de arada latife olsun, diye onlara takılmıyor değiliz; ama bizim gündemimiz, yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerdir" dedi.

'MARTTA BÜYÜKŞEHİR'İ DE ALACAĞIZ'

Son 16 yılda Eskişehir'e 21 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kente 3’üncü devlet üniversitesini kazandırdıklarını, Eskişehir Teknik Üniversitesi’ni kurup, faaliyete geçirdiklerini söyledi. 33 bin seyirci kapasiteli stadyumu da yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: "Yaparsa AK Parti yapar. Eski stadın yerini ne yapıyoruz? Millet Bahçesi. Biz buyuz. Biz aldatan olmadık. Biz icraatçıyız; ama sizden bir isteğim var. Belediyelerde hepsini topladınız, Büyükşehir'i alamadık. İnanıyorum, Mart’ta inşallah Büyükşehir’i de alacağız. Çünkü bunlardan bir şey olmaz. Bunların ne yaptığı Eskişehir’de belli; ama bizim ne yaptığımız da belli. Eskişehir’e hızlı treni getirdik mi? Tüm bölünmüş yoları yaptık mı, derslikleri yaptık mı? Sağlıkta 21 adet tesis inşa ettik. Eskişehir Şehir Hastanesi, bin 81 yatak kapasiteli dev bir eser. Şehir hastanemizi inşallah, bu yıl sonuna kadar hizmete alıyoruz." Eskişehir'i '2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti' ilan edeceklerini duyuran Erdoğan, "Üniversiteleriyle ilköğretimden liseye kadar her kademedeki kurumlarıyla ülkemizin en iyi eğitim öğretim altyapılarından birisine sahip Eskişehir’e böyle bir unvan yakışır" dedi.

'ADAM BÜYÜME TANIMINI ANLAMAMIŞ'

Siyasetin, iddia ve icraat işi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:"Bizde her ikisi de var. İddiamız, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek. İcraatımız geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 2,5 kat büyütmüş olmamızdır. Önümüzdeki dönemde Türkiye’yi 2 kat daha büyüttüğümüzde ülkemizi ilk dünyadaki 10 ülke arasına sokma hedefine ulaşıyoruz. İlk çeyrekte büyüme açıklandı. Türkiye; Hindistan'dan sonra dünyada ikinci. 7,4. Bay Kemal anlamaz, Bay Muharrem anlamaz. Ne diyor esnaf sanatkara? 'Bu 7,4’ten sizin cebinize bir şey girdi mi?’ Adam büyüme tanımını anlamamış. Bu kadar burslar veriyoruz, bu kadar yatırımlar yapıyoruz; bunları neyle yapıyoruz? Yüksek hızlı tren hatları neyle yapılıyor? Bay Kemal, büyümeden bir ülke bunları yapabilir mi, bu sağlık yatırımlarını yapabilir mi? Bu eğitim, derslikler yapılabilir mi Bay Kemal? Çiftçilere yüzde 50 destek veriyoruz Bay Kemal. Tarımda verdiğimiz destekler verilebilir mi Bay Kemal, Bay Muharrem? Anlamazsınız, siz bu ülkede çırak bile olmadınız. Kardeşlerim; bakkal dükkanını çırağa teslim eder misin? Şimdi bunlar ortada."

'2020, 2021 YERLİ OTOMOBİLİ ÜRETECEĞİZ'

Yerli otomobil ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ben 'yerli marka otomobil' diyorum. Ne diyor? 'Erdoğan 20 yıl geriden geliyor'. Bay Muharrem; dünyada şu anda bir numara Tesla. Elon, beni gelip, ziyaret ediyor. Ne diye ziyaret ediyor? Gerekirse ortaklaşa da böyle bir yatırıma girebiliriz. Adam işini biliyor ve bu işlerin kiminle yapılacağını da biliyor. Bay Muharrem gelip, seni ziyaret edecek hali yok. Biz 5 tane babayiğidi bulduk. Bunlar bu sektörde ülkenin ileri gelenleri. İnşallah en kısa zamanda biz; 2020, 2021 otomobilimizi yerli milli üreteceğiz. Bu dizel veya benzinli olmayacak Bay Kemal, Bay Muharrem. Bunlar elektrikle çalışacak. Şarj edilen aküler var. Eski akü sistemi değil; bu akü sistemiyle de çalışacaklar. Bilmez, anlamazlar" dedi.

'HAVALİMANI 29 EKİM'DE AÇILACAK'

Dünyanın en büyük havalimanlarından birini İstanbul’da inşa ettiklerini ve 29 Ekim'de açılışını yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"İlk açılışta yılda 90 milyon yolcu kapasitesi olacak. Dünyanın sayılı havalimanlarından birisi. Sizin havsalanız bunu alır mı Bay Muharrem, Bay Kemal? Sizin geçmişinizde bunlar yok. Merhum Sivaslı Nuri Demirağ, ilk yerli uçağı yapan insandır. Onun yaptığı bu uçak fabrikasını kapatıp, gaz ocağı fabrikasına çevirdiler. CHP budur. Onun için bunlara 24 Haziran’da şöyle bir Osmanlı tokadı atmaya hazır mıyız? Onun için de çok çalışacağız. Yan gelip, yatmak yok. Durmak yok. Yeni havalimanımız daha açılmadan bereketinin haberleri gelmeye başladı. Türk Hava Yolları'mız, Çin ve Hong Kong'daki dünyanın en büyük kargo devleriyle milyar dolarlık anlaşmalar imzaladı. Pek çok uluslararası şirket, yeni havalimanımızla birlikte İstanbul’u küresel operasyon merkezleri arasına almaya hazırlanıyor. Sağlıkta zaten bölgesel bir marka haline gelmiştik. Şimdi küresel bir marka olma yolunda ilerliyoruz. Şimdi aşıdan tıbbi cihazlara kadar sağlığın her alanında ülkemizi küresel merkez haline getiriyoruz. Otoyollar, hızlı tren hatlarıyla kaliteyi yükseltiyoruz. Dev liman projeleriyle ülkemizi uluslararası ticaretin en önemli uğrak noktası haline getiriyoruz. 'Millet Bahçeleri' ile şehirlerimizdeki kardeşlerimize aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirebilecekleri huzurlu alanlar oluşturuyoruz."

'TERÖRİSTBAŞINI EDİRNE CEZAEVİNDE ZİYARET EDİYOR'

Seçim beyannamelerinde 146 proje olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Ana muhalefetin adayı ne yapıyor? Bizim bu 146 projemizden sadece birisi olan 'Millet Kıraathaneleri'nin içindeki keklere takılmışlar. Onun peşinde gidiyor. Asıl kek, işte bunlara denir. Onun için ben diyorum ki artık bu kadar geyik yeter. Bu zat, Türkiye'nin terörle mücadelesi konusunda ne düşünüyor? Düşünün teröristbaşını Edirne Cezaevi’nde ziyaret eden bir kişiden ne bekleyebilirsiniz? Düşünün 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra 'Dökülün sokaklara' diyerek 53 Kürt kardeşimizi Diyarbakır’da ölümüne neden olan bu değil mi? Bu kişi, düşünün, cumhurbaşkanı adayı olarak bu milletin karşısına çıkıyor. Bay Muharrem de onu ziyaret ediyor. Askerlerimize, komutanlarımıza olan hakaretlerinden herhalde ne düşündüğünü anladık" dedi.

'SANA O APOLET SÖKME YETKİSİNİ VERMEYECEKLER'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Afrin operasyonunu yapan komutan için ne diyor? 'Geldiğim günün ertesinde apoletlerini sökeceğim' diyor. Sana benim milletim zaten icazet vermeyecek. Neyi söküyorsun? Bu ülke bir hukuk devleti. Bu hukuk devletinin içinde böyle bir yetkin, hakkın var mı? Alkıştan dolayı beyefendi rahatsız olmuş. 'Bu beni zayıf düşürüyor' diyor. Sen zaten güçlü değilsin ki ve sana o apolet sökme yetkisini vermeyecekleri gibi bu millet, o apoleti Metin Temel Paşa'ya takmıştır. Milletin taktığı apoleti sen sökemezsin. 'Erdoğan söktü' diyor. Erdoğan teröristlerden söktü, FETÖ terör örgütünden söktü. Siz zaten onlarla da berabersiniz. Onlarla beraber hareket ediyorsunuz. Bay Kemal, 'Ben oraya gitmedim' diyor. Pensilvanya’ya gitmemiş, ben gitmişim. Ben ne dedim? 'Bu iddianı ispat et, iddianı ispat etmezsin namertsin' dedim. Edebildi mi? Ona da dava açtım. Açtığım davaları da kazanıyorum zaten. 'Man Adası' dedi. Davayı açtım, kazandım. 197 bin lira mahkum oldu. Nihayetlendikten sonra fakir fukaraya onları dağıtırız. Bu zat demokrasimize, özgürlüğümüze kast eden darbeciler, cuntacılar, vesayetçiler hakkında de düşünüyor? Bay Kemal’in teröristlerle ilgili bir açıklamasını duydunuz mu? Bay Muharrem’in teröristlerle ilgili bir açıklamasını duydunuz mu? İşte Diyarbakır’da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgi; bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP’li. Bay Kemal de Hakkari’ye gitmişti. Bir tane Türk bayrağı yoktu. Şimdi ders almışlar. Arada ön taraflarda yine yabancı bayraklar var. Bunlar böyle. Kimlerle oturup, kalktıkları ortada. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu."

'BUNLAR KAYIŞ ATTILAR'

CHP heyetinin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin belgeleri incelediğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin bu konuyla ilgili açıklamalarının olduğu videoyu izleterek, şöyle konuştu:"FETÖ’nün Amerika tarafından Türkiye’ye iade edilmesi gerekir' diyor. Genel başkanı böyle derken, Bay Muharrem, 'Bunlar gazete kupürü' diyor. Bunlar kimden yana olduklarının farkında değil. Bunlar kayış attılar. Buna da cevap ver Bay Muharrem. Veremez; çünkü bunlar yalanı söyler, iftirayı atar, ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi döner giderler. Bizim vesayetçilerle darbecilerle olan mücadelemizi anlatmaya gerek duymuyorum. Bu zat, ülkemizin güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoru hakkında ne düşünüyor? Gerçi biz bu koridor teşebbüsünü her yerinden delik deşik ettik. Biz yine de Muharrem İnce'nin ne düşündüğünü öğrenmek isteriz. Belki bu arada Selahattin Demirtaş ile Edirne'de neler konuştuğunu da anlatır, onları da öğreniriz. Mesela bu zat, Çin'in ekonomideki küresel yükselişi, Rusya'nın bölgesel politikaları, Avrupa Birliği'nin giderek daha da derinleşen yönetim ve değerler krizi hakkında ne düşünüyor? Biz bunların hepsinin tam içindeyiz. Ülkemizin ve milletimizi menfaatlerini korumak için çatır çatır mücadele veriyoruz. Bu zat, Kudüs hakkında, İsrail’in bölgeyi kana bulayan politikaları, mazlum ve mağdurlar hakkında ne düşünüyor? Dünya Erdoğan’ın ne düşündüğünü çok iyi biliyor. Mesela savunma sanayi projelerimizin engellenmeye çalışılması hususunda ne düşünüyor? Biz adeta bir kuyumcu titizliğiyle bu işleri çalışıyor, adım adım hedeflerimize yürüyoruz."

'KIRAATHANE, OKUMA YERİDİR'

Muharrem İnce'nin 'Millet Kıraathaneleri' projesinden rahatsız olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"Kıraathane için ‘kumarhane’ dedi. Kıraathaneden bahsediyorum. Kıraathane, okuma yeridir. Gençlerimizi o malum yanlışlıkların olduğu internet kafelerden kurtaralım istiyoruz. Şu kıraathanede 17 bin cilt kitap var. Derslerine çalışıyorlar; çay, kahve, kek bunları da alıyorlar. Hatta çorba da alıyorlar. Bunu beğenmemiş Bay Kemal, Bay Muharrem. Bunların bir dikili ağacı var mı? İşte eser. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Fakat Bay Muharrem'e de fazla yüklenmeyelim. Zaten partisinde girdiği bütün yarışları kaybetmiş. Genel başkanı Türkiye genelinde bütün seçimleri kaybetmiş, bu da CHP içindeki seçimlerde kaybetmiş. 'Seçimlerden birinci çıkamazsak siyaseti bırakacağım' diyebiliyor musun? Madem iddialısın sen de aynı sözü ver, ver de Bay Kemal rahatlasın. Yapamazlar; çünkü bunlar iftiradan, yalancılıktan, çarpıtmadan başka bir şey bilmez. Televizyonda bir rektörümüze iftira atıyor. Bunların hayatı yalan. Bilmediğin bir konuda insanları niye töhmet altında bırakıyorsun? Geçen gün de tüm milletvekillerine 'hırsız' dedi. Demek ki bütün milletvekilleri hırsız olduğuna göre sen de hırsız, genel başkanın da hırsız. AK Parti milletvekilleri dava açtılar. Bunlar haysiyet cellatlığından başka bir şey bilmez. Genel başkanını yalanlarından kaç defa mahkum ettirdiğimi ben unuttum. Şimdi tüm milletvekilleri İnce’ye dava açıyor. Yalancıdan, iftiracıdan bu ülkeye cumhurbaşkanı olabilir mi? Seçimlerden sonra İnce’nin de yeri, genel başkanı gibi tarihin tozlu rafları olacaktır."

TANAP'IN AÇILIŞI

Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak, toplam uzunluğu bin 850 kilometre olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan, Ukrayna, Sırbistan ve KKTC liderlerinin katıldığı törenle açıldı. Erdoğan, "TANAP ile Türkiye, transit bir ülke olmaktan çıkıp üreticiden nihai tüketiciye uzanan değer zincirinin her aşamasında rol oynayan kritik bir konuma geldi. Ülkemiz bölgesel enerji hatlarının merkezi vizyonuna TANAP ile bir adım daha yaklaştı" dedi. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki kompresör istasyonunda gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanısıra ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de katıldı.

BAKAN ALBAYRAK: YÜZ YILIN PROJESİ

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 100 yılın projesi olarak nitelendirdiği TANAP’ın, Türkiye ve Azerbaycan’ın izlediği aktif enerji politikalarının bir yansıması olduğunu kaydetti. Projenin, aynı zamanda kardeşliğe yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Albayrak, şöyle dedi:“Bu proje iki devlet, bir millet ülküsünün sınırları aşarak yeni coğrafyalara, yeni kıtalara, yeni insanlara ulaşmasıdır. İki ülke arasındaki hakiki dostluğun ve muhabbetin geleceğe bırakacağı en büyük mirastır. Enerjinin ipek yolu, Türkiye’nin ve ulaştığı bütün ülkelerin enerji arz güveliğine çok büyük katkılar sağlayacaktır. Türkiye’nin enerjideki anahtar ülke konumunu pekiştirecektir. ‘Avrupa’nın arz güvenliği Türkiye’den başlar’ tezimizin en önemli göstergesi olacaktır. Bu proje, Azerbaycan’ın tedarikçi ülke pozisyonuna çok büyük güç katacaktır; yeni pazarlara açılmasını sağlayacaktır. Avrupa’nın kaynak ülke ve güzergah çeşitliliğini daha da artıracaktır. Kazan kazan ilkesiyle projedeki bütün tarafların bölgesel ve küresel huzurun, istikrarın kazanacağı dünyadaki ender projelerden biri olacaktır. TANAP, başka ülkelerin de katılımıyla gelişmeye ve büyümeye açık bir proje olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan’ın yaktığı ateş, yıllar içinde büyüyerek farklı medeniyetler arasındaki bağı da kuvvetlendirecektir. Biz herkes için enerji diyoruz. Enerjide barış için paylaş diyoruz."

ALİYEV: ASRIN ENERJİ TARİHİNİ YAZIYORUZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de TANAP’ın, Türkiye ve Azerbaycan’ın zaferi olduğunu söyleyerek, “Bugün dünyada birbirine bu kadar yakın olan, bu kadar birbirini destekleyen başka iki ülke yoktur. Türkiye-Azerbaycan birliği, başka ülkeler ve bölgemiz için, Avrasya için önemlidir. Türkiye ve Azerbaycan, asrın enerji tarihini birlikte yazıyoruz. Bu tarih; işbirliği, istikrar tarihidir. Bugün tarihi bir gündür. Bugünün mümkünlüğü ancak güçlü siyaset iradesinde olmuştur. Türkiye, Azerbaycan birliği olmasaydı bu proje kağıt üzerinde kalabilirdi. Türkiye yabancı sermaye için çok güzel ülkeö diye konuştu.

ERDOĞAN: TARİHİ BİR ADIM ATTIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasında, 'Enerjinin İpek Yolu' olarak adlandırılan TANAP ile tarihi bir adım attıklarını söyledi. Erdoğan, "Bu projenin gerçekleşmesi her şeyden önce Türkye ve Azerbaycan arasındaki karşılıklı güvene dayalı ilişkiler sayesinde mümkün olmuştur. TANAP, aynı zamanda çok taraflı işbirliğin nişanesididir. Enerjiyi çatışma değil, işbirliği zemini olarak gören anlayışımız TANAP sayesinde ete, kemiğe bürünmüştür. TANAP ile Hazar gazı ilk kez Avrupa’ya ulaşmış oluyor" dedi.

'ORTAK VİZYONUMUZUN MEYVESİ'

Hazar havzasındaki geniş enerji kaynaklarının Avrupa’ya taşınması firkinin yeni olmadığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:"Daha önce bu amaçla bir dizi dev projeyi hayata geçirmiştik. Bu yola Bakü-Tifli-Ceyhan petrol boru hattının inşasıyla başladık. Asrın projesi olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı daha sonraki çalışmaların da öncüsü oldu. Azerbaycan ve Gürcistan ile stratejik yol arkadaşlığımız, ülkemize ilk kez Azeri gazını getiren Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı projesiyle devam etti. İşbirliğimiz enreji ile sınırlı kalmadı. Son olarak ulaştırma alanında stratejik öneme haiz Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin açılışını da gerçekleştirdik. Böylece Londra’dan Çin’e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurmayı başardık. TANAP, ortak vizyonumuzun en son meyvesidir. Enerji piyalasalarında yaşanan değişime ve ihtiyaca cevap veren TANAP, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda devreye alacağımız yeni projelerin de müjdesi niteliğindedir."

İLK GAZ TESLİMATI HAZİRAN 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 56 inçlik boru çapı ve bin 850 kilometrelik uzunluğuyla TANAP’ın Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’nın en uzun doğalgaz boru hattı olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"TANAP, 20 il, 67 ilçe ve Çanakkale Boğazı’nı geçen bir güzergaha sahiptir. Bu projenin başlangıç kapasitesi yıllık 16 milyar metreküp doğalgazdır. Bunun 6 milyar metreküpü Türkiye’ye, 10 milyar metreküpü ise Avrupa’ya taşınıyor. Talebe bağlı olarak bu kapasiteyi önce 22 milyar metreküpe, akabinde ilave yatırımlarla 31 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. Yunanistan sınırına ilk gaz teslimatını ise Haziran 2019’da gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. TANAP sadece arz güvenliği açısından değil, Hazar bölgesinden Avrupa’ya kadar tüm rota üzerindeki ülkelerin refah ve istihdamına da katkı verecektir. Bunun meyvelerini daha yatırım aşamasında almaya başladık. Yatırım döneminde boru hattı güzergahında 20 ilde yaklaşık 10 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturduk. Bu illerde başta KOBİ'ler olmak üzere çok sayıda müesseseye yeni iş imkanı sağladık. Ayrıca TANAP ile Türkiye, transit bir ülke olmaktan çıkıp üreticiden nihai tüketiciye uzanan değer zincirinin her aşamasında rol oynayan kritik bir konuma geldi. Ülkemiz bölgesel enerji hatlarının merkezi vizyonuna TANAP ile bir adım daha yaklaştı."

'SİYASİ VE EKONOMİK İSTİKRARIN ÜRÜNÜ'

TANAP’ın, siyasi irade yanında ekonomik istikrarın da ürünü olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:"TANAP gibi büyük bir uluslararası alt yapı projesinin kısa sürede hayata geçmesinde Türkiye’nin son 16 yılda sağladığı siyasi ve ekonomik istikrarın çok önemli rolü var. Ülkemiz; bölgesindeki tüm sıkıntılara, çatışmalara, terör olaylarına, hatta FETÖ ihanet çetesinin kanlı darbe girişimine rağmen 16 yıldır istikrarını korumayı başarmıştır. Bu süreçte Türkiye; ulaşım, ticaret, yatırım, enerji gibi çok farklı alanlarda pek çok önemli projeyi de gerçeğe dönüştürmüştür. Özellikle enerji alanında arz güvenliğimizi sağlamak ve kendi enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak için ciddi yatırımlar yaptık. Milli enerji ve maden politikamızı oluşturarak arz güvenliği yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa koşularıyla ülkemizin yatırımlar için güvenli bir liman ve istikrar adası olduğunu gösterdik. Arz güvenliği için, alt yapı güçlendirme projeleri yanında; doğalgaz ve petrol aramada da yeni bir dönemi başlattık. Yerli ve milli ilk sondaj gemimiz olan Fatih’i, Akdeniz’e uğurladık. Son 16 yılda elektrik enerjisi kurulu gücümüzü 31 bin 845 megavattan 81 bin megavata yükselttik. Yenilebilir enerji kaynakları kurulu gücümüzü 12 bin 305 megavattan 40 bin 838 megavata getirdik. Rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi önemli elektrik kaynakları haline geldi. Yeni bir enerji kaynağı olarak nükleer enerjiyi de sepetimize dahil edeceğiz. Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrali projelerini önümüzdeki yıllarda etap etap devreye alacağız."

AVUSTURYA BAŞBAKANINA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya’daki bazı camileri kapatma kararı alan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’a da tepki göstererek şunları söyledi: "Bizler enerji gibi tarih boyunca rekabetin, gerilimin merkezi olmuş meseleyi işbirliği alanına çevirirken, Avrupa’da din, inanç ve ibadet hürriyetinin yeni bir çatışma alanına dönüştürülmeye çalışıldığını görüyoruz. Avrupa ülkelerinde son yıllarda artan ırkçı, yabancı karşıtı ve İslam düşmanı akımlar maalesef giderek sosyal ve politik hayatı daha çok zehirliyor. Kısa vadeli çıkarlar uğruna kimi Avrupalı siyasetçiler de adeta yangına körükle gidiyor. 6 milyonu aşkın vatandaşı Avrupa ülkelerinde yaşayan bir ülke olarak bu kötü gidişattan son derece rahatsızız. Müslümanları hedef göstermenin, yabancı düşmanlığını kışkırtmanın, ibadethanelerin kapısına kilit vurmanın hiç kimseye faydası yoktur. Gerilim politikalarından siyasi rant devşirmeye çalışmak basitliktir, basiretsizliktir, ateşle oynamaktır. 2. Dünya Savaşında museviler, romanlar ve sintilerin çektiği acılar, yaşadıkları katliam ve işkenceler bu tür sorumsuz politikaların ne gibi utanç sahnelerine sebep olabileceğini açıkça göstermiştir. Avrupa’daki toy siyasetçiler; insanların sinir uçlarına dokunan manevralar yapmadan önce kendi tarihlerindeki derse baksınlar ve oradan da ders alsınlar. Aşırılıkla mücadele; meşru, legal yapıların kapısına kilit vurmakla olmaz. Terörle mücadele; müslümanların inanç ve ibadet hürriyetlerini kısıtlayarak da olmaz. Bu tür provokatif adımlar sadece DEAŞ gibi, El-Kaide gibi terör örgütlerine yeni istismar alanları sunar. Terör örgütü PKK’nın Avrupa başkentlerinde cirit attığı, her yıl milyonlarca euro haraç topladığı bir manzarada cami ve mescitleri terör yuvası gibi göstermek bir akıl tutulmasıdır. Türkiye olarak Avusturya hükümetinin yanlışta ısrar etmek yerine bir an önce aklı selime dönmesinde fayda görüyoruz. Vatandaşlarımızın hak, hukuk ve menfaatlerinin korunması hususunda hiçbir müsamahamızın olmadığını da bilinmesini istiyoruz." Konuşmaların ardından Erdoğan ve liderler, temsili olarak vanayı çevirerek doğalgaz boru hattının açılışını yaptı.

TANAP HAKKINDA

TANAP, Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan’ın Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacak. Türkiye’de bugüne kadar yapılan en büyük çap ve uzunluğa sahip boru hattı olan proje ile Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın Türkiye ve Avrupa’ya taşınması hedefleniyor. Proje kapsamında biri Eskişehir, diğeri Trakya’da ulusal doğalgaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası yer alacak. Avrupa’ya gaz dağıtımının 2020’nin ilk çeyreğinde başlaması ve yıllara göre artması öngörülüyor. İlk aşamada 16 milyar metreküp taşıma kapasitesi oluşacak. İlk olarak 10 milyar metreküp doğalgazın Avrupa’ya, 6 milyar metreküp doğalgazın da Türkiye içinde dağıtımı planlanıyor. Taşıma kapasitesinin 2023’te 24 milyar metreküp, 2026’da 31 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. TANAP, 19 kilometresi Marmara Denizi geçişi olmak üzere bin 850 kilometre ana hat ile yer üstü tesislerden oluşuyor. Hat kapsamında 7 kompresör istasyonu, 4 ölçüm istasyonu, 11 pig istasyonu, 49 blok vana istasyonu ve Türkiye’deki ulusal doğalgaz şebekesini beslemek üzere 2 adet gaz çıkış istasyonu bulunuyor. TANAP’ın temel atma töreni, Erdoğan ve Aliyev’in katılımıyla 10 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilmişti.



Muş'ta sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp

Muş'un Korkut ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 1 genç hayatını kaybederken, bir çocuk ise kayboldu.

Alınan bilgilere göre dolu ve sağanağın etkili olduğu Korkut ilçesine bağlı Balkır ve Mollababa köylerinde sel felaketleri meydana geldi. Yaşanan sel felaketinde ailesiyle birlikte Balkır köyü yaylasında olan 17 yaşındaki zihinsel engelli Ferhat Yayman ile Mollababa köyünde de 15 yaşındaki Osman Yener isimli çocuk sel sularına kapıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum (AFAD)Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. AFAD ve köylülerin yaptığı arama çalışmalarında zihinsel engelli Ferhat Yayman'ın cesedi, düştüğü yerin 1 kilometre ilerisinde bulundu. Mollaba köyünde sel sularına düşen Osman Yener'i arama çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan sel felaketinden dolayı Muş-Ağrı karayolunda çok sayıda menfez ve yolda tahribatların oluştuğu ve ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.

Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümde rant artışından kamu da payını alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili hazırladıkları yasa tasarısının seçimlerin ardından yürürlüğe gireceğini belirterek, "Eğer bir yerde rant artışı varsa kamu buradan da payını alacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentteki yaban hayatıyla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Kentin merkez ilçeleri de dahil 11 bin 500 hektar alanın yaban hayatını koruma sahası olduğunu dile getiren Özhaseki, burada yapılan planların bugüne kadar hep iptal edildiğini kaydetti. Bu alanda 5 bin 500 hane ve 22 bin 500 insan olduğunu anlatan Özhaseki, düşük yoğunluklu bir plan hazırladıklarını söyledi. Yaptıkları planda kamunun hakkını gözeteceklerini dile getiren Özhaseki, "Bu çalışmalar neticesinde 2 bin 500 hektarlık alanda planlamayı netleştirdik. Bu alanın 747 hektarı konut. 82 hektarlık alan ticaret olarak ayrıldı. 732 hektarlık alan ise orman ve tarım. 370 hektarlık alan da açık yeşil alan olarak ilan edildi. Plan askıya çıktı. Önümüzdeki ayın 7'si itibarıyla askıdan inecek. Mağdur olan bir vatandaş varsa ciddiye alacağız ama bir hafta içerisinde bunları neticelendiririz. Önümüzdeki ayın yarısı yürürlüğe girer, 20 senelik bir kangren de burada sonuca erişmiş oluyor" diye konuştu. Özhaseki, ülke genelinde 1 milyon 200 bin yapının kentsel dönüşüm kapsamında olduğuna da değinerek şunları söyledi:"Kentsel dönüşüm ile ilgili yasa taslağımız var. Yapı kayıt belgesini ekleyerek başlamak istemiştik. Erken seçim kararıyla, imarla yaptığımız kararları bekletmeye aldık. 100 maddeye yakın yepyeni yasalar yazıyoruz. Mahalle içinde sizin rahatsız olduğunuz, adalet duygusunu sarsan, mahallede birden yükselen binalar var ya, yasaklandı. Eğer bir yerde rant artışı varsa kamu buradan da payını alacak. Belediye meclisinde 3 katlıyken 13 kat yapılmışsa aradaki 10 katın farkını vermeden ve doğru planlama yapmadan, anlatmadan böyle bir planlama yürürlüğe girmeyecek."

Otomobil takla attı: 1 polis yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin takla atması sonucu polis memuru Selçuk Koylu yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şehitlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 46 HP 786 plakalı otomobili ile Kahramanmaraş'a giden polis memuru Selçuk Koylu, önünde giden aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından takla attı. Kazada yaralanan Selçuk Koylu, olay yerine çağrılan ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Koylu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

