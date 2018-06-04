DHA YURT BÜLTENİ - 17

80 bin liralık buğday parasını çaldılar

ADANA'da, sattığı buğdayların parasını bankadan çekip, çanta içerisinde kamyonete bırakan ve daha sonra araçtan ayrılan çiftçi Resul Kar'ın (53) 80 bin lirası, çalındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sattığı buğdayların parasını almak için arkadaşı Hamza Cebe'nin kullandığı kamyonet ile bankaya gelen Resul Kara, 130 bin lira çekti. Paranın 50 bin lirasını üzerine alan Kara, 80 bin lirasını ise çanta içerisinde arkadaşanın kamyonetine bıraktı. Daha sonra alışveriş yapmak için Karataş Yolu üzerindeki bir markete giden Kar ve Cebe, çantayı kamyonette bırakıp, araçtan indi. Markette yaptıkları alışverişin ardından araca yönelen Kar ve Cebe, kamyonetin şoför kapısının camının kırıldığını gördü. Bunun üzerine hızlı bir şekilde kamyonetin içine bakan iki arkadaş, 80 bin liranın bulunduğu çantanın çalındığını fark edip, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polisler, araçta inceleme yaparken, Kar'ın arkadaşı Hamza Cebe ise çalınan paranın yanlarında çalışan işçilerin maaşları olduğunu söyledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, hırsızların hafif ticari bir araçla kamyonetin yanına park ettiğini, birkaç dakika içerisinde camı kırıp çantayı aldıktan sonra kayıplara karıştıklarını belirledi.

Polis ekipleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızlık yapılan kamyonetin görüntüsü

- Kırılan camın görüntüsü

- Parası çalınan adamın arkadaşının olayı anlatması

- Polis ekiplerinin çalışması

Haber:Nuri PİR-Kamera:ADANA,()

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Mardin'de, FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı



MARDİN'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile ilimiz genelinde FETÖ Silahlı Terör Örgütü adına faaliyet yürüten şahısların faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; FETÖ/PDY Terör Örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 şüpheli şahıs, TEM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 22 Mayıs 2018 günü eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır. Şahıslar haklarında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte 04 Haziran 2018 günü adli makamlara sevk edilmiş olup, çıkarıldıkları mahkemece 4 şahıs tutuklanarak, cezaevine teslim edilmiştir. Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yürütmüş olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir."

Haber: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()

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Adıyaman'da yağmur sonrası yollar göle döndü

ADIYAMAN'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Zemin katlardaki evler ile işyerlerini de su basan kentte vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ulaşımın aksadığı araçların güçlükle ilerlediği kentteki yollar, su birikintileri nedeniyle göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu. Baskının yaşandığı işyerlerindeki eşyalar zarar görürken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Caddelerde su birikintilerini vatandaşlar temizlemeye çalışırken bazı araçlar ise suda mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat etkili yağmurda, metrekareye 33 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Göle dönen caddeler

- Yağmur suyu birikmesi

- Araçların mahsur kalması

- İşyerlerinin önünü temizleyenler

- İşyerlerine sığınan vatandaşlar

- Mahallelerin sular altında kalması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Pervin Buldan: Güle güle AKP, güle güle Erdoğan



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van'da seçim bürosu açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da yaptığı konuşmayı eleştiren Buldan, "Bu ülkede Kürt sorununu görmeyen, tanımayan, inkar eden bir zihniyet her zaman yok olmaya mahkumdur. AKP'nin de 20 günlük bir süresi kalmıştır. Güle güle AKP, güle güle Erdoğan" dedi.

Van'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan seçim bürosunun açılışına katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, açılış öncesi toplanan kalabalığa hitap etti. Ara sokakta seçim otobüsü üzerinde konuşma yapan Buldan, seçimlere 20 gün kaldığını belirterek, Türkiye'nin kaderinin HDP ile değişeceğini söyledi. Buldan, şöyle konuştu:

"AKP'nin 16 yıllık baskısına 'dur' diyecek bir zamana geldik. AKP bu ülkeyi hukuksuz yönetiyor. 16 yıldır Kürtleri inkar ettiler, Diyarbakır'da Recep Bey, 'Kürt kardeşim var ama Kürt sorunu yok' dedi. Ona göre Kürt sorunu yok. Onlar MHP ile ittifak yaptılar, onların gündeminde Kürt sorunu yok. Onların sorunu sadece kurt sorunu. Recep Bey ama bizim seninle sorunumuz var, bizim AKP ile sorunumuz var. Bu ülkede Kürt sorununu görmeyen, tanımayan, inkar eden bir zihniyet her zaman yok olmaya mahkumdur. AKP'nin de 20 günlük bir süresi kalmıştır. Kürt sorununu çözmeyen, Kürtleri yok sayan bir zihniyete sahip olan AKP yok olmaya, çözülmeye mahkumdur. Güle güle AKP, güle güle Erdoğan."

Buldan, Kürtler dini, namaz kılmayı, oruç tutmayı Erdoğan'dan öğrenmediğini söyleyip, şöyle devam etti:

"Her inanca saygı duymak zorundasınız. Kürdün dinine de, Alevinin inancına da farklı inançlara da herkese saygı duymak zorundasınız. Bir ülkenin cumhurbaşkanı bir halka 'Dinsiz' diyemez. Tayyip Bey Diyarbakır'da 'Saat kulesini yıktılar' dedi. Saat kulesi ile Dört Ayaklı Minare'yi birbirinden ayırt edemeyecek bir cumhurbaşkanı var. Dört Ayaklı Minare, Tahir Elçi'nin yerde yatan bedenidir, Tahir Elçi'nin önünde yaşamını yitirdiği bir anıttır. Cumhurbaşkanının söyledikleri kendisi için normal çünkü cama bakarak konuşuyor, cam durduğu zaman kendisi de duruyor, söyleyecek bir şey bulamıyor. Dün de Diyarbakır'da cam durdu, Erdoğan durdu. İki dakikalığına dünya öyle güzel oldu ki, keşke hep cam dursaydı. Az kaldı, 20 gün daha sabredeceğiz."

'DEMİRTAŞ'IN DOSYASI 6-8 EKİMLE İLGİLİ DEĞİL'

Buldan, Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı hiçbir dosyanın 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili olmadığını, düşüncelerini söylediği için tutuklandığını ileri sürdü. Buldan, "Erdoğan diyor ki Demirtaş, '6-8 Ekim olaylarında 53 insanımızın kanının eline bulaştığı bir insandır'. Şu an Demirtaş'ın yargılandığı hiçbir dosya 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili değil. Demirtaş'ın yargılandığı dosyalar düşünce ve ifade özgürlüğüdür, halkının yanında olduğu içindir. Bunun için araştırma önergelerimizi verdik AKP'nin oylarıyla reddedildi. Şimdi seçim malzemesi olarak Tayyip Bey sürekli bunu konuşuyor" dedi.

'DEMİRTAŞ, 24 HAZİRAN AKŞAMI ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAK'

Demirtaş'ın 24 Haziran akşamı halkın oylarıyla özgürlüğüne kavuşacağını söyleyen Pervin Buldan, "Cesaretiniz varsa Demirtaş'ı serbest bırakın, çıksın yüzleşsin sizinle. Bakalım el mi yaman bey mi yaman. Şimdi Demirtaş'ın cesaretinden o kadar korkuyorlar ki, bütün dünya açıklama yapıyor. 'Bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinde olamaz' diye. Ama cesaretleri yok, Demirtaş'ı serbest bırakmaya. Onlar bırakmasa da bu halk, 24 Haziran akşam Demirtaş'ı özgürlüğüne kavuşturacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Seçim bürosu önünden detaylar

- Toplanan kalabalıktan detaylar

- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşması

- Detaylar

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, ()

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