DHA YURT BÜLTENİ - 17

ERDOĞAN: CUMHURBAŞKANI OLMAYA MI TALİPSİN, KRAL OLMAYA MI HEVESLİSİN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'da mitingin ardından, kapalı pazar alanında aralarında çiftçilerinde bulunduğu iftara katıldı. Yaklaşık 15 dakikalık gecikmeyle iftara katılan Erdoğan, yemeğin ardında yaptığı konuşmada CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sarf ettiği sözlere tepkisini yineledi.

Erdoğan, ''CHP'nin adayı bugün kafayı Zeytin Dalı Harekatı'nın kahraman komutanı Metin Temel paşamıza takmış. Diyor ki, Erdoğan, 'şu kadar generalin apoletini sökmüş. Bende bununkini sökeceğim.' Bana bak. Biz teröristlerin apoletini söktük. Teröristlere karşı mücadele edenin değil. Sayın Temel, bu ülkeyi vuran teröristlere karşı bir mücadele sürdürüyor. İnce, sen teröristin kim olduğunu bilmiyorsun. Zaten siz o teröristlerle Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürüdünüz. Senin genel başkanın, teröristlerle Ankara'dan, İstanbul'a, kol kola yürüdü. Biz sizleri iyi biliriz. Bir insan ülkesinden bu kadar mı habersiz olur'' dedi.

Korgeneral Temel'in, parti iftarına değil, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın iftarına katıldığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

''Protokol masasında. bir protokol mensubu olarak yerini aldı. Bir insan devletin nasıl işlediğinden bu kadar mı habersiz olur. Bunlar devlet nedir? Devlet nasıl yönetilir bunlardan haberi yok. Darbeci generallerin apoletlerini biz değil, yargı söktü. Bunu da bilesin. Cumhurbaşkanlığı'nın böyle bir yetisi yoktu, bugün yok, yarın da yok. Apolet sökmek ne demek? Sen bu ülkeye cumhurbaşkanı olmaya mı talipsin, kral olmaya mı heveslisin? Daha adayken, işi bu noktaya getiren adam Allah muhafaza o göreve gelirse neler yapar. Varın siz hesap edin. Böyle kaba, saba, meydanlarda konuşup, atmakla siyaset olmaz. Sen bu işi öğreneceksin ama iş işten geçmiş olacak ve 'atı alan da Üsküdar'ı geçmiş' olacak. ''

'BU DEĞİL Mİ EDİRNE'DE HDP'NİN ADAYINI ZİYARET EDEN'

Eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Tabi biz bunların terörle mücadele; kahramanımıza saldırarak, darbecilere koltuk çıkaracak, kimlere göz kırptığını, kimlere selam verdiğini çok iyi biliyoruz. Bu değil mi, Edirne'de HDP'nin adayını ziyaret eden. HDP'nin şu an Edirne'de cezaevinde olan şahıs kim? Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimi öldürenlerin sokağa çıkmalarını isteyen değil mi? Yasin Börü yavrumuzu öldürenlerin failleri değil mi? Milletimiz Allah'ın izniyle bunlara fırsat vermeyecek. İşte bunun için biz hizmet siyaseti diyoruz. 81 vilayetimizin, 81 milyon vatandaşımızın tamamına hizmet verecek eserleri siyasetimizin merkezine yerleştirdik. Ey İnce, cezaevinde, sen teröre yardım ve yataklık edenleri ziyaret ediyorsun. Biz milletimizle iç içeyiz. Biz milletimizle beraberiz. Seçim meydanlarında sandıkta rekabet etmek başkadır. Hizmet verirken, herkesi kucaklamak başkadır. Biz siyasette de herkesi kucaklamanın gayreti içindeyiz. Ben milletimizi seviyorum'' diye konuştu.

'ÜFÜRÜP DURUYORLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Biz milletimizi sevdik. Milletimizde bizi sevdi. Şimdi çıtayı öyle yükseğe koyduk ki, artık bu ülkede hiç kimsenin millete rağmen herhangi bir adım atabilmesi mümkün değil. Biz kendimize güvenmesek zaten çıtayı bu kadar yükselemezdik. Bazen kendilerini tutamayıp asıl yüzlerini ifşa etseler de artık hiçbir partinin adayı o eski söylemlerle, o eski tepeden bakan edayla konuşamıyor. Bunlar değil miydi, benim vatandaşıma 'göbeğini kaşıyan adam' diyenler? Yav bunlar değil mi, benim çiftçi kardeşime, 'onların oyuyla benim oyum aynı değil' diyenler? Bidon kafalı diyenler, bunlar değil miydi? Herkes demokraside, özgürlüklerde, haklarda etlikleri vaatleri dile getiriyor. Hizmetler noktasında ise, sırtlarında yumurta küfesi olmadığı, nasıl olsa yapmak zorunda kalmayacakları için üfürüp duruyorlar. Bu kadarını bile ülkemiz için kar görüyorum. Çünkü, geçmişte seçim kampanyaları tamamen kimlik siyaseti üzerinden yürüyordu. Şimdi demokrasi ve yatırımlar odaklı bir yere gelmiş olmamız önemli. Ama iş oraya gelince kimsenin AK Parti'yle yarışması mümkün değil. Bizim milletimize gururla gösterdiğimiz başarılar, karne ortada. Onların ise sırtında çok daha eski tarihlere giden sayısız ne yazık ki, kamburları, utanç levhaları var'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programının ardından helikopterle kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Erdoğan'ın iftar programında konuşması

Haber: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY ()

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AKŞENER'DEN KAMYON TEPKİSİ (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in kentteki mitingi sonrası Osmaniye'ye hareket eden konvoyun, güvenlik amacıyla kamyonla kapatılan Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde beklemesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, güvenlik önlemleri alınırken İl Emniyet Müdürlüğü'nün, kamu kurumları ile belediyelere ait iş makinelerinden de yararlandığı belirtilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Binali Yıldırım ve siyasi parti genel başkanlarının mitinglerinde alınan güvenlik önlemlerine ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bu tedbirler kapsamında muhtemel bombalı araç saldırılarına karşı ana bulvar ve arterlerin kapatılmasında İl Emniyet Müdürlüğümüz, kamu kurumlarımız ve belediyelere ait iş makinelerinden yararlanılmaktadır. İlimizde gerçekleştirilen siyasi parti miting programlarının olaysız bir şekilde sona erdirilmesi konusunda alınan tedbirler hassasiyetle uygulanmaktadır."

Haber: Gaziantep ()

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İSMET YILMAZ, SİVAS'TA RAYBÜS KULLANDI (2)

'TÜRKİYE ATEŞ ÇEMBERİNDE İSTİKRAR ADASI'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kangal ilçesindeki programın ardından raybüsle Divriği ilçesine geçti. Bakan Yılmaz ve beraberindekiler Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 'Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Avrupalı bazı bilim adamlarının 'Anadolu'nun El Hamrası' olarak nitelendirdiği Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi. Bakan Yılmaz, restorasyonu yürüten firmanın genel müdürü Mukadder Er'den bilgi aldı. Yılmaz daha sonra ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda ilçe esnafı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yılmaz burada yaptığı konuşmada 24 Haziran'da bir seçime gidileceğini belirterek, "Bu seçime geçen yıl millet karar verdi, dedi ki hükümeti bundan sonra ben kuracağım. Dolayısıyla milletin hükümeti kurma kararı doğrultusunda alınan karar uyarınca ilk defa bu seçimde uygulamaya geçecek. Millet neye karar verecek, bir milletvekillerini seçecek parlamentoyu oluşturacak, cumhurbaşkanını seçecekler, hükümeti oluşturacak. Milletin yetkisi eskiden birdi, yani bir parlamentoyu seçerdi şimdi milletin yetkisi 2 oldu. Ne yapacak, hükümeti de millet kuracak. Sabah oy vereceksin sandığa, akşam sandık açıldığı zaman hükümetin kurulduğunu bileceksin. Bu hükümetin adı millet kurduğu için millet hükümeti diyoruz" dedi.

'SİZE GÜVENMEYENLERE, SİZ GÜVENİR MİSİNİZ?'

Bakan Yılmaz, muhalefet partilerinin tekrar eski sisteme dönme yönündeki açıklamalarını eleştirerek şöyle dedi:

"Şimdi bazıları diyor ki, ‘Biz tekrar eski sisteme döneceğiz. Niye? Bu millete verilen hak fazla diyor. Niye? Bu millet kimi seçeceğini bilmez diyor. Niye? Bu millete güvenilmez diyor. Şimdi sorum şu? Size güvenmeyenlere siz güvenir misiniz, sizi cahil görenleri sizden daha nitelikli görür müsünüz? İnanıyorum ki bu aziz millete kendini yetersiz görenlere, bütün hakkın sahibi millet geçen referandumdaki almış olduğu 'bu hak bana aittir' dedi, bu seçimde elinden almayı vaat edenlere oy vermeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu milletin terazisi bu ana kadar şaşmamıştır. Bakın bu seçim ne seçimidir denildiğinde 2 şeyi söylemek lazım. Milletten hak alanlar, milletin hakkına saygı duyanlar. Kim milletten hak alacak? Millet hükümeti kuracak, biz ne karar verirseniz amenna diyoruz. Diğerleri de diyor ki ‘Hayır olmaz, bu millet hükümeti kurmasın, bu millet bu doğrultuda oy kullanmasın, bu millet doğrultuda karar vermesin’ diyor. Dolayısıyla bundan sonra söz aziz milletimize aittir. Ya karar sende, hükümeti kurmaya ya sen karar vereceksin, ya da diyeceksin ki ‘ben hükümet kurmayı bilmem, bu diğer muhalefet partileri doğru söylüyor, ben milletvekili seçeyim onlar da istediklerini kursun'. Ama biz inanıyoruz ki bu vatanın sahibi millet, egemenliğin sahibi millet, millet ne yaparsa doğruyu yapar. Bu ana kadar milletin vermiş olduğu karardan herhangi birisinden biz bir hata görmedik, bir yanlış görmedik, bir zarar görmedik. İnanıyoruz ki bu 24 Haziran’da vereceğiniz kararla milletimiz kendi hakkına, hukukuna sahip çıkacaktır diye düşünüyoruz."

'TÜRKİYE ATEŞ ÇEMBERİNDE İSTİKRAR ADASI'

Dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu kaydeden Bakan Yılmaz şöyle devam etti:

"Dönemimiz çok fazla değişim dönüşüm dönemi. Bu değişimi yakalayan ülkeler kendi halkını refaha ulaştırıyor. Kendi milletine halkına daha iyi imkanlar sunuyor. Ama bu değişimle dönüşümü yakalayamayanlar o zaman kendi halkına milletine çok büyük bedeller ödetiyor. Türkiye, gerçekten bu tür ateş çemberi içerisinde bir istikrar adası durumunda. Bunu da istikrarla güvene borçluyuz. Bu aziz millet 2002 yılından bu yana kadar her seçimde istikrar ve güvenin devamı doğrultusunda karar verdi. Bu seçimle de inşallah istikrarı kurumsallaştıracağız. İstikrarla güven kurumsal hale gelsin istiyor muyuz? Eğer istikrar daim olsun, Türkiye’de huzur daim olsun, ekonomi kalkınma daha iyi olsun, devleti güçlendirelim, ekonomimizi büyütelim, daha adaletli bir dağıtım yapılsın diyorsanız, oy vereceğiniz kesim belli. Hak millettedir, bu millet ne tercihte bulunursa başımız gözümüz üstüne diyoruz. Güçlü bir meclisi, hükümeti seçmenizi istiyoruz. Meclisle hükmet arasında güven ve uyumun olmasını da istiyoruz. Eğer hükümeti başka yerden seçerseniz Türkiye zaman kaybeder. Bundan dolayı da diyorum ki güçlü hükümet, güçlü meclis, güçlü Türkiye olacaktır. Biz milletimize güveniyoruz."

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Divriği programının ardından raybüsle Sivas kent merkezine hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Divriği ilçesi ziyareti

-Ulu cami ziyareti

-İftar programı

-Burada yaptığı konuşma

Haber-Kamera: SİVAS,

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14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KULLANDIĞI OTOMOBİL, CİPLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, 14 yaşındaki G.İ.'nin kullandığı otomobil, ciple çarpıştı. Kazada sürücü G.İ. ile yanında bulunan 10 yaşındaki Ü.İ. yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Karakoyun yolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Karakoyun Mahallesi yönüne ilerleyen Mikail Akelma yönetimindeki 01 UM 018 plakalı cip, önünde ilerleyen G.İ.'nin kullandığı 63 ZP 833 plakalı otomobil ile çarpışıp tarlaya girdi. Kazada araçlar hurdaya dönerken, çocuk sürücü G.İ. ile yanında bulunan Ü.İ. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde gelen sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Kaza yapan otomobiller

- Hurdaya dönen otomobil

- İnceleme yapan jandarma ekibi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ATALAY'DAN TAŞERON İŞÇİ AÇIKLAMASI

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 85 bin taşeron işçinin kadroya geçmediğini belirterek, "Bugün Sayın Başbakan ile bu konuyu görüştük. Zannediyorum Pazartesi ya da Salı günü bu konuyla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyoruz" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Ağaç-İş Sendikası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen iftara katıldı. İftarda işçilerle buluşarak taleplerini dinleyen Atalay, "Bugün öğlen saatlerinde Sayın Başbakan ile birlikte Ankara'dan Bolu'ya birlikte geldik. Çalışma hayatı ile ilgili bir iki konu hakkında görüştük. Türk-İş olarak bu ülkede 1952 senesinden beri varız. Temsil ettiğimiz insanlardan, arkadaşlarımızdan önce bizim için temsil ettiğimiz ülke önemli. Önce Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları, ardından temsil ettiğimiz arkadaşlarımızın haklarını korumak ve yerine getirmek. Malumunuz, biz Ocak ayında aldığımız ücreti sene sonunda da almamız gerektiğini ifade ediyoruz 2 senedir. Taşeronla ilgili sıkıntılarımız var. Taşeronun bir bölümü kadroya geçti. 85 bine yakın arkadaşımız var kadroya geçmeyen. Bugün Sayın Başbakan ile bu konuyu görüştük. Zannediyorum Pazartesi ya da Salı günü bu konuyla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İftardan görüntüler

-Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın konuşması

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR - Kamera: Alişan KOYUNCU / BAŞİSKELE(Kocaeli), ()

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Dağdan kopan kaya parçası, yolcu otobüsünün üstüne düştü

TUNCELİ'den, Trabzon'a gitmekte olan ve içinde 30 yolcusu bulunan yolcu otobüsünün üzerine, dağdan kopan kaya parçası düştü. Kazada otobüsün yedek sürücüsü, kafasına aldığı cam parçaları sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bugün öğlen saatlerinden itibaren Tunceli'de etkili olan sağanak yağışlar sonucu toprağın yumuşaması ile birlikte Pülümür Vadisinde bir facia kıl payı atlatıldı. Tunceli - Trabzon seferini yapan ve içinde 30 yolcu bulunan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü Pülümür Vadisi Zağge mevkiinden geçtiği sırada, dağda kopan bir kaya parçası yolcu otobüsünün üzerine düştü. Yolcu otobüsünün ön camını delerek içeri giren kaya parçası yan kapının yanındaki camı kırarak dışarıya çıkarken, hostes koltuğunda oturan otobüsün yedek sürücüsü Ekrem Yıldırım, cam parçalarının kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kazanın ardından otobüsteki yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle Trabzon'a gönderilirken, yaralanan yedek sürücü, özel bir araçla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki otobüsten görüntü

- Otobüsün delinen ön camı

- Otobüsün kaya düşmesi sonucu kırılan yan camı

- Otobüsten detay görüntüler

- Olay yerinden görüntüler

Haber - Kamera:Ferit DEMİR/TUNCELİ,()

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