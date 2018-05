DHA YURT BÜLTENİ-17

Boğazında ekmek kalan kadın, yaşamını yitirdi

ADANA'da yemek yerken boğazına ekmek parçası kaçan 2 çocuk annesi Kadriye Görür (54), yaşamını yitirdi.

Olay, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadriye Görür yemek yediği sırada boğazına ekmek parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan Görür, yere düşüp başını yere çarptı. Bu sırada evde bulunan yakınları Görür'ü hastaneye kaldırdı. Görür, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hastane yetkilileri ise kadının cenazesini kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak-Hakkari karayolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

ŞIRNAK - Hakkari karayolu, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan yüzünden trafiğe kapandı. Yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Şırnak'ta günlerdir devam eden şiddetli yağış bugün heyelana yol açtı. Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyü, Barajlar mevkiinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Şırnak - Hakkari karayolu trafiğe kapandı. Karayolunun, bir tepenin eteğinden geçen kısmında oluşan heyelan nedeniyle cok sayida arac yolda kaldi.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda karayolları ekibi gönderildi. Bölgeye giden karayolları ekipleri, aşırı yağış nedeniyle hem yolun üstündeki tepelerden toprak kayması olduğunu, hem de yolun altındaki toprağın kaydığını tespit etti. Şırnak-Hakkarı karayolunun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmasının devam ettiği öğrenildi.



PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, jandarmanın operasyonu ile 'Delil Serhat' kod adlı PKK'lı terörist Cesim Yanık (27) yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi 'Delil Serhat' kod adlı Cesim Yanık'ın Körfez Yukarı Hereke Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri eve baskın düzenlerken, kaçmaya çalışan Cesim Yanık yakalanarak gözaltına alındı. Bingöl ve Muş kırsallarında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Cesim Yanık'ın, aranan Kars Bölgesi sözde sorumlusu 'Ercan' kod adlı Reis Gülturan'ın emrinde olduğu öğrenildi. Cesim Yanık'ın, ağabeyi Kasım Yanık'ın PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü, 24 Temmuz 2017'de Ağrı Doğubeyazıt Güngören Köyü'nde ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

Aranan teröristler arasında olan Cesim Yanık, bugün Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Cesim Yanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Canan Karatay: Oruç tutacaklar kendini hazırlasın (2)

KARATAY'DAN 3 BEYAZ UYARISI

İç Hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Okur-Yazar Buluşmaları' etkinliğinde konuştu. Karatay hayranları salona sığmadığı için sahneye de oturmalarına izin verildi. Beslenme konularında bilgiler veren Karatay, "Şimdi gösterildi ki istikbalimiz, yani geleceğimiz bağırsaklarımızda. Bağırsaklarımız çok önemli bir organ. 3 rafine beyaz da bağırsaklarımız içerisinde bulunan dost hücreleri yok ediyor. Hangi 3 beyaz. Rafine olmuş yani fabrikaya girmiş çıkmış beyaz şeker, fabrikaya girmiş çıkmış rafine olmuş unlar, rafine olmuş tuzlar. Beyaz, saf ve öldürücü. Şeker alışkanlığınızda tekme atın. Özellikle mısır şurubu insan vücudunun her hücresi için beyaz şekerden 7 kat daha tehlikeli, daha zehir ve daha toksit olduğunu göstermiştir. Yediğimiz her şeker, içtiğimiz her gazlı, şekerli içecek, her türlü rafine olmuş unlar. Şekerli içecekler. Şeker hastası olalım olmayalım kan şekerini yükseltir" dedi.

Karatay, vücuda giren her türlü şekerin zararlı olduğuna dikkat çekerek, "O halde her türlü şekerler, lezzetli ben bir şey demiyorum ama vücuda girdiği zaman vücut onu şeker olarak algılıyor. Ne yerseniz yiyin, Gaziantep baklavası olsun, Hatay künefesi olsun ağzımıza aldığımızdan itibaren kan şekerimizi yükseltir. Vücut onu şeker olarak görür. Damak tadı ve beyindeki memnuniyeti aldırmaz vücut, kendini korumak mecburiyetindedir. İnsülin salgılar. Her türlü rafine olmuş unlar, şekerler, tüm şekerli gazlı içecekler, taze ve hazır sıkılmış meyve suları bunlarda şekerdir. Suni tatlandırıcılar, pirinç pilavı, patates, patates kızartması, makarna gençlerimize çok verilen enerji içecekleri çok tehlikelidir. Neden? Çünkü hepsi insülinimizi yükseltir ve zıplatır" diye konuştu.

'ET ALAMIYORSANIZ KEMİK ALIN'

Karatay, kemik suyunun önemine dikkat çekerek, "bana diyorlar ki, 'et diyorsun alamıyoruz'. Kemik alın kardeşim. Kemiği her türlü kemiği düşük ısıda pişirip, haşlayıp rahatlıkla her sabah tüketilebilir. Gençlerimizin, çocuklarımızın enerji kaynağıdır. Beyinleri gelişir. Kafaları gelişir ve imtihanlarına daha iyi çalışırlar" diye konuştu.

'KURTLU ELMA YİYİN'

Karatay son olarak doğada yetişen meyvelerin yenmesi tavsiyesinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Tarım zehri ile yıkanmamış olanlar en sağlıklılardır. Dağ elması yiyebilirsiniz, alıç yiyebilirsiniz. Onlardan yapılan turşuları da yiyebilirsiniz. En sağlıklı yiyeceklerdir diyorum. Kurtlu elma yiyin diyorum. Ama elmayı ısırdığınız zaman kurdun yarısını elmada görmeyin diyorum"

İskenderun müftüsü ilk nikahını kıydı

HATAY'IN İskenderun İlçe Müftüsü Mehmet Taştan, ilk nikahını kıydı.Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından İskenderun İlçe Müftüsü Mehmet Taştan, İlçe Müftülüğün'de ilk resmi nikahı kıydı. Müftülük toplantı salonunda yapılan nikah törenine İbrahim ve Gülendam Güler çifti ve yakınları katıldı. Müftülere verilen bize verilen bu yetkinin kanunlar çerçevesinde yapacaklarını belirten Taştan, " Hiçbirimizin 18 yaşından küçükleri evlendirme gibi bir hakkımız yok. İskenderun da ilk olarak kıyılan bu nikahın genç çiftlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Damat İbrahim Güler ise, ilçede ilk kez kendi nikahlarının kıyılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Genç çift daha sonra hatıra fotoğrafı çektirerek salondan ayrıldı.

Alevlerin arasından otoparkçıyı kurtaran genç kız: Yine yaparım

ÇORUM’da, bir otoparkta çıkan yangında görevli Emrah Kara'yı alevlerin arasından kurtaran Ayşe Bilgi, "Aynı olayla karşılaşayım canım pahasına yine aynı şeyi yaparım" dedi.

Olay, dün Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak’ta meydana geldi. Bir otoparkın kulübesinden alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören çevredeki esnaf, itfaiye ve polise haber verip, otoparka koştu. Çevredeki bir lokantada çalışan Ayşe Bilgi (24) de olay yerine koşarak, içeride mahsur kalan ve vücudunun büyük bir bölümü yanan Emrah Kara’yı (20) dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Yaralı Emrah Kara, ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının hastanedeki tedavisi devam ederken olay ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayşe Bilgi, bir daha olsa aynısını hiç çekinmeden yapacağını söyleyerek, "Ben iş yerindeydim birisi geldi. ‘Arkadaşım yanıyor, havlu lazım' dedi. Havluyu verip bende o kişinin peşinden koştum. Gittiğimde otoparkın kulübesi yanıyordu. Tereddüt etmeden içeriye girdim. Baktım birisi var. Dumandan içerisi zor gözüküyordu. Sonra baktım masanın altında birisi yatıyor. Durumu çok kötüydü elleri falan yanmıştı. Sonra kucakladığım gibi onu dışarıya çıkardım. Sonra birileri dışarıda yardımcı oldular. Ne biliyim rabbim vesile kılmış bende vesile oldum. O çocuk olabilirdi. Yarın aynısı olsa yine gözümü kırpmadan aynısını yaparım. Bu bir akrabam ya da kardeşlerim de olabilirdi, yarın aynısı olsa gözümü kırpmadan içeriye girer her kim olursa canım pahasına kurtarırım" dedi.

Öte yandan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Emrah Güvenç'i kurtaran Ayşe Bilgi'yi ziyaret ederek, davranışından dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.

