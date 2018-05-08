DHA YURT BÜLTENİ-17

SOKAKTA EŞİNİ DÖVEN ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, geçen 28 Nisan'da sokakta eşini dövdükten sonra gözaltına alınıp, savcılık talimatıyla 'evden uzaklaştırma' kararıyla serbest bırakılan Mustafa Göğebakan, yeniden gözaltına alınarak, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Mustafa Göğebakan, eşine karşı ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Eşi tarafından dövülen H.G. ise sağlık raporunun alınması amacıyla sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçen 28 Nisan'da Manavgat'a bağlı Emek Mahallesi'nde bir kişinin sokakta eşini dövdüğü yönündeki ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin, elinde satır olan M.G. adlı erkek şüphelinin, eşi H.G.'yi döverken yakalandığı belirtildi.

Kadının ifadesinde eşinin Özbek uyruklu M.D. adlı kadınla ilişkisi olduğuna ilişkin cep telefonuna mesaj geldiğini, bunun üzerine kadının evine gittiğini söylediği, M.D.'nin evinden döndüğü sırada karşılaştığı eşinin kendisini dövdüğünü söylediği kaydedildi.

VALİ TALİMAT VERDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"07.05.2018 günü haber kanallarında aynı olay ile ilgili ‘Manavgat İlçesinde Kadına Şiddet’ başlıklı görüntülerin yayınlanmasının ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun görüntüleri ihbar kabul ederek kadına şiddetin kabullenebilir bir yanının olmadığını, olayla ilgili görüntülerin incelenerek elde edilen delillerle şüpheli Mustafa Göğebakan'ın yeniden yakalanması için çalışmaların ivedi başlatılması talimatı doğrultusunda; şüpheli Mustafa Göğebakan Cumhuriyet Savcılığından çıkartılan yakalama emrine istinaden 08.05.2018 günü tekrar yakalanarak hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır."

Görüntü Dökümü

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- Manavgat adliyesinden genel görüntü

- Şüpheli M.G.'nin adliyeden çıkarılması

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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YEŞİL YOL'A KARŞI ÇIKAN 13 SANIĞIN DAVASI ERTELENDİ

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Yeşil Yol Projesi kapsamında, Yukarı Kavron ve Samistal yaylaları arasındaki 8 kilometrelik bağlantı yoluna karşı çıkan ve haklarında 'iş ve çalışma hürriyetini engel' suçlamasıyla dava açılan 13 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi kapsamında, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Yukarı Kavron ve Samistal yaylaları arasında yapımı süren 8 kilometrelik bağlantı yoluna yayla sakinleri karşı çıkmıştı. Yayla sakinleri, 9 Eylül 2015 tarihinde Yukarı Kavron Yaylası'nda tepkilerini dile getirerek iş makinelerini durdurmaya çalışmış, jandarmanın müdahale edip, gözaltına aldığı 13 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Şüpheliler hakkında, 'İş ve çalışma hürriyetini ihlal' suçlamasıyla Pazar Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Davanın bugün görülen duruşması, sanıkların ifadelerin alınmasının ardından 20 Eylül tarihine ertelendi.

AVUKAT: DOZERLER HIZLI, YARGI İSE YAVAŞ

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan avukat İbrahim Demirci, projenin daha önce Danıştay’ın kararı ile iptal edildiğini hatırlatarak yargı kararlarının gereğinin yerine getirmesini istedi. Demirci, “Her defasında haklılığımız, doğanın korunması gerektiğine dair her düzeydeki mahkeme kararları ile tescillenmesine karşın; idarenin hukuk dışı tavrından dolayı çok yüksek giderleri karşılayıp davalar açmak zorunda bırakılıyoruz. Doğanın hukukunu dile getirdiğimiz, savunduğumuz için ceza mahkemelerinde yargılanıyoruz. ‘Yeşil Yol ve Kayak Merkezi’ projelerinin hukuksuzluğuna karşı, şimdiye değin 8-10 farklı iptal davası açtık. Davalarda; vadiye ve Kaçkarlar'a gelip, bu eşsiz tabiatı yerinde gözlemleyen bilim insanları, onlarca sayfa tutan, ansiklopedik vasıf ve detayda raporlar yazdılar; bölgenin jeolojik oluşumundan başlayıp, ekolojik özelliklerine, sosyal dokusuna, geleneksel yaylacılık kültürüne dek. Bize ve yargıçlara önemli bilgiler verdiler. Dava konusu projelerde; neden ve hangi kapsamda kamu yararı olmadığını, planlama ilke ve esaslarına aykırılığı açık bir şekilde, bilimsel veriler ve değerlendirmelerle izah ettiler. Bu raporlar, hâlihazırda 2-3 aydır yargıçların önünde. Dosyalarının tozlu raflarından indirileceği günü bekliyoruz. Mayıs ayında olmamıza rağmen; ağustos güneşi var, dağlarda karlar hızla eriyor, yaylalarda yol çalışmaları da başlamak üzere. Dozerler hızlı, yargı ise yavaş. Geç gelen adalete ise adalet diyemeyeceğizö dedi.

'DAVADA KORUNMAK İSTENEN DOĞADIR'

Danıştay hükümlerindeki raporlarda ‘Yaylaları, dağları ellemeyin’ dendiğini kaydeden avukat Demirci, şöyle konuştu:

“Danıştay hükümleriyle idareye ‘Yaylaları, dağları ellemeyin, olduğu gibi kalsın’ derken; idarenin hukuksuz işlemlerini sürdürmesi ve mahkemelerin halen yürütmeyi durdurma kararı vermemesini anlaşılır bulmuyoruz. Bu davada korunmak istenen doğadır. Zarar gören, kesilen, yıkılan orman, dozerlerle yarılan meralardan sonra verilecek kararın bir anlamı olmayacağını haykırıyoruz. Acilen ve derhal taleplerimize yanıt bekliyoruz.ö

Görüntü Dökümü

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- Adliye önü detayları

- Açıklama yapılması

Haber-Kamera: Adem AKATİN / RİZE ()

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