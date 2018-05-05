DHA YURT BÜLTENİ-17

1)DİYARBAKIR-MARDİN KARAYOLU SULAR ALTINDA KALDI

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde bugün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, Mardin karayolunun sular altında kalmasına neden oldu. İlçe merkezinde de uzun süre yağan yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Diyarbakır-Mardin karayolunun içinden geçtiği Çınar ilçesinde bugün öğlen saatlerinde şiddetli sağanak yağış başladı. Şiddetini arttırarak akşam saatlerine kadar devam eden yağış nedeniyle, Diyarbakır ve Mardin'i birbirine bağlayan karayolu su altında kaldı. Seyahat eden araçların zor anlar yaşadığı karayolundaki su baskını, uzun süre hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun etkili olduğu Çınar ilçe merkezinde de sokaklarda sel oluştu. Bazı ev ve işlerleri sular altında kalırken, sokaklarda da sel oluştu. İlçe girişinde bulunan ekili arazilerde de su taşkınları meydana gelirken, suyun dereye doğru akış yönünde şiddetli akıntı meydana geldi.



Görüntü Dökümü

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- Su altında kalan Mardin karayolu

- Karayolundan geçen araçlar

- İlçe merkezindeki su akıntısı

- Yolların su altında kalması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Burak EMEK/DİYARBAKIR,() -

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2)BOLU'DA YANGINA GİDEN İTFAİYE ERİ ŞEHİT OLDU

BOLU'da, Tekke Işıklar Köyü'nde bir evde çıkan yangında 5 ahır, samanlık ve 4 eve sıçradı. Evleri yananlar, itfaiyenin söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Yangına takviye olarak giden itfaiye ekibinin olduğu aracın kaza yapması sonucu 1 itfaiye eri şehit oldu, 1 kişi yaralandı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Bolu merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Tekke Işıklar Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre köyde oturan Murat Güden'in evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede, rüzgarın da etkisiyle çevresinde bulunan Kemal Güden, Hasan Öztürk, Sadık Biçer ve Hüseyin Yılmaz'ın ev, ahır ve samanlıklarına da sıçradı. Yangını gören köylüler, ahırlarda bulunan hayvanları güvenli bölgeye taşıdı. Can kaybının olmadığı yangına Bolu, Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Köylüler de söndürme çalışmalarına yardım etti. Vatandaşlar, yanan evlerini gözyaşları içinde izledi. Yanan evlerin yanında evi bulunan 75 yaşındaki Ayşe Ertaş da yangının kendi evine sıçramasından korkarak gözyaşı döktü. Bolu İl Özel İdaresi Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, yangınla ilgili olarak, "5 tane ev şu anda yandı. İtfaiye ekiplerimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. İnşallah kısa sürede yangın kontrol altına alınır. Tüm köylülerimize geçmiş olsun" dedi.

YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI UÇURUMDAN YUVARLANDI

Yangına takviye olarak gönderilen Bolu Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü'ne ait araç virajlı yolda yaklaşık 20 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Köye 1 kilometre kala meydana kazada araçta bulunan itfaiye erlerinden Erhan Yazkan (38) şehit olurken, Aykut Tabakçıoğlu (22) yaralandı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, itfaiye ekipleri arkadaşlarının kaza geçirmesine rağmen söndürme çalışmalarına devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

-Köylüler ve itfaiyenin yangın söndürme çalışmaları

-Alev alev yanan evler

-Ağlayanlar

-Yaşar Yüceer ile röportaj

-Detaylar

-Kaza yapan itfaiye aracının görüntüsü

-Kaza yerinden görüntüler

Murat KÜÇÜK/BOLU,()-

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3)GÜNEŞ ENERJİSİNİ SİLMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

ADANA'da 60 yaşındaki Muzaffer Gence, güneş enerjisi panellerini silmek isterken 7 katlı binanın damından düşerek öldü.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Muzaffer Gence, oturduğu 7 katlı apartmanın damına çıktı. Binanın kenarındaki güneş enerjisinin panelini silmek isteyen Gence, dengesini kaybedince düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin müdahale ettiği Gence'nin öldüğü anlaşıldı.

Gence'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilip, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri genel görüntü

- Muzaffer gence'nin düştüğü apartmanın görüntüsü

- Olay yerine gelen ambulansın görüntüsü

- Olay yeri inceleme çalışma yaması

- Cenazenin görüntüsü

SÜRE:01'12" BOYUT:73,2 MB

Haber:Eser PAZARBAŞI-Kamera:ADANA,()

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4)KİLİSEDE MÜSLÜMAN VE HRİSTİYAN VATANDAŞLAR MUM YAKIP DİLEK TUTTU

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corch Kilisesi'nde Hıdırellez'i kutlayan Müslüman ve Hristiyan vatandaşlar mum yakıp dilek tuttu.

İskenderun Aziz Corch Kilisesi, bu yıl da Hıdırellez'i kutlamak isteyen kadın ve çocuklarla dolup taştı. Çocuklar, genç erkek ve kızlar, yaşlılar farklı inanışlardan olsalar da kilisede birlikte dua edip mum yaktı. Zeytin dallarının kilisenin duvarına sürüldüğü, dileklerin kağıtlara yazıldığı Aziz Corch Kilisesi'nde kimileri sağlık, kimileri ev, araba, sevgili, evlilik, üniversite sınavında başarılı olabilme dileklerinde bulundu. Kilise bahçesine de 'Dualarınız ve tüm dilekleriniz kabul olsun Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı' pankartı asıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kilisenin girişi içeri girenler

- Kilise girişinde polisler

- Lokum ikram eden kucağında çocuğu ile bir baba

- Kilisenin bahçesinde toplanan insanlar ve çevresinden görüntüler

- Kilisede mum yakarak dilek tutanlalar, dilek kağıtlarını kilesinin duvarlarına sürenler

- Torunu için dilek tuttuğunu söyleyen babaanne

SÜRE:02'30"BOYUT: 111 MB

Haber Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()