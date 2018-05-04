DHA YURT BÜLTENİ-17

'Ayşe Öğretmen' tahliye edildi



DİYARBAKIR'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan öğretmen Ayşe Çelik'in cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesi için yapılan başvuru hakkında karar verildi. İnfaz Hakimliği, Ayşe Çelik'in cezasının denetimli serbestlik kapsamında infaz edilmesine ve tahliyesine karar verdi.

Telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan günü 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E tipi Cezaevi'ne konuldu. Ayşe Çelik'in isteği üzerine, daha sonra 6 aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edildi. İkinci infaz erteleme talebi reddedilen Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hakimliği'ne başvurarak müvekkilinin cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesini talep etti. Talebi değerlendiren Diyarbakır İnfaz Hakimliği, öğretmen Ayşe Çelik'in cezasını denetimli serbestlik tedbiri ile infaz etmesine karar verdi. Karar üzerine Ayşe Çelik, bugün akşam saatlerinde hükümlü bulunduğu Diyarbakır E tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, ()-

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Tellere takılan kediyi itfaiye kurtardı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bahçenin çevresindeki dikenli tellere takılan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Alaplı Pazaryeri mevkiinde bahçe tellerine takılan kediyi gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Canı yanan kedi yanına yaklaşan itfaiyeciyi ısırmaya çalıştı. Bu sırada kediyi kurtarmaya çalışan itfaiye erinin yaptığı hamle ile takıldığı tellerden kurtulan kedi kaçarak uzaklaştı. Kedinin kurtulmasının ardından itfaiye ekipleri de olay yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tellere takılan kedi

İtfaiye erinin kurtarma çalışması

Kedinin itfaiye erini ısırmaya çalışması

Kedinin kendi kendine kurtulması ve kaçması

Detaylar

ALAPLI(Zonguldak), ()

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Afrin'de, patlayıcı imhası sürüyor

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında TSK birlikleri, Afrin'in Mahmudiye köyünde tespit edilen 2 el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.

TSK tarafından geçen 20 Ocak günü Suriye'nin Afrin kentinin terör örgütlerinden arındırılması için Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. 18 Mart'ta ilçe merkezinde kontrolün sağlanmasıyla Afrin ile belde ve köyleri terör örgütlerinden temizlenerek özgürleştirildi. Afrin'de kontrolün sağlanmasının ardından TSK birlikleri teröristlerin geride bıraktığı tuzaklanmış patlayıcı ve el yapımı patlayıcıların imhasına başladı. Afrin ve köylerinde arama-tarama faaliyeti yürüten TSK birlikleri tespit edilen patlayıcıları kontrollü şekilde imha ediyor.

TSK birlikleri son olarak Mahmudiye köyünde bir evin kenarında basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı bulunduğunu tespit etti. İnfilak etmesi durumunda eve zarar verebilecek olan patlayıcı bunun üzerine askerler tarafından emniyetli olan boş alana taşındı ve burada kontrollü şekilde imha edildi.

TSK birlikleri kontrolün sağlandığı Afrin ve kırsalında tuzaklanmış patlayıcı arama ve imha çalışmasına devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- El yapımı patlayıcının imhası

- Alev ve dumanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP -)

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Evden kitap çalan hırsızların ilginç notu

BİLECİK'te bağ evine giren hırsızlar, evdeki kitapları çalıp buzdolabının üzerine 'Hacı abi kitaplar için saol, senin sayende okur-yazar olduk' yazısı yazdılar.

Olay, Bilecik Karasu Yaşam Adası Değirmen mevkiinde meydana geldi. Erol Öztürk'e (70) ait 2 katlı bağ evine giren hırsız ya da hırsızlar, evde ziynet eşyası ve para bulayınca Atatürk ile ilgili kitapları çaldı. Şüpheliler daha sonra daevdeki buzdolabının üzerine 'Hacı abi kitaplar için saol, senin sayende okur-yazar olduk' yazını yazdı, evin tavanına da bıçak sapladı. Öztürk, hırsızların yakalanması için güvenlik güçlerine müracaatta bulunduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Hırsızlar duvara tahta dayayıp balkondan içeriye girmişler. Hırsızlık amaçlı değil. Bir malzeme almıyor. Camı kırmışlar, duvara ketçap sıkmışlar. Ne varsa dolabın içinde almışlar yere atmışlar. Televizyonu indirmişler yerinden, tavana bıçak saplamışlar. Bir gün önce akşam saatlerinde burayı kilitledim gittim. Ertesi gün açtım ki kapıyı rezalet. Yani ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Ben bir televizyon kanalından kitap getirttim, Atatürk ile ilgili. Onları torunlarıma dağıtacaktım okusunlar diye. O kitapları almışlar. Dolabın üzerinde de yazı ve altına da altına küfür yazmışlar."

Görüntü dökümü:

-Ev-n dışından,

-Erol Öztürk'ün konuşması,

-Buzdolabına yazılan yazıyı göstermesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK /

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