DHA YURT BÜLTENİ - 17

ÇELİK KONSTRÜKSİYON İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KARABÜK'te, yapımı devam eden fabrikada montaj yaparken üzerine çelik konstrüksiyon düşen işçilerden Halil İbrahim Daloğlu (36) öldü, 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden hasır çelik üretilecek olan fabrikada meydana geldi. Fabrikanın montaj işinde çalışan işçiler Halil İbrahim Daloğlu, Hüseyin Tunç (25) ve Yalçın Gergen (26) üzerlerine düşen çelik konstrüksiyonun altında kaldı. Tunç ve Gergen kendi imkanlarıyla, Daloğlu ise diğer işçilerin yardımıyla çelik konstrüksiyonun altından kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 3 kişiye müdahalede bulunarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve 3 çocuk babası Halil İbrahim Daloğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Hastane

-Aynı fabrikada çalışan işçilerden Bahri Bozkurt'un açıklaması

-Olay yeri

-Halil İbrahim Daloğlu'nun fotoğrafı

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

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YUNAN ASKERLER İÇİN DEĞERLENDİRME DURUŞMASINDAN TAHLİYE ÇIKMADI



EDİRNE'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türk tarafına geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) için yapılan ikinci tutukluluk değerlendirme duruşmasından tahliye çıkmadı. Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, askerlerin kaçma şüphesini göz önüne alarak tutukluluğa devam kararı verirken, avukatlar karara itiraz etti.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edirne 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi her 30 günde bir olan tutukluluk değerlendirme duruşmasını dün yaptı. Hakimlik kararında Yunan askerlerin Türkiye'de ikametlerinin bulunmaması ve kaçma şüpheleri nedeniyle tutululuk halinin devamına karar verdi. Yunan askerlerin avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ, tutukluluğunun kaldırılması için bugün karara itiraz etti.

Haber: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()

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Yunan askerler için değerlendirme duruşmasından tahliye çıkmadı (2)

YUNAN ASKERLER ADLİYEDE, AVUKATIN İTİRAZLARI DA KABUL EDİLMEDİ

Edirne'de tutuklu olan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis için avukatlarınca yapılan itiraz da kabul edilmedi. Yunan askerler tutuklandıkları 1 Mart'tan bu yana itiraz için getirildikleri adliyeden çıkarılırken görüntülendi.

Edirne'de tutuklu askerler için dün Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tutukluluk değerlendirme duruşmasında, tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Yunan askerlerin avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ verilen tutukluluk kararının devam etmesine bugün itiraz dilekçesi vererek 'tahliye talebinde' bulundu. Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, normalde dosya üzerinden yapılan itiraz değerlendirmesine mevcutlu olarak Yunan askerler Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklazis'i de getirdi. Tutuklu oldukları Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden ring aracıyla Edirne Adliyesi'ne getirilen Yunan askerler, adliye binasını üçüncü katındaki Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği duruşma salonuna alındı.

Yunan askerlerden Angelos Mitretodis sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunarak, "Biz yanlışlıkla Türk tarafında geçtik. Hava koşullarından dolayı yanlışlıkla geçtiğimiz aşikardır. Sınırda bazı izleri takip ediyorduk. Türk askerlerini görünce olumsuz bir şey olmaması için kendi silahlarımızı indirdik. Daha sonra komutanıma telefon açarak iyi niyetli olarak Türk askerlerine teslim olacağımı bildirdim. Eğer kötü niyetli olsaydım teğmen olarak bir telefonla emrimdeki askerleri çağırırdım. Daha büyük bir olay meydana gelirdi ben bunu yapmadım. Yanlışlıkla geldiğimizi Türk askerlerine anlattık, Türk askerleri üstlerine telefon etti. İsteseydik Türk askerlerinin telefon etmelerini de engelleyebilirdik. Üzerimizde kendimizi saklayacak bir kıyafet yoktu. Biz sadece kardaki ayak izlerini takip ettik. Onların da göçmen ya da kaçakçı olduğunu düşündük" diye konuştu.

'YUNAN TARAFINA GEÇEN TÜRK ASKELERİ BIRAKIRDIK'

Tutuklu Yunan askerlerden astsubay çavuş Dimitris Kouklazis da benzer ifadeler kullanarak, "Aynı durum Türk askerleri tarafından da olmuştu. Ancak biz yanlışlıkla Yunan tarafına geçen Türk askerleri hakkında herhangi bir işlem yapmadan ve üstlerimize haber vermeden Türk tarafına geçmelerine izin verdik. Bu olay her iki taraf arasında çok sık yaşanmaktadır. Bugüne kadar herhangi bir problem oluşturmamıştır. Bu nedenle şu an çok şaşırıyorum" dedi. Tutuklu Yunan askerlerin avukatları da hakimlikten tahliye talebinde bulundu.

İTİRAZA DA TAHLİYE VERİLMEDİ

Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, avukatların itirazı üzerine yaptığı değerlendirmenin ardından "Kuvvetli suç şüphesi, Yunan askerlerin Türkiye'de sabit ikametgahlarının bulunmaması, yabancı ülke vatandaşı ve yabancı ülke askeri olmaları nedeniyle kaçacağı şüphesi uyandıran somut olguların bulunması nedeniyle tutukluğu itiraz taleplerinin ayrı ayrı reddine, şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir" denilerek tahliyeleri kabul edilmedi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Haklarında tutukluluğun devamına karar verilen Yunan askerleri, 1 Mart tarihinden itibaren ilk kez görüntülendi. Adliyeden jandarma ekiplerince, hükümlü kapısından elleri önden kelepçeli olarak çıkarılan askerler, cezaevine ring aracına bindirilerek yeniden Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yunan askerlerin araca binmesi

-Jandarma ekipleri

-Aracın gidişi

-Edirne Adliyesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()

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TEMSİLİ YÖRÜK GÖÇÜNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Yörük göçü canlandırıldı. Yörük geleneklerinin anlatıldığı ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı korteji yaklaşık 10 bin kişi izledi.

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında temsili Yörük göçü yapıldı. Hükümet Konağı önünden başlayan korteji Yörükler deve, at, eşek, keçi, koyun ve köpekleriyle katılırken, Yörük çadırları, yiyecekler, geleneksel kıyafetler ve tarım aletleri sergilendi. Yörük göçü kortejinde Ak Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, Kaymakam Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, Kemer Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Gül ve siyasi parti temsilcileriyle diğer protokol üyeleri de yer aldı.

'10 BİN KİŞİ İZLEDİ'

Ellerinde Türk bayraklarıyla korteji izleyenler sevgi gösterisinde bulundu. Etkinliğe katılan tiyatro ve dizi oyuncusu Aslı Omağ da at üzerinde vatandaşı selamladı. Korteji, başladığı noktadan tamamlandığı Karatepe Stadı’na kadar yaklaşık 10 bin kişi izledi.

'FESTİVAL AMACINA ULAŞMIŞTIR'

Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, "Bundan 19 yıl önce yaptığımız festivalde bir konuşma yapmıştım. Hacı Bektaş-ı Veli’nin bir sözü var. O zaman ‘İri olacağız, diri olacağız. Hedefimiz bu Kumluca’ demiştik. Kumlucalı bunu gösterdi bugün. Çorbasını da, emeğini, her türlü fedakârlık yapacak şekilde, her şeyi paylaşabilen bir memleket olduğumuzu bugün tüm dünyaya gösterdik. Esas amacımız buydu. Hepinizden Allah razı olsun. Festival amacına ulaşmıştır. Yıllarca var olsun" dedi.

Daha sonra Ankara Kulübü Seymenleri tarafından gösteri yapıldı. Gül Çetin Kaur Lisesi öğrencileri bayrak şovu sunarken, bedenleriyle hilal ve yıldız şekli oluşturdu.

Görüntü Dökümü

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- Yörük göçünden detaylar

- Başkan Hüsamettin Çetinkaya’nın konuşması

- Şenlikten drone görüntüleri

- Detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ()

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