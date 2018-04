DHA YURT BÜLTENİ-17

Bakan Sarıeroğlu: 7,5 milyon vatandaşın GSS primini devlet ödüyor (EK)

1)SARIEROĞLU: 1 MİLYON 57 BİN KADINI İŞE YERLEŞTİRDİK

AK Parti Antalya İl Kadın Kolları’nın 5’inci olağan kongresi Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu salonda partililere seslenen Bakan Sarıeroğlu, Ak Parti teşkilatı olarak içinden geçilen sürecin önemini bildiklerini kaydetti. Seçimlerde emekleri geçenlere teşekkür eden Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınların gücüne inandığını söyledi. Kadınların sadece bir simge olmadığını işin öznesi olduğunu da aktaran Sarıeroğlu, “Ben Adanalı bir esnaf kızıyım. Bir sürü lafa söze maruz kaldık ama her zaman partimizin arkasında durduk. Sonraları ise birçok görev alarak bakan olarak buraya kadar gelebildikö dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonla ilgili de konuşan Sarıeroğlu, Mehmetçiğin önemli bir zafere imza attığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli zaferlerinden birinin Afrin operasyonu olduğuna değinen Bakan Sarıeroğlu, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen ordunun önemli bir zafer başardığını söyledi.

İstihdam konusunda engelliler ve kadınlara yönelik önemli adımlar attıklarını da ifade eden Sarıeroğlu, 2002 yılında 5 bin 777 engelli vatandaşın kamuda istihdam edildiğini bugün ise bu sayının 55 bin olduğunu söyledi. Kadınların annelik ve iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda bırakılmasının önüne geçmek için anne olan kadınlara yarı zamanlı çalışma imkanı sağladıklarını belirten Bakan Sarıeroğlu, “Türkiye İş Kurumu 2002 yılında 4 bin 754 kadını işe yerleştirmiş. Bugün ise 1 milyon 57 bin kadını işe yerleştirdi. Kadınlara artık her türlü imkan var. Kadınlar için sosyal devlet olarak her türlü imkanı sağlıyoruz. 16 yıldır dokunmadığımız alan kalmadı. Daha iyisini yine biz yapacağızö dedi.

Planladıkları çalışmaları hayat geçirdiklerinde ‘Seçime yönelik yatırım, danışıklı dövüş’ eleştirilerine maruz kaldıklarını da anlatan Sarıeroğlu, vatandaşla her zaman sahada iç içe olduklarını ve hükümetin projelerini çok önceden planladığını söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Bakanın konuşması

-Detay görüntü

272 mb///4.28sn

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera Emrah GÜL-ANTALYA/

===================================================

Bakan Bak: Biraz geç kalırsa Kılıçdaroğlu sıraya bile giremeyecek (EK)

2)'BU TRANSFERLER, BU OYUNLAR MİLLETİN TASVİP ETMEDİĞİ ŞEYLER'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya'da stadyum ve spor tesislerini inceledikten sonra Ak Parti Sakarya İl Gençlik Kolları'nın kongresine katıldı. Bakan Bak, milletin partiler arasında yapılmaya başlanan milletvekili transferleri oyunlarını tasvip etmediğini belirterek, "Şimdi de muhalefet şok. Çok şaşırdılar, bir yandan cumhurbaşkanı adayları ortaya çıktı, bir yandan transfer sezonu başladı. Milletvekilleri transfer oluyor. Bu transferler, bu oyunlar milletin tasvip etmediği şeyler. Çünkü millet sadece sandıkta hesabını sorar. Biz her zaman millete güveniyoruz, her zaman milletle beraberiz" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Bakanın konuşması

-Salondan görüntüler, detaylar

SAKARYA/

==========================================================

3)YÖRÜK TÜRKMENLERİ, OĞUZ BOYLARININ ANADOLU'YA GİRİŞİNİN 1000'İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE AHLAT'TA

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, Türklerin Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl dönümü dolayısıyla Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve 22 il temsilcisi Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Oğuz Türklerinin Anadolu'ya girişinin 1000'inci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı Tatlıoğlu, birliğe bağlı 22 il temsilciyle birlikte Ahlat ilçesine geldi. Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban tarafından karşılanan heyet, Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti. Başkan Çoban, İrfan Tatlıoğlu'na Yörük Türkmen boyunluğu olan 'keyfe' hediye etti. Tatlıoğlu ise Ahlat Belediye Başkanı Çoban'a Ahlat toprağına karıştırılmak üzere Ertuğrul Gazi’nin mezarından numune toprak verdi. Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği heyeti yönetimi, Ahlat'taki ziyaretlerinin ardından Van'ın Erciş ilçesindeki 23 Nisan etkinliklerine de katılacak.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tatlıoğlu, Ahlat'ı kendi evleri ve toprakları gibi gördüklerini belirterek, "Anadolu’ya Türklerin gelişinin, buraları yurt edinişinin 1000. yılını tarihe iz düşmek maksadıyla edindiğimiz bilgilerle 1000 yıl önce 1018 yılında Çağrı Bey'in 3000 atlısıyla beraber bir öncü kuvvet olarak gelip, Van Gölü'nün etrafına özellikle Ahlat’a yerleştiğini biliyoruz. Biz de 1000 yıl sonra bu toprakları yurt yapan, vatan yapan yerlere gidelim; ecdadımızın eserleriyle karşılaşalım ve oranın yöneticileriyle oranın idarecileriyle orada dedeme hizmet eden hizmetçileriyle oranın insanlarıyla akrabalarımızla kucaklaşmak için Bursa'dan yola çıktık. 22 il temsilcimizle birlikte Ahlat’a geldik. Burada çok güzel karşılandık. Tarihimizi biraz daha derin öğrendik. Sayın belediye başkanımıza da Ahlat tarihini dolu dolu anlattığı için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın Kadılar Mezarlığı bölümünde ve mezarlık çıkışında bulunan Ahlat’ın sembolü Emir Bayındır Han Kümbeti önünde hatıra fotoğraf çektiren grup üyeleri, akşam yemeğinin ardından ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Türk Dünyası Yörük Türkmenleri Federasyonu’nun meydan mezarlığına girişinden görüntüler.

-Heyet’in meydan mezarlığını gezmesinden görüntüler

-Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’ın Ahlat tarihi hakkında bilgi vermesinden görüntüler

-Ahlat Belediye başkanı A. Mümtaz Çoban’a Ertuğrul Gazi’nin mezarından toprak ve kutsal emanetlerin verilmesinden görüntüler

- Türk Dünyası Yörük Türkmenleri federasyonu başkanı, aynı zamanda Bursa ili Orhaneli ilçesi belediye başkanı olan İrfan Tatlıoğlu’nun basın açıklamasından görüntüler.

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), ()