DHA YURT BÜLTENİ-17

İlkokulda öğrenciyi ameliyatlık eden tekme (2)

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Bursa'nın İznik ilçesinde okulda göğsüne aldığı tekme darbesi ile iç kanama geçiren 4'üncü sınıf öğrencisi B.G. (10), İnegöl Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Sağlık durumu iyi olan B.G. verdiği ifadesinde, "Arkadaşımla okulun bahçesinde tartışıyorduk. Sonra hoca geldi. Göğsüne tekme ile vurdu. Sırtım kaldırıma çarptı. Tekme attı bana. Sonra ağladım. Okulumuza gelmesin. Böyle öğretmen istemiyorum" dedi.

Bu arada Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, soruşturma kapsamında öğrenci velisi tarafından suçlanan öğretmenin, soruşturmanın sağlıklı sürdürülmesi için akşam saatlerinde açığa alındığını açıkladı.

Berktuğ ÖNCÜ / BURSA ()

============================================

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 39 gözaltı

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 ilde düzenlenen operasyonda, 30'u muvazzaf asker 39 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 47 asker hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan gözaltı kararı verildi. 47 askerin yakalanması için bugün Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova, Trabzon, Bursa, Balıkesir, Sivas, Antalya, Adana ve Elazığ'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda 1 ihraç binbaşı, 2 muvazzaf yüzbaşı, 4'ü muvazzaf 5 üsteğmen, 2'si muvazzaf 3 teğmen ve 22'si muvazzaf 28 astsubay, toplam 39 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 8 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

İZMİT (Kocaeli), ()

===================================================

Kahramanmaraş'ta 2 kez uçaktan indirilen yolculardan tepki

KAHRAMANMARAŞ Havalimanı'ndan, saat 06.00'da Ankara seferini yapacak uçağa alınan yolcular, koltuklarına yerleştikten sonra "Kapı arızası var" denilerek, indirildi. Arıza giderildikten sonra tekrar uçağa alınan yolcular, bu kez de "Uçuş ekibinin mesaisi bitti" denilerek, indirildi. Yolcular, uçaktan polisler tarafından indirildiklerini ve havalimanında 7 saat bekletilerek, mağdur edildiklerini söyledi.

Kahramanmaraş Havalimanı'ndan Kahramanmaraş- Ankara seferinin yapması planlanan, AnadoluJet'e ait TK 7131 sefer sayılı uçağa, saat 06.00'daki kalkış öncesi 158 yolcu bindi. Yolcular uçağa alındıktan sonra ön kapının kapanmadığı fark edildi. Bunun üzerine yolcular, uçaktan indirilirken, arızanın giderilmesi için İstanbul'dan uzman ekip çağrılması istendi. Kapıdaki arıza, gelen teknisyenler tarafından giderilince yolcular, 5 saat sonra uçağa tekrar alındı. Koltuklarına yerleşen ve uçuşu zamanında gerçekleştirilemeyen yolcular, bu kez de saat 11.00 sıralarında, "Uçuş ekibinin mesaisi doldu" denilerek, uçaktan indirilmek istendi.

UÇAĞA POLİSLER GİRDİ

Uçuşun zamanında yapılamaması nedeniyle öfkelenen yolcular, uçuş ekibine tepki gösterdi. Bu anlar ise yolcular tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yolcuların kabin ekibine yönelik tepkisi sürerken, uçağa polisler girdi. Bir yolcu, "Sizi neden gönderiyorlar? Burada polislik bir olay yok. Burada terör falan yok. Sabah saat 05.00'ten beri bekletiyorlar" diye tepkisini dile getirdi. Polisler ise yolculara güvenliği sağlamak için uçakta olduklarını söyledi.

Bu sırada uçağa gelen AnadoluJet görevlisi ile bazı yolcular arasında da tartışma çıktı. Yolculardan uçaktan inmelerini isteyen görevli, "Otobüs çağıracağız. Adana'da alternatif 2 seferimiz var saat 18.55'te. Bütün yolcumuzu oraya transfer edeceğiz" dedi.

Bir başka görevli ise "Meydan müdiresi, uçuşa şu an izin vermiyor. Lisansı görmek istiyormuş yani yetkili kişi mi uçağı tamir etti, yoksa yetkisiz bir kişi mi tamir etti; diye. Kaptan kararıyla biz görev süremizi 2 saat uzatabiliyoruz. 2 saatin sonuna da ulaştık şu anda" diye konuştu.

Yolcular, ikna edilerek, uçaktan indirildi. Bazı yolcular, işlemlerinin ardından çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirilirken, bazıları da Ankara'ya yarın gitmek üzere hava yolu şirketi tarafından kendileri için ayarlanan otellere götürüldü. Tüm yolcular, 7 saatlik bekleyişin ardından 13.00'te Kahramanmaraş Havalimanı'ndan ayrıldı.

'HERKESİ MAĞDUR ETTİLER'

Hava yolu şirketinin havalimanındaki bürosuna gelen bazı yolcular ise mağdur edildiklerini ve uçaktan polis zoruyla indirildiklerini öne sürdü. Yolculardan Gökhan Anlaşbay, "Herkesi mağdur ettiler, saat 05.00'ten beri sorunumuzu çözmediler. Hala da bizi rezil etmeye devam ediyorlar. Ankara'ya gidecektik, daha gidemedik" dedi. Merve Anlaşbay isimli yolcu ise havalimanına saat 05.00'te geldiğini belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

"Uçak, sabah 06.00'da kalkacaktı ve uçuştan 1 saat önce burada olmamız gerekiyordu. Burada olduk. Bekledik, işlemlerimiz yapıldı. Sonra bize dediler ki 'Uçağın kapısı arızalı'. Uğraştılar, yapamadılar, uçaktan geri indik. Ondan sonra 'Teknisyen gelecek' dediler. Saat 10.30'a doğru teknisyen geldi. Teknisyen, daha sonra arızayı giderdiğini belirtti. Bize dediler ki 'Uçağınız 11.00'e rötar yaptı, 11.00'de kalkacak'. İndiğimiz uçağa tekrar bindik; ama uçak kalkmadı. Sonra tekrar anons yapıldı. 'Devlet Hava Meydanları Müdiresi uçuş mesaimiz dolduğu için izin vermiyor, kalkış yapmayacağız' dediler. Hepimizin zamanı da gitti, rezil olduk."

Yolculardan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Kübra Aydoğan da "Benim devamsızlık hakkım yoktu. Tamamen kullandım ve şu an stajdan kalabilirim. Şu an fizik tedavi stajındayım. Bizi mağdur ettiler. Sabahtan beri hiçbir çaba da göstermediler. İkinci kez uçağa aldılar, tekrar indirdiler" diye konuştu.

İZİN DÖNEN ASKER: CEZA ALMA İHTİMALİM ÇOK YÜKSEK

Ankara'da vatani görevini yaptığını belirten Muhsin Bayrak isimli yolcu ise babasının cenazesi nedeniyle Kahramanmaraş'a mazeret iznine geldiğini söyledi. Bayrak, "Sabah 08.00'de Ankara'da olmam gerekiyordu. Akşam 05.00'e kadar ulaşamazsam ceza alma ihtimalim çok yüksek" dedi.

ŞİRKET YETKİLİSİ: MESAİSİ DOLAN UÇUŞ EKİBİ KESİNLİKLE UÇAMAZ

Olaya ilişkin açıklama yapan AnadoluJet yetkilisi, uçağın ön kapısında teknik arıza meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yolcular bindikten sonra uçağın ön kapısı teknik arıza nedeniyle kapatılamadı. Bunun üzerine 5 saat gecikme verildi. İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelen uçakla 1 teknisyen geldi ve arıza giderildi; ancak bu defa da uçuş ekibinin mesaisi dolduğu için 158 yolcu uçaktan indirildi. Uluslararası Havacılık Kuralları'na göre, mesaisi dolan uçuş ekibi kesinlikle uçamaz. Yolcularımızın rezervasyonları yarın sabah saat 06.00'da kalkacak Ankara uçağı için yenilendi. İsteyen yolcularımız da tüm masraflar şirketimizce karşılanmak üzere en yakın havaalanlarına yönlendirildi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

- Uçağın içindeki yolcular

- Uçağa giren polisler

- Yolcularla polislerin konuşması

- THY görevlisinin (beyaz gömlekli) konuşması

- Uçuş ekibinden bir görevlinin (kravatlı, cepkenli) konuşması

- Gökhan Anlaşbay'ın konuşması

- Merve Anlaşbay'ın konuşması

- Kübra Aydoğan'ın konuşması

- Biletlerini gösteren yolcular

- Yolcuların tepkisi

- Muhsin Bayrak'ın konuşması

- Yolcuların indirildiği uçak

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

=============================================

Honaz tünelinde ışık kasım ayında görülecek

DENİZLİ'de çevre yolu güzergahında Ankara ile Antalya karayolunu birbirine bağlayacak olan Honaz Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor. Tünelde inceleme yapan Denizli Valisi Hasan Karahan, iki taraflı süren delme çalışmaları kapsamında yüzde 73'e ulaştıklarını, Kasım ayında tünelde ışığın görüleceğini söyledi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, çalışmaları devam eden Honaz Dağı Tünelinde inceleme yaptı, kazı delme çalışmaları hakkında bilgi aldı. AK Partili Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu'nun da eşlik ettiği inceleme gezisinde Vali Karahan, tünelleri gezdi. Karayolları 2. Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Ali Yazıcıoğlu, sağ ve sol tüp tüneller hakkında bilgi verdi. Vali Hasan Karahan, tünelde yaptığı açıklamada, tünelde çalışmaların 24 saat boyunca sürdüğünü belirterek, "Çalışmalar devam ediyor. Tünelin yüzde 73'ünü bitirdik. En geç kasım ayına kadar delme işlemi tamamlanacak ve ışığı göreceğiz. Yıl sonunda, kışın olağanüstü bir durum olmazsa geçici olarak belki tünel kullanabilecek" dedi. Karayolları 2. Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Ali Yazıcıoğlu, sağ ve sol olmak üzere gidişli gelişli iki ayrı tünel kazıldığını, bir tünelin uzunluğunun 2 bin 600 metre olacağını ve delme işleminin Kasım ayında biteceğini söyledi.

İki tünelin tamamlanması için kazılacak bölümün toplam 1350 metre olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Denizli Valisi Hasan Karahan'ın açıklaması

-Karayolları 2. Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Ali Yazıcıoğlu'nun açıklaması

-Tünelden ve delme işlemlerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

============================================

Otobüs TIR'a çarptı: 2 yaralı

İZMİT'te, yolcu otobüsünün önünde ilerlemekte olan TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Korutepe Tüneli girişinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hacı Özçelik idaresindeki 06 DZ 2008 plakalı yolcu otobüsü önünde ilerlemekte olan Turgay Kabak idaresindeki 50 DU 980 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü Hacı Özçelik ile otobüste bulunan yolculardan Hüseyin Batuhan yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralılara müdahale etti. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yolcular kaza nedeniyle büyük korku yaşadı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Yaralılara müdahale edilmesi

Yolcularla röp.

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), ()

============================================

TANEM SİVAR'IN KÖPEKLERİNİ ZEHİRLEYEN SANIĞIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

MARMARİS'te yaşayan sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana çiftinin Labrador cinsi iki köpeğini zehirleyerek öldürmekle suçlanan komşuları Kaan Ünveren'in (53) hakkında 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Marmaris'in turistik Bozburun Mahallesi'nde 7 Kasım 2017'de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana'nın 'Cango' ve 'Pamuk' adlı köpekleri, zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen çiftin komşusu Kaan Ünveren, geçen yıl kasım ayından jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası serbest bırakılan, itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan Kaan Ünveren, 22 Kasım 2017'de Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Avukatlarının itirazı sonucu Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği, sanık Kaan Ünveren'i serbest bıraktı

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturmada, bulunan tavuk eti parçaları, Kaan Ünveren'in evinde, poşet içindeki toz madde ile telef olan köpeklerin organları, İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü ile Jandarma Genel Merkezi Kriminoloji Laboratuvarı'nda incelendi. İnceleme sonucunda, evdeki poşet ile köpekleri zehirleyen maddenin, 'metomilin' adlı tarım ilacı olduğu tespit edildi. İfade veren iki tanık da köpeklerin zehirlendiği gün çevrede Kaan Ünveren dışında kimsenin bulunmadığını söyledi. Ayrıca tanıklar, sanığın köpeklerden nefret ettiğini sosyal medyada ve çevrede sürekli bunu dile getirdiğini kaydetti.

Savcılık, elde edilen delil ve bilgiler doğrultusunda, Edhem Dirvana ve annesi Sevim Zeynep Dirvana'nın şikayetçi olduğu Kaan Ünveren hakkında, köpekleri zehirlediği suçlamasıyla iddianame hazırladı. Kaan Ünveren'in, Türk Ceza Kanunu'nun 151/2 maddesi kapsamında 'mala zarar verme' suçundan, 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılması istendi.

TANEM SİVAR AĞLADI

Davanın ilk duruşması bugün saat 15.00'te, Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana avukatları Zekican Balcı ile 6 tanık, duruşmaya katıldı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanlığı adına avukat Yasemin Babayiğit, duruşmayı müdahil olarak izledi.

Tutuksuz sanık Kaan Ünveren, duruşmaya gelmedi. Sanık Kaan Ünveren'in avukatı Haydar Elgin davaya katıldı.

Duruşma öncesi Dirvana ailesini adliye önünde Marmaris Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Tülay Yıldız, İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz ve çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 50 kişilik grup karşıladı. Hayvanseverler ellerinde 'Şiddete dur de', 'Dün ona bugün bana yarın kime?' yazılı dövizlerle, adliye önünde bekledi.

Sunucu Tanem Sivar, destek verenlere sarılarak gözyaşı döktü. Duruşmada ise Dirvana ailesinin avukatı Zekican Balcı, köpeklerin zehirlenmesinden hemen sonra sanık Kaan Ünveren'in tehdidinin yer aldığını belirttiği video görüntülerini mahkemeye sundu. Duruşma, 6 tanığın ifadelerini vermesiyle sürdü.

DURUŞMA ÖNCESİ DİRVANA AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan duruşma öncesi Dirvana ailesi açıklama yaptı. İşadamı Edham Dirvana, "Bugün adaletin bulunması için buradayız. Sistemimize, canı gönülden güveniyoruz. Bizler çok mağduriyet yaşadık. Gördük ki toplumda şiddet her ortamda insanlara zarar veriyor. Haklı mücadelemizi sessizlere ses olalım ve tüm şiddetlere karşı duruş sergileyelim diye önemsiyoruz. Bize büyük bir görev verildi. Bizlere destek veren herkes bu görevi yerine getirmemizi bekliyor. Bu uzun bir süreç. Uzun sürecin ilk celsesi başladı ve sonuna kadar mücadelemizi şiddete 'dur' demek için vereceğiz" dedi.

Sunucu Tanem Sivar ise "Öncelikle Cango ve Pamuk olmak üzere sahipli ve sahipsiz tüm hayvanlar için buradayız. Bu dava, toplumun birçok kanayan yarasının hepsinin bir davasıdır. Ben ve tüm dostlarım adalete güveniyoruz. Topluma bu kadar zararı olmuş bir kişi için adaletli karar verileceğine inanıyorum" dedi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanlığı adına avukat Yasemin Babayiğit, "Biz İstanbul Hayvan Hakları Merkezi olarak 2006 yılından bu yana müdahil oluyoruz. Burada hayvanın ve şiddete ilk adımı olduğunu düşünüyoruz. Giden canlıların telafisi mümkün değil tabii ki sonuna kadar hukuki haklarımızı aramaya devam edeceğiz. Bunun hesabını soracağız" dedi. Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, " Bütün hayvanseverler olarak emsal kararlar çıkmasını diliyoruz. Bu cezalar artsın ve ilerleyen tarihlerde hapis cezaları çıksın" dedi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()-