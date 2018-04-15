DHA YURT BÜLTENİ-17

YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal’ın acı haberi Yozgat’ta bulunan baba ocağına ulaştı.

Bugün saat 12.30 sıralarında, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Mekelik kırsalında, PKK'lı teröristle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde akşam saatlerinde şehit olan Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal’ın (28) şehadet haberi Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan ve askeri yetkililer tarafından şehit babası Mehmet ve annesi Satı Pampal’a sağlık görevlileri nezaretinde verildi. Şehit evine Türk bayrakları asıldı.

Evli olan ve 2 yaşında Elif isimli kız çocuğu bulunan şehidin Patnos ilçesinde ikamet ettiği, eşi Merve Pampal’ın, şehadet haberini burada aldığı öğrenildi. Şehit asker yarın havayoluyla Kayseri’ye, oradan da karayoluyla Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine getirilecek. Şehit Hamza Dursun Pampal için Sarıkaya ilçesinde öğle vakti tören düzenlenecek. Kılınacak cenaze namazının ardından şehit uzman çavuş Pampal, Küçük Çalağıl köyünde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Şehidin fotoğrafları

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / Yozgat ()

========================================

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEMLEKETİ SAKARYA'YA UĞURLANDI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Hudut kırsalında, PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş (27) için Ahmed-i Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dualar okundu. Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın cenazesi Sakarya'nın Karasu ilçesine uğurlandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Şehit uğurlama töreni

Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, ()

=========================================

AKRABALAR KAVGA ETTİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ADAPAZARI'nda, akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişinin silahını ateşlemesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay saat 22.00 sıralarında, Adapazarı Çökekler Mahallesi 5022. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan akrabalar evlerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi tabancasını ateşleyerek Keramettin Okyar'ı omzundan ve Ahmet Okyar'ı da (52) karnından vurdu. Yaralanan iki kişi 112 sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Okyar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olaya karışan şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Yaralıların hastaneye getirilişi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya), ()

======================================

Otomobil park halindeki kamyonete çarptı, çok sayıda ölü var



NEVŞEHİR-Ürgüp karayolunun Uçhisar Kavşağı'nda bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.

Kaza, gece saatlerinde Nevşehir-Ürgüp karayolu Uçhisar kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ürgüp istikametinden Nevşehir istikametine giden 66 AAB 610 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 50 BC 862 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Öte yandan, 51 KH 644 plakalı otomobil de, kazayı görünce kaza yapan araçlara çarpmamak için duran 50 EC 090 plakalı araca arkadan çarptı. Bu kazada da araçlarda bulunan 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, her iki araçta yaşamını yitirenlerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Soruşturma sürüyor.

NEVŞEHİR, ()

=======================================

Tek katlı bina ve garajındaki otomobil yandı

İZMİT'te, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında tek katlı bina ve garajda bulunan otomobil yandı.

Olay, İzmit Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi Abidin Aral Sokak üzerinde meydana geldi. İsmet Gazel'e ait olan binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatısının çökmesi üzerine yükselen alevler yan binaya da zarar verdi. Alevleri gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında tek katlı bina ve garajında bulunan otomobil yandı. Binanın kiraya verilmesi nedeniyle boş olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Yanan binanın alevli görüntüsü

- itfaiyenin müdahalesi

- detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT (Kocaeli), ()

====================================



