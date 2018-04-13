DHA YURT BÜLTENİ-17

Maliye Bakanı Ağbal: Dalgalanmalar yatışacak, kimse endişe etmesin (2)

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir dizi ziyaret ve toplantı için geldiği Uşak'ta, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikaları gezerek, incelemeler yaptı. Ardından Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği sanayi ve işadamlarıyla istişare toplantısına katılan Bakan Ağbal, enflasyonla ilgili açıklama yaptı, şunları söyledi:

"Enflasyonda aralık ayından itibaren aşağı yönde bir azalış var, ama istediğimiz seviyelerde henüz değil, burada da enflasyonu yıl sonu itibariyle tek haneli seviyelerde olması sağlayacak düzenlemeleri yapmamız lazım. Bu konuda çalışmalarımız ve attığımız adımlar var. Ama şu anda enflasyonun aşağı çekilmesi bizim için en önemli önceliği oluşturuyor. Tabii burada hükümet olarak farklı kanallardan enflasyonun aşağı çekilmesi için de düzenlemeleri yapıyoruz. Maliye politikası da bu sene özellikle enflasyonun aşağı çekilmesi konusunda katkı verecek."

"2018 BÜYÜME HEDEFİMİZ YÜZDE 5.5"

Türkiye'nin geçen yıl 7.4 büyüdüğünü, 2018 yılına ise iyi başladığını ifade eden Bakan Ağbal, "2018 yılında ekonomiyle ilgili hükümet olarak hedefimiz büyümenin yüzde 5.5 gerçekleşmesi. İlk çeyreği tamamladık. Ekonominin büyüme göstergeleri yatırım, büyüme, ihracat, tüketim, güven göstergeleridir. Bütün bu göstergelerde 2017 yılında yakalamış olduğumuz olumlu ivmenin gelişiminin devam ettiğini görüyoruz. Bu 2018 yılı içinde son derece olumlu bir gelişme. 2018 yılında orta vadeli programda öngördüğümüz hedefleri yakalayacağız. Bunu şimdiden söylemek mümkün. 2018 yılında büyüme daha çok yatırıma, turizme dayanacak. 2018 yılında büyümenin ciddi anlamda kaynağı yatırım olacak. İhracattaki hedeflerimizi de yakalayacağımızı görüyoruz" diye konuştu.

Bakan Ağbal, toplantı sonunda sanayici ve işadamlarının sorularını yanıtladı. Ağbal, daha sonra Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Ağbal'dan detay

- Bakan Ağbal'ın konuşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / UŞAK, ()

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İzmir'in bekçileri göreve hazır

İZMİR Emniyet Müdürlüğü'ne atamaları yapılan 750 bekçiden, eğitimleri tamamlanan 228'i, Bornova'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen törenle yemin etti.

Yaklaşık 25 yıllık aradan sonra Emniyet Teşkilatı bünyesinde görev yapmak üzere istihdam edilmeye başlanan bekçiler, İzmir'deki görevlerine başladı. İzmir'e atamalarının yapılmasının ardından hizmet içi eğitimlerini tamamlayan 228 çarşı ve mahalle bekçisi, bugün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen törenle yemin etti. Törene, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı ile bekçilerin yakınları katıldı.

Eğitimi birinci olarak tamamlayan bekçi Sami Özdilli törende yaptığı konuşmada, "Burada aldığımız eğitimin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumada ve onun düşmanlarına karış vereceğimiz mücadelede yolumuzu aydınlatacağına inancımız tamdır. Ben ve arkadaşlarım, eğitimlerimiz süresince insan haklarına saygılı, demokrasiyi özümsemiş, bilgili, ahlaklı, milli kültürümüze bağlı, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri yakından takip eden, çağdaş bekçiler olarak yetiştirilmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise, geçen yıl 5 Ocak'ta, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis Fethi Sekin'i hatırlatarak, "Bu kentte, bekçisinden il emniyet müdürüne, bana kadar, hepimiz vatan için canımızı vermeye hazırız" diye konuştu.

MAYIS'TA SAYI 750 OLACAK

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, bekçilerin tekrar emniyet teşkilatında görülmeye başladığını vurgulayan Aşkın, "Çarşı ve mahalle bekçiliği ilk İstanbul'da başlamıştı, 750 bekçi kadrosunun da İzmir'de istihdamına karar verilmesi üzerine, bu güzel kentimizde de bu uygulamaya başlandı. Şimdilik 228 arkadaşımızla başladı, önümüzdeki ay da geri kalan arkadaşlarımız eğitimlerini tamamlayınca 750 sayısına ulaşacağız" dedi.

Aşkın, İl Emniyet Müdürlüğü olarak, İzmir'in daha güvenli olması için, gençlerin, çocukların, kadınların kendilerini daha güvende hissetmeleri için çok büyük projeler geliştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Biz istiyoruz ki İzmir'de hiç uyuşturucu satılmasın, terör eylemi olmasın, hiçbir evde hırsızlık olayı olmasın, İzmir'e turistler gelsin, sanayisi gelişsin, kültürü gelişsin. Bunun için, emniyet teşkilatı olarak üzerimizdeki yükün çok ağır olduğunu biliyoruz ve bu amaçla hareket hareket ediyoruz. İşte bugün aramıza katılan bu yiğit arkadaşlarımız, bekçilerimizle birlikte bu hedeflerimizi gerçekleştirmek adına biraz daha güçlenmemizin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir aylık süreç içerisinde eğitmen arkadaşlarımız büyük çaba sarf ettiler ama bu arkadaşlarımız da çok çabuk öğrendiler. Sokaklarda suçla ilk karşılaşacak olan çarşı ve mahalle bekçilerimiz, polis memurlarımız ve orta kademe polis amirlerimiz bu işin en önemli ayağını oluşturuyorlar. Onları çok iyi eğitmemiz gerektiğinin bilinciyle, bekçilerimize sıkı bir eğitim verdik ve onlar da bundan fayda sağladılar."

Tören, düzenlenen kokteyl ile sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bekçilerin yemin etmesinden görüntü

- Hüseyin Aşkın'ın konuşmasından görüntü

- Bekçilerin ailelerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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Siirt'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

SİİRT'te öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok iş yerinin deposunu su basarken,sürücüler trafikte zorluk çekti.

Siirt kent merkezinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde bazı iş yerlerinin depolarını su bastığı belirtilirken, etkili olan yağış aynı zamanda trafiği de aksattı. Kentin, Aydınlar, Cumhuriyet ve Yeni Mahalle caddesinde araçlar zorlukla ilerlerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, karşıdan karşıya geçmekte zorlandı. Bazı vatandaşlar, aniden bastıran sağnak yağıştan işyerlerine ve saçaklara sığınarak korunmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü:

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- Sel olan caddelerin görüntüsü

- Araçların yağmur suları üzerinden geçmesi

- Vatandaşların yağmurun ve selin dinmesini beklemesi

- Karşıdan karşıya geçen vatandaşların görüntüsü

- Genel ve detay

Haber Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT /

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Köprüde 3 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Cevat Ayhan Köprüsü'nde 3 aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında, Taraklı-Adapazarı arası ulaşımı sağlayan yolda bulunan Geyve Cevat Ayhan Köprüsü'nde meydana geldi. Geyve istikametine giden Hakan Zapçı idaresindeki 34 TC 4710 plakalı otomobil iddiaya göre hatalı sollama yapması sonucu karşı yönden gelen Cahit Keçen idaresindeki 54 H 3006 plakalı otomobile daha sonra da arkasından gelen Mehmet Akif Kalaycı idaresindeki 64 AJ 649 otomobile çarptı. Köprü adeta savaş alanına dönerken, Cahit Keçen, oğlu Muhammet Çağrı Keçen, diğer araçların sürücüleri Mehmet Akif Kalaycı ve Hakan Zapçı yaralandı. Kazayı gören sürücüler yardıma koşarken, olay yerine gelen itfaiye ekibi araçlardan yaralıları çıkardı. Yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cahit Keçen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası bir süre ulaşıma kapanan Geyve-Taraklı yolunda araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralıların hastaneye kaldırılması

Olay yerinden görüntüler

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE(Sakarya),()

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