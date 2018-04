DHA YURT BÜLTENİ-17

Bolu'da deprem, AFAD: 4.7 (Yeniden)



BOLU'da, AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem hasara neden olmazken, panik yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 00.16'da merkez üssü Bolu Merkez'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem herhangi bir hasara neden olmadı. Sarsıntının ardından korku yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Vatandaşlar büyük endişe yaşarken, bir süre evlerine girmedi. Evlerinden çıkan bazı vatandaşlar ise araçlarının içerisinde bekledi. Deprem, Bolu'nun yanı sıra Düzce'de de hafif şekilde hissedildi. Saat 00.29'da ise merkez üssü Çukurören köyü olan 2.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise saat 00.16'da merkez üssü Bolu Yeşilçele Köyü olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM ZONGULDAK'TA HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre merkez üssü Bolu Merkez olan 4.7 büyüklüğündeki deprem, Zonguldak'ta da hissedildi. Hasara neden olmayan deprem nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Ereğli ilçesinde bazı mahallelerde halk, bir süre sokakta ve araçlarında bekledikten sonra evlerine geri döndü.

VALİ BARUŞ: VATANDAŞLARIMIZDAN BİR MÜDDET DAHA AÇIK ALANLARDA KALMALARINI RİCA EDİYORUZ

AFAD verilerine göre deprem 4.7 büyüklüğünde olarak açıklandı. Depremin korkusuyla vatandaşlar kent meydanında toplandı. Vatandaşlar açık olan kafelere akın etti. Depremin ardından 11 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Bolu Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada vatandaşların bir süre daha açık alanlarda olmasının faydalı olacağını ifade etti.

Vali Baruş, "İlimiz merkeze bağlı Yeşilçele köyü merkez üssü olan 4.7 şiddetinde bir deprem yaşadık. Çok şükür şu anda kadar gerek 112 Acil servislerimize, gerek jandarmamıza, emniyetimize ve AFAD ekiplerimize intikal eden olumsuz bir durum yok. Herhangi bir yaralımız can kaybımız ve maddi hasar tespitimiz yok. Tabi ki bu şiddetli sarsıntıların ardından artçı sarsıntılar gelmeye devam ediyor. AFAD’tan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 11 artçı sarsıntı oldu. Bunların şiddeti 1 ile 2 şiddeti arasında değişiyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla artçı sarsıntılar şiddetini yavaş yavaş kaybetti. Şu anda vatandaşlarımız bu şiddetli sarsıntının ardından açık alanlara çıktılar. Şu an itibariyle vatandaşlarımızdan bir müddet daha açık alanlarda kalmalarını rica ediyoruz. İnşallah bu sarsıntıları herhangi bir can kaybı, mal kaybı olmadan atlatmış olacağız. Ben tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah böyle sıkıntılı durumları bir daha yaşamayız" dedi.

Şanlıurfa'da çelik kasa hırsızı tutuklandı

ŞANLIURFA’da, girdikleri bir işyerinde çelik kasadan para çaldığı güvenlik kamerasınca belirlenip gözaltına alınan E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen Şubat ayında Paşabağı Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana gelen çelik kasa hırsızlığı için çalışma başlattı. İşyerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda, yüzlerini gizleyen 2 şüpheli, girdikleri işyerindeki çelik kasayı açarak, içinde bulunan bir miktar parayı alıp, kayıplara karıştı. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin E.S. ile E.T. olduğunu tespit etti. Polisin operasyonu sonucu E.S., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, diğer şüpheli E.T.’yi de yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Tadilatta olan fabrikada yangın çıktı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, tadilatta olan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Başiskele Sepetlipınar Mahallesi 17 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir seramik fabrikasında meydana geldi. Tadilat nedeniyle üretimi durdurulan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne Bulgar kilisesinde paskalya ayini

EDİRNE'de, Hıristiyanlar için kutsal sayılan ve Hz. İsa’nın göğe yükselişi olarak kabul edilen Paskalya Bayramı için Bulgar Sveti Georgi Kilisesi’nde ayin düzenlendi.

Edirne’nin Kıyık semtinde bulunan kilisede çok sayıda Ortodoks’un katıldığı ayini, kilise rahibi Aleksandır Çıkırık yönetti. Saatlerin gece yarısını göstermesinin ardından kilise çanı çaldı ve ayin başladı. Ayine katılan, Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vilçev ve Yunanistan Konsolosu Sotiria Theochridi'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi, ellerindeki mumlarla kilise çevresinde dualar eşliğinde dolaştı. Ayin, İncil’den okunan dualarla sona erdi.

Kilise rahibi Aleksandır Çıkırık, ayine katılımcılara renk renk boyanmış Paskalya yumurtası ve Paskalya çöreği dağıttı. Hz. İsa’nın göğe yükselişinin dualarla kutlandığını ifade eden Çıkırık, "Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bugünler herkese barış göstersin. Bugün Yunan, Türk ve Bulgar olarak burada toplandık. Ölmüşlerimiz için dua ettik, insanlar böyle güzel günler yaşasın ve saygısını, sevgisini göstersin. İnşallah böyle güzel günler yaşarız. Bugün Hz. İsa'nın göğe yükselişin sembolü olarak kilise etrafında dolaştıktan sonra 'İsa ölülerden dirildi, gerçekten dirildi' diye dua ettik. Ortodoksların inancına göre İsa ölmedi, göğe yükseldi sembolü olarak günü kutladık. Nice bayramlara" diye konuştu.

17 yaşındaki sürücü park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobille park halindeki araca çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle devrilirken, yaralanan sürücü ile arkadaşı tedavi altına alındı.

Kaza gece saatlerinde, Darıca Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. 17 yaşındaki G.Ş.T. idaresindeki 34 FYE 52 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı yola geçerek park halindeki 41 VK 467 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle yan yattı. Yaralanan G.Ş.T. ve aynı araçta bulunan 17 yaşındaki Y.G. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fetih yürüyüşünde 'Diriliş Ertuğrul' izdihamı

BURSA'da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Fetih Şenlikleri'nde 'Diriliş Ertuğrul' adlı televizyon dizisinde rol alan oyuncular büyük ilgi gördü. Osmangazi ve Orhangazi türbelerinin bulunduğu Tophane'den başlayan tören ve sonrasındaki fetih yürüyüşüne katılan oyuncuları yakından görmek ve fotoğraf çektirmek isteyenler izdihama neden oldu.

Merkez Osmangazi ilçesi Tophane Meydanı'ndaki törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 1326 ruhunu yeniden canlandırdıklarını belirterek, "Tarih tekerrürden ibarettir. Bursa'nın fethi aslında Balkan milletlerinin yoksulluktan kurtuluşu, Ortaçağ Avrupası'nın medeniyetle tanışmasının adımı olmuştur. Osmanlı akıncıları İslam medeniyetinin misyonunu oradaki insanlara taşımıştır. Bugün tarihi mirasına sahip çıkma misyonuyla hareket eden belediyemiz ve hemşehrilerimiz ecdada vefasını bir kez daha göstermiştirö dedi.

Başkan Dündar, "Bugün harap olmuş Afrin ve diğer Suriye şehirlerini teröristlerden temizleyen Türkiye, insani yardımın yanında yaşanacak konutlar, hastane, okul, imarethaneler yapmak için kolları sıvamış, demokrasi getirmek için oraları harabelere çeviren devletlere ders vermiştir. Tarihte Osmanlı'nın gittiği coğrafyaya adalet, medeniyet ve şefkat götürmesinden dolayı her yerde Türk askeri kurtarıcı olarak görülmüştür. Hristiyan Balkan halkları din, ırk, mezhep ayrımı yapmayan Osmanlı'yı zalimlere tercih etmiştir. Bu yaklaşım Türklerde bir devlet geleneği olarak gelmiştir.ö

600 YILLIK İMPARATORLUĞA ADIMIN ATILDIĞI ŞEHİR

"Zalim Esad iktidarda kalmak için Guta'da kendi insanını bombalarken, Türkiye güvenliği için yaptığı bu harekâtta sivillere zarar vermemek için her türlü riski göze almıştırö diyen Dündar, şunları kaydetti:

"Sanatçı, sporcu ve kanaat önderlerinin şükranlarını sunmak için başkomutanımızla sınıra gitmesi, şefkat operasyonuna milletin her kesimden desteğini göstermesi açısından önemli olmuştur. Bursa, Osmanlı'nın dört kıta 6 milyon kilometrekareye taşındığı misyonun olgunlaştığı bir başkent. Devlet olma ve insanlığa hizmet bilinci bu şehri olgunlaştırmıştır. Yeşillikle donatılan ve 600 yıllık imparatorluğun adımının atıldığı bu şehirde, fethi kutlamak, bu misyonu anlamakla mümkündür. Osmangazi Belediyesi olarak bu misyonu yaşatmayı birinci görev olarak addediyoruz. Bize desteklerimizi esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. 14'üncü Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri yurt dışından da geniş katılımla kutlanıyor. Kazakistan, Makedonya, Bosna, Kıbrıs, Özbekistan, Yunanistan, Kosova'dan kardeş belediyelerimiz bizleri yalnız bırakmadılar."

Tophane'deki törenlere Ak Parti Bursa Milletvekilleri Mehmet Müezzinoğlu, Hüseyin Şahin, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, Bennur Karaburun ile Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda davetli katıldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL İZDİHAMI

Konuşmaların ardından Saltanat Kapı'dan başlayan fetih yürüyüşüne katılan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin oyuncuları ilgi odağı oldu. Dizide 'Turgut Alp' karakterini canlandıran Cengiz Coşkun, 'Sungur Tekin' rolündeki Sezgin Erdemir, 'Abdurrahman Alp'i canlandıran Celal Al, 'Gün Alp'i canlandıran Engin Öztürk ve 'Aslıhan Hatun' karakterini oynayan Gülsim Ali İlhan, "Böyle anlamlı bir günde Bursa'da bulunmaktan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullanarak, yürüyüş sırasında kendilerine büyük ilgi gösteren hayranlarını selamladı. Bursalılar, yürüyüş sırasında sanatçılarla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışırken, zabıta ekipleri izdiham nedeniyle güvenlik koridoru oluşturdu.

Fetih yürüyüşünde mehter takımı, rahvan atları, kılıç kalkan ekipleri, yurt dışından gelen konuklar, yöresel kıyafetli katılımcılar dikkat çekti. Osmangazi Belediyesi'nin dağıttığı binlerce Türk bayrağı, fetih yürüyüşüne katılan vatandaşlar tarafından dalgalandırıldı. Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi'ni takip ederek devam eden fetih yürüyüşü Kamberler Parkı'ndaki kılıç-kalkan ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle sona erdi.

