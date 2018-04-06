DHA YURT BÜLTENİ-17

Bir yıl önce yaralandığı Hakkari'ye gönüllü gitti, şehit düştü (2)

'GİTMEZSEM ŞEHİT ARKADAŞIMA İHANET ETMİŞ OLURUM'

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Kırklarelili uzman çavuş Anıl Yalap'ın Taştepe köyündeki baba ocağına ateş düştü. Şehit uzman çavuş Anıl Yalap'ın acı haberini alan yakınları evine akın etti. Şehidin evi Türk ve Atatürk bayraklarıyla donatıldı. Evin bahçesinde taziyeleri kabul eden Elmas ve Kıymet Yalap çifti ile şehidin kardeşleri Kemal ve Nuri de gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı yakınları ise baygınlık geçirdi.

Şehit babası Elmas Yalap, oğlunun 1 yıl önce yaralanmasına rağmen kendi isteğiyle birliğine döndüğünü ifade ederek, "Dün telefonla görüştük, iyi olduğunu ve tim olarak 15'inde izne geleceğini söyledi. Oğlum 2.5 yıllık askerdi, geçen sene bu zamanlarda operasyonda yaralanmıştı. Yine kendi isteyerek gitti. Bir türlü ikna olmadı, 'ben gideceğim, ben gitmezsem şehit arkadaşıma ihanet etmiş olurum' dedi. O zaman valimizde ikna etmeye çalıştı, yaralı olduğunu söyledi. Ama oğlum 'hayır, iyileşeceğim gideceğim' dedi. Biraz rapor almasını söyledik ama 'iyi' olduğunu söyleyerek gitti. Vatan sağ olsun, şehitler olmasa vatan da ayakta olmayacak. Yeter ki vatanımız sağ olsun diyeceğiz" diye konuştu.

Şehit annesi Kıymet Yalap ise, evlerinin bahçesinde 'evladım, bana da mı geldi bayraklar evladım? Evimi bayraklarla süsledin evladım' diyerek gözyaşı döktü. Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın cenazesinin yarın öğle namazında Kofçaz ilçesinde kılınacağı, ardından naaşının ailesinin isteği üzerine Taştepe köyü mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Şehit evi

-Bayraklarla donatılması

-Eve taziyeye gelenler

-Şehit babası Elmas

-Şehit annesi Kıymet Yalap

-Yakınlarının gözyaşı dökmesi

-Şehit babasıyla röp.

-Evden genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,()-

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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta kaldırımda yürüyen Ömer Alcı (31) ve Ali Polat'a (28), bir otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Alcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Onbaşı Osman Caddesi Zabit Hamdi Parkı önünde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Ömer Alcı ile Ali Polat'a bir otomobilden av tüfeğiyle ateş edildi. Sırtından yaralanan Alcı ile göğsünden yaralanan Polat, kanlar içinde kaçmaya çalıştı. Yaralılar fazla uzaklaşamadan Cahit Zarifoğlu Bulvarı'nda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen yaralılardan Ömer Alcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Ali Polat'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırıda, saçmaların isabet ettiği park halindeki 2 araçta da hasar meydana geldi. Olayın ardından polis, plakası tespit edilen otomobil ile şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Olay yerindeki polisler

- Polislerin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Eskişehir'de saldırıda ölen 2 öğretim görevlisinin cenazeleri Tokat’a getirildi

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın öldürdüğü 4 kişiden, Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Mikail Yalçın ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın cenazeleri memleketleri Tokat’a getirildi.

Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsündeki Eğitim Fakültesi'nde ertesi gün araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından saldırıya uğrayarak öldürülen 4 kişiden Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın ve Yasir Armağan'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ve ESOGÜ'de düzenlenen törenin ardından memleketleri Tokat'a getirildi. Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın'ın cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morguna konulurken, Araştırma görevlisi Yasir Armağan'ın cenazesi ise Tokat Devlet Hastanesi morguna konuldu. Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Mikail Yalçın cenazesi Turhal ilçesine bağı Üçyol köyünde, Araştırma görevlisi Yasir Armağan'ın kent merkezinde Takyeciler Cami'nde öğle namazı sonrası düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

-Cenazenin araçtan indirilmesi

-Morga konulması

-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ /TOKAT,()

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Pencereden düşen çocuğu tente kurtardı

BOLU'da, 5 katlı binanın 2 katındaki odanın penceresinden düşen 6 yaşındaki Hakan Günenç yaralandı. Dükkanın tentesine düşen çocuk kurtuldu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katındaki Hakan Günenç, annesi mutfakta yemek yaptığı sırada yalnız olduğu odanın penceresinden sarktı. Çocuk dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağıya düştü. Küçük çocuk düşme esnasında önce binanın zemin katında bulunan bir dükkanın tentesine çarptı. Bu sayede düşme şiddeti azalan çocuk daha sonra binanın alt kısmında duvarın dibinde bulunan toprağa düştü. Olayı görenler küçük çocuğun mucize kurtuluşu karşısında büyük sevinç yaşadı. Küçük çocuk, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Apartmandan görüntüler

-Tente ve çocuğun düştü yerden görüntüler

-Röportaj

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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Defneleri kayıkla taşıyorlar

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde üretilen defneler, Berke Barajı'ndan kayıkla taşınıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, ilçenin Sumaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yetişen defneleri orman köylülerinin hasadına açtı. Baraj kenarında yetişen defneler, kayıklarla Berke Barajı'ndan karşı tarafına taşınıyor. Kayıktan alınan defneler daha sonra traktörlerle kamyonlara aktarılıyor.

Sumaklı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kazım Şahan, bu yıl ilk defa defne ile tanıştıklarını belirterek, "Çalışan mahallelimiz büyük ölçüde kazanç elde etti. Orman Bölge Müdürümüze, Orman Dışı Ürünler Şube Müdürümüz ve Andırın Orman İşletme Müdürümüze bizlere önderlik edip defne ile tanıştırdığı içinde ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Defne üreticilerinden Emrah Şahan ise üretimden oldukça memnun olduklarını belirterek, "Defne, ailelerimiz için büyük bir gelir kapısı oldu. Ben günlük olarak 100-150 lira civarında para kazanıyorum. Aileler burada çalışarak ekonomilerine katkı sağlıyor" dedi.

'TÜRKİYE'DE İLK'

Andırın Orman İşletme Müdürü İdris Tetik de yaptığı açıklamada, Andırın Orman İşletme Müdürlüğü olarak bu yıl 700 ton üretim gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Üretim genelde zor şartlar altında yapılıyor. Sarp yerlerde teleferik sistemini kullandık, burada ise baraj olduğu için Türkiye'de ilk olarak Kayık ile defne üretimi yapmaktayız, ekonomimize katkı yapmak amacı ile yörede yaşayan insanlarımız yaklaşık 1 kilometreden defne sürgünlerini getirmektedirler ve üretime kazandırmaktadırlar, onlara buradan teşekkür ediyorum. Yoksa bu üretimleri gerçekleştiremeyiz. Defne son zamanlarda sürekli değer kazanmaktadır, ilaç ve kozmetik sanayinde aranan ürünlerden biri haline gelmiştir. Bizlerde orman işletme müdürlüğü olarak bu bitkiyi ekonomimize kazandırmanın yollarını arıyoruz. Üretimi gerçekleştirmek için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazım Şahan ile röp.

- İdris Tetik ile röp.

- Defneyi kayıkla taşıyan

- Kayık ile defne taşınması

- Emrah Şahan ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)

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