DHA YURT BÜLTENİ-17

Minik Irmak'ın dehşet saçan babasına, ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis



MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kızı Irmak Kupal'ın (4) öldürülmesinin acısını yaşarken, eşi Suriye Kupal (27) ve kızı Ayşe Kupal'ı (10) defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Bilal Kupal'ın (44), yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Bilal Kupal'a tahrik indirimi uygulayarak eşini öldürmekten 24 yıl hapis, kızı için ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

Alaşehir'de gündelik işlerde çalışan Suriye Kupal ve Bilal Kupal çiftinin, Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak'taki evlerinin önünde oynayan kızları Irmak Kupal, 14 Ekim 2016 tarihinde ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen küçük Irmak bulunamadı. Baba Bilal Kupal'ın şüphelendiğini söylediği Himmet Aktürk, katıldığı televizyon programında suçunu itiraf etti, küçük kızı cinsel istismarın ardından öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi. Kamuoyunu şoke eden itiraftan sonra Himmet Aktürk'ün gösterdiği bölgede 3 gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıktaki üzüm bağı içerisinde küçük kızın cesedi bulundu. Himmet Aktürk, 'canavarca hisle öldürmek' suçundan tutuklandı. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aktürk, ağırlaştırılmış ömür boyu ve 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kentten gelen çifte cinayet haberi ise bir kez daha herkesi sarstı. Manisalı bir iş insanı tarafından, ailenin, Irmak'ın acısını bir nebze de olsa unutması ve o çevreden uzaklaşması için hediye ettiği Fatih Mahallesi'ndeki evde geçen 21 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bilal Kupal, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldürdü. Bilal Kupal daha sonra, olayda kullandığı aynı ekmek bıçağıyla kendisini bileklerinden, karnından ve bacaklarından yaralayarak intihar girişiminde bulundu. Yaraları yüzeysel olan Bilal Kupal, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne tedavisinin ardından tutuklandı. Eşini 20, kızını ise 8 bıçak darbesiyle öldüren Bilal Kupal hakkında, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde, gebe olan eşini ve çocuğunu kasten öldürmek suçlarından iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Bilal Kupal getirilmezken, öldürülen Suriye Kupal'ın babası Bekir İlgaz, İlgaz Ailesi'nin avukatı Erdem Keleş, sanık Bilal Kupal'ın avukatı Fatma Kocabaş katıldı. Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durdaracağız Platformu üyeleri de izledi.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan ve son savunmasını yapan Bilal Kupal, "Eşim beni aldatmasına rağmen ben onu affettim. Bana bir daha yapmayacağını söyledi. Ancak telefon konuşmalarına devam etti. Bu nedenle psikolojim bozuldu. Hatta bıçağı önce o çekti, yoksa benim öldürme niyetim yoktu" dedi.

Sanık avukatı Fatma Kocabaş, müvekkilinin ağır tahrik altında suçu işlediğini belirtip, beraatine karar verilmesini istedi. İlgaz Ailesi'nin avukatı Erdem Keleş ise sanığın olayı planlayarak cinayeti işlediğini ileri sürüp, indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, son savunmaların alınmasının ardından sanık Bilal Kupal'a, eşi Suriye Kupal'ı öldürmekten, tahrik indirimi uygulayarak 24 yıl, kızı Ayşe Kupal için ise tahrik indirimi uygulamadarn ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

İlgaz Ailesi'nin avukatı Erdem Keleş duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, "Sanık, 'Eşim beni aldattı ama ben onu affettim' diyor. Sonra da 'Boşanmak istedim ama kabul etmedi' diyor. Ama hiçbir şekilde dava açmadığı görülüyor. İddiaları ispatlayacak bir delil yok. 'Çocuğu biz beraber karar alarak yaptık Irmak'ın yerini doldursun diye' dedi. Ardından da bu sözünden de dönüp, 'Çocuk benden değil' diyor. Biz bu çelişkileri mahkemede ifade ettik fakat mahkemenin takdiri haksız tahriğe yönelik oldu" dedi.

Baba Bekir İlgaz da adli tıp raporunda sanığın akli dengesinin yerinde olduğunun belirtildiğini hatırlatıp, "Sanığa verilen cezayı kabul etmiyorum. Sanık, zaten çelişkili ifadeler verip, yalan söylüyor. Verilen o ceza uygun değil. Daha fazla ceza verilmeliydi. Benim kızım ve torunlarım geri gelmeyecek. Gereken ceza verilmeliydi" diye konuştu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör ise "Öncelikle çok öfkeliyiz. Sadece burada değil Türkiye'nin birçok yerinde bu davaları izliyoruz. Bu davaların hepsinde kadın katilleri, ağır tahrik indiriminden faydalanmak üzere ifadeler geliştiriyorlar. İyi hal indiriminden faydalanmak için boyunlarını büküyorlar. Maalesef ki bazı mahkemelerde bu indirimler uygulanıyor. Ne yazık ki aşırı sevgi indirimi bile uygulanabildiğini gördük. Platform olarak, yıllardır kadın cinayetlerinde indirim uygulanmasın diye mücadele ediyoruz. Karar sadece sanık Bilal Kupal'ın ifadelerine göre verildi, Suriye Kupal nerede? Suriye Kupal, toprağın altında ve cevap veremiyor, kendisini savunamıyor. O nedenle verilen kararı doğru bulmuyoruz. Diliyoruz ki kadın cinayetlerinde hiçbir indirim uygulanmasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ın fotoğrafı

-Sanık Bilal Kupal'ın fotoğrafı

-İlgaz Ailesi'nin avukatı Erdem Keleş'ın duruşma çıkışında karar ile ilgili açıklaması

-Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör'ün duruşma çıkışında açıklaması

-Suriye Kupal'ın babası Bekir İlgaz'ın duruşma çıkışında karar tepkisi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

=====================================

Bitlis'te 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitrat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Tatvan 10'nuncu Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla bugün Tatvan ilçesinin Tokaçlı köyü kırsalına operasyon düzenledi. Operasyon sırasında 5 sığınak, 2 avcı boy çukur, toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitrat, 4 adet 12 kilogramlık dolu mutfak tüpü, çeşitli yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve çukurlar kullanılamaz hale getirilirken, delil niteliği taşımayan diğer malzemeler ise yerinde kontrollü olarak imha edildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()

=========================================

Alev alan TIR'daki 125 bin liralık malzeme yandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hareket halindeyken fren balatalarının aşırı ısınmasıyla alev aldığı değerlendirilen kumaş ve inşaat malzemesi yüklü TIR'daki yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 125 bin liralık malzeme kül oldu.

Olay, öğleden sonra Nurdağı-Gaziantep karayolunun 16'ncı kilometresindeki Çakmak mevkiinde meydana geldi. Nurdağı'ndan yola çıkan Mustafa Kalkan yönetimindeki 27 DD 723 plakalı kumaş ve inşaat malzemesi yüklü TIR'ın lastikleri, iddiaya göre, fren balataların aşırı ısınmasıyla alev aldı. Alevlerin dorseye sıçramasıyla dumanları fark edip aracı yol kenarına park eden sürücü Mustafa Kalkan, itfaiyeden yardım istedi. Sürücü, TIR'ı dorseden kurtarıp aracın yanışını izlerken, alevler kısa sürede tüm dorseyi sardı. Metrelerce yükselen alevlere ihbarla gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2.5 saatin sonunda kontrol altına alındı. TIR'ın dorsesi hurdaya dönerken içerisindeki 125 bin liralık malzemenin tamamı yandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Nurdağı- Gaziantep karayolu

- Yanan TIR

- Alevlerle birlikte dumanların yükselmesi

- Araç kuyruğu

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan TUNCER-Kamera: GAZİANTEP-)

==========================================

Urla'da deniz patlıcanı operasyonu

İZMİR'in Urla ilçesinde yapılan operasyonda, bir tekneyle yasadışı olarak deniz patlıcanı avcılığı yapanlara 5 bin 288 TL idari para cezası kesildi. Teknedeki deniz patlıcanları da toplandıkları yere bırakıldı.

Urla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı olarak deniz patlıcanı avlayanlara yönelik denetim yapıldı. Urla'nın Çeşmealtı bölgesinde Eşek Adası'nın kuzey batısında çok miktarda deniz patlıcanı avlanan bir tekneye suçüstü yapıldı. Teknedeki deniz patlıcanları avlandıkları bölgede tekrar denize bırakılırken, kaçak avclık yapanlara 5 bin 288 TL idari para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Operasyon anında ekiplerin çektiği görüntüler

Haber-Kamera: İZMİR, ()

======================================

FETÖ sanığı Yüzbaşı, Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini istedi

BURSA’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında,15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan Bursa İl Jandarma eski Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede ifade veren tutuklu sanıklardan Yüzbaşı olan Yılmaz Gündüz, girişimin yaşandığı gece eşi ve çocukları ile birlikte konser veren Sanatçı Hadise'yi izlemeye gittiğini belirtip, Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini istedi.

Başarısız darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi İl Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı Bursa'da, kendisini sözde sıkıyönetim komutanı olarak ilan edip talimatlar verince tutuklanan Yurdakul Akkuş'unda aralarında bulunduğu 12'si tutuklu toplam 16 sanığın Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamalarına devam edildi. Bugün yapılan duruşmaya tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Çelenk, Ali Yasal ile sanık avukatları hazır bulundu. Mahkemede, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren Yılmaz Gündüz, yöneltilen suçlamayı bir kez daha kabul etmeyip, "Hakim bey ben o akşam eşim ve çocuklarımla Sanatçı Hadise'nin konserini izlemeye gittim. Yaşanan olaylardan hiç bir haberim yok. Masumum. Orada olduğumu söylemesi için Hadise'nin bu davada tanık olarak dinlenmesini istiyorum" dedi.

SAVCI, AKKUŞ İÇİN ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEDİ

Duruşmada SEGBİS sistemi ile savunma yapan diğer sanıkların yöneltilen suçlamaları kabul etmediği duruşmada mütalaa veren ve tutuksuz sanıklar için beraat isteyen Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklardan Yurdakul Akkuş için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan ise 10-15 yıl hapis cezası talep etti.

Savcı aynı davada Sanatçı Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini isteyen, Yılmaz Gündüz ile diğer tutuklu sanıklar Murat Yıldırım, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Ertuğrul Yüksel, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin, Duran Demir ve Kemal Şendur için ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5-10 yıl arası hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

HADİSE NİN TANIK OLARAK DİNLENMEMESİNE KARAR VERDİ

Savcını mütalaasından sonra yargılamaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Sanatçı Hadise'nin tanık olarak dinlenmesine gerek olmadığını belirtip, duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, tutuklu sanıkların tahliye istemlerini kabul etmedi.

Görüntü Dökümü: ARŞİV

-Araçların içeri girişi

-Darbeci albay Yurdakul Akkuş'un cezaevi aracından bakışı

-Darbeci albay Yurdakul Akkuş ve diğer komutanların adliyeye girişi

Haber: Halil ÖZÇOBAN / Bursa

======================================

Kasım bebek Türkiye’ye getirildi

SURİYE’nin Doğu Guta bölgesinde evlerine bomba düşmesi sonucu annesi ve dayısını kaybedip yüzünden yaralanan Kasım bebek, Türk Kızılayı tarafından Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye getirildi.

Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Kadir Akgündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda ülkeye getirilen Kasım bebeğin gerekli tedavilerinin yapılacağını söyledi. Kasım bebeğin yaşadığı dramla gündeme geldiğini anımsatan Akgündüz, "Bundan 4 ay önce hem annesini ve hem de dayısını kaybetti Kasım bebek. Dedesi, babası ve anne annesi ile getirildiler. Türk Kızılayı olarak gerekli işlemleri yaparak tedavisine başlanacak ve onlarında mutlu sona ulaşmasını sağlayacağız" dedi. Kasım bebeğin yakınları Türkiye’ye geldikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Kasım bebek ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- Kasım bebeğin Cilvegözü’nden Türkiye’ye getirilmesi.

- Kızılay aracından indirilmesi

- Bebek yetkililerin kucağında

- Akgündüz konuşurken

- Bebek Ambulansa alınırken

- Ambulansın gitmesi

Haber Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(

====================================

Çorum'da 2 kızı alıkoyan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest

ÇORUM’da, Gülsen A. ve Sultan Nur D.'yi alıkoydukları iddiasıyla yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden cinsel istismar suçundan kaydı bulunan Mesut Karlıdağ, tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da, bir hafta önce sabah saatlerinde evden çıkan Sultan Nur D. (15) ve Gülsen A. (15) bir daha geri dönmedi. Kızlarının hayatından endişe eden aileleri polise başvurdu. Polis, iki kızı bulmak için il genelinde geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ekipleri Çorum'da kızların tutulduğu evi tespit ederek operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda kızlar kurtarılırken, Mesut Karlıdağ (28) ile Orhan K., (19) gözaltına aldı. Kızlar ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce Sevgi Evleri’ne yerleştirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüphelilerden haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme Mesut Karlıdağ'ın tutuklanmasına karar verirken diğer şüpheli Orhan K.'yı ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

ŞÜPHELİNİN ADLİ KONTROL ALMASINA AİLEDEN TEPKİ

Şüpheli Orhan K.’nın adli kontrolle serbest bırakılmasına kızların aileleri tepki gösterdi. Sultan Nur D.'nin babası Şükrü D., "Nasıl olur anlamadım. Kızları bu kişiler bir hafta bir evde tutuyorlar ve mahkeme bu kişiyi serbest bırakıyor. Böyle bir şey olamaz. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Avukatım aracılığı ile yeniden bu kişinin de tutuklanması için mücadele vereceğim" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Polisin kızları kurtardığı evde ve ev dışında çalışma yapması (Arşiv)

-Tutuklanan Mesut Karadağ'ın adliyeden çıkartılması

-Kayıp kızlar fotoğrafları

- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()