DHA YURT BÜLTENİ - 17

Çorum'a şehit ateşi düştü



HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak, tedavi gördüğü hastanede bugün şehit oldu. Acı haber, şehidin memleketi Çorum'a ulaştı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2 Kasım 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak, bugün tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin babası Mustafa Tokmak ile kardeşi Talat Tokmak, acı haberi hastanede aldı. Şehit Hidayet Tokmak'ın cenazesinin yarın memleketi Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyünde, öğle namazından sonra düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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İşitme engelli İbrahim'in azmi parmak ısırttı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaşayan işitme engelli İbrahim Atamer, annesi evi terk edince bedensel engelli babasına bakmak için sanayide çalışırken çok sevdiği taekwondo sporundan da vazgeçmedi. Çok çalışan İbrahim milli takıma girdi ve şampiyonluklar kazandıktan sonra kendisi gibi milli sporcular yetiştirmeye başladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi Özge Göbel'in farkındalık projesi 'Bedeninin farkında ol', engelli milli sporcuları üniversiteli gençlerle buluştu. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe paralimpik tenisçi Büşra Ün, bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, görme engelli milli yüzücü Selami Pazar, işitme engelli milli taekwondo sporcusu İbrahim Atamer, engelli basketbol sporcusu Ahmet Efetürk, engelli basketbol sporcusu Ramazan Kılıç, engelli yüzücü Zümra Aynurlu ile üniversitenin öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

"HER ZORLUĞUN ALTINDAN KALKTIM"

Etkinliğe katılan taekwondo sporcusu 29 yaşındaki İbrahim Atamer, hayat hikayesiyle gençlere örnek oldu. 9 yaşında geçirdiği havale nedeniyle işitme duyusunu kaybeden İbrahim, hem engelli babasına baktı hem de taekwondo da milli sporcu olmayı başardı. Nişanlısı Aybike Dalar ile birlikte etkinliğe katılan İbrahim Atamer, "9 yaşında havale geçirdim. O zamanlar para olmadan acil servisler bakmıyordu. Paramız olmadığı için hastaneye gidemedik. 7 ay komada, 3 ay da hastanede yattım. Taburcu olduğumda felç olmuştum. Gözlerim çift görüyordu. Ancak zaman içinde kendimi toparladım. Arkadaşlarım çocukken duymadığım için beni aralarına almıyorladı. Duymuyorum diye benimle dalga geçiyorlardı ama ben onlara hiç kızamıyordum. Hiç duymuyordum, bu yüzden de konuşmayı yavaş yavaş kaybediyordum. Hayat benim için zordu ancak her zorluğun altından kalktım. Zamanla sesim de düzeldi. 2004 yılında taekwondoya başladım. 2011 yılında milli takım seçmelerini kazandım. 2012 yılında dünya şampiyonasına katıldım ve 3'üncü oldum. 2013 yılında milli takım yaz olimpiyatları seçmelerini kazandım ve 2 gümüş madalya aldım" diye konuştu.

,ANNESİ EVE TERK EDİNCE ENGELLİ BABASINA BAKTI

İbrahim'in zorlu hayatı babasının da buarger hastalığına yakalanmasıyla birlikte daha da zorlaştı. O günleri anlatan İbrahim Atamer, "Taekwondoya 1 yıl ara vermek zorunda kaldım. Çünkü babamın ayağı buerger hastalığından dolayı ayağı kesildi. Bu dönemde sanayide çalıştım, boya, kaynak yaptım. Hem spor yapıyordum hem de eve bakıyordum. 2015 yılında Avrupa Şampiyonası seçmelerinde 3'üncü oldum ama gidemedim. Çünkü babamın öbür bacağı da kesildi ve annem bizi terk etti" dedi.

GENÇLERE SPORU SEVDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Taekwondo sporundan vazgeçmeyen işitme engelli İbrahim Atamer, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda Samsun'da dünya 2'ncisi, 2017 yılında İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda da 2 kategoride bir bronz ve bir gümüş madalya kazandı. Atamer, "Engelli insanlarla dalga geçmeyin, sizi duymuyorlar ama hissedebiliyorlar. Sizi sizden daha iyi anlayabiliyorlar. Her insanın kaderi kendi ellerindedir. Çaba gösterirseniz başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Şuanda Akhisar Belediyespor'a bağlı Sportif Hizmetlerde antrenör olarak çalışıyorum. Gençlere sporu sevdirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"BENİ İSTEMEYEN HERKESE KENDİMİ ALKIŞLATTIM"

Etkinliğe katılan engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi ise, başarı hikayesini öğrencilerle paylaştı. TAR sendromu nedeniyle bacakları ve kolları olmayan Sefa, doğumundan itibaren 5 yıl hastanede yattı. 5 yılın ardından hastaneden taburcu olduğunu anlatan engelli yüzücü Sefa Yurtkölesi, "Lise yıllarımda okula alınmak istemedim. Okuldan gitmem için ellerinden geleni yaptılar. Lise 2'nci sınıfta yüzme sporuyla tanıştım. Birçok dereceler kazandım, Türk milli takımına girdim. 2014 yılında düzenlenen Kıtalararası Yüzme Şampiyonası'nda 3'üncü oldum ve bronz madalya aldım. Bu madalyayı kazandıktan sonra okuluma döndüm ve beni istemeyenlerin hepsine kendimi alkışlattım. Bu hayatımın en gurur verici olayıydı" diye konuştu. Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen Sefa, Türkiye'ye olimpiyat madalyası kazandırmayı istediğini ifade etti.

ÇALIŞAMAZ RAPORUNU DEĞİŞTİRTTİ

Bir işte çalışmak için engelli raporunu değiştirtmek istediğini anlatan Sefa Yurtkölesi, "Engelli raporumda 'Çalışamaz' ibaresi olduğu için ben işe alınmayacaktım. Raporu düzelttirmeye gittim ve doktorlardan 'Çalışabilir' raporu istedim. Doktorlar beni alkışladı ve çalışmak istememden dolayı teşekkür ettiler. Evde oturmak istemedim. Benim gücüm yettiğince çalışmak istiyordum. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Hem aileme katkı sağlıyorum hem de kendimi geliştiriyorum" dedi. Etkinliğin sonunda öğrenciler, engelli sporculara çiçek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İşitme engelli sporcudan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşüşe geçti

NEHİRLERDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Edirne ve Bulgaristan'daki yağışların ardından taşan Tunca ve Meriç nehirlerinde bu sabahtan itibaren başlayan düşüş devam ediyor. DSİ Değirmenyeni istasyonu verilerine göre Tunca nehri 250 metreküp/saniyeye düşerken, Kirişhane istasyonuna göre 'turuncu alarm' seviyesine inen Meriç nehrinin debisi 1307 olarak ölçüldü.

Haber: Ali AKSOYER-Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY / Edirne ()

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Çöp evde çıkan yangında anne ve kızı zehirlenerek öldü

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, çöplerle dolu evde çıkan yangında 79 yaşındaki Refiye Arısoy ile 52 yaşındaki kızı Nejla Arısoy, dumandan etkilenerek hayatlarını kaybetti.

Olay öğleden sonra, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Harmanlar Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın 3'üncü katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Refiye Arısoy ve kızı Nejla Arısoy'un yaşadığı apartmanda çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Binadaki çöpler için için yanarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Refiye Arısoy ve Nejla Arısoy dumandan zehirlenerek yaşamlarını kaybetti. 3 katlı binanın tüm daireleri ve merdivenleri çöple dolu olması nedeniyle cenazeleri indirmek isteyen görevliler, itfaiye merdiveni ile binanın penceresine yanaştı. Dairede bulunan anne ve kızının cenazeleri itfaiye merdivenine alınarak, aşağı indirildi. Anne ve kızının cenazeleri morga kaldırıldı.

Olay yerine gelen Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, konuyla ilgili yetkilerden bilgi aldı. Yangında hayatını kaybeden anne ve kızının komşuları, anne ve kızının 3 katlı binada yalnız yaşadıklarını ve uzun yıllardır binanın çöp ev olarak kullanıldığını, anne kızını sevdikleri için belediyeye ihbarda bulunmadıklarını belirtti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken

Cenazelerin pencereden çıkarılması ve detaylar

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

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