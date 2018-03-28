DHA YURT BÜLTENİ-17

Nusaybin'de 120 kilo patlayıcı düzeneğinin imha edilme anı



MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı bir sığınakta, 120 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 24 Mart'ta Nusaybin ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı tespit edilen bir sığınakta 120 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 havan aydınlatma mühimmatı ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

PKK SİLAH VE MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİ

MARDİN'in Dargeçit ve Savur ilçeleri kırsal alanında düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirilirken, teröristlere yardım ettikleri ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 26 Mart'ta il Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dargeçit ilçesi kırsal alanında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak imha etmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 7 adet Kalaşnikof şarjörü, 7 adet el bombası, 210 adet fişek,1 adet el telsizi,1 adet ses kayıt cihazı ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında, etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 3 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. Valilikten yapalan başka bir açıklamada ise, yine 26 Mart tarihinde il Jandarma Komutanlığı ekiplerince Savur ilçesinde istihbari çalışmalar sonucu bölücü terör örgütlerince kullanılan bir sığınağın tespit edildiği, sığınakta yapılan aramada, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği de belirtildi.

Görüntü Dökümü

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NUSAYBİN

-Patlayıcının imha edilme anı

MARDİN

- Dargeçit ve Savur kırsalında düzenlenen operasyondan görüntü

Haber: MARDİN ()

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KKTC Sağlık Bakanı Besim Yozgat Şehir Hastanesini inceledi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Sağlık Bakanı Filiz Besim, Yozgat Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

KKTC'ye yapılacak hastane inşaatları öncesi değişik hastane modelleri görmek için Türkiye'ye gelen KKTC Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Biz değişik sistemleri, modelleri görüp bilmek zorundayız ki, Kıbrıs’ımıza göre en uygun hastane sistemini seçelimö dedi. Yozgat Şehir Hastanesinde incelemelerde Besim, burada yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve ekibi olarak, Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs'tan sorumlu Devlet Bakanı Recep Akdağ'ı ziyaret ettiklerini belirterek, “Sağlık sistemleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bizim de, Kuzey Kıbrıs'ta hastane projelerimiz var. O başlık çerçevesinde farklı modelleri görüyoruz. Sayın Recep Akdağ'ın da önerisiyle Yozgat Şehir Hastanesini gezme gereği duydukö dedi.

Yozgat ziyaretine KKTC Sağlık Bakanı Filiz Besim ile birlikte KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Kan Korkut, KKTC Milletvekili Sıla Usar İncirli, KKTC Sağlık Bakanlığı Müdürü Ceyhun Ümiter, KKTC Ankara Büyükelçilik Konsolosu Huriye Hançerli katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastaneden görüntü

-KKTC Sağlık Bakanı Filiz Besim’in incelemeleri ve bilgi alması

- Sağlık Bakanı Filiz Besim’in konuşması

-Ziyaret sonrası detay görüntü

-Teste kebabı ikramı

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

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Bitcoin ticareti yaptıkları iddiasıyla görevden alınan 2 imam konuştu

ZONGULDAK'ta sanal para birimi 'bitcoin' ticareti yaptıkları iddiasıyla açığa alınan imamlar Mecit Kırımlı ve Satılmış Bayram, konuyu mahkemeye taşıdıklarını ve görevlerine döneceklerine inandıklarını söyledi.

Kozlu ilçesinde bulunan Aziziye Cami imam hatibi Mecit Kırımlı ile Dereköy Cami imam hatibi Satılmış Bayram, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan soruşturma kapsamında sanal para birimlerine para yatırdıkları iddiasıyla görevlerinden alındı. İmam hatiplerin internet üzerinden sanal para birimi 'bitcoin' ticareti yaptıkları ileri sürüldü. Mecit Kırımlı ve Satılmış Bayram, görevlerine geri dönmek için mahkemeye başvurdu.

Mecit Kırımlı, bitcoin ile alakasının bulunmadığı, ancak başka bir dijital para denilen sisteme para yatırdığını söyledi. Kendisine kumpas kurulduğunu ifade eden Kırımlı, şöyle dedi:

"Bitcoin ile uzaktan yakından alakamız yok. Bir kuruş bile yatırmadım. Bağlantım ve ticaretim yok. Blockchain üzerinde bir yatırımım olmuştur ama bitcoin ile ilgili bir yatırımım hiç olmamıştır. Blockchain de kanuni bir yatırım sistemidir. Finansal kuruluştur. Bu operasyonu kasıtlı ve bilerek şahsi düşünceleriyle art niyetli bir kumpas olarak nitelendirdim. 2016 yılında gereken şikayetler neticesinde soruşturma açıldı ve ardından dosya kapandı. 2017 yılında ben umredeyken yine soruşturma açıldı. Adalet bunun kararını verecektir"

'EŞİM BAŞKA BİR SİSTEME PARA YATIRDI VE BATTI'

Satılmış Bayram da açığa alınmasının gerekçesini anlamadığını söyledi. 2 aydır mağdur edildiğini söyleyen Bayram, "Bitcoinin ne olduğunu bile bilmiyorum. Üzüldüm ve bir kumpas olduğunu anladım. Kesinlikle bitcoin ile ilgil ibir ilgim yoktur. Ceviz kabuğunu doldurmayacak nedenden dolayı 2 aydan beri mağdurum. 2015 yılında araç takip ve filo hizmetleri veren şirkete eşim tarafından yatırım yapıldı. Eşim ziynet eşyalarını satarak kayınvalidemin etkisinde kalarak bu şirketten kira getirisi olsun diye buna girdi. Ancak hiç kira getirisi almadan bu şirket battı. Bu konuda ben de mağdurum. Benden sonra veya önce birkaç arkadaşım da bu şirkete girmiş. Sanki bu şirkete ben arkadaşlarımı yönlendirmişim havası veriyorlardı. Ancak soruşturmada kimsenin etkisi altında kalmadan bu şirkete giren arkadaşlarım bunları beyan ettiler. Böyle bir kumpas içinde görevden alındım. Diyanet camiasının bu şekilde gündeme gelmesi yazık oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mecit Kırımlı ile röp.

Satılmış Bayram ile röp

İmamlardan detaylar

HABER-KAMERA: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN

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Edirne'de nehirlerde 'kırmızı taşkın alarmı' sürüyor (4)

TAŞKIN RİSKİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Edirne ve Bulgaristan'daki aşırı yağışların ardından debilerindeki aşırı yükselme sonucunda Meriç ve Tunca nehirlerinin suyu Meriç Köprüsü öncesi ve sonraki mevkiilerinde birleşmişti. Yaşanan büyük risk, tarafından havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOY ()

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Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizlik çalışmaları, Gümüşlük Mahallesi'nde devam etti. İki saat süren temizlikte, 506 kilo atık toplandı.

Bodrum Belediyesi'nin 4 yıl önce başlattığı deniz dibi temizlik çalışmaları kapsamında 13 kişiden oluşan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, turizm sezonu öncesinde Bodrum koylarını temizlemeye devam etti. Her hafta farklı bir koyda sürdürülen çalışmalarda dalgıçlar, bu hafta da Gümüşlük Koyu'nu temizledi. Gümüşlük Kemal Durmaz Ortaokulu öğrencileri de çalışmaları izledi. Öğrencilere de toplanan atıkların doğada yok olma süreleriyle ilgili bilgi verildi. İki saat süren temizlikte deniz dibinden cam, plastik, teneke, ahşap, alüminyum ve tekstil olmak üzere toplam 506 kilo atık çıkarıldı. Cinslerine göre ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Bu sene 19 noktada yapılması planlanan deniz dibi temizlik çalışmaları, 31 Mart'ta Adaboğazı'nda ve ardından Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak Bodrum'da devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gümüşlük koyunda temizlik yapılması

- Dalgıçların sualtında çalışmalarından

- Öğrencilerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: BODRUM / BODRUM(Muğla) , )

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Halk otobüsünde bıçaklı dehşet

HATAY'da bir yolcunun özel halk otobüsü şoförünün boğazına bıçak dayaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Antakya ilçesinde ne zaman gerçekleştiği henüz saptanamayan olayda, bir özel halk otobüsüne binen erkek yolcu, şoför Semir Parlakyıldız'dan eşiyle görüşme bahanesiyle cep telefonunu istedi. Şoförün karşı çıkması üzerine başlayan tartışmayı yolcular önlemeye çalıştı. Bu sırada yolcu konumundaki henüz kimliği belirlenemeyen kişi cebinden çıkardığı bıçağı şoförün boğazına dayayıp "Hatan olsa kafanı koparırdım" dedi. Yolcuların tekrar araya girmesi üzerine, durakta duran otobüsten inen saldırgan gözden kayboldu. Şoför ise polisi arayıp şikayetçi oldu. Otobüsün içindeki güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis her yerde kaçan saldırganı arıyor.

Görüntü Dökümü

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**Güvenlik Kamerası**

- Yolcu ve şoförün konuşmaları

- Yolcunun şoförün boğazına bıçak dayaması

- Yolcu ve şoförün otobüstün inmesi

- Şoförün otobüse binip koltuğuna oturması

- Yolcunun kapıdan şoförle konuşması

SÜRE:01'30"BOYUT:92MB

Haber-Kamera:Ramazan ÇELİK/ HATAY, ()

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Gaziantep'te Tüp Bebek Merkezi açıldı

GAZİANTEP Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası ve Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 'Tüp Bebek Merkezi' açıldı.

Hastane binasında tahsis edilen alanda hizmet verecek merkezin açılışına; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Sağlık Müdürü Abdülkadir Turgut, Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Deniz Köken hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Gaziantep'te kamuda ilk üremeye yardımcı tedavi merkezi ve Türkiye'de 2'nci basamak hastanede kurulan ilk Tüp Bebek Merkezi olan tesis 800 metrekare alanda, 2 ameliyathane, 2 laboratuvar ve 3 poliklinikten oluşuyor.

Merkezin açılış töreninde konuşan Fatma Şahin, merkezin tüm bölgeye hitap edeceğini ifade ederek şunları dedi:

"Sadece şehrimiz için değil, doğudan ve güneydoğudan vatandaşlarımızın batıya gitmeleri lazım. Biz sigortayız, biz barajız, biz çareyiz, biz ilacız. İşte bu yüzden bu gördüğünüz laboratuvar ile beraber bunu başarmış olduk. 2000 aile bunu dört gözle bekliyor. Daha ilk aşamada bize gelenler. Birde bölgenin ihtiyacını düşündüğünüz zaman ne kadar önemli bir işe imza attığımızı görüyoruz. Allah daha güzel işler yapmayı nasip etsin."

Vali Yerliyaka ise açılan merkezin kentteki 2,5 milyon kişiye hizmet edeceğini ifade ederek, "Biz burada şunu sağladık, maddi durumu çok iyi olan ve çocuk sahibi olmak için özel kliniklere giden kardeşlerimizle aynı fırsatı maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza sunmuş olduk. Biz insanlarımızın ekonomik durumuna bakmaksızın hepsinin huzurlu, mutlu ve geleceğe güvenle bakmasını istiyoruz. Bunu da biz Allah rızası için yapıyoruz. Dolayısıyla sadece 2,5 milyonluk Gazi şehrimizin değil aynı zamanda komşu şehirlerimizden de çocuk sahibi olamayan ve durumu iyi olamayan kardeşlerimizin Gaziantep'te ki kapısı burası olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programa katılanlar

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Fatma Şahin'in konuşması

- Ali Yerlikaya'nın konuşması

- Açılışın yapılması

-Merkezin gezilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

