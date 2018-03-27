DHA YURT BÜLTENİ-17

Eski kocasına kurşun yağdırdı

MERSİN'de Ümmü U., henüz belirlenemeyen bir nedenle eski eşi M.E.'ye çalıştığı otoparkta tabancayla kurşun yağdırdı. M.E. saldırıyı yara almadan atlatırken, Ümmü U. gözaltına alındı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'ndeki otoparkta meydana geldi. Yanına aldığı tabancayla otoparka gelen Ümmü U., burada çalışan eski eşi M.E.'ye henüz bilinmeyen bir nedenle 6 el ateş etti. Silahlı kadını olay yerine yakın noktada görevli polisler etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Saldırıyı yara almadan atlatan M.E., ifade için polis merkezine götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerde 4 boş ve 2 dolu kovan bulundu, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Saldırgan kadını polisler alırken

-Polisler kadını gözaltına alırken

-Kadın polis aracına alınırken

-Saldırıya uğrayan adam kontrol için ambulansa alınırken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03:14 BOYUT: 244.49 MB

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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Şehit uzman çavuş Temel, Kütahya'da toprağa verildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel (30), memleketi Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Genişler köyünde toprağa verildi.

Uzman Çavuş Veysel Temel'in cenazesi askeri uçakla öğle saatlerinde Altıntaş ilçesindeki Zafer Havalimanı'na getirildi. 6 ay önce Seda Seyhan ile nişanlanan ve bu yaz düğünün olacağı belirtilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Genişler köyüne götürüldü.

BAKAN TÜFENKCİ DE KATILDI

Köy camisinde ikindide düzenlenen cenaze törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Ak Parti milletvekili İshak Gazel, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bülent Tatkan, Kütahya Belediye Başkanı Ak Partili Kamil Saraçoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, şehidin babası İbrahim Temel, annesi Nimet Temel, ağabeyi Ahmet Fahri, kız kardeşleri Merve ve Mine, şehidin nişanlısı Seda Seyhan ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

ŞEHİDİN ANNESİ: HAKKIMI HELAL EDİYORUM

Anne Nimet Temel, oğlunun tabutuna sarılarak “tabutun içinde mi yatıyorsun? Sana hakkımı helal ediyorumö diyerek gözyaşı döktü.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehit Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in tabutu önce askerlerin daha sonra da vatandaşların omzunda taşınarak Genişler köyü mezarlığına götürüldü. Temel burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

Oğuzhan KILIÇ / ALTINTAŞ, (Kütahya),()

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Evlat edindikleri çocukla evlerine dönen aile kaza yaptı: 5 yaralı

BOLU'da, Amasya'dan evlat edindikleri küçük çocukla birlikte Düzce'ye giden aile trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Elmalık mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine giden N.Y. idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü N.Y., R.Y., B.Y. ve A.Y. ile C.K.(3) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

25 yıldır evli olan R.Y. ve A.Y.'nin çocukları olmaması nedeniyle Amasya'dan evlat edindikleri C.K. ile birlikte Düzce'deki evlerine dönerken kazayı geçirdikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Yaralıların görüntüsü

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Yoldan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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Samsun'a şehit ateşi düştü

AMANOSLAR'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un (25) acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.

Hatay Amanoslar'da bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un acı haberi memleketine ulaştı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Ankara'da bulunan eşi Melike Tokur'a askeri yetkililer tarafından acı haber verildi. Samsun'un Salı Pazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Samet Tokur ile ilgili Samsun Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hatay Amanoslar’da bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışma sonucu şehit olan Samsunlu hemşehrimiz Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur’un cenazesi, 28 Mart 2018 Çarşamba günü Salıpazarı Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kalfalı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecektir."

Şehidin cenazesinin bu akşam Samsun'a getirileceği ifade edildi.

BABAANNESİNİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Hatay'da, Amanos Dağı kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Samet Tokur’un Samsun'un Salıpazarı ilçesi Kalfalı Mahallesi'ndeki babaannesinin evine Türk Bayrağı asıldı. Salıpazarı Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın ve Belediye Başkanı Halil Akgül de şehidin 85 yaşındaki babaannesi Emine Tokur'a başsağlığı diledi. Taziyeye gelen şehidin yakınları da Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

Görüntü dökümü

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-Şehitin evinden detay

-Detaylar

-Şehitin fotoğrafları

(Süre: 00.56 saniye) - (Boyut: 105 mb)

Haber-Kamera: Sait KUZU/SALIPAZARI(Samsun),

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Bursa’da dolu yağışı ekili alanlarda etkili oldu

BURSA’nın Karacabey ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili alanlarda etkili oldu.

Karacabey'de saat 16.30 sıralarında başlayan sağanak yağmur yerini ceviz büyüklüğünde dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar araçlara binerek ceviz büyüklüğündeki doludan korunmaya çalıştı. Bazı araç sahipleri ise araçlarının üzerine örterek cam ve kaportaları korumaya çalıştılar.

Dolu yağışı özellikle ekili alanlarda etkili oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, "Tarlalarda ekili olan buğday, arpa, yulaf gibi ürünün yanı sıra, bezelye de şuanda tarlada. Bu ürünler mayıs, haziran, temmuz aylarında hasat edilecek. Arazilerde incelemelerimiz devam ediyor. İnşallah büyük bir zararla karşılaşmayız. Dolu yağışı nedeniyle şuan itibariyle meyvelerde çiçek dökümü olduğunu gördük. Bu sezon meyve hasadında büyük sıkıntılar yaşanacağı görülüyor. Allah çiftçimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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DOLU YAĞIŞI

ÇEVREDEN GÖRÜNTÜ

DOLU

Haber-Kamera: Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()

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Kastamonulu eğitimciler performans ve sözleşmeli öğretmen uygulamasını protesto etti

KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde görev yapan Eğitim Bir-Sen üyesi öğretmen ve idareciler Kaymakamlık binası önünde bir araya gelerek performans değerlendirme sistemi taslağı ve mülakatla sözleşmeli öğretmen atama uygulamasını protesto etti.

Eğitim Bir-Sen Tosya Şubesi üyesi bir grup Tosya Kaymakamlığı önünde toplanarak performans değerlendirme sistemi taslağı ve mülakatla sözleşmeli öğretmen atama uygulamasını protesto etti. Eğitim Bir-Sen Tosya Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Tok burada yaptığı açıklamada, performans değerlendirme sisteminin eğitimcilerin moral ve motivasyonunu bozacağını, yüz yüze bakanları karşı karşıya getireceğini ve saygınlığı zedeleyecek bir uygulama olduğunu düşündüklerini öne sürdü. Tok, “Bu uygulamanın hukuki ve kanuni bir dayanağı bulunmuyor. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ise bir hata. Çünkü sözleşmeli öğretmenlerle diğer meslektaşları arasında birçok fark var. Sözleşmeli öğretmenin eşi öğretmen olmadığı durumda dahi eş durumu nedeniyle bir araya gelemiyor ve bu durum eş ile iş arasında bir tercih yapmak zorunda bırakarak aile bütünlüğüne ilişkin anayasal temel hakkın ihlal etmektedir” diye konuştu.

Tok, basın açıklamasının devamında “Bir diğer madde ise öğretmene yönelik şiddete bir an önce dur denilmesi. Son dönemlerde sıkça gündeme gelen ve bazıları ölümle sonuçlanan şiddet olaylarının ülkenin geleceği olan gençleri eğiten öğretmenleri olumsuz etkilemektedir” dedi.

Görüntü Dökümü:

Basın açıklaması

Detaylar

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA, (Kastamonu) ()-

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Otomobil köprüden düştü, 2 kişi yaralandı

ADANA'da otomobil, 5 metre yüksekliğindeki köprüden düştü, kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprü üzerindeki viraja hızlı giren Kemal Alıcak, sürdüğü 01 AAJ 246 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, demir bariyerleri kırarak 5 metre yüksekten düştü. Kemal Alıcak ve yanındaki adı öğrenilemeyen kadın, ters dönen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hasteneye götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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**CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ**

- Aracın düştüğü köprüden görüntüler

- Araçtan görüntüler

- Polis inceleme yaparken

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:02'45" BOYUT:167MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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Kaldırımda yürürken balkondan başına mermer düşen eski futbolcu toprağa verildi

TRABZON'da kaldırımda yürüdüğü sırada tadilatta olan çevredeki bir apartman dairesinin balkonundan düşen mermer parçalarının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu Yaşar Yıldırım’ın (55) cenazesi Maçka ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Taksim Caddesi'nde meydana geldi. Çevrede bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında yapılan tadilat çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle evin balkon kısmında yer alan mermer parçaları düştü. Binadan düşen mermer parçalarından bir kısmı o sırada kaldırımda yürüyen, geçmişte farklı futbol kulüplerinde kalecilik yapan Yaşar Yıldırım'ın başına isabet etti. Aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trabzon'un köklü kulüplerinden İdman Ocağı'ndan yetişip, profesyonel olarak Hopaspor, Fatsaspor, Sivasspor, Muşspor ve Telekomspor'da kalecilik yapan Yıldırım, kaleci antrenörlüğüne başladıktan sonra da Trabzonspor'da 6 sezon görev yaptı. Yıldırım ardından Tokat, Adıyaman, Giresun gibi birçok Hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Yıldırım için Maçka ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. takım ile en son Adanaspor'da kaleci antrenörlüğü görevlerinde bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası Yıldırım için, Maçka ilçesi Mataracı Mahallesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi tabutuna uzun süre kaleci antrenörlüğü yaptığı Hopaspor'un forması serilen Yıldırım'ın eşi Dilek, oğlu Buğra ve kızı Büşra ile yakınları da cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenazeye Yıldırım'ın yakınları ve futbolculuk yıllarındaki takım arkadaşlarının yanı sıra Trabzonspor'un Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Trabzonspor yönetiminden Ali Rıza Egemen, Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor eski Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'un eski başkanlarından Özkan Sümer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yıldırım kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenazeden görüntüler

Ailenin taziyeleri kabulu

Cenaze namazına katılanlar

Cenaze namazı kılınışı

Detaylar

HABER: SELÇUK BAŞAR KAMERA: ALEYNA BAYRAM/

