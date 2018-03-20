DHA YURT BÜLTENİ-17

Suriye'den yakılan nevruz ateşinin dumanı Nusaybin'i kapladı



SURİYE'nin Kamışlı kentinde, yarın başlayacak Nevruz kutlamaları için yakılan lastiklerden yükselen duman, Mardin'in Nusaybin ilçesini kapladı.

Kamışlı kentinde Nevruz bayramı için yakılan araç lastiklerinden yükselen duman, sınırın her iki tarafını da etkisi altına aldı. Suriye tarafında Kamışlı ile hemen karşısındaki Nusaybin ilçesi, lastik ateşlerinden yükselen dumanla kaplanırken, gözyüzü gri bir renge büründü. bu arada zaman zaman da silah sesleri duyuldu.

Görüntü dökümü;

----------------------

Suriye tarafındaki dumanlar yerleşim alanlarını kaplamış

Silah sesleri

Nusaybin üzerindeki dumanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), ()

===============================

Çocukları vurulan baba, sanık yakınının kulağını ısırarak kopardı



BALIKESİR’in Edremit ilçesinde dün yaşanan silahlı kavganın şüphelileri bugün Adliyeye sevk edildi. Adliye dışında karşılaşan şüpheli tarafların yakınları arasında çıkan kavgada ise çocukları vurulan baba, karşı taraftan bir kişinin kulağını ısırarak kopardı.

Edremit Sanayi Sitesi 563. Sokakta dün yaşanan olayda, oto boyama dükkanında çalışan Aykut Y., bitişikteki oto tamirhanesinde bulunan İdris E., Furkan E. ve Burak A.’yı pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Aykut Y. İle birlikte oto boyama dükkanında çalışan Ahmet S. ve Fatih S. polis tarafından gözaltına alındı. Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavileri yapılan yaralılar dün gece saatlerinde taburcu edildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından ise iki taraftan toplam 6 şüpheli bugün Edremit Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin yapıldığı sırada Adliye yakınında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsada İdris E. ve Furkan E.’nin babası İbrahim E. (43) ile arkadaşları Ferhat M. (19), Burak Ç. (36) ve Mert D. (17), karşı tarafın yakınları Mert G. (27), Yahya G. (34) ve Mehmet G. (29) tartışmaya başladı. Kavga etmeye başlayan şüphelilerden Mert G. iddiaya göre silah teşhiri yaptı. Bu sırada İbrahim E., Mert G.’nin üzerine atlayıp, kulağını ısırdı. Mert G.’nin kulağı koptu. Kavgayı gören Adliyede görevli polis memurları olaya ilk müdahaleyi yaparken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavganın ardından 2 şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, polis tarafından yakalandı. Edremit Adliyesi'ne gelen Edremit İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay, tarafları sakinleştirdi. Mert G. olay yerine gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mert G.'nin ise kopan kulağı ile birlikte Balıkesir Atatürk Hastanesi Plastik Cerrahi Servisine sevk edildiği öğrenildi.

Kavgaya karışan 6 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yerinde, 1 adet 7.65 mm çapında silah ile bir de bıçak ele geçirildi.

Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen dünkü silahlı çatışmanın tarafları ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bugün Adliye dışındaki kavgaya karışan 7 kişiden 6'sının İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 1 kişi ise hastanede tedavi altında bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adliyeden genel ve detay görüntü

-Adliye etrafında polis ekiplerinden detaylar

-Hastane acil servis detayı (Arşiv)

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), ()

================================

Panagia Phaneromeni Ayazması'nın restorasyonu tamamlandı



BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde 1890 yılında yapılan Panagia Phaneromeni Ayazması’nın restorasyonu tamamlandı. Kutsal olduğuna inanılan suyu ile ünlenen Ayazma’nın, Tarihi Kentler Birliği toplantısı kapsamında 24 Mart’ta halkın ziyaretine açılacağı belirtildi.

Ayvalık’ta Kemal Paşa Mahallesi’nde 1890 yılında yapılan ve Neoklasik mimarisiyle dikkat çeken Panagia Phaneromeni Ayazması, ilçe merkezindeki en ünlü ve en önemli dini yapı olarak nitelendiriliyor. Bir dönem zeytinyağı fabrikası olarak kullanıldıktan sonra kapıları kapanan Ayazma, 2005 yılında Ayvalık Belediyesi’ne, Kent Arşivi Müzesi yapılmak üzere tahsis edildi. Belediye, yapıyı birkaç kez sergilerin düzenlendiği galeri olarak kullandı.

2011 yılında Balıkesir Müzesi’nin Prof. Dr. Ömer Özyiğit danışmanlığında Ayazmada yaptığı kazılar sonucunda 1867 ve 1890 ayazmalarının havuzları bulundu. Prof. Dr. Ömer Özyiğit ve ekibi, yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırladı. Restorasyon, gerekli maddi destek sağlandıktan sonra Ayvalık Belediyesi önderliğinde 2016 yılında başladı. İki Ayvalıklı kuzen olan Muhtar Kent ve Şerif Kaynar'ın öncülüğünde, Ayvalığa inanmış toplam 33 sponsorun destekleriyle proje finanse edildi. Maliyeti yaklaşık 2 milyon TL’yi bulan restorasyonda, çimento kullanılmadan, eski sıvalar analiz edildi, sarımsak taşlarının konservasyonu yapıldı, eskitme çalışmaları gerçekleştirildi ve aydınlatıldı.

‘HALKA AÇIK FONKSİYONUNU DEVAM ETTİRECEK’

Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer, belediye “Belediyemizin öncülüğünde başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, hem Ayvalık'ın tarihi dokusu hem ulusal kültür mirasımız adına çok önemli bir kazanım oldu. Bu ‘müstesna’ yapıyı Ayvalık'a yeniden kazandırmak hepimizin göreviydi. Kentimizin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer aldığı bu süreçte, bu tip yapıların doğru değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Tarihi Ayazma bundan böyle de halka açık fonksiyonunu devam ettirecek; ‘faydalanılacak’ bir yer olacak. Kutsal su için gelen yabancıların, misafirlerin burayı gezmesi sağlanacak. Dahası, müzik dinletileri yapılacak, resim sergileri açılacak, mimari veya UNESCO gibi konularla ilgili toplantılar düzenlenecek. Kısacası, binayı işlev kazandırarak ayakta tutacağızö dedi.

İÇİNDEKİ SU, KUTSAL KABUL EDİLİYOR

‘Küçük bir kız çocuğu her gece rüyasında Meryem anayı görür. Meryem ana sürekli aynı yerde durup burada kaynaktan fışkıran kaynaktan su içer ve küçük kız çocuğuna da bu suyu işaret eder. Rüya sürekli tekrarlayınca bunun bir haber olacağı düşünülerek kent meclisine anlatılır. Toplanan din adamları kızın tarif ettiği yere gelir ve kazı yaparlar, bir süre sonra kızın rüyasında gördüğü gibi topraktan su fışkırır. Daha sonra buraya bir kilise yapılır ve su korumaya alınır’ hikâyesi ile bilinen Ayazma’da, geçtiğimiz yıllarda yapılan temizlik çalışmaları sırasında, 2 havuz ortaya çıkarılmış, nişler ve su künkünün yanı sıra bir aziz başı ve 1866 yılında yazıldığı belirlenen mermer levha bulunmuştu.

Ayvalık Panagia Phaneromeni Ayazması, ilçede düzenlenecek Tarihi Kentler Birliği Toplantısı kapsamında 24 Mart’ta halkın ziyaretine açılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ayazmanın restorasyon çalışmalarından görüntü.

-Ayazmanın restorasyonu tamamlanmış halinden görüntüler.

-Muhtar Kent ve Şerif Kaynar sponsor oldukları ayazmayı 2017 yılında gezerken görüntüleri.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

===============================



