DHA YURT BÜLTENİ-17

Sivas'tan Afrin'e 12 TIR yardım

SİVAS Belediyesi, Hayat Ağacı Derneği ve İnsani Yardım Derneği (İHH) öncülüğünce temin edilen gıda, temizlik ürünü ve okul sırası malzemeleri taşıyan 12 TIR , düzenlenen törenle Afrin'e gönderildi.

Yardım TIR'larını uğurlamak üzere Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın Suriyelilerin her zaman yanlarında olmaya çalıştıklarını ifade ederek "İHH'dan böyle bir proje için bizimle görüştüklerinde seve seve böyle bir çalışmanın Sivas'ta beraber yürütülmesinin daha iyi neticeleneceğini söyledik ve bugün 12 TIR'ı gönderiyoruz. Bugüne kadar gerek Belediyemiz, gerek Valiliğimiz, gerek sivil toplum örgütlerimiz Sivas olarak her zaman Suriye'deki kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık" dedi.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım TIR'ların Afrin'e gideceğini ifade ederek "Bugün Suriye'nin her tarafına gidecek bir yardımı organize ettiniz ama bu yardımlar öncelikle ihtiyaç olduğu için Afrin'e doğru yola çıkacak. Çünkü orada gerçekten zor durumda kalan insanlar, özgürleştikçe bu yardımlarla ayakta kalıyorlar. Bunun için teşekkür ederim. Yine şu ana kadar 15 binden fazla TIR'ı yolcu etmişiz Suriye'ye. Bu sadece İHH'nın organizasyonu ama bunun yanında çok sayıda derneğimiz ve yardım kuruluşumuz bizim zenginliğimizdir. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Vali Davut Gül'de yardım yapanlara teşekkür ederek "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sivil toplum kuruluşu olarak, Türk milletinin içinden çıkmış bir sivil toplum kuruluşu olarak oraya gidiyorlar, elini uzatıyorlar ve sizlerin yardımlarını hakkıyla şeffaf bir şekilde oraya ulaştırıyorlar. O açıdan başta Bülent başkanımız olmak üzere tüm ekibine, katkı sunanlara teşekkür ediyoruz. Allah bu yardım konvoyuna destek veren hayırseverlerin sayısını artırsın. Allah bu konvoyların sayılarını artırsın, ama bundan yardım alanların sayısını azaltsın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 12 TIR'lık yardım konvoyu dualar eşliğinde yola çıktı.

Görüntü Dökümü:

-Programdan görnütüler

-Konuşmalar

-TIR'ların uğurlanması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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Kent meydanında bıçaklı kavga: 1 yaralı

SİVAS'ta kent meydanında İlker A. (25), henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga ettiği Burak Ş. (26) tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 16.30 sırlarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Kent meydanındaki Kale Cami'nin yanında oturan İlker A. ve Burak Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu Burak Ş., İlker A.'yı yanında bulunan ekmek bıçağıyla sol koltuk altından yaraladı. Çevrede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İlker A. ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan Burak Ş. ise Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralanın gencin ambulansa götürülüşü

-Polisin suç aleti bıçağı alması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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Balıkesir'de develer plajda güreşti

BALIKESİR Altınkum sahilinde ilk kez düzenlenen 'Altınkum Beach Deve Güreşleri’nde 162 devenin kıran kırana mücadeleleri nefesleri kesti.

Edremit ilçesinde her yıl Zeytinli Rock Festivaline ev sahipliği yapan Altınkum Sahili, bu yıl ilk kez Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) ve Edremit-Akçay Deveciler Derneği tarafından düzenlenen 'Altınkum Beach Deve Güreşleri’ne ev sahipliği yaptı. Güreşe, 162 deve katıldı. Küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 katogoride güreşen develer izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Develerin kıran kırana güreşleri nefesleri kesti.

Deve güreşleri için Altınkum sahilini özellikle tercih ettiklerini belirten EKTİD Başkanı Yahya Yavuz, güreşleri düzenlerken tanıtıma da önem verdiklerini söyledi. Edremit Körfezi’nin son 3 yıldan buyana turizmde atağa kalktığını ve yazın otellerde yüksek doluluk oranı yakalandığını belirten Yahya Yavuz, şöyle konuştu:

"Deve güreşlerinde de farklılık yaratmak istedik. Bölgedeki en büyük güreşlerden birini organize ettik. lk defa sahilde, plajda beach deve güreşi düzenleniyor. Bu Türkiye’de ilk defa yapılıyor. Yoğun bir katılım gerçekleşti. Bu katılımdan dolayı deveci arkadaşlara teşekkür ediyorum. Pehlivan güreşleri ve deve güreşleri Türk ve Yörük kültürünün olmazsa olmazıdır. 1’incisini düzenlediğimiz ‘Altınkum Beach Deve Güreşleri’ fikrinin ne kadar doğru olduğunu da burada hep beraber gördük. Erkekler kadar kadınlarda yoğun bir katılım gösterdi. Nasıl beach voleybol turnuvası oluyorsa, deve güreşi olabileceğini de gösterdik. Katılanlar hem deniz havası aldı hem de zevkle izlediler. Bölgenin tanıtımı için kültürümüzü farklı fikirler ve etkinliklerle süslemeye devam edeceğiz. Deve güreşlerinde uzman ekipler tarafından sürekli kontrolleri yapılıyor. Develer hiçbir şekilde zarar görmedi."

Edremit-Akçay Deveciler Derneği 2’nci Başkanı Hüseyin Midilli ise, güreşleri geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, “Plaj voleybolu olduğu gibi deve güreşlerini de plajda yapmak istedik. Güreş organizasyonumuzun adını da ‘Altınkum Beach Deve Güreşi’ adını verdik. Yaz kış sahillerimizin dolu olması için etkinliklerin artması gerekiyor. Seneye daha da geliştirerek etkinliğimizi geleneksel hale getirmek istiyoruz” dedi.

Deve güreşlerinin sahilde düzenlenmesinin mutlu olduğu gözlenen vatandaşlar da develerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Şehre uzak yaylalar yerine Altınkum plajında yapılması sayesinde ilk defa deve güreşi izleme şansı yakaladığını söyleyen Gülen Üstüner, "Etkinliği yapanlara teşekür ediyoruz. Güreşlerin farklı bir atmosferi var" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (HD)

-Güreş alanından detay görüntü.

-Plajda bağlı olan develerden detay görüntü.

-Genel ve detay görüntü.

-Seyirciler ile röp.

-EKTİD Başkanı Yahya Yavuz ile röp.

-Hüseyin Midilli ile röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), ()

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Çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi öldü

BOLU,() - BOLU'da, çalıştığı 4 katlı bina inşaatının çatısından düşen 58 yaşındaki Rahmi Öztekin yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi Dr. Akın Çakmakcı Bulvarı'nda meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında çalışan işçi Rahmi Öztekin, dengesini kaybederek düştü. Olayı gören iş arkadaşları durumu 112 Acil ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Öztekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Öztekin'in öldüğünü öğrenen iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri sinir krizi geçirenleri sakinleştirmeye çalıştı. Rahmi Öztekin'in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntüler

-Polisin incelemeleri

-112 acilin çalışmaları

-Sinir krizi geçiren arkadaşı

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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