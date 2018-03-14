DHA YURT BÜLTENİ-17

Balıkçı cinayetinde 2 kişi tutuklandı, polis taş atanlara müdahale etti

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, balık restoranı işleten Halil Çayır'ı (44) iş yerinin önünde bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yakalanarak, gözaltına alınan D.B. (19) ve T.C. (16), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adliye çevresinde toplanan ve uyarılara rağmen içeriye girmeye çalışarak, taş atan gruba polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Olay, geçen pazartesi günü, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Enez Limanı'nda meydana geldi. Limanda balık restoranı işleten Halil Çayır, iş yerine izinsiz girip alkol alıp, çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen balıkçılar D.B. ve T.C.'yle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 balıkçı, Çayır'ı bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çayır, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çayır, tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan D.B. ve T.C.'yi, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Enez'e getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edirne, Uzunköprü ve Keşan'dan da gelen takviye polis ve jandarma ekipleri, adliyede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Polis, Enez Adalet Sarayı binası çevresinde toplanan ve içeri girmek isteyen vatandaşların dağılmasını istedi. Uyarılara rağmen dağılmayarak, adliyeye taş atan gruba polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gazdan etkilenenler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Vatandaşlar, emniyet yetkililerinin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. D.B. ve T.C. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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-Polisin adliye çevresinde toplananlara müdahalesi

-Adliyeye taş atılması

-Polisin gaz atması ve TOMA'yla müdahale etmesi

-Çevrede koşuşturan insanlar

-TOMA'ya taş atanlar

-Vatandaşların adliyeye girmek istemesi

-Jandarmanın müdahale etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne),()-

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Zehirlenen 178 öğrenci taburcu edildi

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan toplam 183 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan 178 öğrenci taburcu edilirken, tedbir amaçlı tedavileri süren 5 öğrencinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı hastaneleri ziyaret ederek çocukların durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Karacasu ilçesinde taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan toplam 183 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, dün öğle yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Okullara gönderilen tavuk, tavuk çorbası ve salatadan oluşan öğle yemeği sonrası öğrencilerin rahatsızlandığı öğrenildi. Kusma ve mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla Karacasu Devlet Hastanesi ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan 178 öğrencinin taburcu olduğu, diğer 5 öğrencinin de tedbir amaçlı olarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"OLAYIN İNCELENMESİ İÇİN MÜFETTİŞ TALEP ETTİK"

Karacasu'daki zehirlenme haberini almasının ardından şehit aileleri ve gazilerle Ankara'da olan programını iptal edip ilçeye gelerek öğrencilerin kaldırıldığı hastaneleri ziyaret edip doktorlardan bilgi alan Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, "Öğrencilerin yedikleri yemeklerden alınan numuneler araştırılmaya gönderildi. 2 gün sonra sonuçlar belli olacak. Toplamda mükerrer kayıtları çıkardığımızdı 183 öğrencimiz yedikleri yemeklerden etkilendi. Tedavi görenleri hastanede ziyaret ettim. Evlerine taburcu olanları da evlerinde ziyaret edeceğim. İyi gözüküyorlar. 5 tanesinin tedbir amaçlı tedavileri sürüyor. Kısmet olursa akşam çıkacaklar hastaneden. Taşımalı eğitimden yararlanan bin 113 öğrencimiz var. Rahatsızlanan ise mükerrer kayıtları çıkardığımızda 183

öğrenci var. 7 yıldan buyana ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Çok çok üzücü. Keşke hiç yaşanmasaydı. İnşallah en yakın zamanda sağlıklarına kavuşacaklar. En yakında zamanda sahalarda yeniden onlarla maç yapacağız. İlden olayın incelenmesi ve açıklığa kavuşması için müfettiş talep ettik. Gıdaları da araştırmaya gönderdik. Sabah saatlerinde tahliller başlayacak. 2 gün sonra sonuçları alacağız" dedi.

"ANKARA'DA OLMASAN BELKİ BENDE YİYECEKTİM"

Karacasu ilçe Kaymakamı Büyüknalçacı, "Her ay düzenli olarak denetim yapılıyor. Ben yemeklerini de yedim, kahvaltılarını da yaptım. Yetkililere 'habersiz gelip yemeklerden yerim' diye kendilerine sürekli söylüyorum. Belki bugün Ankara'ya gitmemiş olsam aynı yemeklerden ben de yiyecektim. Tavuk zehirlenmesi olduğu söyleniyor. Gıda tahlili yapıldıktan sonra belli olacak. O açıdan kesin konuşmam mümkün değil" diye konuştu.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu olan Yaykın İlkokulu öğrencilerinin anneleri ise yaptığı açıklamada, "Öğlen 12.00 - 13.00 arası yemek yemişler. Eve geldiklerinde saat 18.00 sıralarıydı ve kusmaya başladılar. Hemen hastaneye götürdük, oradan da Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildik. Tedavilerimiz yapıldı. Allaha bin şükürler olsun çocuklarımız iyi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zehirlenen 2 öğrenci ve annelerinden görüntü

- Hastaneden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), ()

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Çiftlik Bank soruşturmasında Mehmet Aydın'ın eşi tutuklandı

SAKARYA Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlikbank soruşturması kapsamında savcılığa gelerek teslim olan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak tutuklandı.

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında şirket CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın bugün Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim olurken, şirketin yönetim kurulu üyesi ve Taraklı'da bulunan tesislerin müdürü olan Cemal Çolak ise İstanbul Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Cemal Çolak ve Sıla Aydın'ın ifadeleri alındı. Mahkemeye sevk edilen Cemal Çolak ve Sıla Aydın tutuklandı.

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()

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Van'da terör operasyonu: 18 gözaltı



VAN Merkez ve Saray ilçesinde, jandarma ve polisin PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği ‘Şehit Jandarma Er Hamdi Sağlam’ operasyonunda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, dijital materyaller ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Van Valiliği, jandarma ve polisin Van Merkez ve Saray ilçesinde düzenlediği ‘Şehit Jandarma Er Hamdi Sağlam’ operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan ev aramalarında; 5 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 dürbün, 2 dizüstü bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 24 cep telefonu, 23 CD/DVD, 4 hafıza kartı, 6 taşınabilir bellek, 9 video kaseti, 2 banknot (1 ABD Doları), terör örgütü propagandası için hazırlanmış 24 eşya, terör örgütünü simgeleyen 18 bez parçası ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ele geçirilen malzemelerden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, ()

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